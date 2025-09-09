Apple Event 2025: últimas filtraciones, rumores y noticias sobre el iPhone 17, los AirPods Pro 3 y el Apple Watch 11

Refresh

Get notified of updates

¿Hoy ha sido tan importante como se esperaba? ¿Más importante? El nuevo iPhone Air es más emblemático de lo que pensaba. Mientras que Samsung ha creado el teléfono Galaxy S más delgado hasta la fecha, Apple parece estar luchando por crear una categoría completamente nueva con su delgado iPhone Air. Aún hay muchas cosas que desconocemos. ¿Cuál es la tecnología de la batería? ¿A qué velocidad se carga? ¿Qué sensación da? Pronto sabremos más y en las próximas semanas publicaremos una reseña completa. También era escéptico sobre el rediseño del iPhone, pero el nuevo aspecto tiene sentido si se tiene en cuenta el marco de aluminio forjado (¿aluminio? Depende de quién hable en Apple). Me encanta el color Cosmic Orange, y es probable que el lanzamiento de un nuevo tono brillante por parte de Apple desencadene una guerra de colores entre los fabricantes de teléfonos que nos librará de los aburridos teléfonos Pro y dispositivos Ultra que hemos estado soportando durante años. (Image credit: Apple) Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Apple)

(Image credit: Apple) Ahora estamos viendo cómo se pone en marcha el proyecto. Todos los nuevos modelos tendrán un precio similar al del año pasado, si se tiene en cuenta el almacenamiento (puaj). No hay grandes sorpresas, y Apple promete grandes ofertas de intercambio si traes tu viejo iPhone 13 o superior, sin importar su estado. Pronto analizaremos más detenidamente todos los modelos de iPhone, ya que nuestros editores en el lugar de los hechos se apresuran a probarlos, pero repasemos aquí los puntos más importantes. @techradar ♬ original sound - TechRadar

(Image credit: Apple) Afortunadamente, Apple no ha empeorado las cámaras este año. Qué alivio. Apple está promocionando las cámaras para selfis, lo que demuestra el importante papel que desempeñan los creadores de contenido en sus decisiones sobre las cámaras. En la parte trasera, las tres cámaras tienen una resolución de 48 MP, pero no sabemos qué sensores utilizarán, por lo que esas cifras no tienen ningún sentido. El teleobjetivo puede disparar con un zoom de 4x a máxima resolución, o puede utilizar el pixel binning para disparar con un zoom de hasta 8x con un resultado de 12 MP. Todas las cámaras tienen un truco similar, por lo que la cámara gran angular también puede disparar con un zoom de 2x, y así sucesivamente. Ahora Apple está mostrando lo que los fotógrafos profesionales pueden hacer con un iPhone, que es como mostrar lo que un jugador de baloncesto profesional puede hacer con una pelota de baloncesto. Es mejor de lo que yo puedo hacer. (Image credit: ESR)

(Image credit: Future) Ahora estamos empapándonos de todos los detalles sobre el iPhone 17 Pro, pero estoy tan enamorado de este color naranja cósmico que no presto mucha atención a las afirmaciones sobre el rendimiento. El iPhone ya era demasiado potente, pero realmente necesitaba un toque de color. Esperemos que esto marque una tendencia en la industria y veamos más color en los teléfonos Pro en el futuro. Las cosas se estaban volviendo un poco sombrías con los tonos tormentosos. Hay una mejor pantalla, una mejor batería, un mejor rendimiento, mejor bla, bla, bla... Probaremos todas estas afirmaciones antes de repetirlas. ¿He mencionado el naranja? Y también viene en un bonito azul. Ahora pasemos a las cámaras. (Image credit: Apple)

