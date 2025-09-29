Con el iPhone 17, ¿Apple habrá alcanzado su pico máximo?

A medida que el polvo comienza a asentarse en torno al lanzamiento y posterior lanzamiento de la familia iPhone 17 y el delgado iPhone Air, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre lo que estos nuevos teléfonos significan para Apple y el mundo de la telefonía en general, dada la capacidad de Cupertino para establecer el estándar para los teléfonos inteligentes.

Y estamos llegando a la conclusión de que quizás hayamos alcanzado el pico del iPhone.

No decimos que Apple no tenga margen para mejorar sus teléfonos, sobre todo porque tanto la compañía como Samsung han adoptado enfoques muy iterativos en sus últimas generaciones de smartphones. Sino que, más bien, creemos que el margen de innovación y las mejoras evidentes para Apple podrían estancarse.

La razón de esto se debe a un par de factores. El primero es que el iPhone 17 estándar ahora cuenta con una pantalla de alta frecuencia de actualización de 120 Hz , algo que faltó en la generación anterior del teléfono durante un tiempo, a pesar de ser común en los mejores teléfonos Android y en los teléfonos más asequibles.

Aunado a un sistema de cámara trasera que puede usar procesamiento de imágenes y fusión de sensores para ofrecer un rango de zoom de 4x que Apple promociona como calidad óptica y brindar tomas amplias y ultra anchas de 48 MP, además de la capacidad de ejecutar las últimas funciones de Apple Intelligence y un chipset con el que dudo que tenga muchos problemas durante años, y ahora es difícil imaginar qué podría hacer Apple a continuación.

Creo que lo mismo se aplica en general al iPhone 17 Pro y al iPhone 17 Pro Max, que ahora tienen refrigeración por cámara de vapor como el Samsung Galaxy S25 Ultra, por lo que no les faltan características que tienen los principales rivales de Android.

Y está el hecho de que después de varias generaciones de teléfonos Pro con un trío de cámaras traseras, Apple no ha buscado agregar más ni colocar sensores radicales con una cantidad masiva de megapíxeles. Sus fanáticos/usuarios no lo piden, no lo exigen y Apple se siente bien con ello.

Esto indica que Apple no quiere seguir los pasos de Samsung y añadir más cámaras traseras a sus teléfonos. Y dada la carga relativamente rápida que ofrece, MagSafe y los accesorios magnéticos, además del potente rendimiento y una amplia gama de apps y juegos seleccionados, parece que Apple ya no tiene áreas obvias en las que se quede atrás respecto a otros fabricantes de teléfonos. Puede que Apple Intelligence aún no sea un éxito rotundo en los iPhones, pero cada vez es más potente.

Luego tenemos el iPhone Air, que sigue al Samsung Galaxy S25 Edge en el espacio de los teléfonos súper delgados, aunque con algunas concesiones.

(Image credit: Future)

Apple seguramente hará algunos retoques a estos teléfonos para la inevitable próxima generación de iPhones. No puedo evitar sentir que el margen de mejora e innovación se ha reducido considerablemente. Esto no es malo en sí mismo, ya que Apple sigue fabricando algunos de los mejores teléfonos , y cada generación es indiscutiblemente mejor que la anterior.

Pero, en general, cada generación de iPhone ha sido más iterativa y tal vez carece de las características destacadas y las actualizaciones que solían entusiasmarme a mí y a otros fanáticos de la tecnología cuando el iPhone era joven.

¿El pináculo del iPhone?

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Posiblemente la generación del iPhone 17 puede ser el punto culminante de los iPhones durante los próximos años.

Y eso podría significar que poco a poco la emoción que muchos eventos de Apple generan comience a desvanecerse. En cuanto al precio, el iPhone 16e se sintió un poco inestable, así que, por ello, se une a los nuevos teléfonos de Apple en una especie de estancamiento.

Se podría decir que el tan rumoreado y aún tan esperado iPhone plegable podría ser el smartphone que reavive el entusiasmo por los smartphones de Apple. Y estoy de acuerdo, aunque no estoy del todo convencido de que Apple lo llame iPhone ni de que fabrique un smartphone plegable; más bien, podríamos ver un iPad plegable, revitalizando el formato del iPad mini y sirviendo como banco de pruebas para la tecnología de pantallas plegables de Cupertino.

Hay que decir que este no es el final de la innovación telefónica para Apple, pero sí parece que ha llegado a un punto en el que las próximas generaciones de iPhone podrían no ofrecer mucho para entusiasmar a la gente, con los cambios de diseño introducidos por el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro como la estética que se mantendrá por algún tiempo.

Por supuesto, siempre podemos estar equivocados en todo esto y creer que los nuevos iPhones son simplemente la primera ola de teléfonos nuevos e interesantes de Apple que se oponen a las actualizaciones iterativas.

Naturalmente, el tiempo lo dirá, pero déjennos saber en los comentarios a continuación si creen que hemos alcanzado el pico del iPhone.