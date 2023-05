Arvostelussa Sonos Era 300

Sonos Era 300 soi yksittäisenä kaiuttimena vakuuttavammin ja jykevämmin kuin mikään muu saman hinta- ja kokoluokan kilpailija. Ja jos on mahdollisuus kuunnella Dolby Atmosia tukevaa ääntä, kuuntelunautinto nousee toiseen potenssiin. Äänimaiseman tasapaino vaatii jonkin verran volyymia, eikä lisäbasso olisi tehnyt pahaa, mutta kokonaisuutena se on erinomainen lisä Sonosin kaiutinvalikoimaan.

Pika-arviossa Sonos Era 300

Sonos Era 300 on valmistajan ensimmäinen Dolby Atmosta -tukeva kaiutin (pois lukien soundbarit). Sen eri suuntiin suunnatut kaiutinelementit täyttävät tilan vakuuttavalla tavalla. Kokonaisuus on selvästi isompi kuin samaan aikaan julkaistu Sonos Era 100 ja merkittävästi pienempi kuin Sonos Five. Kokonaisuus asettuu muutoinkin tukevasti näiden kahden väliin.

499 euroa maksava kaiutin on varsin kallis, mutta markkinoilla on myös lukuisia hintavampia vaihtoehtoja. Hinta-laatusuhteeltaan Era 300 erottuu jopa joukosta. Sen monipuoliset ominaisuudet sekä hyvä äänenlaatu tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon tilaan, johon ei raaskisi hankkia useampia erillisiä kaiuttimia. Samalla sen liitettävyys Sonosin monihuonejärjestelmään tekee siitä kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti Sonos Arc -soundbarin omistajille. Yksinäänkin se tarjoaa silti laadukkaan tilaäänen, jossa eri puolilta soivat elementit luovat tunteet tilasta.

Kun asettaa toistettavaksi Dolby Atmos -tuellista musiikkia, kuuntelukokemus nousee useamman harppauksen ylöspäin. Ääni tuntuu todella ympäröivän kuulijan. Onnistuneen elämyksen taustalla on erittäin selkeä ja kirkas ääni, joka huokuu yksityiskohtaisuutta. Pieneksi ongelmaksi on silti syytä nostaa volyymitarve, sillä Era 300:n ääni kärsii pahasti äänenvoimakkuuden ollessa alhainen. Lisäksi yksityiskohtaisuus vaatii äänenlaadulta paljon, joten heikkolaatuisia nauhoitteita kuuntelevat huomaavat kuuntelutuokion kärsivän tarkkuuden puutteesta.

Era 300 tukee langattomasti Bluetoothia, minkä lisäksi Hi-Res-tuki on mieluisa yllätys. Erityisesti Bluetoothin helppous teki vaikutuksen, sillä kaikki onnistuu Sonosin sovelluksen kanssa sormia näpsäyttämällä.

Jos et usko tarvitsevasi Dolby Atmosta, edullisempi Sonos Era 100 saattaa hyvin olla perusteltu hankinta. Mikäli kuitenkin kaipaat äänimaisemalta väkevyyttä, monipuolisuutta sekä tilaääntä, on valinta helppo.

Sonos Era 300 on monipuolisempi vaihtoehto samaan aikaan julkaistulle Sonos Era 100 -mallille. (Image credit: Future)

Sonos Era 300 - Hinta ja saatavuus

Julkaistiin 28.3.2023

Suositushinta 499 €

Halvempi kuin Sonos Five (649 €)

Sonos Era 300 julkaistiin maailmanlaajuisesti maaliskuussa 2023. Mallia myydään Suomessa mustana ja valkoisena 499 euron suositushintaan.

Malli on siis hintansa puolesta varsin tyyris ja jopa Apple HomePod 2 -kaiutinta (349 €) kalliimpi. Tästä huolimatta laitteelle on selvä markkinarako olemassa, sillä se tuo valmistajan valikoimaan hyvän välimallin edullisemman Sonos Era 100:n sekä 649 euroa maksavan Sonos Fiven väliin.