(Image credit: Apple) El iPhone Air ya está listo, y ahora es el momento de conocer los dos nuevos modelos iPhone 17 Pro. Empieza con aluminio sólido. Lo sentimos, estadounidenses, nada de aluminio para ustedes, solo aluminio. Cuenta con nuevos colores como parte del nuevo proceso de aluminio, con un diseño de una sola pieza en lugar de solo un marco lateral. Ahora vemos la nueva cámara de vapor, una característica que hemos visto en Android durante mucho tiempo, pero que Apple trata como una tecnología totalmente nueva. Ah, y será un nuevo iPhone 17 Pro resistente, con cristal Ceramic Shield en la parte delantera y trasera. Tiene muy buen aspecto, pero es el mayor cambio en el diseño del iPhone que he visto... ¿quizás desde siempre? Al menos desde el iPhone 4. Tengo mucha curiosidad por ver las diferencias en persona. (Image credit: Apple)

(Image credit: Future) ¿Y qué hay de la duración de la batería? Apple afirma que el diseño maximiza el espacio de la batería y que iOS 26 contará con un modo de energía adaptable para ahorrar energía de forma inteligente. A pesar de ser mucho más delgado, Apple afirma que el iPhone Air tendrá una batería con autonomía para todo el día. Tendremos que probar el teléfono en Future Labs para estar seguros. También hay nuevos accesorios, incluida una batería MagSafe. ¡Eso significa que el iPhone Air tiene imanes en su interior! Es una característica que habría pensado que Apple omitiría para ahorrar espacio. Ahora Apple presenta unas fundas transparentes finas, así como un sencillo protector que ofrece cierta protección sin añadir demasiado volumen. Y aquí tenemos una correa cruzada con imanes en su interior, un nuevo accesorio de Apple que sin duda está diseñado para lucir el nuevo teléfono más que para ocultarlo. (Image credit: Apple)

(Image credit: Apple) Ahora, las malas noticias: la cámara del iPhone Air. Contará con una única cámara de 48 MP y, a modo de comparación, el tamaño del sensor parece situarse entre el del iPhone 17 y el del iPhone 17 Pro. A diferencia del delgado Galaxy S25 Edge, que utilizaba el mismo enorme sensor de 200 MP que el Galaxy S25 Ultra, el iPhone Air de Apple dará un paso atrás en cuanto a las capacidades de la cámara con respecto a los dispositivos Pro, incluso si solo te interesa la fotografía gran angular. (Image credit: Future)

(Image credit: Apple) Apple lanza un desafío con su nuevo procesador Apple A19 Pro. Afirma que es el procesador más rápido de cualquier teléfono inteligente, aunque podría referirse solo al rendimiento de un solo núcleo. En nuestras últimas pruebas de referencia, el chipset Apple A18 Pro es el más rápido para el procesamiento de aplicaciones de un solo núcleo, pero queda por detrás del mejor de Qualcomm en cuanto a rendimiento multinúcleo y gráfico. Apple afirma que el iPhone 17 Pro y el iPhone Air tendrán un rendimiento gráfico similar al del Macbook Pro, gracias a los nuevos procesadores neuronales. El nuevo chipset Apple A19 Pro incluirá un chip inalámbrico Apple N1 para conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Threads. También utilizará el módem Apple C1, al igual que el iPhone 16e de Apple. (Image credit: Apple)

(Image credit: Future) De acuerdo, en realidad no es el iPhone 17 Air, solo se llama iPhone Air. Es de titanio pulido, más delgado que cualquier iPhone anterior, con un sistema de cámara de una sola lente que parece tallado directamente del mismo bloque de metal. Solo tiene 5,6 mm de grosor, pero sigue teniendo la potencia de los modelos iPhone Pro, según lo que hemos oído hasta ahora. La pantalla será similar a la del iPhone 17, con una frecuencia de actualización de 120 Hz y cristal Ceramic Shield. Ah, y Apple no lo llama protuberancia de la cámara: es una meseta.

