¿Qué se sabe acerca del Samsung Galaxy Tri-Fold? Nuevos rumores apuntan a fecha de lanzamiento

Según se informa, el Samsung Galaxy tri-fold se lanzará el 31 de octubre o el 1 de noviembre.

Esto está en línea con algunas afirmaciones de fecha de lanzamiento anteriores, aunque también más tarde de lo que algunas fuentes dijeron que llegaría.

Todavía no está claro si el Samsung Galaxy tri-fold estará ampliamente disponible o no.

El primer teléfono plegable de Samsung, que podría llamarse simplemente Samsung Galaxy Trifold, es algo que llevamos tiempo oyendo, tanto de forma oficial como extraoficial. Sin embargo, seguimos esperando la fecha de lanzamiento de este rumoreado teléfono.

Sin embargo, la espera podría estar casi terminada, ya que según un informe de la Agencia de Noticias Yonhap (a través de Phandroid) que cita "fuentes de la industria", el Samsung Galaxy tri-fold se dará a conocer en la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Esto coincide con informes recientes: la propia Samsung ha afirmado que espera este plegable para finales de año, y un rumor previo sugería que se lanzaría en noviembre . Dicho esto, también supimos recientemente que el Samsung Galaxy tri-fold se anunciaría el 29 de septiembre , lo que obviamente no ocurrió, así que cualquier anuncio sobre la fecha debe tomarse con pinzas.

Podría enviarse pronto, pero no estamos seguros dónde

No estamos seguros de si el rumorado Samsung Galaxy Trifold estará tan ampliamente disponible como el Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Incluso si la fecha del 31 de octubre o el 1 de noviembre es correcta, aún hay varias preguntas sobre el teléfono, especialmente si podrás comprarlo, ya que algunos informes anteriores decían que solo se vendería en Corea del Sur y China.

Como teléfono experimental, una disponibilidad limitada podría tener sentido, pero hay alguna esperanza de un lanzamiento más amplio.

CNN –citando a “una persona familiarizada con los planes de la compañía”– afirmó recientemente que Samsung estaba “considerando” lanzar el teléfono en los EE. UU., y si se lanza en los EE. UU., no es imposible que pueda lanzarse también en otros mercados como el Reino Unido y Australia.

Dado que el Samsung Galaxy Z Fold 7 aparentemente está funcionando extremadamente bien (Samsung reveló que las compras iniciales en Estados Unidos superaron a la generación anterior en un 50%) tendría sentido que la compañía considere un lanzamiento más amplio para su triple pliegue, ya que parece que los teléfonos plegables ya no son un producto de nicho para Samsung.