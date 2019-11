Paras langaton kaiutin 2019: virkistä kotisi äänimaailmaa näiden avulla

Paras langaton kaiutin -osto-opas: Tervetuloa TechRadarin kokoamaan artikkeliin, jossa listaamme vuoden 2019 parhaimmat langattomat kaiuttimet.

Jokaisen musiikkimaku on erilainen, joten jokaisella on myös erilaiset tarpeet musiikin kuuntelun suhteen. Saatat esimerkiksi haluta valtavia lattiakaiuttimia kuunnellaksesi klassista musiikkia tai sitten pienen kannettavan matkakaiuttimen, jonka voit ottaa rannalle.

Olivat käyttötarpeesi millaiset tahansa olet tullut oikeaan paikkaan. Tosin jos etsit juuri erityisesti esimerkiksi parasta bluetooth-kaiutinta, olemme tehneet erillisen listan niille.

Tämän listan tarkoituksena on sen sijaan koota yhdelle sivulla parhaat mahdolliset kaiuttimet käyttötarpeesta ja koosta riippumatta. Etsit siis kumppania iOS-laitteille, matkalle tai olohuoneeseen, löydät todennäköisesti juuri sopivan vaihtoehdon tältä sivulta.

Langattomien kaiuttimien etuina ovat luonnollisesti johdoista luopuminen, jolloin huoneen yleinen estetiikka ei kärsi seinää tai lattiaa pitkin kulkevista piuhoista. Jos olet siis aikeissa siirtyä langattomaksi tai etsit seuraavaa langatonta kaiutinta kokoelmaasi, olet tullut oikeaan paikkaan.

Black Friday 2019 Jos hinnalla on sinulle merkitystä, kannattaa odottaa vielä hetki ennen ostoksille ryntäämistä, sillä Black Friday - ja Cyber Monday -kampanjatarjoukset ovat pian täällä. Merkkaa tarjoussivumme jo nyt kirjanmerkkeihin ja tutustu osto-oppaisiimme löytääksesi parhaat tuotteet.

Tarvitsetko kaiuttimen matkakäyttöön? Tutustu siinä tapauksessa parhaisiin Bluetooth-kaiuttimiin

Ideaalitilanteessa valitsemassasi kaiuttimessa on sisäänrakennettu vahvistin ja D/A-muunnin, jonka jälkeen ne on tuunattu mahdollisimman tarkasti toistamaan alkuperäistä äänilähdettä.

Loistavan äänentoiston lisäksi kaiuttimista kannattaa etsiä myös hyvillä ominaisuuksilla varustettuja malleja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi virtuaalinen avustaja tai Spotify Connect, jotka toivottavasti riittävät seuraavaan suureen audiomaailman innovaatioon saakka.

Sitä odotellessa olemme koonneet alas kymmenen parasta langatonta kaiutinta eri käyttötarpeita varten.

Parhaat langattomat kaiuttimet 2019 pikaisella silmäyksellä:

Sonos One Sonos Play:5 Pure Evoke C-F6 Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless Mu-So Qb Samsung HW-MS650 Google Home Max KEF LS50 Wireless Marshall Stanmore Apple HomePod

Paras langaton kaiutin 2019

Lähde: Sonos (Image credit: Sonos)

1. Paras langaton kaiutin: Sonos One

Sonos One on langattomien kaiuttimien kuningas

Paino: 1,85 kg | Mitat: 160 x 119 x 119 mm | Kaiutinelementit: 1 x diskantti, 1 x woofer | Liitettävyys: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3,5 mm, RCA | Ethernet: Ei | Aux-in: Kyllä | USB: Ei

Täyteläinen ja rikas ääni

Yhdistää Alexan ja Sonosin parhaat puolet

Yhdistä kaksi stereo-järjestelmää varten

Ei tue Google Assistantia

Jos kaipaat viimeisteltyä muotoilua, ilmiömäistä ääntä ja hyvää liitettävyyttä, suosittelemme kääntymään Sonos Onen puoleen. Se tarjoaa parhaat puolet Sonosin usean huoneen kaiutinjärjestelmästä sekä Amazon Alexan ja Google Assistantin älytoiminnoista, mikä tekee Sonos Onesta liitettävyyden kuninkaan.

Haluatko kuunnella lempikappaleesi Spotifysta? Riittää kun kysyt. Haluatko soittaa kaikissa yläkerran kaiuttimissa samaa kappaletta? Yhdistä ne Sonos-sovelluksella ja muuta kotisi nopeasti juhlatilaksi.

