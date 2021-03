Arvostelussa CyberGhost VPN

CyberGhost on pätevä VPN-palvelu erinomaisella Windows-sovelluksellaan, monipuolisilla ominaisuuksillaan sekä käyttäjäystävällisyydellään. Mobiilisovellukset eivät yllä aivan samalle tasolle, mutta nekin tekevät silti tehtävänsä. Kokonaisuudessa on runsaasti kehuttavaa niin suoratoistopalveluiden käyttäjille, torrent-lataajille kuin muillekin yksityisyydestään kiinnostuneille.

CyberGhost on romanialais-saksalainen tietoturvajättiläinen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen VPN-palvelun. Sillä on tällä hetkellä jo yli 10 miljoonaa käyttäjää.

CyberGhost VPN kehuskelee aiheestakin palvelinmäärällään. Se tarjoaa 6 638 palvelinta 110 eri sijainnissa ja 89 eri maassa. Lukemassa on pieni pudotus edellisen arvostelumme 7 100 palvelimeen, mutta määrä on joka tapauksessa valtaisa ja nykyiselläänkin suurempi kuin monilla kilpailijalla.

Osa palvelimista mahdollistaa torrent-lataamisen, minkä lisäksi tarjolla on erilliset sovellukset Windowsille, Macille, iOS:lle, Androidille sekä muutamille muille järjestelmille.

CyberGhost tarjoaa perinteisten VPN-ominaisuuksien rinnalle monia kiinnostavia erikoisuuksia. Tarjolla on esimerkiksi estot mainoksille ja haitallisille verkkosivuille. Vastaavasti automaattinen HTTPS-ohjaus varmistaa aina turvallisimman yhteyden käytön, kun taas datapakkaus keventää tiedonsiirron vaatimaa kaistaa ja nopeuttaa käyttöä.

CyberGhost VPN tukee enintään seitsemää samanaikaista yhteyttä. Se on hitusen enemmän kuin suurimmalla osalla kilpailijoista, mutta samalla laitteiden täytyy olla erikseen määriteltyjä. Mikäli siis varaat kaikki yhteydet puhelimelle, pelikonsolille, älytelevisiolle ja muille vempaimille, joudut lisälaitteiden tapauksessa vanhoja laitteita uusien lisäämiseksi.

Ongelmatapaukset eivät ole VPN-palveluille tuntemattomia juttuja. CyberGhost tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia oppaita, minkä lisäksi apua on saatavilla niin sähköpostitse kuin live chatinkin muodossa.

Palvelua on laajennettu dedikoidun IP-osoitteen luomiseksi. Viisi dollaria kuukaudessa maksava palvelu luo käyttöösi täysin uniikin IP-osoitteen.

Dedikoitu IP on omiaan erityisesti IP-rajoitettujen verkkojen yhteydessä. Lisäksi se auttaa suoratoistopalveluiden ja muiden sivustojen kanssa, jotka ovat saattaneet estää tiettyjen IP-osoitteiden käytön aiempien väärinkäyttöjen vuoksi.

Dedikoitu IP ei silti ole täysin ongelmaton. Sen avulla sivustot tunnistavat sinut tutuksi käyttäjäksi, sillä tulet jokaisella kerralla samasta osoitteesta. Onneksi CyberGhost mahdollistaa dedikoidun ja dynaamisen IP-osoitteen välillä vaihtelun. Tämän ansiosta sinun ei tarvitse käyttää tunnistettavaa ja ikiomaa IP-osoitettasi kuin vain niissä tapauksissa, että oikeasti tarvitset sitä.

Tuoreimmat lisäykset

CyberGhost on päivittynyt viimeisen vuoden aikana varsin merkittävästi. Olemme päivittäneet arvostelun vastaamaan nykytilannetta, mutta samalla keräsimme tähän keskeisimmät uutuusominaisuudet.

Linux-sovellus sai päivityksen, jonka tärkein lisäys on WireGuard-protokolla (huhtikuu 2020)

Palvelu sisältää 6 449 palvelinta ja 112 palvelinsijaintia 90 eri maassa (toukokuu 2020)

Palvelu sisältää 6 200 palvelinta 89 eri maassa (kesäkuu 2020)

Voit tilata CyberGhostin PayPalin, Bitcoinin tai pankkikortin avulla. (Image credit: CyberGhost)

Hinnoittelu

CyberGhost tarjoaa monia erilaisia tilausvaihtoehtoja. Näistä lyhyin on kuukauden tilaus, joka maksaa 11,99 euroa.

