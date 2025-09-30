El S Pen del Samsung Galaxy S26 Ultra podría tener un nuevo diseño curvo

Una supuesta filtración muestra un S Pen más curvo para el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Este rediseño parece estar pensado para que coincida con las esquinas más curvas del teléfono.

Hay indicios de que los días del S Pen podrían estar contados.

¿Eres de los que está preocupado por la posibilidad de que Samsung elimine el S Pen del Galaxy S26 Ultra? De ser así, tenemos noticias, pues parece que el S Pen seguirá estando presente, pero eso no es todo, también parece que va a tener un elegante rediseño.

El reputado informante @UniverseIce ha compartido una imagen que muestra la parte superior de un S Pen dentro de lo que aparentemente es el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Solo vemos una pequeña parte del lápiz óptico, pero la parte superior es mucho más curvada que la del S Pen del Galaxy S25 Ultra, y es un cambio que, al menos según esta imagen, nos gusta bastante.

Exclusive: The top shape of the S Pen for Samsung Galaxy S26 Ultra is like this pic.twitter.com/1Rg7zcnvX5September 27, 2025

Este podría ser un cambio necesario, ya que los rumores sugieren que el Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá esquinas más curvas, una de las cuales también se puede ver aquí. Así que, dada la posición de la ranura del S Pen, el lápiz óptico también tiene que ser más curvo para adaptarse al diseño del teléfono.

Por supuesto, hasta que Samsung presente el Galaxy S26 Ultra, nos tomaremos todo esto con cautela, pero la fuente tiene un buen historial.

Esta podría ser la última aparición del S Pen

Aun así, aunque el S Pen se mantenga en el Galaxy S26 Ultra, sus días podrían estar contados. No nos sorprendería que esta fuera la última aparición del lápiz óptico de Samsung, dado que sus capacidades ya se han reducido y que la ranura que lo aloja ocupa mucho espacio que podría utilizarse para otros componentes o para hacer el teléfono más delgado.

Prescindir del S Pen también podría permitir a Samsung aumentar por fin la capacidad de la batería de su buque insignia, algo que aparentemente no sucederá con el S26 Ultra.

Pero, al menos para el modelo del próximo año, los fans del S Pen probablemente estarán de enhorabuena: lo sabremos con certeza en enero o febrero, ya que es probable que sea entonces cuando se presente este teléfono.