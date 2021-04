Arvostelussa Sonos IKEA Symfonisk -kaiutinlamppu

Miellyttävä valaistus ja rauhoittava musiikki ovat omiaan auttamaan nukahtamisessa, joten kenties aluksi hullunkuriselta vaikuttanut pöytälamppu Wi-Fi-kaiuttimella ei olekaan pöllömpi idea. Lopputuloksen takana olevat Sonos ja IKEA ainakin antavat tunnettuina niminä uskoa kokonaisuuden toimivuuteen.

Kaiutinvalmistajan sekä huonekalujätin pitkän yhteistyön ensimmäinen hedelmä on Symfonisk-kaiutinlamppu. Se erottuu monin tavoin edukseen, mutta älykaiutinta etsivien riemuksi se on Sonosin edullisimpia malleja. Kun hinta on Sonos One -älykaiutinta matalampi, nousee se kalifornialaisyhtiön valikoiman helpoiten lähestyttäväksi tuotteeksi.

Käyttömukavuutta voi lisätä erikseen myytävällä Symfonisk-kaukosäätimellä. Se on saatavilla niin ikään IKEA:n myymälöistä 14,99 euron hintaan.

Samalla kannattaa perehtyä parhaisiin langattomiin kaiuttimiin sekä parhaisiin älykaiuttimiin. Muutoin on aika perehtyä Symfonisk-kaiutinlampun taustoihin.

Hinta ja saatavuus

Symfonisk on saatavissa sekä mustana että valkoisena vaihtoehtona 199 euron hintaan. IKEA kauppaa mallia yksinoikeudella.

IKEA kauppaa erikseen mallin kaveriksi myös Symfonisk-kaukosäädintä. Sen hinta on 14,99 euroa.

Muotoilu

IKEA on muodostunut vuosien saatossa tyystin omaksi sisustuksen tyyliä kuvaavaksi suuntaukseksi. Yhtiön itse kasattavia tuotteita kaihtavien ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä Symfoniskin kohdalla ei joudu metsästämään oikeita ruuveja ja muttereita. Käyttöönotto onnistuu asettamalla lampun paikalleen, sijoittamalla varjostimen päälle sekä kytkemällä virtapiuhan kiinni. Tämän jälkeen käyttö voikin jo alkaa.

Muotoilua ei voi hyvällä tahdollakaan pitää järin ohkaisena. Sen tyylistä huokuu kuitenkin ikeamaisuus ja lamppu on helppo sijoittaa esimerkiksi hyllyn päälle. Laite soluttautuu muuhun ympäristöön miellyttävän vaivattomasti. Pieni muotoilullinen rohkeus ei silti olisi ollut pahitteeksi.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Lampussa on virtapiuhan lisäksi paikka verkkokaapelille, jonka käyttö on nopeuden ja sujuvuuden vuoksi suositeltavaa. Muutoin rakenteesta erottuvat painikkeet virran kytkennälle sekä toiston hallintanäpeille volyymisäätimestä lähtien.

Symfonisk on yhteensopiva perinteisten hehkulamppujen kanssa. Mallin tyyliin ja ajatukseen soveltunee kuitenkin paremmin Philips Huen kaltainen älylamppu. Tällöin tosin on tarve erilliselle hallintasovellukselle, sillä valitettavasti Sonos ei mahdollista itsessään lampun asetusten näpertämistä.

Ominaisuudet

Vaikka erilaiset yhteistyötuotteet on monesti helppoa sivuuttaa puolivillaisina kokonaisuuksina, joissa toisen osapuolen tekniikkaa on mukana vain nimeksi, Symfoniskin kohdalla tilanne on toisin. Jo nopea vilaus teknisiin tietoihin tekee selväksi, että kaiutinlamppu on kehitetty harkiten. Malli on tyystin yhteensopiva Sonosin ekosysteemin kanssa ja sen yksinkertaisuus tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon useamman huoneen kokoiseen älykaiutinjärjestelmään.

Symfonisk on yhdistettävissä samassa verkossa olevien kaiuttimien kokonaisuuteen. Mikäli puolestaan hankit kaksi vierekkäistä lamppua, saavat ne muodostettua yhdessä stereoäänen. Ja jos samaan pakettiin laittaa vielä esimerkiksi Sonos Beam -soundbarin, saa kaiutinjärjestelmästä muodostettua helposti 5.0- tai 5.1-kokonaisuuden. Lamppujen sijoittaminen esimerkiksi sohvan viereen mahdollistaa niiden hyödyntämisen vaikkapa takakaiuttimina.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Mitä isomman kokonaisuuden rakentaa, sitä korkeammaksi kulut luonnollisesti nousevat. Sonos ei ole valitettavasti tullut tunnetuksi edullisuudestaan. Onneksi Symfonisk on muihin Sonos-malleihin verrattain edullisesta hinnastaan huolimatta kestävä ratkaisu. Valmistaja on luvannut tuoda kaikki merkittävät päivitykset myös IKEA-tuoteperheen kaiuttimelle.

