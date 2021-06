Arvostelussa Sonos Move

Sonos tarjoaa älykaiuttimia jokaiseen käyttötarkoitukseen. Yhtiön uudehko Arc-soundbar elävöittää televisiokokemusta tilavalla äänimaailmalla, kun taas Play:5 ja One tarjoavat huippulaatuista ääntä ja älykästä käyttökokemusta.

Yhtiöllä on jopa omat Ikean kanssa suunnitellut kaiutinhyllyt ja kaiutinlamput, mutta vuosien Sonosilta uupui ulkokäyttöön soveltuva kaiutin.

Tilanne muuttui vuonna 2019 Sonos Moven myötä, joka on yhtiön ensimmäinen kannettava Bluetooth-kaiutin. Julkaisunsa jälkeen kyseinen malli on ollut meidän parhaiden Bluetooth-kaiuttimien ykkönen, sillä se soveltuu täydellisesti sekä sisä- että ulkotiloihin. Sittemmin valikoimaa on lisätty entistä pienemmällä Sonos Roamilla.

Sonos Move tarjoaa helposti mukaan otettavan Bluetooth-liitettävyyden sekä integraation yhtiön monihuonekaiutinjärjestelmään WiFin kautta. Siten siinä on valtaosa perinteisten Sonos-kaiuttimen ominaisuuksista sekä lisätty mahdollisuus jättää virtajohto taakse ja toimia täysin sisäisen akun varassa.

Se on kookkaampi ja tehokkaampi kuin ylempänä mainittu Sonos Roam, mutta samalla myös huomattavasti kalliimpi. Julkaisun jälkeen Sonos Movea on myös uudistettu parantamalla sen akkukestoa ylimääräisellä tunnilla, joten laadukasta ääntä voi kuunnella ulkona tai rannalla entistä pidempään. Lisäksi laitteesta tuotiin markkinoille uusi valkoinen versio.

Sonos-kaiuttimet, mukaan lukien Sonos Move, saivat lisäksi hiljattain päivityksen, jonka myötä ne tukevat Qobuzin kautta Hi-Res Audiota. Yhtiön S2-sovelluksen kautta Qobuz tuo Sonos-käyttäjille 24-bittisen langattoman suoratoiston, jonka avulla voi kuunnella "studiotason ääntä" ja joka säilyttää "kaikki yksityiskohdat ja sävyt alkuperäisestä äänityksestä" yhtiön mukaan.

Alapuolella käymme tarkemmin läpi Sonos Moven ominaisuuksia, suorituskykyä ja laatua, joten jatka lukemista tietääksesi, onko Sonos Move juuri sinulle sopiva kaiutin.

Hinta ja saatavuus

Sonos Move saapui myyntiin 24. syyskuuta 2019. Sen hinta Suomessa on 399 €.

Hinta on tyyris kannettavasta kaiuttimesta, mutta kyseessä ei ole myöskään aivan perinteinen Bluetooth-kaiutin, mikä tekee sen vertailusta vaikeaa kilpailijoihinsa nähden. Hyvin harvassa Bluetooth-kaiuttimessa on sisäänrakennettuja älytoimintoja tai yhtä runsaasti ominaisuuksia kuin Sonos Movessa, joten hinnalle löytyy vastinetta.

Muotoilu

Sonosin tuotteet saapuvat ison hintalapun kera, eikä Sonos Move tee asiaan poikkeusta. Yhtiön tuotteet ovat kuitenkin suunniteltu millintarkasti takaamaan, että asiakkaat saavat laitteista rahansa edestä hyötyä.

Muotokielen osalta Sonos Move muistuttaa hyvin paljon yhtiön aiempia kaiuttimia. Väriltään mustassa tai valkoisessa monoliitissa on metallinen ritilä edessä, yläpuolella olevat kosketusherkät painikkeet sekä neljä kauaksi kantavaa mikkiä. Taakse on sijoitettu virta-, Bluetooth/WiFi- sekä monihuonejärjestelmän parituspainike.