Sonos Era 300 on valmistajan keskihintainen vaihtoehto. (Image credit: Future)

Sonos Era 300 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Kaiutinelementit 4x diskanttikaiutinta, 2x bassokaiutinta Vahvistimet 6x D-luokan digitaalivahvistinta Mitat 160 x 260 x 185 mm Liitettävyys Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5 mm aux-kaapelilla ja adapterilla, Ethernet Sonos Combo -sovittimen avulla) Tuetut sovellukset Sonos, Apple AirPlay 2 Puhekomennot Alexa, Sonos Voice Control Muut ominaisuudet Dolby Atmos, Sonosin monihuonejärjestelmä, Sonosin kotiteatteri, stereoparitus

Ominaisuuksien puolesta Sonos Era 300 on todella vaikuttava. (Image credit: Future)

Sonos Era 300 - Ominaisuudet

Ylöspäin ja sivuille suunnatut kaiuttimet mahdollistavat Dolby Atmosin

Tuki Bluetoothille ja 3.5 mm aux-kaapelille

7.1.4-kaiutinjärjestelmä Sonos Arcin avulla

Aloitetaanpa Sonos Era 300 -kaiuttimen arvostelu puhumalla, noh, kaiuttimesta. Sonos ei syystä tai toisesta ole hyödyntänyt dynaamisia kaiutinelementtejä, jotka ovat perinteisesti paljon helpommin sovitettavissa langattomaan kaiuttimeen. Niiden tilalle valitut elementit luovat kustomoidun aaltoputken, joka mahdollistaa paremmin hallittavan sekä häiriöttömämmän äänen.

Kaiuttimen keskellä on diskanttikaiutin, kun taas ylöspäin suunnattu diskanttikaiutin heijastaa ääntä noin 10 asteen kulmassa. Vasemmalle ja oikealle reunalle on taasen sijoitettu erillisen diskanttikaiuttimet huoneen täyttävän tasaisen kuuntelukokemuksen luomiseksi.

Näiden rinnalla nähdään niin ikään vasemmalle sekä oikealle suunnatut bassokaiuttimet, jotka pyrkivät sijoittelun avulla minimoimaan värinän. Parhaimmillaan tekniikka mahdollistaa tasapainoisen basson ilman tason tai hyllyn tärinää. Käytännössä tämä myös toimii, sillä vaikka tärinän huomaa asettamalla käden samaiselle tasolle, ei se häiritse kuuntelukokemusta millään tavoin.

Äänen prosessointia avittaa neljä gigatavua RAM-muistia. Se tukee suunnattuja kaiuttimia Dolby Atmos -tilaäänen luomisessa, minkä lisäksi muistin luvataan tarjoavan turvaa tuleville vuosille.

Kaiuttimessa on USB-C-liitäntä sekä Bluetooth 5.0 -tuki, jonka luvataan päivittyvän jossain välissä Bluetooth 5.2:ksi. Lisäksi laitteessa on erillisen sovittimen avulla käytettävä 3.5 mm aux-liitäntä sekä Ethernet-tuki. Langatonta yhteyttä suosivat saavat ilon irti Wi-Fi 6 -tekniikasta.

Dolby Atmosin hyödyntäminen vaatii Sonos-sovelluksen kautta käytettävää tilaääntä tukevaa musiikkipalvelua. Se ei siis toimi AirPlayn tai Bluetoothin kautta. Tällä hetkellä tuetut palvelut ovatkin Amazon Music Unlimited sekä Apple Music. Näistä viimeksi mainittu saapui Sonos Era 300:n julkaisupäivänä.

Amazon onkin ollut pidemmän aikaa Sonosin kaiuttimilla tilaäänen ainoa tukija, millä on omat seuraamuksensa. Sovellusintegraation käyttöliittymä on melkoisen kökkö, sillä palvelusta ei edes näe mikäli haluttu kappale tukee Dolby Atmosta tai korkeampaa laatua. Käytännössä käyttökokemus on parhaimmillaan, kun luo varsinaisella Amazon Music Unlimited -sovelluksella soittolistan halutuista kappaleista ja vasta tämän jälkeen siirtyy Sonosin applikaatioon.

