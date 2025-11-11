Cuffie con cancellazione del rumore economiche e di buona qualità per il Black Friday: Ecco 3 modelli che abbiamo apprezzato in base a test reali.

Nella nostra recensione 1More Sonoflow Pro HQ51 abbiamo affermato che si sono affermate come alcune delle migliori cuffie over-ear per il rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare. Sono forti in tre aree chiave: hanno un suono molto soddisfacente che puoi personalizzare secondo le tue preferenze; hanno la cancellazione del rumore più efficace a questo prezzo; e offrono un'incredibile autonomia di 65 ore. Tutto questo per un prezzo di listino modesto di €89, e mi aspetto un'offerta del Black Friday a breve.

Si tratta di cuffie genuinamente sorprendenti: a questo prezzo non ti aspetti funzioni di fascia alta come il codec LDAC ad alta risoluzione, e l'equalizzatore personalizzabile è ancora relativamente raro in questa fascia di prezzo. Le cuffie 1More offrono entrambi, e la qualità del suono è impressionante per un set di over-ear così conveniente. Il Bluetooth è 5.4 e i driver sono driver dinamici da 40 mm.

Il mio collega Matt Bolton ha appena condotto un grande test di gruppo sulle cuffie con cancellazione del rumore, e ha detto che bloccano il rumore proprio come le Sony WH-1000XM4 – stanno ben al di sopra del loro prezzo.

E non diventeranno scomode nemmeno durante lunghe sessioni di ascolto: le abbiamo trovate generosamente imbottite e non troppo pesanti.

Apprezziamo davvero queste cuffie convenienti: nella nostra recensione Sony WH-CH720N abbiamo affermato che erano ottime per il prezzo – e attualmente stiamo vedendo sconti che le rendono un acquisto ancora migliore.

Sai cosa stai ottenendo con le cuffie Sony: un suono estremamente ben bilanciato, una bella chiarezza, una cancellazione del rumore efficace e un design semplice e elegante. Anche il set di funzioni è solido, inclusa l'accoppiamento multi-point.

Abbiamo ritenuto che mentre chiaramente non otterrai un suono di livello audiofilo a un prezzo vicino a questo, quello che Sony sta facendo è davvero impressionante: queste cuffie offrono un suono finemente bilanciato che trabocca di dettagli.

Sony WH-CH720N: impressionante e conveniente con il suono Sony

CMF Headphone Pro: spendi i tuoi soldi su Nothing

CMF è il sub-brand più conveniente di telefoni e cuffie del maverick Nothing, i cui prodotti eleganti combinano l'ingegneria innovativa con un design interessante. E anche queste cuffie CMF sono piuttosto deliziose, con un focus sui controlli tattili piuttosto che sul touch e la capacità di sostituire i cuscinetti auricolari con opzioni più colorate. C'è anche un pulsante chiamato "button", che mi fa sorridere.

Le specifiche sono impressionanti: diaframmi placcati in nichel da 40 mm con bobine vocali in rame da 16,5 mm, un condotto bass "precision" e un design a doppia camera per offrire un serio impatto. Le cuffie sono certificate Hi-Res Audio sia per l'ascolto via cavo che wireless, e presentano LDAC oltre ai soliti codec Bluetooth. L'autonomia della batteria è di 100 ore con ANC spento e 50 con ANC acceso.

Abbiamo queste cuffie in fase di revisione in questo momento, e la mia collega Becky Scarrott è rimasta impressionata, dicendomi: "I cuscinetti auricolari circolari sono estremamente comodi anche con gli occhiali, con un'ampia imbottitura sulla fascia e una forza di pressione decente ma non troppo stretta. Fedele al forte senso di stile 'vai per la tua strada' di Nothing, il mio set verde pistacchio sembra e si sente molto più costoso di quanto non sia. I pulsanti su ogni orecchio (c'è uno slider bass a sinistra e una rotella del volume a destra) sono facili da trovare e molto divertenti da usare. E inizialmente almeno, c'è un buon senso di separazione e dettagli nel suono."

Questi sono già super convenienti con un prezzo di listino di €99, eppure stiamo vedendo alcune riduzioni di prezzo immediate, quindi sembra che diventeranno un'offerta del Black Friday che delizierà le tue orecchie e il tuo conto in banca.