(Image credit: Future) ¡Oh, escondida en la hoja de especificaciones del iPhone 17 hay una mejora interesante: 256 GB de almacenamiento para empezar! Por fin, Apple ofrece una buena cantidad de espacio de almacenamiento, incluso más que el nivel básico de algunos competidores. Una gran señal por parte de Apple. Ahora Tim Cook ha vuelto y estamos ante un teléfono completamente nuevo: ¡el iPhone 17 Air! El diseñador de Apple, Abidur Chowdhury, nos da los detalles en un video.

(Image credit: Apple) Ahora podemos echar un vistazo a las nuevas cámaras del iPhone 17, un sistema de doble cámara con dos cámaras de 48 MP: una cámara gran angular y otra ultra gran angular. La cámara gran angular podrá simular un zoom óptico de 2X, ideal para retratos, mientras que la ultra gran angular se encargará de las fotos macro. La cámara para selfis también mejora con un encuadre más amplio y un sensor más grande con mayor resolución. El sensor para selfis será cuadrado en lugar de 4:3, lo que, según Apple, ofrece mejores posibilidades de encuadre independientemente de cómo se sostenga el teléfono.

Si quieres ver el nuevo sensor de frecuencia cardíaca de los AirPods Pro 3, visita nuestro perfil de TikTok o mira el video a continuación. Llevamos mucho tiempo esperando esta función. @techradar ♬ original sound - TechRadar

(Image credit: Apple) El iPhone 17 de Apple contará con el nuevo chipset Apple A19 en su interior, con un motor de pantalla actualizado para impulsar la nueva pantalla de 120 Hz. También tiene un motor neuronal para un mejor rendimiento de Apple Intelligence en el dispositivo. Cuenta con seis núcleos en su interior para el procesamiento de aplicaciones y una GPU de cinco núcleos para juegos. Apple afirma que el A19 ofrece un aumento del 20 % con respecto al chipset Apple A18 del iPhone 16.

(Image credit: Apple) El iPhone 17 estará disponible en bonitos colores lavanda, azul niebla, negro, blanco y verde salvia. Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con Pro-Motion, la marca de Apple para una pantalla de 120 Hz. Por fin, los fans de Apple pueden decirles a los propietarios de Android que se callen sobre las frecuencias de actualización de la pantalla. Apple afirma que el iPhone 17 puede alcanzar un brillo máximo de 3000 nits, pero esas cifras son un poco exageradas y tendremos que probar la pantalla en el laboratorio para ver sus capacidades reales. El teléfono debería ser más resistente gracias al cristal Ceramic Shield 3 en la parte delantera.

(Image credit: Apple) ¡Tim Cook ha vuelto y eso significa que es hora del iPhone! Hay cuatro nuevos modelos en camino, empezando por el iPhone 17 en colores muy elegantes.

(Image credit: Future) El Apple Watch Ultra 3 viene con una nueva pantalla y un ángulo de visión más amplio, así como con bordes más delgados. Tiene la pantalla más grande de todos los Apple Watch, y la pantalla siempre encendida funciona tan bien que se pueden ver los segundos pasar incluso cuando la pantalla no está técnicamente activa. Debería tener la mayor duración de batería de todos los Apple Watch hasta la fecha. El nuevo Apple Watch Ultra 3 tiene una radio más potente que puede conectarse a satélites, e incluye la función SOS de emergencia por satélite. Está disponible en negro y titanio natural, creado mediante un nuevo proceso de impresión 3D que utiliza titanio reciclado. (Image credit: Apple) @techradar ♬ original sound - TechRadar

(Image credit: Apple) Toda la gama de Apple Watch se actualizará este año, y Apple anuncia el Apple Watch SE 3 con la primera pantalla siempre encendida en un reloj de la clase SE. Contará con gestos, al igual que el reloj Series, más caro. Puede monitorizar la temperatura de la muñeca y realizar un seguimiento del sueño para ofrecer la nueva puntuación de sueño de Apple. Pero basta ya de hablar de los Apple Watch baratos, ¡pasemos a los ULTRA!