Era 300 on kaiken muun lisäksi älykaiutin Amazon Alexa- ja Sonos Voice Control -puhekomentotuella. Näistä jälkimmäinen toimii vain musiikkitoistokäytössä. Jos kuuntelevat mikrofonit kuulostavat ahdistavalta, mikin voi kytkeä pois päältä laitteen takaa.

Arvostelussa käytettiin yksittäistä Sonos Era 300 -kaiutinta, mutta lisä-ämyrit voi parittaa halutessaan keskenään. Lisäksi niitä voi käyttää takakaiuttimina Sonosin kotiteatterissa, mikä mahdollistaa jopa 7.1.4-äänijärjestelmän. Tällaisen kokonaisuuden testaus ei valitettavasti onnistunut.

Sonos Era 300 tukee TruePlay-viritystekniikkaa, joka on nyt saatavissa iOS-laitteiden lisäksi myös Androidille. Sen avulla kaiutin analysoi akustiikan ja optimoi taajuuskorjauksen itsestään. Halutessaan voi myös käyttää pidempää optimointia, jolla Sonosin mukaan saa paremman lopputuloksen.

Arvosana ominaisuuksista: 5/5

Valmistajan logo on merkitty erittäin hienostuneesti ja tyylikkäästi näkyville. (Image credit: Future)

Sonos Era 300 - Äänenlaatu

Vakuuttava ääni yhdestä kaiuttimesta

Erinomainen Dolby Atmos -tilaääni

Vaatimaton basso

Sonos Era 300 tuo musiikin yksityiskohtaisuuden kauniilla tavalla esiin. Vaikka laitetta ei ole koolla eikä hinnalla pilattu, on kuuntelukokemukset nämä muuttujat huomioiden todella vaikuttava. Jopa taustalla soivat suhinat ja pienet vivahteet saavat ansaitsemansa huomion. Kaikkinensa äänimaisema on erittäin tasapainoinen.

Äänen laadukkuus on vaikuttavaa, sillä kyseessä on paitsi pienikokoinen mutta lisäksi vain yhden kaiuttimen kokonaisuus. Yleensä musiikin arvolle sopiva järjestelmä on vaatinut useamman erillisen kaiuttimen, mutta nyt näin ei ole. Kuuntelitpa Dolby Atmos -tuellista musiikkia tai et, tilan tunne täyttää huoneen. Voit helposti erottaa soittimet toisistaan. Esimerkiksi klassista Mr. Brightside -kappaletta kuunnellessa voi havaita kitaran soivan vasemmalta, rumpujen oikealta ja laulun keskeltä.

Kun Dolby Atmos on päällä, kokemus ottaa vielä pari harppausta eteenpäin. Erityisesti vakuutuimme musiikin monipuolisuudesta ja hengittävyydestä. Vaikka taustalle laittaisi rauhallisen balladin, voi vokalistien äänien kuulla soivan eri puolilta kaiutinta. Kokemus muistuttaa intiimiä akustista konserttia, jossa laulajien tulkinnat ja äänensävyt saavat tilaa hengittää.

Painopiste ei ole silti pelkästään seesteisissä hetkissä. Jos soimaan laittaa rumpuvetoisemman kappaleen, saa Sonos Era 300 jytkytettyä kipaleeseen aimo annoksen lisää poljentoa.

Mikäli soitettava kappale tukee Dolby Atmosta, soi se yleensä perusversiota väkevämmin ja dynaamisemmin. Tällä kertaa se ei kuitenkaan toimi aivan täydellisesti. Isoimmaksi ongelmaksi muodostuu basson vähäisyys. Vaikka matalat jytinät eivät jää täysin paitsioon, eivät ne yllä samalle tasolle muiden äänien kanssa. Esimerkiksi kunnon diskojumputuksessa ero kallistuu selvästi Applen HomePod 2:n eduksi.