Tarjolla myös merkittävästi pidempiä ja täten edullisempia sopimuksia. Jo vuoden diilillä kuukausihinnaksi muodostuu 3,75 euroa kuukaudessa (45 euroa vuodesta), kahdella vuodella 3,19 euroa (76,56 € / 2 vuotta) ja pisimmällä kolmen vuoden sopimuksella vaivaiset 2 € per kuukausi (78 € / 3 vuotta). Vaikka et siis käyttäisi kolmen vuoden sopimuksesta kuin esimerkiksi puolet, on hinta tällöinkin todella kohdillaan.

Hinta on siis pidemmällä sitoutumisella kohdillaan. Aiemmin VPN-palveluiden edullisimpiin vaihtoehtoihin lukeutunut Surfshark tarjoaa nimittäin kahden vuoden sopimuksen 2,06 eurolla kuukaudessa, mutta tämän jälkeen hinta tuplaantuu.

Tilauksen voi maksaa Bitcoin-virtuaalivaluutalla, PayPal-verkkolompakolla tai pankkikortilla.

Mukana on myös ilmaiset kokeilujaksot, jotka ovat kuitenkin hiukan tavallista monimutkaisempia.

CyberGhostin ilmaisversio on hyödyllinen, mutta pitkä jonotusaika tekee siitä myös epäkäytännöllisen. (Image credit: CyberGhost)

Kun lataat sovelluksen ja luot tunnuksen, saat 24 tuntia aikaa kokeilla palvelua. Aika on paitsi erittäin lyhyt, mutta samalla se ei oikeuta edes koko palveluun. Esimerkiksi striimausta varten ylläpidetyt palvelimet eivät ole tällöin käytössä. Lisäksi testipalvelu toimii vain yhdellä laitteella.

Saat lisää kokeiluaikaa kirjautumalla iOS-sovellukseen, jolloin testausta voi jatkaa viikon ajan. Tällöin on syytä huomata, että kannattaa kirjautua ensin mobiiliversioon. Jos olet luonut tunnuksen Windows-laitteella ja kirjaudut sen jälkeen iOS-versioon, testijakso umpeutuu jälleen 24 tunnin jälkeen.

Android-sovellus ei onneksi vaadi kirjautumista tai tunnusta. Tällöin saat täyden viikon testijakson.

Jos yllä mainittu tuntuu sekavalta, emme ihmettele. Tiivistetysti on syytä todeta, että testijakso kannattaa aloittaa Android-laitteella. Sen avulla saat kokeiltua CyberGhost-palvelun suorituskykyä sekä esimerkiksi Netflixin avautumista. Mikäli vaikutut näkemästäsi, voit jatkaa testaamista työpöytäsovelluksella.

Toivoisimme silti yksinkertaisempaa lähestymistapaa. Olisiko ollut mahdottoman vaikeaa tarjota viikon kokeilujaksoa kaikille laitteille? Joka tapauksessa ilmainen koejakso on hyvä lisä, ja saapa katumapäälle tuleva rahansa takaisin vielä myöhemminkin. Kuukauden tilauksen voi peruuttaa kahden viikon ajan, kun taas pidemmissä tilauksissa rahat palautetaan peräti 45 päivän ajan.

CyberGhost suojaa yksityisyyttäsi armeijatason suojauksella. (Image credit: CyberGhost)

Lokitiedostot ja yksityisyys

Kuten lähes kaikki VPN-palvelut, myös CyberGhost mainostaa itseään "ei lokitiedostoja" -palveluna.

Onneksi puheilla vaikuttaisi olevan katetta enemmän kuin monissa muissa tapauksissa. Erityisesti seuraavat osuudet tuovat turvan tunteen:

"Kun käytät CyberGhostin VPN-palvelua, meillä ei ole tietoa tietoliikenteesi määrästä tai yksityiskohdista, kuten sivuhistoriasta, verkkoliikenteen määränpäästä, datan luonteesta tai hakujen luonteesta. Näitä ei seurata, tallenneta tai taltioida."

"Lisäksi CyberGhost VPN ei taltio yhteystietojasi. Emme siis taltioi mitään tietoja koskien IP-osoitettasi, yhteyksien ajankohtia tai sessioiden kestoa."

