Una filtración de Samsung revela el Galaxy Aero, un smartwatch simplificado que podría corregir los errores del Galaxy Watch FE, rival del Apple Watch SE

Una nueva filtración arroja nueva luz sobre el smartwatch Samsung Galaxy Aero

El dispositivo podría dejar de lado Wear OS y utilizar en su lugar el sistema operativo RTOS

Podría corregir algunos de los errores del Samsung Galaxy Watch FE

Es seguro decir que no fuimos grandes fanáticos del Samsung Galaxy Watch FE, ya que nuestro analista le otorgó apenas dos estrellas y lo calificó como “uno de los relojes inteligentes más confusos que he probado”. Sin embargo, pese a la decepción, una nueva filtración sugiere que Samsung intentará nuevamente incursionar en el mercado de relojes inteligentes de entrada, aunque el resultado podría ser muy diferente.

Las últimas pistas provienen de Gadgets & Wearables, que investigó las aplicaciones Samsung Health y Galaxy Wearable para descubrir pistas sobre lo que podría estar por venir. De acuerdo con el medio, el próximo dispositivo podría tomar la forma de un nuevo reloj Samsung denominado Galaxy Aero.

Lo interesante de este producto es que, a diferencia de muchos de los mejores relojes Samsung, podría no funcionar con Wear OS de Google. Un reporte previo de SamMobile encontró pistas que apuntan al uso de RTOS, o “sistema operativo en tiempo real”, debido a que el software de Samsung contenía referencias a “Galaxy Aero” y “galaxy_rtos_watch”. La implicación es que estas referencias correspondían al mismo producto.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

RTOS es la plataforma en la que funcionan los dispositivos Samsung Galaxy Fit y es un sistema mucho más ligero que Wear OS. Si RTOS termina impulsando al Galaxy Aero, esto sugeriría que el producto se situará en el extremo más económico del catálogo de wearables de Samsung.

Una investigación adicional de Gadgets & Wearables sugiere que varias aplicaciones y servicios de Samsung tienen la capacidad de funcionar con RTOS y dispositivos que utilizan este sistema. Y sería precisamente esa capacidad la que, supuestamente, estaría abriendo la puerta al Galaxy Aero.

Corregir los errores del pasado

(Image credit: Future)

Una de nuestras principales críticas al Samsung Galaxy Watch FE fue que estaba posicionado de una manera extraña: en ese momento, ofrecía un rendimiento inferior al Samsung Galaxy Watch 6, a pesar de que ambos estaban disponibles por el mismo precio o incluso a un precio mayor en el caso del Watch FE. Con el Galaxy Aero, ese inconveniente podría solucionarse.

Esto se debe a que SamMobile sugiere que podría tener un precio inferior al del Watch FE, lo que lo convertiría en una opción más razonable dentro del mercado de relojes inteligentes económicos. Si esto resulta ser cierto, podría ser mucho más fácil convencer a los usuarios de comprarlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y hay otra consideración. Al utilizar RTOS en lugar de Wear OS, Samsung podría reducir considerablemente el consumo de batería, solucionando otro de los principales problemas del Watch FE. Esto implicaría algunos sacrificios, como una compatibilidad limitada con la Google Play Store y posibles limitaciones para utilizar aplicaciones de terceros. Pero si Samsung consigue mantener bajo el costo, es probable que muchos usuarios no tengan problema con ello.

Si Samsung toma ese camino, se uniría a competidores como Amazfit y Huawei en el lanzamiento de un dispositivo de seguimiento de actividad económico que no dependa de Wear OS. Sin embargo, está por verse si conseguirá corregir los errores del Galaxy Watch FE.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.