Onneksi basson tilanne kohenee volyymin noustessa. Kuuntelukokemuksen pohjalta on selvää, että Sonos Era 300:n äänenvoimakkuus on syytä pitää ainakin 30 prosentissa. Mikäli volyymiä säätää tätä alemmas, tuntuu äänimaiseman tasapaino kärsivän. Bassoa saa onneksi säädettyä Sonos-tukisovelluksesta lisää, jolloin esimerkiksi testikuuntelussa ollut Nyrkkitappelu-punkyhtyeen Täytyy Mennä Niillä Mitä On sai selvästi kaivattua potkua kokonaisuuteen.

Kirkas ja terävä äänenlaatu voi tuoda tullessaan myös haasteita. Vaikka suoratoistopalveluista sekä levyiltä kuunneltavat kappaleet ovat yleensä hyvälaatuisia ja täten nautinnollisia, esimerkiksi YouTuben syövereistä voi toisinaan soitattaa heikkolaatuista ääntä. Tällöin laadun romahtaminen ei jää huomaamatta.

Eri suuntiin soivat kaiutinelementit täydentävät tilan varsin onnistuneesti. Mikäli kuitenkin menee kaiuttimen sivulle, huomaa osan äänistä menevän sivu suun. Tämä ei haittaa esimerkiksi kotipippaloiden pauhatessa, mutta suosikkilevyään nautiskeleva noteeraa tilanteen. Parhaan kuuntelukokemuksen saakin kuunnellessa musiikkia kaiuttimen edessä.

Äänenlaadun kohdalla on aiheellista verrata Sonosin uutuusmallia Applen HomePod 2 -kilpailijaan, joka on edullisempi ja pienempi. Omenalogoinen kaiutin on paremman bassonsa takia kenties aavistuksen tasapainoisempi, mutta sen ääni tuntuu samalla selvästi vaatimattomammalta. Era 300:n valtteihin lukeutuu sen volyymi, sillä kaiuttimesta irtoaa melua todella paljon. Ponteva äänimaisema tekee ratkaisevan eron, eikä Sonosin kaiutinta haluaisi vaihtaa edullisempaan budjettimalliin. Tilanne muuttuu hieman, jos on valmis ostamaan kaksi HomePod 2 -kaiutinta ja parittamaan ne keskenään. Tällöin tosin hinta kallistuu Era 300:n eduksi.

Jos verrokiksi ottaa samaan aikaan julkaistun Sonos Era 100 -mallin, voi lisäpanostuksen näkyvän kaikessa. Era 100 tarjoaa sinänsä paljon samankaltaista, mutta sen äänimaisema ei yllä yhtä selkeäksi, tasapainoiseksi tai pontevaksi. Lisäksi halvemmasta mallista uupuu Dolby Atmos.

Valitettavasti Era 300:n testaaminen osana kotiteatterijärjestelmää ei onnistunut kotioloissa. TechRadarin kansainväliset hifisteljät ovat kuitenkin päässeet kuuntelemaan Sonos Acista, Sonos Subista ja kahdesta Era 300 -kaiuttimesta koostunutta kokonaisuutta. Kuvailusta ei superlatiiveja puuttunut.

Sonos kuvaa mainitun kaiutinjärjestelmän olevan 7.1.4, kun aiemmin yhtiön kotiteatterissa on tyydytty parhaimmillaankin 5.1.2-järjestelmään. Numerot eivät tee täysin kunniaa erolle. Jos on aiemmin käyttänyt Sonos Arcia yhdessä Sonos One -takakaiuttimien kanssa, lopputuloksen merkittävää parantumista ei voi olla kuulematta.

