Apple promete solucionar un fallo "muy poco frecuente" en la cámara del iPhone 17 Pro y el iPhone Air

Se ha informado de un extraño fallo en el iPhone Air y el iPhone 17 Pro.

Aparecen garabatos blancos y bloques negros en ciertas fotos.

Apple afirma que se trata de un caso poco frecuente y que ya se está trabajando en una solución.

El lanzamiento del iPhone Air y el iPhone 17 Pro puede que no esté teniendo el éxito que la compañía esperaba, ya que las cámaras de estos dispositivos presentan un extraño fallo en determinadas situaciones, pero descuida, ya está trabajando en la solución.

El problema fue señalado por Henry Casey en CNN (a través de MacRumors), quien notó secciones ennegrecidas y garabatos blancos en algunas fotos tomadas durante un concierto. Al parecer, esto afectó a aproximadamente 1 de cada 10 de las fotos tomadas por Casey.

Según un portavoz de Apple, esto «puede ocurrir en casos muy raros cuando una pantalla LED es extremadamente brillante y brilla directamente en la cámara». Apple afirma que ha identificado una solución para el problema, que aparecerá en una «próxima actualización de software».

No está claro si este problema afecta también al iPhone 17 y al iPhone 17 Pro Max, que se lanzaron al mismo tiempo, aunque no es algo que el equipo de TechRadar haya notado al revisar ninguno de los nuevos iPhones. Hemos solicitado más comentarios a Apple y actualizaremos esta noticia si recibimos respuesta.

¿Una dosis el primer día?

La cámara trasera del iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Estos iPhones no saldrán a la venta ni se enviarán a los clientes hasta mañana, 19 de septiembre, por lo que es muy posible que haya una actualización para solucionar los problemas de la cámara disponible para descargar tan pronto como se desembalen estos dispositivos.

Apple no ha dicho qué está causando este raro fallo, aunque en los foros de MacRumors se especula que estas anomalías podrían deberse a la forma en que los iPhones toman múltiples exposiciones y las combinan en una sola.

Por supuesto, eso es ahora una práctica habitual en los smartphones, y significa que se pueden combinar las mejores partes de cada instantánea para producir una sola foto equilibrada y natural. Parece que, en este caso, parte de ese procesamiento instantáneo de la imagen ha fallado.

Ya se puede reservar el iPhone 17 Pro y el iPhone Air, con precios iniciales de 1099 dólares/1099 libras/1999 dólares australianos y 999 dólares/999 libras/1799 dólares australianos, respectivamente, aunque los tiempos de espera para el modelo iPhone 17 Pro han ido aumentando desde que se abrieron las reservas.