Los últimos rumores sobre el Samsung Galaxy "tri-fold" sugieren que, después de todo, podría venderse a nivel mundial

Surge otro rumor sobre el Samsung Galaxy plegable en tres partes

El teléfono "podría" salir a la venta en los mercados internacionales

Podríamos ver su lanzamiento oficial en las próximas semanas

¿Eres de los que solamente está esperando el lanzamiento oficial del smartphone "tri-fold" de Samsung, pero te preocupa que no esté disponible en tu país? De ser así, te tenemos noticias, pues el rumor más reciente del dispositivo señala que podría llegar a nivel mundial, tal como la mayoría de equipos de la compañía.

Esta información proviene de fuentes cercanas a SamMobile y contradice los rumores anteriores que sugerían que este teléfono estaría limitado a Corea del Sur y China, de forma similar al lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition el año pasado.

Sin embargo, no debemos emocionarnos demasiado con la noticia todavía: SamMobile afirma que el teléfono saldrá a la venta en los Emiratos Árabes Unidos, así como en China y Corea del Sur, y que otros países (incluidos Estados Unidos y Reino Unido) «podrían» ver su lanzamiento.

Parece, pues, que todavía hay cierta incertidumbre sobre en cuántos mercados estará disponible este teléfono plegable en tres partes, quizás incluso dentro de la propia Samsung. Se espera que la presentación oficial tenga lugar en las próximas semanas.

Una larga espera...

Huawei ya tiene un modelo "tri-fold": el Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Samsung presentó el teléfono plegable en tres partes en su evento Unpacked para los teléfonos Galaxy S25 en enero, y Samsung ha declarado en varias ocasiones que el plegable saldrá al mercado en algún momento de 2025, año que se acerca rápidamente a su fin.

Aunque no se ha dicho mucho más oficialmente, los rumores apuntan a que el teléfono estará equipado con un chipset Snapdragon 8 Elite, y en los últimos meses también se ha hablado de 16 GB de RAM y un marco de titanio.

Según las filtraciones, las bisagras y los altavoces podrían ser los mismos que los del Samsung Galaxy Z Fold 7, mientras que también ha habido indicios de una pantalla principal de 10 pulgadas y unas especificaciones de carga bastante decepcionantes.

Todo apunta a un teléfono de gama alta con un precio elevado y, aunque esto no confirma del todo que vayamos a tener un lanzamiento mundial completo del tríptico, al menos es más alentador que los rumores anteriores sobre una disponibilidad limitada.