Sisäpuolella lepäävät kaksi Class-D -digitaalista vahvistinta, yksi alaspäin suunnattu diskantti yläpäätä varten ja yksi keskitason bassokaiutin keski- ja alapäätä varten. Sonos on rakentanut järjestelmän kaikuisaksi ja tasapainoiseksi joka suunnasta, sillä ulkomaailmassa ei ole tunnetusti rajoja.

Kannettavaksi tuotteeksi Sonos Movea on testattu kestävyyden osalta armottomasti. Yhtiö väittää kaiuttimen kestävän äärimmäisiä olosuhteita kylmässä ja kuumassa, joten Moven pitäisi olla toimintakuntoinen niin aavikolla kuin keskellä lumimyrskyä. IP56-luokitus takaa pöly- ja hiekkakestävyyden sekä jopa hetkellisen upotuksen veteen. Kaiuttimessa on jopa erillisiä uomia, jotka poistavat veden laitteen sisältä. Sonos puolestaan väittää itse laitteen tiputustesteissä betonin hajonneen ennen kuin laitteeseen tuli edes lommoa.

Tämä johtunee laitteen painosta, joka on kannettavaksi laitteeksi melko muhkea. Kaiutin itsessään on 240 x 160 x 126 mm, joten se ei ole suoranaisesti pieni laite. Painoa Movella on lähemmäksi kolme kiloa, joten sen noukkii kyllä helposti kantoon, mutta sitä ei välttämättä halua kantaa pidempiä matkoja.

Paino ja koko ovat onneksi kaiuttimen eduksi, sillä ne takaavat enemmän kaikutilaa ja siten luovat paremman äänen. Kantoa helpottaakseen kaiuttimen takana on pieni pidike, josta Movea on helpompi kantaa yhdellä kädellä.

Testiemme perusteella Moven akku kesti noin kymmenen tuntia ja latautui täyteen noin 2,5 tunnissa. Kaiutin latautuu USB-C:n kautta tai sitten kätevämmin mukana tulevaan latausalustaan asettamalla. Sonos Movessa on lisäksi erillinen lepotila akun säästämistä varten, joka aktivoituu automaattisesti 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Ominaisuuden avulla kaiutin kestääkin peräti viisi päivää ilman latausta, minkä lisäksi se jättää aina riittävästi virtaa, jotta laitteen voi herättää vielä langattomassa tilassa.

Tuotteen teossa on ajateltu myös ympäristöä. Sonos arvioi keskimääräisellä käytellä akun heikentymisen tapahtuvan noin 900 lataussyklin jälkeen, eli noin kolmen vuoden päivittäisen käytön jälkeen. Kaatopaikan sijaan yhtiö lupaakin korvata akun uuteen pientä maksua vastaan, ja vara-akun luvataan olevan helppo asentaa laitteen pohjaan itse.

Älytoiminnot

Sonosilla on pitkät perinteet langattoman äänen sanansaattajana, joten vaikka kyseessä on yhtiön ensimmäinen kannettava malli, se ei joudu luopumaan yhtiölle ominaisista liitettävyyden mahdollisuuksista. Muiden Sonos-kaiuttimien lailla Move voidaan parittaa toisen Moven kanssa stereo-ääntä varten, tai yhdistää osaksi monihuonejärjestelmää. Moven kautta saman musiikin kuuntelu takapihalla sekä samanaikaisesti olohuoneessa toisen Sonos-kaiuttimen kautta onnistuukin vaivatta.

Sonos Move toimii lisäksi lukuisten eri äänilähteiden kanssa niin verkon välityksellä tai paikallisessa lähiverkossa. Jos haluat kuunnella Spotifyta Spotify Connectin kautta, siihen pääsee kätevästi käsiksi suoraan sovelluksesta käsin. Nämä kaikki hoituvat suoraan Sonos-sovelluksen kautta, josta löytyy kaikki omistetut äänilähteet asennuksen ja internet-yhteyden jälkeen.

Kun Moven vie WiFi-yhteyden ulottumattomiin, käytössä on aina Bluetooth. Kaiutin käyttää uudemman 5.0:n sijaan vanhempaa 4.2-versiota, jonka yhtiö on väittänyt saavan käyttämään vähemmän virtaa ja yltävän entistä pidemmälle. Sonos ei ole kuitenkaan maininnut maksimietäisyyttä, vaan todennut ainoastaan, että "jos voit kuulla sen, voit myös hallita sitä". Moven pohjasta löytyy neljä WiFi-antennia, kun taas Bluetooth on sijoitettu laitteen yläpäähän parasta signaalia varten. Lisäksi laite tukee AirPlay 2:ta.