Muutos kuuluu äänimaiseman korkeudessa. Vaikka Sonos Arc on markkinoiden parhaita soundbar-kaiuttimia, ei se ole saanut tymistettyä kattoparruja aivan toivotulla tavalla. Kun mukaan lisää kaksi ylöspäin suuntaavaa Era 300 -ämyriä, tilanne kääntyy päälaelleen. Kokonaisuutta kannattaa ehdottomasti kuunnella itse jos suinkin mahdollista.

Arvosana äänenlaadusta: 4,5/5

Muotoilu erottuu tavanomaisista kilpailijoista selvästi. (Image credit: Future)

Sonos Era 300 - Muotoilu

Mitoiltaan hyvää keskikokoa

Muotoilu jakaa mielipiteitä

Saatavana mustana ja valkoisena

Sonos Era 300 on muotoiltu tilaääntä silmällä pitäen. Pyöreä rakenne mahdollistaa eri suuntiin suunnatut kaiutinelementit, mutta vastapainona kokonaisuus on perinteisen nelikulmaisen laatikon sijaan pyöreä. Sileäpintainen reunus huokuu valmistajalle tyypillistä ulkonäköä, mutta kokonaisuutena rakenne on tavanomaisesta poikkeava. Loppusilaus voikin jakaa mielipiteitä ja saada monet kallistumaan perinteisemmän Sonos Fiven puoleen.

Eri suuntiin osoittavien elementtien myötä tulee kuitenkin mahdollinen ongelma. Koska ämyri soittaa musiikkia eri ilmansuuntiin, ei kaiutinta kannata asettaa kirjahyllyyn tai hyllykköön. Era 300 vaatii tilaa ympärilleen, joten sen sijoittamiseen täytyy käyttää keskimääräistä enemmän mietintää.

Kaiuttimen takana on liitäntä virtapiuhalle sekä USB-C-kaapelille. Lisäksi voit erillisistä kytkimistä asettaa Bluetoothin sekä mikrofonit päälle ja pois.

Laitteen päällä on kosketuspainikkeet, joilla voi vaihtaa kappaletta, pysäyttää ja aloittaa toiston sekä säätää äänenvoimakkuutta. Mukana on lisäksi mikrofonit virtuaaliavustajaa varten.

Kaiutin on saatavana mustana sekä valkoisena, ja sen etupuolella on pystysuuntaan asetettu Sonos-teksti. Kaiutingrilli on lujatekoinen, minkä ansiosta se on myös helppo pitää siistinä.

Valmistajan mukaan Era-kaiuttimet huomioivat ympäristön aiempaa paremmin. Osa ekologisuutta on niiden helpompi korjaaminen, minkä ansiosta laitetta ei tarvitse vaihtaa yhtä usein kuin takavuosina. Emme kuitenkaan lähteneet rikkomaan kaiutinta, joten tämän vahvistaminen jää tulevaisuuteen.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Sonos Era 300 - Hinta

Sonos Era 300 ei ole kaiutinmallina halvimmasta päästä, mutta samalla tarjolla on selvästi kalliimpiakin vaihtoehtoja. Äänenlaatu ja hinta tuntuvat olevan vahvasti kohdillaan, sillä kuuntelukokemus on selvästi parempi kuin mitä yleensä noin 200-300 euron kilpailijat tarjoavat, mutta silti äänimaisemassa olisi vielä parannettavaakin. Erityisesti hintavampien vaihtoehtojen syvempi basso tekee eron kalleimpiin malleihin.

Itse tilaääni ja äänimaiseman laajuus ovat silti kaiuttimen koon huomioiden poikkeuksellisen laadukkaat. Jos etsit tiiviiseen tilaan luonnollista ja monipuolista ääntä, ei tässä kokoluokassa ole tarjolla parempaa.

Langaton Bluetooth-yhteys on tietysti pääasia, mutta halutessaan voi käyttää myös 3,5mm piuhaa. Tätä varten on kuitenkin hankittava kaapeli erikseen.

Arvosana hinnasta: 4/5

Kannattaako Sonos Era 300 ostaa?