(Image credit: Future) Apple aún está obteniendo la autorización para las nuevas funciones de detección de hipertensión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Ahora Apple está hablando de puntuaciones del sueño y de que el Apple Watch controle la calidad del sueño. (Image credit: Apple)

(Image credit: Apple) Ah, en realidad hay un nuevo Apple Watch Series 11, no solo una serie de tragedias evitadas por los dispositivos Apple Watch anteriores. El nuevo Apple Watch Series 11 es el más delgado y resistente de todos los relojes hasta la fecha. Es dos veces más resistente a los rayones que el Apple Watch 10. Hay algunas esferas de reloj nuevas muy interesantes que combinan con los nuevos diseños Liquid Glass de iOS 26 y macOS 26. Ahora Apple está hablando de la presión arterial y la hipertensión en el Apple Watch.

(Image credit: Apple) Apple está diciendo básicamente que vas a morir si no tienes un Apple Watch. Podrías sufrir un derrame cerebral, perderte en una tormenta de nieve, perder el conocimiento y tener un accidente de coche y acabar en una piscina, y si no tienes un Apple Watch, es posible que no recibas la ayuda que necesitas. Nunca había visto a una empresa de telefonía vender un producto con tanto miedo, pero créeme, quiero vivir, así que me plantearé comprar un nuevo Apple Watch. @techradar ♬ original sound - TechRadar

(Image credit: apple airpods pro 3) Tim Cook vuelve para hablar sobre cómo el Apple Watch llega a las personas. Esperamos que se trate de una historia relacionada con la salud. Esperamos nuevos sensores y funciones relacionadas con la salud, entre las que podrían incluirse la monitorización de la presión arterial y mejoras en la medición del oxígeno en sangre.

(Image credit: Future) Los nuevos AirPods Pro 3 contarán con un monitor de frecuencia cardíaca con nuevos sensores integrados en los audífonos. Esto significa que no necesitarás un Apple Watch para realizar un seguimiento más preciso de tus ejercicios, ya que tu iPhone podrá registrar tus nuevos entrenamientos con solo usar los últimos AirPods. Este solía ser un sensor mucho más popular en los primeros audífonos de Samsung y otras marcas, pero hacía tiempo que no se veía. Será interesante ver qué otras funciones permiten estos nuevos sensores. Apple también afirma que los AirPods Pro 3 funcionarán durante todo un vuelo transatlántico, con hasta 8 horas de escucha continua y hasta 10 horas de uso como audífonos. Los nuevos AirPods Pro 3 ya están disponibles para reservar y estarán en las tiendas el 19 de septiembre por 249 dólares (4637.71 pesos mexicanos al cambio actual). El precio global se determinará tan pronto como lo tengamos.

(Image credit: Apple) Puedes ver una demostración de los nuevos AirPods Pro 3 en nuestro video en vivo desde Apple Park. Echa un vistazo a las últimas novedades en TikTok, donde publicaremos videos en vivo durante los anuncios de hoy. @techradar ♬ original sound - TechRadar

(Image credit: Future) Kate Bergeron, vicepresidenta de Ingeniería de Hardware de Apple, habla sobre los AirPods Pro 3 con un nuevo diseño y un mejor audio espacial. Se han introducido mejoras en la cancelación activa del ruido, incluyendo almohadillas con espuma, para una mejor ANC, el doble que la generación anterior. Bergeron afirma que tus antiguos AirPods Pro ahora son una porquería, porque los nuevos AirPods Pro 3 tienen un rendimiento de ANC cuatro veces superior. Lo sentimos, pero si quieres unos AirPods que no sean motivo de burla, tendrás que pagar más. Los AirPods también contarán con traducción en vivo con Apple Intelligence, una función que también vemos en la mayoría de los últimos teléfonos insignia con IA de Google y Samsung.

