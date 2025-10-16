M5 MacBook Pro er lansert – her er 5 ting du må vite

Apple har offisielt avduket M5 MacBook Pro 14"

Den er blant de første Apple-produktene med en M5-brikke, sammen med iPad Pro M5

Vi må vente lenger på M5 Pro- og M5 Max-versjonene.

Apple har fulgt opp en ikke så veldig subtil teaser og offisielt annonsert sin nye M5 MacBook Pro 14-tommers – et av de første produktene med sin nyeste versjon av Apple Silicon, sammen med den nye iPad Pro M5.

Hovedoppgraderingen av den nye MacBook Pro er den nye M5-brikken, som lover å gi økt hastighet, ytelse og effektivitet. Men i motsetning til fjorårets MacBook Pro M4, finnes det bare en M5 14-tommers modell så langt – det ser ut til at vi må vente litt lenger på de kraftigere M5 Pro- og M5 Max-versjonene til 16-tommersmodellen, som for øyeblikket fortsatt har M4 Pro og M4 Max.

Du kan forhåndsbestille M5 MacBook Pro allerede, med priser som starter på 21 990 før levering 22. oktober. Lurer du på om du skal kjøpe en? Her er alt som er nytt, samt vår tidlige, spesifikasjonsbaserte vurdering.

1. Den presenterer Apples nye M5-brikke

(Image credit: Apple)

Apples nye M5-brikke tar stafettpinnen fra M4-serien, som kom i fjor (M4 i mai 2024, og M4 Pro og M4 Max i oktober 2024).

Naturligvis forventes M5 å være et anstendig steg opp fra M4, om ikke et massivt sprang. En lekkasje fra M5 iPad Pro antydet tidligere en økning på 12 % ytelse med én kjerne og en forbedring på rundt 15 % ytelse med flere kjerner.

I virkeligheten skryter Apple spesielt av forbedringer rundt AI-oppgaver, og sier at du får opptil 3,5 ganger raskere AI-ytelse enn M4-brikken, og opptil 6 ganger raskere ytelse enn M1. Alt dette takket være en neste generasjons 10-kjerners GPU som tilsynelatende har en nevral akselerator i hver kjerne.

For spesifikke scenarier sier Apple at M5 MacBook Pro tilbyr 7,7 ganger raskere AI-videoforbedrende ytelse i Topaz Video sammenlignet med en M1-modell, eller 1,8 ganger raskere enn M4-versjonen. Med andre ord vil oppgraderingen fra en M1 være veldig merkbar, men vil være mindre sammenlignet med den forrige MacBook Pro.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

2. Nå kan du velge 4 TB

(Image credit: Apple)

En annen ny spesifikasjon i denne relativt beskjedne oppdateringen er at SSD-ytelsen tilsynelatende vil være dobbelt så rask som M4-modellen, noe som Apple sier betyr at du kan «laste inn en lokal LLM raskere».

Du kan også spekke opp en versjon av M5 MacBook Pro med en 4 TB SSD, men da må du virkelig punge ut – det øker prisen med ytterligere 18 000 kroner. Au.

Det alternativet var tidligere bare tilgjengelig på M4 Pro-brikken, men nå kan eiere av basismodellen M5 MacBook Pro også gå blakke seg ettertrykkelig.

3. Designet er ellers stort sett det samme

(Image credit: Apple)

Som ryktene forutså, er M5 MacBook Pro fysisk sett stort sett identisk med M4 M4 MacBook Pro 14".

Det er ikke noe galt med det – vi ga denne laptopens design full karakter i vår anmeldelse, og sa at den «ser ut og føles som om den er skåret ut av et par biter av 100 % resirkulert svart aluminium» og at «ingenting føles som, eller fungerer som, det var overlatt til tilfeldighetene».

Som før veier den 1,55 kg, noe som betyr at den ikke er like lett som MacBook Air, men fortsatt veldig bærbar. Portene er også de samme, noe som betyr at du har en HDMI-utgang, tre Thunderbolt 4-porter, en MagSafe-ladeport, SD-kortspor og en 3,5 mm hodetelefonkontakt.

Den har også den samme Liquid Retina XDR-skjermen med et nanoteksturalternativ (som koster ytterligere 2 300 kroner), som tilbyr 1600 nits med maksimal HDR-lysstyrke og 1000 nits for SDR-innhold. Selv om skjermen er flott i seg selv, kalte vi nanoteksturbelegget en «transformativ teknologi» i vår anmeldelse av M4 MacBook Pro.

4. Prisen er identisk som for M4-modellen

(Image credit: Apple)

Vi hadde fryktet en liten prisøkning for M5 MacBook Pro, men heldigvis koster alle versjonene det samme som før. Se prisene nedenfor.

De eneste forskjellene er tilleggsutstyret – for eksempel kan du nå få en 4 TB-versjon for ytterligere 18 000 kroner. Naturligvis kan basisprisen raskt gå opp når du har lagt til ekstra enhetlig minne med mer ...

Swipe to scroll horizontally M5 MacBook Pro vs M4 MacBook Pro – priser Row 0 - Cell 0 M5 MacBook Pro 14" 16 GB fellesminne / 512 GB lagring 21 990 kroner 16 GB fellesminne / 1 TB lagring 24 990 kroner 24 GB fellesminne / 1 TB lagring 27 990 kroner

5. Du kan bestille den nå

Hvis du har ventet på å kjøpe en M5 MacBook Pro, kan du bestille den nå i Apple Store.

Apple sier at den vil bli levert til kunder fra onsdag, 22. oktober.

Burde du kjøpe den?

Dette er helt klart en relativt liten oppdatering av MacBook Pro, men det er fortsatt et svært attraktivt alternativ for kreative som nesten helt sikkert vil plage de øvre sjiktene i vår guide til de beste laptopene.

Om du burde forhåndsbestille en eller ikke, avhenger av din nåværende situasjon. Hvis du sliter med en eldre Intel-drevet MacBook Pro hvis dager er talte, ser det absolutt ut til å bli et veldig solid kjøp – spesielt hvis du regelmessig gjør AI-drevne oppgaver som video- eller fotoredigering.

Men hvis du allerede har en MacBook Pro i M-serien – eller foretrekker lettere alternativer som MacBook Air – kan det være verdt å vente av et par grunner. For det første antyder tidlige M6 MacBook Pro-rykter at modellen kan bli en større oppgradering, med en OLED-skjerm (muligens til og med med berøringsskjerm), et tynnere design og selvfølgelig M6-brikker laget med den mindre 2nm-prosessen.

En nylig lekket Apple Mac-veikart antyder også at vi sannsynligvis vil få 13-tommers og 15-tommers M5 MacBook Air-oppdateringen tidlig i 2026. Dette er selvfølgelig bare rykter på dette stadiet, men det er noe å tenke på hvis du holder musepekeren over bestillingsknappen for M5 MacBook Pro. Avgjørelser, avgjørelser ...