Sivuilla käydään läpi yksityiskohdat miellyttävän selkeästi, joten VPN-palveluihin vasta tutustuvatkin saavat selville lokitiedostojen luonteen. Tarkemmat tiedot kertovat esimerkiksi, ettei palvelu saa tietää mitä sivua tai palvelua on käytetty tai mistä sijainnista yhteys on muodostettu.

Mikäli haluat lisätietoja, kannattaa suunnata palvelun yksityiskohtaiseen artikkeliin.

Palveluntarjoaja ylläpitää sivullaan erityistä Transparency Report -listaa, jossa se kertoo kaikki viranomaisten tekemät tiedonluovutuspyynnöt sekä niiden tapahtumat. CyberGhost voi ylpeänä kertoa, ettei ole luovuttanut tähän menessä vielä kertaakaan mitään tietoja.

Valitettavasti tässä kohtaa joudumme tyytymään kuitenkin vain palveluntarjoajan lupauksiin. Osa VPN-palveluista on pyytänyt ulkopuolisen tietoturvayhtiön suorittamaan erillisen auditoinnin asian tarkistamiseen. Valitettavasti CyberGhost ei ole ainakaan vielä tätä toteuttanut. Se ei tosin ole asian kanssa yksin.

Suoritimme kuitenkin joitakin peruslaatuisia tarkastuksia. Käytimme tarkasteluun IPLeak.netin ja DNS Leak Testin kaltaisia työkaluja.

Yksikään tarkistuksista ei tuottanut ikäviä yllätyksiä. Lisäksi aiemmin ilmennyt ongelma DNS-osoitteen sijainnin kanssa on sittemmin korjattu. Yhdistimmepä mille tahansa palvelimelle, IP- ja DNS-osoite vahvistivat tiedon.

CyberGhostin sovellus mahdollistaa tietojen keräämisen estämisen tai sallimisen. (Image credit: CyberGhost)

CyberGhost ansaitsee kehuja sovelluksen ulkonäöstä ja luonteesta. Suurin osa kilpailijoista nimittäin kerää oletusarvoisesti tietoa yhteyksien käyttötavasta sekä ongelmista. CyberGhost toki mahdollistaa tämän, mutta asetus on kytketty oletuksena pois päältä. Asennusprosessi käy kattavasti läpi kaikki vaiheet yksityiskohtineen. Mikään ei jää siis tutustumisvaiheessa epäselväksi.

Käytimme Ooklan SpeedTestiä ja TestMy.netiä CyberGhostin suorituskyvyn mittaamiseen. (Image credit: Ookla)

Suorituskyky

VPN-palveluiden suorituskyvyn mittaaminen ei ole yksiselitteistä puuhaa, sillä tuloksiin vaikuttaa monia eri asioita. Iso-Britanniasta tehdyn testin perusteella voidaan antaa kuitenkin osviittaa nopeuksista. Testit tehtiin SpeedTestin ja TestMy.netin avulla.

Kun yhdistimme Iso-Britanniassa lähimpään palvelimeen, tulokset olivat hyviä. Nopeusmittarin keskiarvo pyöri 160-180 Mbit/s -vauhdin tuntumassa, joka on kilpailukykyinen lukema muiden huippupalveluiden rinnalla. Tosin NordVPN:n tuore NordLynx-protokolla on nostanut riman ennätyskorkeuksiin omalla 330-350 Mbit/s -tuloksellaan.

Yhdistäminen Yhdysvaltoihin ei aiheuttanut merkittävää muutosta. CyberGhostin latausnopeus pyöri 180-240 Mbit/s -vauhdin hujakoille. Vaikka se ei yllä parhaiden palveluiden tasolle, tarjoaa se käytännössä riittävän nopeuden mihin tahansa käyttöön.

Halusimme myös kokeilla äärimmäisempiä testejä. Valitsimmekin siis seuraaviksi palvelimiksi kaukaisimmat ja ruuhkaisimmat serverit.

Iso-Britanniasta katsottuna kaukaisin sijaintivaihtoehto on Uusi-Seelanti, jonne on välimatkaa roimat 18 000 kilometriä. Keskimääräinen nopeus oli testimme perusteella noin 10 Mbit/s, joka on riittävästi verkkoselaukseen ja HD-laatuisten videoiden suoratoistoon.