Kuten Sonosin tapauksessa on totuttu, Symfonisk ei sekään tarjoa tukea Bluetooth-yhteydelle. Tämän vuoksi musiikkitoisto on hoidettava verkon ylitse. Mukana on onneksi kuitenkin tuki Apple AirPlay 2:lle sekä Spotify Connectille. Sonosin oma sovellus ei siis ole välttämättömyys.

Suorituskyky

Sonosin oman sovelluksen jalokivi on sen TruePlay-teknologia. Asennuksen yhteydessä kannattaa ottaa puhelimen tai tabletin mikrofoni esiin ja suorittaa muutamia testejä. Sen avulla älykaiutin optimoi äänen tilaan sopivaksi. Tämän avulla esimerkiksi pinnoitteet tai seinillä olevat koristeet eivät koidu ongelmaksi, vaan saat rakennettua juuri huoneeseesi sopivan äänimaiseman.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Kaiuttimen bassoa voi säätää mieluisakseen. Huomasimme testiemme aikana, että Symfonisk kuulostaa parhaimmalta kytkemällä ääniskaalan alapäätä hitusen tavallista pienemmälle. Lisäksi Sonosin oman Loudness-ominaisuuden poiskytkennällä saa ääneen hitusen lisää potkua sekä tarkkuutta.

Onneksi ääni on jo heti käyttöönoton yhteydessä hyvällä tasolla. Havaitsimme pyöreän muotoilun tarjoavan kauttaaltaan raikkaamman ja avoimemman äänimaiseman kuin Sonos x IKEA -yhteistyön toisena hedelmänä julkaistu Symfonisk-kaiutinhylly. Korviin kantautuva kuuntelunautinto yltää samalle viivalle muiden Sonos-kaiuttimien kanssa.

Ääni soi hyvin tasapainoisena. Tosin basson voimakkuuden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä turhan kovalle asetettu jytinä ottaa herkästi niskalenkin muista äänistä. Tämä muodostaa merkittävimmän eron esimerkiksi Sonos One -älykaiuttimeen, joka pärjää isomman basson kanssa paremmin. Toisaalta tällöin hintalappu on korkeampi, joten mallilta sopii odottaakin enemmän. Kaiutinlamppu osoittautuu siis hyväksi kompromissiksi, jossa hinta on Sonos Onea matalampi ja äänenlaatu Symfonisk-kaiutinhyllyä parempi.

(Image credit: Andrew Murphy / TechRadar)

Kokonaisuutena Symfonisk-kaiutinlamppu on hyvä älykaiutin taustamusiikkia varten, mikä todennäköisesti onkin sängyn viereen tarkoitetun mallin päätarkoitus. Lamppu on hyvä lisä muodostumatta kuitenkaan turhaksi kikaksi. Kaiutin tekisi riittävän vaikutuksen myös ilman valaistusta.

Äänimaiseman dynaamisuus on riittävää ja äänimaisema antaa musiikille ansaittua arvoa. Samaan hintaluokkaan on kuitenkin saatavana myös perinteisiä kaiuttimia, joiden rinnalla äänenlaatu voi hetkittäin tuntua hitusen tasapaksulta. Toisaalta pieni lisäpanostus Sonos Oneen mahdollistaa hyvin miksatussa musiikissa pienien yksityiskohtien kuulemisen.

Yhteenveto

Kokonaisuutena Symfonisk-kaiutinlamppu on onnistunut langaton kaiutin, jolla on selvä paikkansa osana Sonosin tuoteperhettä. Samaan aikaan se on, noh, lamppu. Kaipasipa sitten enemmän lamppua tai kaiutinta, Symfoniskiin on helppo tykästyä.

Vaikka älykaiuttimia piisaa markkinoilla joka lähtöön, IKEA ja Sonos ovat onnistuneet erottumaan hienolla tavalla edukseen. Symfonisk on koostaan huolimatta tyylikäs kokonaisuus, joka pistä silmään kenenkään makuu- tai olohuoneessa. Ja onhan laadukkaan kaiuttimen sekä lukulampun yhdistelmä sellainen, että sitä kelpaa esitellä muille.