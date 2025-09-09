Apple Watch Ultra 3, Serie 11, SE 3, AirPods Pro 3: todos los dispositivos portátiles de Apple

El evento de lanzamiento de Apple nos sorprendió con la llegada de la nueva serie iPhone 17, pero también una nueva serie de wearables "fitness", entre los que podemos encontrar un nuevo Apple Watch SE, lo que supone una renovación completa de la gama de los mejores Apple Watch. Incluso los nuevos AirPods Pro 3 incorporan funciones de fitness.

Entre los tres nuevos modelos, las nuevas funciones y los precios, tan importantes, ha habido muchas novedades para los fans de todo lo relacionado con la salud y el fitness, y si te has perdido algo, no te preocupes, porque aquí te resumo todo lo que necesitas saber.

1. Apple Watch Series 11

(Image credit: Apple)

El Apple Watch Series 11, el nuevo reloj más delgado de Apple, resulta ser incluso más resistente que su robusto predecesor, gracias a un recubrimiento cerámico especial que ofrece el doble de resistencia a los rayones.

La Serie 11 finalmente incorpora conectividad 5G en los modelos LTE, posible gracias a una nueva arquitectura de antena más eficiente que nunca, lo que reduce el consumo de batería durante el uso celular.

Un nuevo carátula llamada Flow utiliza el lenguaje de diseño Liquid Glass de Apple para refractar colores como si fueran reales. Una segunda carátula, llamada Exactograph, separa horas, minutos y segundos en una estética inspirada en el Apple Watch Ultra.

La tan esperada función de medición de presión arterial mediante LED ha llegado bajo el nombre de Hypertension. Usando datos del Heart and Movement Study de Apple con 100,000 participantes, la compañía espera identificar hasta un millón de posibles casos de hipertensión en su primer año, aunque no detectará todos los casos.

El seguimiento del sueño también mejora con la nueva función Sleep Score. Aunque no es algo revolucionario (de hecho, Apple es de las últimas marcas en incorporarlo), ahora se muestra una puntuación del sueño sobre 100, basada en duración, consistencia de horarios y datos de interrupciones, reforzada con información de expertos en sueño.

Finalmente, la función estrella: 24 horas de batería, un avance muy esperado frente a las apenas 18 horas de la generación anterior.

El Apple Watch Series 11 estará disponible en Jet Black, Rose Gold y Space Grey, con opción de aluminio 100% reciclado o titanio, además de nuevos colores para correas y loops, incluyendo nuevas bandas Hermès. El precio de salida es desde los $9,499 pesos mexicanos.

2. Apple Watch Ultra 3

(Image credit: Apple)

Sí, a primera vista parece igual, pero hay más cosas bajo el capó. La nueva pantalla OLED gran angular es más brillante y tiene mayor superficie sin cambiar el tamaño de la carcasa, lo que la convierte en la pantalla más grande jamás vista en un Apple Watch.

La pantalla se actualiza con más frecuencia en el modo siempre activo y muestra una nueva esfera Waypoint. Al igual que la Serie 11, ofrece conectividad celular 5G y, según los rumores, conectividad satelital. Con solo unos toques se recopila información crítica y se ofrecen funciones de mensajería de emergencia. Para habilitar la conectividad satelital, se ha rediseñado la radio del reloj para duplicar la intensidad de la señal.

El Apple Watch Ultra 3 también mejora la duración de la batería, y Apple promete una autonomía de 42 horas. Las opciones de carcasa son el atractivo Titanium Black presentado el año pasado, junto con el Natural Titanium cepillado de ediciones anteriores. Este titanio es 100 % reciclado y, según se dice, se fabrica mediante un innovador proceso de impresión 3D. También cuenta con nuevos colores de correa y las nuevas funciones de hipertensión y puntuación del sueño mencionadas anteriormente. El precio es desde $19,999 pesos mexicanos.

3. Apple Watch SE 3

(Image credit: Apple)

Con las características y ventajas principales de un Apple Watch a un precio más asequible, la actualización del SE 3 cuenta con el mismo potente chip que los Apple Watch de la generación actual, el S10. Ofrece una pantalla siempre encendida y es compatible con gestos como el doble toque y el movimiento de muñeca introducidos en años anteriores.

El SE 3 añade más funciones de bienestar, como la detección de la temperatura de la muñeca (que permite el seguimiento del ciclo), la aplicación de constantes vitales, la detección de apnea del sueño y la puntuación del sueño. ¡Incluso reproduce archivos multimedia!

La duración de la batería no ha aumentado en el SE 3, que se queda en 18 horas como su predecesor, pero sí que cuenta con carga rápida: con solo 15 minutos de carga se añaden ocho horas. El Apple Watch SE 3 está disponible en Starlight y Midnight, y su precio parte de $5,499 pesos mexicanos.

4. AirPods Pro 3

(Image credit: Apple)

Más personas hacen ejercicio con los AirPods Pro que con cualquier otro audífono del mundo, y Apple ha aprovechado eso con los nuevos AirPods 3 Pro, que cuentan con sensores de frecuencia cardíaca durante los entrenamientos. Estos diminutos audífonos incluyen el sensor de frecuencia cardíaca más pequeño de Apple y utilizan algoritmos de aprendizaje automático para procesar los datos de los sensores y acelerómetros.

Los AirPods Pro 3 se pueden utilizar con la aplicación Workout, junto con Apple Fitness+, recopilando datos al igual que un Apple Watch. Puedes ganar insignias y cerrar anillos de movimiento, realizar un seguimiento de los entrenamientos en el gimnasio desde aplicaciones como Ladder e incluso utilizar el AI Workout Buddy, todo ello sin necesidad de un reloj.