Pahimmat liikenneruuhkat osuivat arvostelujakson aikana Mansaarille. Se on lähellä sijaintiamme, mutta 95% käyttökapasiteetti ei luvannut liikoja. Odotusarvoinen 160-180 Mbit/s todella putosikin ryysiksen keskellä noin 35 Mbit/s -vauhtiin. Se ei ole siis pahimmasta päästä, vaikka ihmispaljous pyrkikin tekemään kaikkensa nopeuden rajoittamiseksi.

CyberGhost sai kierrettyä Yhdysvaltojen Netflixin maarajoituksen. (Image credit: CyberGhost)

Netflix ja suoratoistopalvelut

Monille VPN-palvelu tulee ajankohtaiseksi Netflixiä ja muita suoratoistopalveluita varten. Olemme katsastaneet parhaat VPN-palvelut Netflixiä silmällä pitäen erilliseen oppaaseen, mutta käydään silti läpi CyberGhostin tilanne. Palvelu nimittäin tarjoaa erilliset palvelimet suoratoistopalveluita varten.

Windows-sovelluksen Streaming-filtteri tuo näytille suositellut palvelimet Yhdysvaltojen Netflixiä, Hulua, Amazon Primeä, Disney+:aa, YouTube TV:tä sekä muita palveluita varten. Tarjolla on sopivia vaihtoehtoja myös muiden maiden valikoimaa varten.

Testien perusteella systeemi todellakin toimii. Saimme ongelmitta auki niin Yhdysvaltojen kuin Iso-Britannian Netflixin kaikkine sisältöineen.

Valitettavasti suoratoistopalvelut ovat laittaneet hanakasti vastaan. Siinä missä BBC iPlayer avautui edellisellä testikerralla, tällä kertaa maakohtaiset rajoitukset vetivät pidemmän korren. Kysyimme asiaa käyttötuesta, jossa ongelma tiedostettiin. Korjauksen aika-arviota ei kuitenkaan osattu antaa.

Kun yhdistimme Amazon Prime -palvelimeen, mutta verkkosivu tunnisti VPN:n käytön ja esti suoratoistamisen. Sen sijaan Netflixin-serverin avulla myös Amazon Prime toimi.

Testiemme perusteella on selvää, ettei CyberGhostin suositusselainten järjestelmä ole ongelmaton. Pikemminkin kannattaa kokeilla eri vaihtoehdoilla palveluiden avautumista, sillä todennäköisesti ovet avautuvat osalla servereistä.

Disney+ jatkoi kompasteluiden sarjaa. Suositeltu palvelin pääsi rajoituksesta ohitse, mutta sivuston lataamisessa kesti useamman minuutin ajan. Ongelma jatkui usealla eri selaimella. Kunhan sivu viimein aukesi, pääsimme kuitenkin katsomaan sisältöjä vaivatta. Kyseessä saattoi olla hetkellinen häiriö, mutta testeissämme se ilmeni useampaan kertaan.

CyberGhost piilottaa IP-osoitteen torrent-latausten aikana. (Image credit: CyberGhost)

Torrentit

CyberGhost ei tue P2P-liikennettä kaikilla palvelimilla. Yhtiö täsmentää toimintaa sivuillaan vapaasti käännettynä seuraavasti:

"Olemme blokanneet P2P-protokollan osalla palvelimista joko strategisista (liikenne hidastaa yhteysnopeuksia merkittävästi) tai laillisista syistä niisä maissa, joissa lainsäädäntö vaatii tämän. Näiden maiden joukossa ovat Yhdysvallat, Venäjä, Singapore, Australia ja Hong Kong."

Onneksi P2P-tuettuja palvelinsijainteja ei tarvitse opetella ulkoa. CyberGhost-sovellus tarjoaa erillisen "For Torrenting" -listan eri vaihtoehdoista. Tarjolla on runsaasti käyttöön sopivia palvelimia, sillä laskimme Windows-listalta 67 P2P-tuellista palvelinta. Lukema on merkittävästi enemmän kuin suurimmalla osalla VPN-palveluntarjoajista.

Palaamme Windows-sovelluksen ominaisuuksin myöhemmin tarkemmin, mutta mainittakoon silti jo nyt sovelluskohtainen VPN-yhteyden muodostus. Sen avulla CyberGhost yhdistää VPN-palvelimeen automaattisesti torrent-sovelluksen avautuessa.

Torrent-tiedostojen lataaminen voi toisinaan olla riskialtista puuhaa, mutta CyberGhostin URL-seulonta karsii valikoimasta epäilyttävimmät vaihtoehdot. Tämä on omiaan vähentämään ongelmakohtien määrää.

