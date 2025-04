Nintendo-pomo vihjaili Super Marion pomppivan Switch 2:lle

Nintendo-pomo Doug Bowser vihjaili haastattelussa seuraavasta osasta klassiseen Super Mario -pelisarjaan. Kuten odottaa saattaa, italialainen putkimies on loikkimassa ennemmin tai myöhemmin Nintendo Switch 2 -konsolille.

Yhdysvaltojen osastoa johtava Bowser kommentoi CNN:lle Switch 2 Direct -tilaisuudesta uupunutta Mario-seikkailua. Teoksen loistaminen poissa olollaan oli monille yllätys, sillä alkuperäiselle Switchille julkaistu Super Mario Odyssey oli valtaisa hitti.

Bowser ei vahvistanut tai kieltänyt uutta pääsarjan teosta, mutta rivien välistä on luettavissa iloisia uutisia viiksivallun paluuta odottaville.