Vaikka listassa on tarjolla jälempänä parempia ja kalliimpia kaiuttimia, Sonos One on suurimmalle osalle käyttäjistä paras valinta vuonna 2019.

Lue arvostelu: Sonos One

Lähde: Sonos

2. Hyvä kakkonen: Sonos Play:5

Toinen loistava vaihtoehto usean huoneen käyttötarpeisiin

Paino: 6,3 kg | Mitat: 204 x 364 x 154 mm | Kaiutinelementit: 3 x diskantti, 1 x woofer | Liitettävyys: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3,5 mm, RCA | Ethernet: Ei | Aux-in: Kyllä | USB: Ei

Helppo asentaa

Voimakas ääni

Yksinkertainen muotoilu

Sonos oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä, joka ryhtyi markkinoimaan langattomia ja yhdistettäviä kaiuttimia, minkä seurauksena sillä on eniten vaihtoehtoja kaiutinjärjestelmän luomiseksi.

Sonos Play: 5 on yhtiön lippulaivamalli, joka hyödyntää Bluetoothia ja Google Castia suoraan sovelluksen kautta. Sen lisäksi se tukee muun muassa Spotifyta, Tidalia, Apple Musicia, Deezeria, TuneInia ja liutaa muita palveluita.

Koska kyseessä on usean huoneen järjestelmä, voit liittää kokoonpanoon muita kaiuttimia, kuten Sonos Play:3:n tai Sonos Play:1:n, luodaksesi surround-järjestelmän. Mutta jos haluat pitää järjestelmän yksinkertaisena, Play:5 tarjoaa kaiken tarvittavan hyvään ääneen.

Lue arvostelu: Sonos Play:5

Lähde: TechRadar

3. Paras stereo-korvike: Pure Evoke C-F6

Unelmiesi kaiken kattava audiojärjestelmä

Paino: 4,2 kg | Mitat: 380 x 145 x 223 mm | Kaiutinelementit: 2 x 3" kokoäänialue | Liitettävyys: Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Ei

Maltillinen ja viehättävä muotoilu

Mahtavat toistomahdollisuudet

Ei tue Google Castia

Pure Evoke C-F6 on maltillisen näköinen kaiutin, mutta sen vaatimaton muotoilu tekee siitä miltei huomaamattoman lisäelementin olohuoneen sisustukseen.

Se on suunniteltu yhden huoneen äänijärjestelmäksi, ja siihen käyttötarkoitukseen siitä löytyy kaikki tarvittava. Laitteessa on järkyttävä määrä eri liitäntämahdollisuuksia, joista isoimmat ovat Spotify Connect, DAB, Internet-radio, Bluetooth sekä vanha uskollinen CD-asema.

Kaiutinta voi käyttää kätevän sovelluksen avulla, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta. Kaiutin itsessään tarjoaa lämpimän ja luonnollisen äänimaailman, joka toimii niin makuuhuoneessa kuin olohuoneen viihdyttäjänä.

Lue arvostelu: Pure Evoke C-F6

Lähde: TechRadar

4. Paras Bluetooth-kaiutin: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

Ajat ylittävä ikoninen kaiutin

Paino: 6,5 kg | Mitat: 188 x 660 x 183 mm | Kaiutinelementit: 2 x diskantti, 2 x keskiääni , 1 x woofer | Liitettävyys: AirPlay, Bluetooth aptX, Spotify Connect | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Ei

Ikoninen muotoilu

Laajat liitettävyysvaihtoehdot

Hankalahko asennus

On vaikea päättää, kumpi kaiuttimista voittaa parhaimman näköisen kaiuttimen palkinnon tällä listalla: Mu-So Qb vai Bower & Wilkins.

Ulkonäkö ei ole kuitenkaan kaikki kaikessa, vaan Zeppelin tarjoaa myös mykistävän upean äänentoiston. Sen basso ei säröile lainkaan ja keskiääni kuuluu selkeästi ja voimakkaana.

Laitteessa on lisäksi liuta hyviä liitettävyysvaihtoehtoja, joten musiikin kuuntelun ei pitäisi tuottaa ongelmia.

Zeppelinin ainoa huono puoli on sen hinnassa, joka nousee Suomessa 699 euroon. Vaikka hinta itsessään tekee tästä vain hifistelijöiden vaihtoehdon, kyseessä on silti roimasti edullisempi vaihtoehto kuin Mu-So Qb.