CyberGhost tarjoaa työpöytä- ja mobiilisovellukset. (Image credit: CyberGhost)

Käyttöönotto

CyberGhost on tehnyt käyttöönotosta mahdollisimman vaivattoman. Kokeilumme perusteella tavoitteessa on myös onnistuttu.

Verkkosivuilla olevaa latauslinkkilä klikkaamalla saa napattua koneelleen pienen Windows-asennuspaketin. Hyväksyimme käyttöehdot, syötimme sähköpostin ja salanan ja lopulta vahvistimme tietomme vastaanottamalla vahvistusviestin annettuun sähköpostitiliin. Mitään muuta ei tarvita.

Sama yksinkertaisuus jatkuu myös mobiilisovellusten kohdalla. CyberGhost tarjoaa sovellukset Androidin ja iOS:n latauspaikalta, eikä käyttöönottoon sisälly mitään tavallisesta poikkeavaa.

Mikäli tarvitset OpenVPN-asetustiedostot reititintä tai muuta laitetta varten, tilanne muuttuu selvästi hankalammaksi. Siinä missä monet muut VPN-palvelut tarjoavat useita .OVPN-vaihtoehtoja ladattavaksi, CyberGhost vaatii selvästi pidemmän prosessin.

Käyttöönotto vaatii tällöin sisäänkirjautumisen, laiteprofiilin luomisen, haluttujen asetusten valitsemisen (mainosesto, datapakkaus jne.), protokollan valinnan (OpenVPN TCP tai UDP), sijaintimaan valinnan, palvelimen nimeämisen, käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Tämän jälkeen saat ladattua tiedoston, sertifikaatit sekä muut keskeiset tiedostot ZIP-pakettina.

Jos haluat tehdä käyttöönoton useille eri sijainneille, voit halutessasi uudelleennimetä .OVPN-tiedostot tarkemmiksi.

Lähestymistavassa on monimutkaisuudestaan huolimatta omat etuutensa. Saat nimittäin asetettua yhteydet toimimaan juuri haluamallasi tavalla. Mikäli aiot kuitenkin tehdä tämän kaikille palvelimille erikseen, luvassa on runsaasti käsityötä.

Windows-sovellus on kevyt, ilmava ja monipuolinen. (Image credit: CyberGhost)

Windows-sovellus

CyberGhostin Windows-sovellus tekee vaikutuksen sekä yksinkertaisella ja kevyellä käyttöliittymällä. Simppeli näkymä kertoo yhteystilanteen, listan sijainneista sekä tarjoaa painikkeen yhdistämistä varten.

Ei silti kannata luulla sitä liian rajoittuneeksi. Oikeaan reunaan sijoitettu valikko tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia lisäominaisuuksia. Sen avulla voit valita mieluisan palvelimen, minkä ohella serverit kertovat etäisyyden sekä ruuhkatilanteen. Voit halutessasi rajata näkyville suoratoistoon tai torrenteille optimoidut palvelimet, minkä lisäksi suosikkijärjestelmä mahdollistaa omien listojen helpon luomisen.

CyberGhostilla on palvelimia 89 maassa. (Image credit: CyberGhost)

CyberGhostilla on luonnollisesti oma kuvake tehtäväpalkissa. Sen klikkaaminen hiiren oikealla painikkeella tuo näytille tarjolla olevat palvelimet sekä alivalikon torrenteille, suoratoistolle ja suosikeille. Näistä voi aina valita mieluisensa ilman tarvetta varsinaisen sovelluksen avaamiseen.

Connection Features -yhteysasetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja yksityisyyden saralla. Se mahdollistaa esimerkiksi eston mainoksille, seurantasovelluksille sekä haitallisille verkkosivuille.

CyberGhost tarjoaa miellyttävästi automaattisen uudelleenohjauksen HTTP-sivulta suojatulle HTTPS-sivulle. Lisäksi tiedonsiirtorajoituksen avulla voi pakata kuvat ja muut ylimääräiset elementit pienempään muotoon, mikä vähentää liikennettä ja parantaa täten suorituskykyä.

Vaikka erikoisuudet kuulostavat vaikuttavilta, ne eivät lopulta kuitenkaan tarjoa liiaksi riemun aihetta.

Kytkimme mainoseston päälle ja avasimme brittiläisen uutissivuston. Selain sai 671 lupapyyntöä, latasi 5 megatavua sisältöä ja vaati 43 sekuntia täyteen lataukseen.