Laitteen yläosassa sijaitsevat mikit hoitavat niin ikään kahta eri tarkoitusta. Ensinnäkin niiden kautta on mahdollista käyttää Amazon Alexaa tai Google Assistantia, joskin nämä eivät valitettavasti toimi vieläkään suomessa. Niiden avulla Sonos Movea voisi kuitenkin käyttää äänikomennoin, niihin voisi asettaa muistutuksia ja hyödyntää muita älyominaisuuksia, kuten kalenteria.

Mikit ja digitaaliavustajat toimivat kuitenkin erinomaisesti. Jopa puheliaassa toimistossa ja musiikkia soittaessa Move onnistui vastaanottamaan äänikomennon, joskin ne eivät aina osuneet oikeaan. Tämä ei tosin ole Sonosin vika, vaan Amazonin ja Googlen.

Toisekseen samat mikit toimivat TruePlay-äänijärjestelmän sydämenä. Niiden avulla Sonos Move analysoi omaa äänentoistoaan ja niiden kuuluvuutta ympäristössä, minkä jälkeen se säätää miksausta automaattisesti saavuttaakseen studiotason äänen. Ominaisuus tunnistaa, milloin Sonos Move on liikkunut paikoiltaan käyttäen sisäänrakennettua kiihtyvyysmittaria, joka aktivoituessaan käynnistää myös TruePlay-järjestelmän.

Oikeastaan ainoa asia, jota Move ei tue, on integroiminen osaksi kotiteatterijärjestelmää muiden Sonos-kaiuttimien lailla. Yhtiön mukaan tämä johtuu synkronointiongelmista, sillä potentiaalisesti kotiteatterijärjestelmän eri suunnatut tehosteet saattaisivat kadota, kun yksi kaiuttimista voitaisiin poistaa aina huoneesta. Tämä on silti harmillista, sillä langattomuuden ja kannettavuuden ansiosta Move olisi tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden takakaiuttimeksi.

Äänenlaatu

Sonos Move ei kuulosta kannettavalta kaiuttimelta. Aiempia Sonos-kaiuttimia kuulleet käyttäjät ovatkin kuin kotonaan, sillä Move sijaitsee jossain Sonos Onen ja Play:5:n välimaastossa niin äänenvoimakkuuden kuin -tarkkuuden osalta. Keskialueen kaiutinelementit tuottavat voimakkaan ja tilaan levittyvän alapään, vaikka ne joutuvat samanaikaisesti kilpailemaan laajan avoimen tilan akustiikan kanssa. Lauluäänen selkeys ei silti heikkene lainkaan, toisin kuin monissa pienemmissä kannettavissa kaiuttimissa. Sonos vastaakin hyvin paljon muita yhtiön kaiuttimia, mutta sen voi ottaa tällä kertaa myös mukaansa.

Testasimme Sonos Movea useiden eri kappaleiden ja musiikkityylien avulla sekä tietenkin useissa eri kuunteluympäristöissä.

Kelisin elektropopbiisi Acapella osoittaa Sonos Moven pystyvän siihen, mihin vain hyvin harva Bluetooth-kaiutin pystyy: tarjoamaan tuntuvan ja tiukan basson, kimmeltävän yläpään sekä miellyttävät vokaalit, jotka voi kuulla kaiken muun äänimaton läpi täysin selkeästi.

R.E.M:n Orange Crush on hyvää testimateriaalia Sonos-sovelluksen EQ-säädöille, joiden avulla kaiuttimen diskanttia ja bassoa voi muokata ylös- tai alaspäin. Lo-fi-miksaukset suosivat luonnollisesti terävämpää yläpääntä, mutta nostamalla EQ:n kautta bassoa kappaleeseen saa lisättyä enemmän lämpöä kuin alkuperäinen, melko neutraali miksaus tarjoaa.