Lue arvostelu: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

5. Paras Hi-Fi-kaiutin: Mu-So Qb

Mykistävän näköinen

Paino: 5,6 kg | Mitat: 210 x 218 x 212 mm | Kaiutinelementit: 2 x diskantti, 2 x keskiääni, 1 x woofer, 2 x passiivinen signaali | Liitettävyys: AirPlay, Bluetooth aptX, Spotify Connect, UPnP | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Kyllä

Mykistävän näköinen

Elävä ja täyteläinen ääni

Pienikokoinen

Asennus voi tuottaa ongelmia

Et ole välttämättä kuullut yhtiöstä aiemmin, mutta Naim valmistaa eräitä tyylikkäimpiä kaiuttimia alalla, ja Mu-So Qb on ehkä yhtiön kaunein tähän mennessä.

Siinä on lisäksi mahtavat liitettävyysvaihtoehdot Bluetooth aptX:stä aina Spotify Connectiin ja AirPlayhin saakka, joten musiikki kuulostaa upealta lähteestä riippumatta.

Laite on myös hallittavissa ilman puhelinta, ja sen tyylikkään kosketusnäytön kautta voi vaihtaa muun muassa internet-radiokanavia.

Mu-So Qb maksaa tosin maltaita, mutta rahalle saa hyvin vastinetta.

Lue arvostelu: Mu-So Qb

Lähde: Samsung

6. Paras langaton kaiutin televisiolle: Samsung HW-MS650

Vapiskaa perinteiset kaiuttimet

Paino: 3,6 kg | Mitat: 1060 x 78 x 130 mm | Kaiutinelementit: 3 x kustomoitua elementtiä | Liitettävyys: 4K/HDR läpiveto, 1 x optinen, 3,5 mm, Bluetooth, Wi-Fi | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Kyllä

Fantastinen ääni

Tuntuva basso

Tukee monia lähteitä

Rajallinen stereo-toisto

Samsung ei halua ainoastaan dominoita televisiomarkkinoita, vaan yhtiö on aikeissa valloittaa myös kotiteatterin äänijärjestelmät. Yhtiön huippumalli onkin HW-MS650-soundbar, joka yhdistää raa'an voiman sellaiseen äänenpuhtauteen, skaalaan ja bassoon, että se sopii yhtälailla elokuvien katseluun kuin musiikin kuunteluun. Kokemus on täysin hintansa väärti ja lunastaa paikkansa minkä tahansa television alla.

Lue arvostelu: Samsung HW-MS650 Soundbar

Etsitkö hyvää soundbaria? Tässä on listamme parhaista soundbar-kaiuttimista vuonna 2019

Lähde: Google

7. Paras Google Assistant -kaiutin: Google Home Max

Iso ääni, isompi äly

Paino: 3,2 kg | Mitat: 209 x 294 x 166 mm | Kaiutinelementit: 2 x diskantti, 2 x woofer | Liitettävyys: DLNA, Bluetooth, Spotify Connect, 3,5 | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Kyllä

Kuulostaa upealta

Sisäänrakennettu Google Cast

Bluetooth-tuki

Ainoastaan Yhdysvalloissa

Jos kaipaat kotiisi enemmän Google Assistantia tukevia laitteita, Google Home Max on hyvä vaihtoehto, jos asut Yhdysvalloissa.

Vaikka Home Max on kooltaan massiivinen, se on yllättävän monikäyttöinen ja tarjoaa tasapainoisen ja upean äänimaailman. Smart Sound -toiminto auttaa puolestaan sovittamaan äänen minkäkokoiseen tilaan tahansa.

Googlen iso kaiutin on kauttaaltaan tyylikäs, mutta se myös piiloutuu vaivattomasti taustalle, jos sitä ei halua korostaa. Siinä on myös monia hyviä ominaisuuksia, kuten suuntasidonnaiset kosketustoiminnot.

Lue arvostelu: Google Home Max

Lähde: KEF

8. Paras pienkaiutin: KEF LS50 Wireless

Jos tarvitset pienempää, valitse tämä

Paino: 6,12 kg | Mitat: 420 x 198 x 192 mm | Kaiutinelementit: 2 x keski- ja ylä-ääni, 1 x woofer | Liitettävyys: Wi-Fi, Bluetooth aptX, 3,5 mm | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Kyllä

Lumoava ääni

Kaunis ja kompakti muotoilu

Ei AirPlayta tai Google Castia

Hidas mobiilisovellus

Jos etsit sopivan kompaktia langatonta kaiutinta esimerkiksi hyllyyn, jossa olisi kuitenkin hyvä äänentoisto, kannattaa tutustua KEF LS50 Wirelessiin. Vaikka KEF:n lippulaivakaiutin ei tue kaikkia langattomia standardeja, siinä on tuki muun muassa Tidaliin ja Spotifyhin, sekä perinteinen Bluetooth 4.0.