Kun mainosesto kytkettiin pois päältä ja kytkimme uBlock Origin -blokkauksen päälle, lukemat olivat 156 pyyntöä, 469 kilotavua dataa ja 3 sekunnin latausaika.

CyberGhostin sääntöjen avulla voi hallita Windows-sovelluksen toimivuutta. (Image credit: CyberGhost)

Smart Rules -paneeli osoittautui huomattavasti hyödyllisemmäksi. Sen avulla voi säätää CyberGhost-sovelluksen toimivuutta jopa poikkeuksellisen monipuolisesti.

Suurin osa VPN-sovelluksista tarjoaa mahdollisuuden automaattikäynnistykseen Windowsin yhteydessä. CyberGhostin tapauksessa voit yhdistää oletuksena suosimallesi palvelimelle, minkä lisäksi ruudulle voi asettaa tietyt sovelukset käynnistymään itsestään.

Erillinen Wi-Fi Protection -valikko keskittyy langattomien verkkojen toimintaan. Sen avulla voi asettaa toimintaperiaatteen uusien verkkojen toimivuudelle. Saat esimerkiksi asetettua CyberGhostille automaattisen käynnistyksen tilanteisiin, jolloin käytössä oleva verkko on suojaton. Mikäli taasen et halua koneesi yhdistävän lainkaan suojaamattomaan verkkoon, onnistuu sekin vaivatta. Lisäksi tietyille verkoille voi asettaa omia sääntöjään, jolloin VPN ei esimerkiksi kytkeydy lainkaan päälle työpaikalla.

Iloiset yllätykset eivät ota loppuakseen. App Protection yhdistää VPN-palvelimeen automaattisesti tiettyjen sovellusten kohdalla. Tällöin ei tarvitse esimerkiksiä muistaa kytkeä yhteyttä erikseen päälle torrent-latausten yhteydessä.

Mukana on mahdollisuus luoda erilaisia poikkeuksia. Esimerkiksi YLE Areena on tarkoitettu vain suomalaiseen käyttöön, jolloin halunnet lisätä sen poikkeustapaukseksi. Tällöin sivusto ohittaa automaattisesti VPN-yhteyden, minkä ansiosta pääset sivulle vaikka VPN-sijaintisi olisikin maailmalla.

Monipuoliset vaihtoehdot tarjoavat runsaasti joustavuutta. Niistä suurin osa lienee monille käyttäjille ylimääräisiä. Onkin hyvä, että CyberGhost toimii ongelmitta myös oletusasetuksilla. Syvällisempää käyttöä hakevat saavat rahalleen kuitenkin poikkeuksellisen monipuolisen ja kustomoitavan vastineen.

Kill switch katkaisee verkkoliikenteen automaattisesti palvelinyhteyden katketessa. (Image credit: CyberGhost)

Settings-valikko tarjoaa perinteisempiä asetusvaihtoehtoja. Voit valita mieluisan protokollan (OpenVPN tai IKEv2, sillä L2TP poistui käytöstä), asettaa sattumanvaraisen portin ja kytkeä kill switchin, IPV6-yhteyden tai DNS-vuotosuojauksen päälle

Testiemme perusteella kill switch toimi erittäin hyvin. Pakotimme OpenVPN- ja IKEv2-yhteydet poikki, minkä lisäksi estimme openvpn.exe-tiedoston toiminnan kokonaan. CyberGhostin sovellus tunnisti tapahtuneen, ilmoitti asiasta ja yhdisti palvelimeen automaattisesti uudelleen. Hälytyksen nopeus jätti kenties hitusen parannettavaa, mutta IP-osoitteemme ei onneksi paljastunut missään vaiheessa. Kaikkinensa CyberGhost saa haastavasta testistä puhtaat paperit.

Yhden huomion kuitenkin teimme. Mikäli VPN-yhteydenmuodostus epäonnistui, sovellus kertoi aktivoineensa kill switchin. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahtunut. Harhaanjohtava tieto antoi ymmärtää suojauksen olevan päällä, vaikka tosiasiassa informaatio saattoi olla uhattuna.

iOS-sovellus mahdollistaa automaattisen asetuksen luonnin jokaiseen erilliseen verkkoyhteyteen. (Image credit: CyberGhost)

Mobiilisovellukset

CyberGhostin iOS-sovellus on selvästi yksinkertaisempi ja rajoittuneempi kuin työpöytäversio.

