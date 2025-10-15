MacBook Pro M5 es oficial: aquí tienes 5 cosas que debes saber

Apple ha anunciado oficialmente el MacBook Pro M5 de 14 pulgadas.

Es uno de los primeros productos de Apple con un chip M5, junto con el iPad Pro M5.

Sin embargo, tendremos que esperar más tiempo para las versiones M5 Pro y M5 Max.

¡La espera terminó! Apple finalmente presentó oficialmente su nuevo/a MacBook Pro M5 de 14 pulgadas, uno de los primeros productos de la compañía con su última versión de Apple Silicon, junto con la nueva iPad Pro M5.

La principal mejora del nuevo MacBook Pro es el nuevo chip M5, que promete aumentar la velocidad, el rendimiento y la eficiencia. Pero, a diferencia del MacBook Pro M4 del año pasado, por ahora solo hay un modelo M5 de 14 pulgadas; parece que tendremos que esperar un poco más para las versiones más potentes M5 Pro y M5 Max para el modelo de 16 pulgadas, que actualmente sigue teniendo el M4 Pro y el M4 Max.

El MacBook Pro M5 se puede reservar a partir de hoy, con precios a partir de 1599 $ / 1599 £ / 2499 $, y su envío está previsto para el 22 de octubre. ¿Te estás planteando comprarlo? A continuación te contamos las novedades y te ofrecemos nuestro veredicto preliminar basado en las especificaciones.

1. Estrena el nuevo chip M5 de Apple

El nuevo chip M5 de Apple toma el relevo de su serie M4, que llegó el año pasado (el M4 en mayo de 2024 y el M4 Pro y el M4 Max en octubre de 2024).

Naturalmente, se espera que el M5 suponga una mejora considerable con respecto al M4, si no un salto cualitativo. Una filtración sobre el iPad Pro M5 insinuaba anteriormente un aumento del 12 % en el rendimiento de un solo núcleo y una mejora de alrededor del 15 % en el rendimiento multinúcleo.

En realidad, Apple está promocionando especialmente las mejoras en las tareas de IA, afirmando que se obtiene un rendimiento de IA hasta 3,5 veces más rápido que el chip M4 y hasta 6 veces más rápido que el M1. Todo ello gracias a una GPU de 10 núcleos de última generación que, al parecer, cuenta con un acelerador neuronal en cada núcleo.

Para escenarios específicos, Apple afirma que el MacBook Pro M5 ofrece un rendimiento de mejora de vídeo con IA 7,7 veces más rápido en Topaz Video en comparación con un modelo M1, o 1,8 veces más rápido que la versión M4. En otras palabras, la mejora con respecto al M1 será muy notable, pero será menor en comparación con el MacBook Pro anterior.

2. Ahora hay una opción de 4 TB

Otra novedad en esta actualización relativamente menor es que, al parecer, el rendimiento del SSD será el doble de rápido que el del modelo M4, lo que, según Apple, significa que se podrá «cargar un LLM local más rápido».

También se puede configurar una versión del MacBook Pro M5 con un SSD de 4 TB, pero inevitablemente tendrá un costo adicional de 1000 $/1000 £/1500 AU$ al precio final. ¡Ay!

Esta opción solo estaba disponible anteriormente en el chip M4 Pro, pero ahora los propietarios del MacBook Pro M5 básico también pueden arruinarse.

3. Por lo demás, el diseño es prácticamente el mismo

Tal y como predijeron los rumores, el MacBook Pro M5 es físicamente muy similar al MacBook Pro M4 de 14 pulgadas.

Eso no es nada malo: en nuestra reseña le dimos una calificación perfecta al diseño de ese portátil, diciendo que «parece como si estuviera tallado a partir de un par de piezas de aluminio negro 100 % reciclado» y que «nada parece ni funciona como si se hubiera dejado al azar».

Al igual que antes, pesa 1,55 kg, lo que significa que no es tan ligero como el MacBook Air, pero sigue siendo muy portátil. Los puertos también son los mismos, lo que significa que tiene una salida HDMI, tres puertos Thunderbolt 4, un puerto de carga MagSafe, una ranura para tarjetas SD y un conector para audífonos de 3,5 mm.

También tiene la misma pantalla Liquid Retina XDR con una opción de nanotextura (que cuesta 150 dólares/150 libras/230 dólares australianos adicionales), que ofrece 1600 nits de brillo HDR máximo y 1000 nits para contenido SDR. Aunque esa pantalla es excelente por sí sola, en nuestra reseña del MacBook Pro M4 calificamos el revestimiento de nanotextura como una "tecnología transformadora".

4. El precio es idéntico al del modelo M4

Temíamos un ligero aumento en el precio del MacBook Pro M5, pero, afortunadamente, todas las versiones cuestan lo mismo que antes, como se puede ver a continuación.

Las únicas diferencias son los extras opcionales; por ejemplo, ahora se puede adquirir una versión de 4 TB por 1000 $ / 1000 £ / 1500 AU$ adicionales. Naturalmente, ese precio base puede aumentar rápidamente una vez que se añaden memoria unificada adicional y otras características...

Swipe to scroll horizontally Precios del MacBook Pro M5 frente al MacBook Pro M4 Row 0 - Cell 0 M5 MacBook Pro 14-pulgadas M4 MacBook Pro 14-pulgadas 16 GB de memoria unificada / 512 GB de almacenamiento $1,599 / £1,599 / $2,499 $1,599 / £1,599 / AU$2,499 16GB memoria unificada / 1TB almacenamiento $1,799 / £1,799 / AU$2,799 $1,799 / £1,799 / AU$2,799 24GB memoria unificada / 1TB almacenamiento $1,999 / £1,999 / AU$3,099 $1,999 / £1,999 / AU$3,099

5. Ya puedes reservarlo

Si has estado esperando para hacerte con una MacBook Pro M5, ya puedes reservarla en la Apple Store.

Apple afirma que llegará a los clientes a partir del próximo miércoles 22 de octubre, por lo que solo tendrás que esperar una semana si la reservas pronto.

¿Deberías comprar uno?

Claramente, se trata de una actualización relativamente menor para el MacBook Pro, pero sigue siendo una opción muy atractiva para los creativos que, con toda seguridad, pondrá en aprietos a los modelos de gama alta de nuestra guía de las mejores computadoras portátiles.

Que debas o no reservar uno depende de tu situación actual. Si, como yo, estás luchando con un MacBook Pro anterior con procesador Intel cuyos días están contados, sin duda se perfila como una compra muy sólida, especialmente si realizas habitualmente tareas basadas en inteligencia artificial, como la edición de vídeos o fotografías.

Sin embargo, si ya tienes un MacBook Pro de la serie M, o prefieres opciones más ligeras como el MacBook Air, podría valer la pena esperar por un par de razones. En primer lugar, los primeros rumores sobre el MacBook Pro M6 sugieren que ese modelo podría ser una mejora más importante, con una pantalla OLED (posiblemente incluso con funciones táctiles), un diseño más delgado y, por supuesto, chips M6 fabricados con el proceso más pequeño de 2 nm.

Además, una hoja de ruta de Apple Mac filtrada recientemente sugiere que es probable que tengamos una actualización del MacBook Air M5 de 13 y 15 pulgadas a principios de 2026. Por supuesto, en este momento solo se trata de rumores, pero es algo en lo que pensar si estás dudando sobre si hacer el pedido anticipado del MacBook Pro M5. Decisiones, decisiones...