Äänenlaadun osalta se tarjoaa puolestaan mielettömän yksityiskohtaisen ja tarkan äänielämyksen. Pystyimme paikantamaan tarkasti kunkin instrumentin sijainnin ja tulosuunnan ongelmitta, minkä lisäksi äänimaailma itsessään on avara. Musiikkia kuunnellessa onkin helppo kuulla detaljeja, jotka jäisivät heikommilla kaiuttimilla kuulematta.

Jos olet siis audiohifistelijä, joka haluaa nauttia langattomuuden tuomista eduista, suosittelemme ehdottomasti KEF LS50 Wirelessia.

Lue arvostelu: KEF LS50 Wireless

Lähde: TechRadar

9. Tyylikkäin langaton kaiutin: Marshall Stanmore

Liitettävyyden huippu

Paino: 4,7 kg | Mitat: 350 x 185 x 185 mm | Kaiutinelementit: 2 x keski- ja ylä-ääni, 1 x woofer | Liitettävyys: Wi-Fi, Bluetooth aptX, 3,5 mm | Ethernet: Kyllä | Aux-in: Kyllä | USB: Kyllä

Liitettävyysvaihtoehdot

Tyylikäs retro-muotoilu

Iso ja raskas

Hinta

Yhtiön kolmesta usean huoneen kaiuttimista Marshall Stanmore on joukon keskimmäinen, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että se saisi vähiten rakkautta.

Suurempi Woburn saattaa olla vähän liian kookas useimpiin huoneisiin ja pienemmässä Actonissa on muutamia liitettävyysongelmia, Stanmore tarjoaa hyvän tasapainon mehukkaan äänen ja hyvän liitettävyyden osalta.

Sitä ohjataan erillisellä sovelluksella, joka on integroitu kätevästi muun muassa AirPlayhin, Google Castiin ja Spotify Connectiin, jolloin näitä sovelluksia käyttäneet ovat välittömästi kuin kotonaan.

Laitteessa itsessään olevat toiminnot ovat sen sijaan kaikkein vakuuttavimmat. Sen esivalintoihin voi liittää useita eri palveluita, joten näiden avulla voit pomppia esivalittujen Spotify-soittolistojen tai internet-radiokanavien välillä tyylikkäitä nappeja vääntämällä.

Kaiuttimen ääni ei sen sijaan ole aivan yhtä hienovarainen kuin listan muissa kaiuttimissa, mutta Marshall Stanmore on siitä huolimatta älykkäästi suunniteltu ja helppokäyttöinen.

Lue arvostelu: Marshall Stanmore

Lähde: TechRadar

10. Paras langaton kaiutin iOS-laitteille: Apple HomePod

Mahtava ääni, keskinkertaiset älytoiminnot

Paino: 2,5 kg | Mitat: 172 x 142 mm | Kaiutinelementit: 7 x diskantti, 1 x woofer | Liitettävyys: AirPlay | Ethernet: Ei | Aux-in: Ei | USB: Ei

Mahtava äänentoisto

Kaunis muotoilu

Ei Bluetoothia

Vaatii Apple Music -tilauksen

Jos arvioisimme Apple HomePodin pelkästään äänentoiston perusteella, se olisi luultavasti tämän listan kärjessä. Valitettavasti langattomana kaiuttimena siinä on kuitenkin vielä kehitettävää.

Kaiken kaikkiaan kaiutin tarjoaa rikkaan ja selkeän äänen, joka vakuuttaa kenet tahansa. Harmillisesti kaiuttimen muut toiminnot haraavat kuitenkin loistavuutta vastaan. Siri ei osaa etsiä tietoa netistä, laitteessa ei ole Bluetooth-suoratoistoa, eikä sen kautta voi hallinnoida Apple TV:tä tai iPhonea.

Kunhan laitteeseen saadaan aikanaan nämä toiminnot, otaksumme sen nousevan listallamme merkittävästi paremmalle sijalle. Sitä ennen tätä ei voi suositella kuin hyvin erityiselle yleisölle.

Lue arvostelu: Apple HomePod