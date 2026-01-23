Le nuove cuffie rétro di FiiO sono un cult istantaneo e devo averle a tutti i costi

FiiO ha appena svelato delle mini cuffie on-ear dallo stile rétro

Grazie al supporto LDAC e alle manopole per volume e skip sui padiglioni, il cuore è però modernissimo

...e a soli 29,99 $, sono una tentazione irresistibile!

Guardate, se ammirando le nuove cuffie FiiO ispirate ai tardi anni '80 non vi sentite subito come Julia Roberts mentre canta Prince nella vasca dell'hotel di Richard Gere in Pretty Woman, amate davvero la musica – o il cinema?

Dopo avermi proiettato nelle atmosfere dei film di Bond anni '60 (con il DAC ammiraglia Phantom di iFi), sembra che ogni recente uscita hi-fi sia stata progettata con l'unico scopo di catapultarmi in un mondo analogico, con le musicassette già pronte all'uso.

FiiO continua a sfumare i confini tra design classico e ingegneria audio moderna con quelle che ha battezzato "FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini Headphones". Sì, anche questo nome è decisamente ingombrante.

A prima vista, le EH11 sembrano esattamente le on-ear che Vivian Ward collegò a un Walkman — in precario equilibrio sul bordo della vasca al Beverly Wilshire — per urlare a squarciagola il testo di Kiss di Prince. Ma osservandole più da vicino, i padiglioni compatti in legno le rendono uniche.

Per quanto ispirate a modelli iconici, il design vanta elementi trasparenti che rivelano i componenti interni, mentre gli alloggiamenti dei driver fungono da vere e proprie manopole di controllo. FiiO spiega che è possibile ruotarli per regolare il volume o saltare le tracce. L'obiettivo, dichiara l'azienda, è creare "un'esperienza influenzata dal vintage hi-fi, pur rimanendo in un ambito portable".

Non serve essere bellissimi per accendermi...

(Image credit: FiiO)

...ma aiuta! Con un peso di soli 92 grammi, le EH11 sono decisamente ideali per l'ascolto in mobilità.

FiiO spiega che il driver dinamico a lunga escursione da 40 mm presente nei padiglioni utilizza un "diaframma composito ad alto smorzamento" per abbassare la frequenza di risonanza a 60Hz, "consentendo un'estensione dei bassi fino a 17Hz". Impressionante.

Le EH11 adottano inoltre un design acustico semi-aperto, con porte di ventilazione e filtri di smorzamento per ridurre la pressione, evitando così, si spera, quell'effetto "chiuso" in cui a volte cadono le cuffie on-ear.

Ma queste cuffie non vivono di sola nostalgia. Le EH11 supportano il codec Bluetooth LDAC per un audio fino a 990 kbps se abbinate a dispositivi compatibili — e qui FiiO vi indirizzerebbe volentieri verso il suo fantastico player hi-res JM21, ora disponibile con maggiore spazio di archiviazione.

La batteria delle EH11 — sì, sono cuffie wireless — garantisce apparentemente fino a 30 ore di riproduzione con una singola carica, mentre una ricarica completa richiede circa 90 minuti.

Siamo lontani dagli anni '80 anche per quanto riguarda le funzionalità: l'integrazione con l'app FiiO Control sblocca profili sonori specifici per genere, EQ personalizzato, modalità audio a bassa latenza per il gaming e aggiornamenti firmware.

I padiglioni sostituibili in due set di colori diversi sono inclusi per permettere l'abbinamento con il proprio outfit; le cuffie sono già disponibili nelle finiture trasparente, bianco sporco, bordeaux, ciano o nero trasparente, al prezzo di soli 29,99 $ / 32,99 £ (circa 65 AU$).

Questo le renderebbe facili candidate per la nostra guida alle migliori cuffie economiche, se il suono fosse all'altezza del look — e lasciate che ve lo dica, lettori (chiude gli occhi e canta): "Voglio solo testarle, baby... dall'alba al tramonto!".