Applen laitteilla aukeaa näkyviin painike yhteyden muodostamiselle ja katkaisulle. Sovellus yhdistää oletusarvoisesti suoraan lähimmälle palvelimelle, mutta onneksi sopivan serverin voi valita listalta erikseen. Sijaintitietojen takaa paljastuu palvelimen sen hetkiset tiedot aina käyttäjämäärästä sijaintiin.

Halutessaan palvelimen voi lisäksi nostaa suosikkeihin.

Mobiilisovellus sisältää nyt myös WireGuard-tuen. (Image credit: CyberGhost)

Asetusvaihtoehdot ovat vaatimattomat. Iloisena yllätyksenä kiinnitimme huomiota WireGuard-protokollan betavaiheeseen. Mukana on myös OpenVPN.

Pidimme myös mahdollisuudesta säätää haluaman toimintatavan eri verkkoyhteyksiin. Kun sovelluksen avaa, ruudulle aukeaa tieto lähimmästä langattomasta verkosta. Sitä painamalla voi valita erikseen mikäli haluaa CyberGhostin suojaavan sen tulevaisuudessa. Tietoihin saa tallennettua toimintatoiveen useille eri verkoille, joten saat pienellä vaivalla luotua sopivat asetukset kotiin, työpaikalle, lähikahvilaan sekä muihin työskentelypaikkoihin.

CyberGhostin Android-sovellus on iOS-versiota monipuolisempi. (Image credit: CyberGhost)

Myös Android-sovellus mahdollistaa WireGuard-protokollan käytön sekä automaattisen suojauksen haluttuihin verkkoyhteyksiin. Tämä on kuitenkin vasta alkua, sillä Android-laitteiden ominaisuudet ovat lähes yhtä kattavat kuin työpöytäsovelluksessa.

Mukana on suosikkisijainteja varten rakennettu Favorites-lista. Sen avulla halutun palvelimen löytäminen on merkittävästi helpompaa kuin mammuttimaiselta listalta erikseen etsiminen.

Kuten Windowsillakin, myös Android-sovelluksella voi hyödyntää sattumanvaraista verkkoporttia yhdistämistä varten. Tämä yksinkertainen niksi auttaa monesti VPN-estojen kiertämisessä.

Sovelluskohtainen VPN-yhdistäminen (split tunneling) on kirkkain timantti. Sen avulla saat muutamalla painalluksella valittua ne sovellukset, jotka vaativat VPN:n käyttöä.

Työpöytäversiota käyttäneet ovat mobiililaitteella kuin kotonaan. Tarjolla on mainos- ja tiedonsiirtoesto, tiedon automaattinen pakkaaminen sekä verkko-osoitteiden filtteröinti. Näiden avulla verkkoselaaminen on merkittävästi turvallisempaa.

Mukana on myös tuore domain fronting -tekniikka. Se perustuu suojattuun https-yhteyteen, joka salakuljettaa todellisen tietoliikenteen näennäisesti viattoman osoitteen kautta. Tuntuu jopa erikoiselta, ettei tätä ole ainakaan vielä Windows-sovelluksessa.

Kaikkinensa iOS-sovellus tuntuu turhan rajatulta, mutta Android-versio nousee WireGuard-tuellaan ja muilla ominaisuuksillaan mobiili-VPN-palveluiden kärkitaistoon.

Voit valita dedikoidun IP-osoitteen sijainnin. (Image credit: CyberGhost)

Dedikoitu IP

CyberGhost tarjoaa mahdollisuuden dedikoidun IP-osoitteen hankinnalle viiden dollarin kuukausihintaan. Sen hankkimalla saat uniikin osoitteen vain omaan käyttöösi, minkä ansiosta verkkopalveluiden estojen ohittaminen on selvästi tavallista helpompaa.

Tilauksen tekeminen huipentuu sijainnin valintaan. Vaihtoehdot ovat harmillisen vähäiset, sillä tarjolla on vain Montreal, Frankfurt, Pariisi, Lontoo, Manchester, Chicago ja New York.

Valitsimme New Yorkin, minkä jälkeen sivusto tarjosi meille erillisen avaimen ('DIP26mZCWKAQP3oKceFu8YLRaqlW6LrR') IP-osoitteen muodostamiseksi. Tämän kopioiminen Windows-sovellukseen avasi IP-osoitteen halutusta sijainnista.