Swipe to scroll horizontally Ominaisuudet Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos, aux-liitäntä, puheohjaus… Mitä enempää voisi enää toivoa? 5/5 Äänenlaatu Erinomaisen yksityiskohtainen ääni soi vakuuttavasti stereona sekä Dolby Atmosina, mutta bassoa olisi voinut olla enemmän. 4,5/5 Muotoilu Yksinkertaisen tyylikäs kokonaisuus tekee vaikutuksen, mutta se ei varmasti ole kaikkien mieleen. Lisäksi sijoittelu voi aiheuttaa haasteita. 4/5 Hinta Vaikka Era 300 ei ole halpa, tarjoaa se hintaluokassaan ylivertaisen kokemuksen. 4/5

Osta, jos...

Haluat laadukkaan ja monipuolisen kaiuttimen

Sonos-sovelluksen monipuolisuus, AirPlay 2, Bluetooth, Aux-liitäntä, Dolby Atmos, Hi-Res... Sonos Era 300 tarjoaa käytännössä kaiken mahdollisen.

Haluat mukaan Dolby Atmos -maailmaan

Vaikka kyseessä on yksi kaiutin, on sen tilaääni poikkeuksellisen laadukas.

Aiot satsata parhaaseen Sonos-kaiutinjärjestelmään

Jos olohuoneessasi on jo Sonos Arc -soundbar, Era 300 -kaiuttimet nostavat kuuntelukokemuksen uudelle tasolle. Ero aiempaan Sonos One -malliin on valtava.

Älä osta, jos...

Haluat puhtaimman mahdollisen äänen

Sonos Five on edelleen paras hi-fi-kaiutin. Edullisempi Sonos Era 300 on niin ikään laadukas, mutta sen äänimaisema ei ole aivan yhtä tarkka.

Etsit kaiutinta hiljaiselle taustamusiikille

Sonos Era 300 on kuin urheiluauto. Siinä missä Ferrarille ei madella alle 50 km/h, Sonosin kaiuttimella volyymin on syytä olla yli 30 prosentissa. Muutoin äänen tasapaino kärsii selvästi.

Sonos Era 300 - Harkitse myös näitä

Swipe to scroll horizontally Sonos Era 300:n kilpailijat Sonos Era 300 Apple HomePod 2 Sonos Five Hinta 499 € 349 € 649 € Kaiutinelementit 4x diskanttikaiutinta, 2x bassokaiutinta 5x diskanttikaiutinta, 1x bassokaiutinta 3x diskanttikaiutinta, 3x bassokaiutinta Amplification 6x D-luokan digitaalivahvistinta Ei mainittu 6x D-luokan digitaalivahvistinta Dimensions 160 x 260 x 185 mm 142 x 168 x 142 mm 203 x 364 x 154 mm Liitettävyys Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5 mm aux-kaapelilla ja adapterilla, Ethernet Sonos Combo -sovittimen avulla) Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11n), Ethernet, 3,5 mm aux-kaapeli Tuetut sovellukset Sonos, Apple AirPlay 2 Apple AirPlay 2 Sonos-sovellus, Apple AirPlay 2 Puhekomennot Alexa, Sonos Voice Control Siri Alexa, Google Assistant, Sonos Voice Control Muut ominaisuudet Dolby Atmos, Sonosin monihuonejärjestelmä, Sonosin kotiteatteri, stereoparitus Dolby Atmos, Thread/HomeKit -älykotikeskus, automaattinen kalibrointi, stereoparitus, Apple TV -kotiteatteri Sonosin monihuonetuki, Sonosin kotiteatteri, stereoparitus

(Avaa uuteen ikkunaan) Apple HomePod 2

Tämä malli soveltuu vain Applen ekosysteemiin, joten se on Sonosia rajatumpi. Jos kuitenkin etsit laadukasta Dolby Atmos -kaiutinta sekä pienestä koosta huolimatta mainiota äänenlaatua, on tässä hyvä vaihtoehto. Lue arvostelu: HomePod 2