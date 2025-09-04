Todo lo que necesitas conocer del nuevo Galaxy S25 FE de Samsung

¡La espera terminó! Samsung finalmente lanzó el nuevo Galaxy S25 FE, se trata de la última integración a su exitosa serie Galaxy S25.

Equipado con One UI 8, la última experiencia de Galaxy AI, Galaxy S25 FE ofrece un compañero de IA personalizado con capacidades multimodales.

(Image credit: Samsung)

Diseñado para desbloquear nuevos niveles de creatividad, Galaxy S25 FE ofrece potentes herramientas de edición con IA como Generative Edit e Instant Slow-mo, mientras que una cámara frontal mejorada de 12 MP, impulsada por el ProVisual Engine con IA, brinda una experiencia de selfie mejorada. Una batería de 4,900 mAh y una cámara de vapor 10% más grande, proporcionan un rendimiento fluido y con capacidad de respuesta, con soporte de carga por cable de 45 W, lo que garantiza que los usuarios puedan mantenerse creativos, entretenidos y conectados mientras están en movimiento.

“Galaxy S25 FE desempeña un rol importante como puerta de entrada al amplio ecosistema Galaxy AI, lo que hace que estas experiencias sean más accesibles para un mayor número de usuarios”, explicó Jay Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Customer Experience Office, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics. “Con experiencias de IA personalizadas ampliadas y herramientas de fotografía y edición basadas en IA, Galaxy S25 FE permite a más personas disfrutar de mayor comodidad y creatividad en su vida cotidiana”.

Experiencias cotidianas fluidas, impulsadas por IA

Con Galaxy AI integrada en Galaxy S25 FE y optimizada por One UI 8 y agentes de IA multimodales, más usuarios ingresarán a una nueva era de interacción natural y sin esfuerzo, donde la voz, el tacto y la entrada visual se combinan para simplificar y mejorar las tareas cotidianas haciéndolas aún más intuitivas:

Gémini Live permite conversaciones visuales en tiempo real mejoradas con IA multimodal, lo que permite que el dispositivo vea lo que ven los usuarios y facilita la formulación de preguntas contextuales. Si necesitas ayuda para decidir qué empacar para tu próximo viaje, simplemente apunta tu cámara a dos conjuntos y pregunta: “¿Qué conjunto es mejor para el clima de Ciudad de México?” Gémini responde de forma natural, ofreciendo una guía inteligente y conversacional que complementa perfectamente tu vida cotidiana.

Now Bar muestra información útil en el momento justo, directamente desde la pantalla de bloqueo. Muestra actualizaciones relevantes e incluso se puede personalizar para mostrar notificaciones en vivo, música, modos y rutinas, y más. Now Brief proporciona actualizaciones diarias personalizadas, incluyendo tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de fitness

Con Circle to Search con Google, los consejos sobre juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Simplemente rodea con un círculo un elemento o desafío en la pantalla para acceder a consejos y tácticas, todo en una vista flotante que mantiene tu juego ininterrumpido.

Estas herramientas inteligentes están diseñadas para mejorar la comunicación, aumentar la productividad y agilizar las interacciones diarias, todo ello adaptado a las necesidades individuales de cada usuario. Además, están respaldadas por protecciones completamente nuevas para funciones personalizadas impulsadas por IA.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) Crea entornos cifrados de almacenamiento y específicos para cada aplicación dentro del área de almacenamiento seguro del dispositivo, lo que garantiza que cada aplicación solo pueda acceder a su propia información confidencial. KEEP es compatible con Personal Data Engine (PDE)[9] de Galaxy para mantener los datos y preferencias del usuario completamente en el dispositivo y protegidos por Knox Vault. Juntas, estas soluciones garantizan seguridad y privacidad reforzadas en un panorama digital en rápida evolución

Creado para potenciar la creatividad en todos los niveles

Galaxy S25 FE ofrece una experiencia de cámara premium gracias a las últimas funciones impulsadas por IA de ProVisual Engine y una cámara frontal mejorada de 12 MP[10] que capta selfies cautivadoras con claridad mejorada. También eleva la reconocida función Nightography de Galaxy: el modo Ruido bajo mejora la calidad de las tomas nocturnas, mientras que Super HDR en video muestra colores y contrastes realistas en cada cuadro. Photo Assist mejora la edición en el dispositivo con una precisión sin esfuerzo, impulsa la creatividad del usuario y da vida a sus visiones sin complicaciones:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Generative Edit detecta automáticamente a los transeúntes en el fondo de las fotos y recomienda de forma proactiva qué eliminar, eliminando la necesidad de realizar selecciones y ediciones manuales, mientras que Portrait Studio[12] permite a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales

Instant Slow-mo permite a los usuarios revivir sus momentos de video favoritos de una manera más envolvente, al transformar cualquier clip en cámara lenta con solo un toque.

Audio Eraser ofrece una forma conveniente de limpiar el ruido en los videos al aislar elementos de audio específicos, como voces, música, viento, naturaleza ambiental, ruido de multitudes e interferencia de fondo, lo que brinda a los usuarios un control preciso sobre qué reducir o eliminar por completo. Auto Trim[15] en Galaxy S25 FE agiliza el proceso de edición de video al seleccionar automáticamente los mejores momentos de tu material grabado.

Rendimiento fiable, diseño refinado

Desde rutinas más productivas, hasta flujos de trabajo creativos, Galaxy S25 FE optimiza cada interacción. Galaxy S25 FE ofrece un rendimiento fiable, ya sea para streaming, multitarea o edición.

Una batería de 4,900 mAh permite realizar las tareas cotidianas, mientras que la carga por cable de 45 W permite un uso prolongado y cargas más rápidas.[16]

El procesamiento de IA funciona con fluidez gracias a una cámara de enfriamineto un 10% más grande[17] que permite una gestión térmica eficiente.

Galaxy S25 FE refleja el diseño característico de la serie Galaxy S25, con una construcción delgada y liviana que se siente tan bien como se ve.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz ofrece imágenes fluidas y envolventes, mientras que el nuevo marco de aluminio Armor mejorado brinda mayor durabilidad y un acabado más estético.

El Galaxy S25 FE refleja la forma icónica de la serie Galaxy S con un toque de personalidad divertida, disponible en una amplia gama de colores: azul claro, negro, azul marino y blanco.

Cuenta con siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad garantizan un rendimiento fiable y optimizado que dura más.

Para aquellos que buscan combinar estas imágenes con el último sonido de alta calidad, pueden vincular Galaxy S25 FE con los nuevos Galaxy Buds3 FE para disfrutar de una conectividad perfecta y la experiencia de entretenimiento móvil envolvente de Galaxy.

One UI 8 también estará disponible en más dispositivos, incluida la serie completa Galaxy S25, con actualizaciones a partir de este mes.

Disponibilidad y precio

Galaxy S25 FE estará disponible a partir del 26 de septiembre en México e incluirá seis meses del plan Google AI Pro con mayor acceso a funciones de Gemini, Flow, NotebookLM y mucho más.[22] Tendrá un costo aproximado de $16,999 MXN (256 GB) y $15,499 MXN (128GB) disponible en tiendas físicas de Samsung, online y Samsung Shop APP.