(Image credit: Future) Tim Cook se centra hoy en el diseño y afirma que habrá novedades sobre los AirPods, el Apple Watch y el mayor avance hasta la fecha para el iPhone. Comenzamos con los AirPods Pro 3. @techradar ♬ original sound - TechRadar

La espera terminó, el Apple Event ya está en marcha con las primeras sorpresas...

(Image credit: Future) Aunque no vayas a comprar un nuevo iPhone próximamente, hoy será un gran día para todos los propietarios de un iPhone reciente. Apple suele anunciar la versión final de sus últimos sistemas operativos para dispositivos móviles, incluidos iOS 26, watchOS 26 y iPadOS 26, junto con la próxima gama de nuevos dispositivos. Y si nos guiamos por la historia, no tendrás que esperar al nuevo modelo para probar el último software. Debería estar disponible para su descarga definitiva durante la próxima semana. ¿Habrá nuevas funciones en iOS 26 que aún no hayamos visto? No es muy probable, ya que Apple ofrece una versión beta pública, pero es posible que el próximo iPhone 17 incorpore funciones que los iPhone más antiguos no tendrán. Tendremos que esperar a hoy... El software suele ser la pieza final del rompecabezas del anuncio del teléfono.

(Image credit: Future) Falta menos de una hora para el evento de Apple en el que se presentará la línea de productos iPhone 17 para 2025-2026. Estamos revisando frenéticamente la sala de prensa de Apple en busca de alguna noticia anticipada sobre los productos (a veces ocurre, pero no es habitual). Tenemos a nuestros editores en el lugar, descansados y listos para probar todas las novedades y hablar con los ejecutivos de Apple sobre lo que está por venir. ¿Estará Apple más entusiasmada con la IA y el software que con su nuevo hardware? ¿Será el iPhone 17 Air una categoría secundaria o un gran momento «One More Thing»? ¿Tendrán los AirPods Pro 3 realmente sensores tipo cámara o serán solo Siri para tus oídos? Estamos a punto de descubrirlo todo.

Estamos a menos de una hora del gran evento de Apple, y nuestros periodistas ya están en directo desde el lugar de los hechos, listos para captar el ambiente y hacer las preguntas que ustedes quieren que se respondan. Arriba tenemos a nuestro editor jefe Lance Ulanoff con nada menos que el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Estoy seguro de que Woz conoce todos los secretos de la gran noticia de hoy, y Lance intentará sonsacarle toda la información posible por adelantado. Personalmente, me interesa tanto como el catering de Apple. Claro, la compañía fabrica buenos teléfonos, pero también ofrece a los medios de comunicación y a las personas influyentes el catering más elegante del sector antes de los eventos. ¿Habrá coloridos yogures con frutas? ¿Crostini veganos? ¿Bollería sin gluten? Esperemos que nuestros editores tomen algunas fotos mientras se llenan el estómago antes de que comience la transmisión en vivo. (Image credit: Future)

El iPhone 17 Pro podría estar superpotente para jugar (Image credit: Future) Como era de esperarse, el tema de los videojuegos no podía quedar fuera en este blog, así que permítanme profundizar un poco más. Un rumor sobre las especificaciones que me ha llamado la atención es que el iPhone 17 Pro podría incorporar una cámara de vapor. En primer lugar, cabe señalar que la refrigeración por cámara de vapor funciona mediante una cámara metálica llena de líquido, en la que el refrigerante se convierte en gas al absorber calor. A continuación, este vapor se condensa en un lado metálico más frío, disipando así el calor de los componentes sensibles, como el chipset. Es una forma de enfriar mejor los componentes de la CPU y la GPU sin ocupar mucho espacio; la refrigeración por cámara de vapor se encuentra en dispositivos como el Samsung Galaxy S25 Ultra. Para la serie iPhone, esto debería significar una mejora en la refrigeración que permita al chipset funcionar al máximo rendimiento durante más tiempo, lo que debería ser una ventaja para los videojuegos, especialmente para algunos de los juegos más exigentes con calidad de consola que ahora se pueden conseguir en iOS.