Michael Kiwanukan Bones-kappaleen paljaat vokaalit, vaappuvat kitarat ja jazzahtava taustabändi toistetaan puolestaan yllättävän vakuuttavana äänimaailmana kannettavaksi kaiuttimeksi. Kiwanukan ääni ja kitara kuuluvat asiaankuuluvasti kaiken edellä, kun taas rummut, piano sekä puhdas elektroninen kitara ympäröi solistin. Kokemus tuntuu siltä kuin kuulija olisi samassa tilassa bändin kanssa.

Sonos Move onnistui yllättämään myös Tame Impalan Currents-albumia sekä Vampire Weekendin Father of the Bridea kuunnellessa. Australialaisrokkarin fiilistelevät ääniaallot ajelehtivat vaivattomasti ja tarkasti Moven kautta ilman, että Let it Happen -kappaleen napakka ja rytmikäs basso olisi kadonnut. Ja volyymia nostaessa ääni ei alkanut edes säröillä. Vastaavasti Vampire Weekending This Life -kappaleessa Ezra Koenigin eloisa laulu, tiukka kitara ja värisevä basso saivat tarvitsemansa tilan, ja äänimaailma kuulosti yllättävän laajalta huolimatta siitä, missä kuuntelimme Sonos Movea.

Koska Moven odotetaan kulkevan ympäri asuntoa ja ulkomaailmaan, jolloin akustiikka vaihtelee laajasti, TruePlay-järjestelmä muokkaa ääntä alituiseen ympäristöön sopivammaksi. Se on tehtävässään myös äärimmäisen tehokas.

Sonos Moven julkaisutapahtumassa tätä esiteltiin vakuuttavasti yhtiön pistäessä soimaan Billie Eilishin Bad Guy -kappaleen.

Ensin kappaletta soitettiin televisiotason päällä ja kaikki kuulosti upealta. Sitten pysäyttämättä kappaletta kaiutin laitettiin puoliavonaiseen hyllyyn. Hetken aikaan ääni ei kuulostanut hyvältä, vaan basso ahmi muut taajuudet alleen ja kadotti kappaleen monipuolisen hienovaraisuuden sekä kadotti vokaalien selkeyden. Mutta noin 20 sekunnin kuluttua TruePlay oli analysoinut ympäristönsä mikkien avulla, tiputti basson voimakkuutta ja kaikki kuulosti jälleen upealta. Testi oli vakuuttava esitys Moven ja TruePlay-järjestelmän kyvyistä.

Kaiutin kuulostaa lisäksi äärimmäisen hyvältä myös ulkona. Toimituksemme onnistui herättämään ympärillä olleet soittaessamme ABBAa paikallisessa puistossa. Tällöinkään tuttujen kappaleiden selkeys tai alapään tuhti potku ei kadonnut mihinkään, vaikka ympärillä kuului jatkuva autojen ja sireenien melu. Movea tuskin viedään koskaan juuri omaa takapihaa kauemmaksi, mutta silti siinä riittää potkua myös laajemmankin niityn äänentoistoa varten.

Yhteenveto

Odotettuamme näin monta vuotta Sonosin ensimmäistä kannettavaa kaiutinta, yhtiö on onnistunut luomaan jotain todella erikoista. Sonos Move tarjoaa käyttäjille valtavan joustavuuden, sillä sen voi viedä mukaansa matkalle tai yhdistää osaksi kotona löytyvää monihuonejärjestelmää. Valitettavasti sitä ei voi käyttää osana kotiteatterijärjestelmää, mutta silti valinnanvara on huikea.

Tehokkaiden kaiutinelementtien sekä Sonosin oman ekojärjestelmän ansiosta Move tarjoaa täysiverisen Sonos-kokemuksen, mutta sen lisäksi se on myös kannettava. Se on paitsi matkakäyttöä ajatellen kestävä, hyvin suunniteltu ja akkukestoltaan riittävä, vastaa myös laadullisesti monia kiinteitä kaiuttimia niin äänenlaadun kuin älyominaisuuksien osalta. Tämä näkyy tosin hinnassa, mutta hintaansa nähden Sonos Move tarjoaa enemmän kuin tarpeeksi vastinetta.

