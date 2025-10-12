Es oficial: el iPhone 17 Pro Max es el rey de la duración de la batería, pero el iPhone 17 se queda atrás respecto a sus rivales de Samsung y Google

Las pruebas de duración de la batería revelan que el iPhone 17 Pro Max supera a otros iPhones y a la mayoría de los teléfonos Android.

Sin embargo, el iPhone Air es el que peor rendimiento tiene en las pruebas, y el iPhone 17 no es mucho mejor.

La serie Pixel 10 de Google también tiene dificultades, mientras que el OnePlus 13 obtiene el mejor resultado.

¿Cuál de los integrantes de la serie iPhone 17 es el rey? Aquí lo descubrimos:

Con su enorme batería de 5088 mAh y la famosa eficiencia energética del iPhone, era de esperar que el iPhone 17 Pro Max impresionara en cuanto a la duración de la batería, y ahora tenemos una idea clara de lo impresionante que es.

Hemos probado la duración de los cuatro modelos de iPhone 17 y los hemos comparado con la serie iPhone 16, la serie Samsung Galaxy S25, la línea Google Pixel 10 y el OnePlus 13 (véase el gráfico de barras a continuación). En todos los casos, las pruebas consistieron en navegar continuamente por Internet a través de 5G con las pantallas ajustadas a 150 nits de brillo y ver cuánto duraba cada teléfono.

Los resultados son buenos para el iPhone 17 Pro Max, que con 17 horas y 54 minutos supera, como era de esperar, a todos los demás modelos de iPhone 17.

Traducción del texto en la imagen: Probamos la duración de la batería de los cuatro modelos de iPhone 17 en comparación con sus predecesores y todos sus principales competidores. Estos resultados se obtuvieron navegando por Internet de forma continua con 5G y con el brillo de la pantalla ajustado a 150 nits.

También supera a todos los modelos de iPhone 16 (aunque el iPhone 16 Pro Max no se queda muy atrás, con 17 horas y 17 minutos), y supera a sus principales rivales, con el Samsung Galaxy S25 Ultra de 5000 mAh que alcanza las 17 horas y 14 minutos, y el Google Pixel 10 Pro XL de 5200 mAh que dura solo 14 horas y 20 minutos, lo que demuestra que la capacidad no lo es todo.

El iPhone 17 Pro Max no es precisamente el que tiene la batería más duradera de la prueba, pero solo el OnePlus 13 lo supera con unas impresionantes 19 horas y 45 minutos. Sin embargo, este cuenta con una monstruosa batería de 6000 mAh, por lo que su rendimiento quizá no sea tan sorprendente.

Positivo para el Pro, pero evita el Air

El iPhone 17 Pro presenta una longevidad media (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El iPhone 17 Pro también ofrece un rendimiento sólido, con 15 horas y 32 minutos, a pesar de tener una batería de mucha menor capacidad, 4252 mAh. Esto le permite superar a modelos como el iPhone 16 Pro, con 14 horas y 7 minutos, y el Google Pixel 10 Pro, con 13 horas y 43 minutos. Sin embargo, queda por detrás de rivales clave como el Samsung Galaxy S25 Plus, con 16 horas y 55 minutos, e incluso del Samsung Galaxy S25 básico, con 15 horas y 43 minutos.

Las cosas se vuelven mucho menos impresionantes cuando llegamos al iPhone 17 básico, que con una autonomía de 12 horas y 47 minutos apenas supera al iPhone 16, con 12 horas y 43 minutos, pero por lo demás solo puede superar al iPhone Air (del que hablaremos en breve) y al Samsung Galaxy S25 Edge, ambos con un rendimiento que cabría esperar que fuera malo dada su delgada estructura.

Y de los teléfonos delgados, el iPhone Air fue el peor, con solo 12 horas y 2 minutos, lo que lo convierte en el peor en cuanto a duración en la prueba, mientras que el Samsung Galaxy S25 Edge alcanzó las 12 horas y 24 minutos.

Así que, si te importa la duración de la batería, aunque el iPhone 17 Pro Max es una gran opción y el iPhone 17 Pro debería cumplir con su cometido, es mejor evitar el modelo básico y el Air.