Aloitus voi tuntua haastavalta, mutta sille on hyvä syy. CyberGhost ei nimittäin sido IP-osoitetta tunnukseen, minkä vuoksi yksityisyys on täysin taattua. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta tunnistaa käyttäjää osoitteen perusteella.

Mukana on muutamia sudenkuoppia. Ensinnäkin IP-avaimen kadottaminen on kohtalokasta, sillä CyberGhost ei voi tietää avainta. Palveluntarjoaja tekee onneksi kaikkensa auttaakseen. Uuden avaimen voi generoida tarvittaessa automaattisesti uudelleen.

Kun uusi osoite on aktivoitu, uusi dedikoitu IP ilmestyy CyberGhostin sijaintivalintaan. Voit käyttää sitä milloin vain haluat, kun taas muulloin saa hyödynnettyä dynaamisia IP-osoitteita ilman ongelmia.

Kokonaisuus toimi testissämme hyvin ja juuri kuten mainospuheissa luvattiin. Osoite sijaitsi hakutulosten perusteella New Yorkissa. Lisäksi Cyren, BrightCloud, Talos ja muut IP-historioihin keskittyneet palvelut antoivat osoitteellemme puhtaat paperit. Sitä ei oltu blokattu mihinkään.

CyberGhostin dedikoitu IP-osoite on kiinnostava lisä palveluun. Hintakin on perusteltu, sillä vaikka esimerkiksi PureVPN tarjoaa samaisen ominaisuuden hitusen halvemmalla (3,99 dollaria kuukaudessa), on sen muut kulut arvokkaampia. Täten CyberGhost on kokonaisuutena selvästi parempi ratkaisu.

CyberGhostin ohjeistukset ovat parantuneet roimasti viimeisen vuoden aikana. (Image credit: CyberGhost)

Tuki

Asiakastuki on järjestelty varsin oivallisesti. Guides-oppaat kattavat erilaiset alustat, palvelun aloittamisen, varsinaisen käytön sekä pääominaisuudet.

Iloksemme huomasimme, että ohjeiden laatu on ottanut aimo harppauksen viimeisen roiman vuoden sisään. Parannettavaa on kuitenkin yhä: se jää edelleen esimerkiksi ExpressVPN: jalkoihin eivätkä kaikki yksityiskohdat ole esitettynä toivotulla tarkkuudella.

Esimerkiksi WireGuardin etuuksin keskittyvä opas kertoo eroista OpenVPN-protokollaan varsin asiantuntevin ilmauksin. Sisältö itsessään on totuudenmukaista, mutta suurin osa VPN:n toimintaan vähemmän perehtyneistä tuskin saa kummoisesti irti teknisestä asiantuntijatekstistä. Lisäksi WireGuard-ohjeessa kerrotaan protokollan olevan käytössä vain Windowsilla, mikä ei pidä enää paikkansa.

Artikkelien etsiminen perustuu tarkasti mietittyihin avainsanoihin. Tämän vuoksi ensimmäiseen tulokseen ei välttämättä kannata tyytyä, sillä esimerkiksi sanat 'speed' ja 'performance' tarjoavat täysin erilaiset tulokset. Harmillisesti tulosten esittelyssä on myös pieniä ongelmia. Osumat eivät nimittäin ilmesty näkyviin osuvuuden perusteella.

Onneksi oppaiden sisällöt auttavat hyvin alkuun. Ja mikäli ne eivät riitä, on tarjolla myös ihmiskontakti niin sähköpostitse kuin live chatin välityksellä. Jostain syystä chat on piilotettu todella syvälle sivustolle, sillä sen avaus vaatii oikeassa alakulmassa olevan Help-napin painamista sekä hakusanan kirjoittamista. Vasta tämän jälkeen mahdollisuus chat-keskusteluun ilmestyy ruudulle.

Chat toimi testimme perusteella erittäin hyvin. Saimme muutaman minuutin odotuksen jälkeen asiantuntijan mukaan keskusteluun. Esitimme tukiagentille varsin teknisen kysymyksen littyen OpenVPN:n asetustiedostoihin, johon saimme kattavan ja selkeän vastauksen. Tuessa selvästi ymmärrettiin vaivatta ongelman luonne.

CyberGhostin tukisivu ei ole ongelmaton. Onneksi se tarjoaa kattavan määrän ohjeita, joiden pettäessä voi vielä turvautua live chattiin. Sen avulla saat nopeasti apua ongelmanratkaisuun.

CyberGhost toimii tietokoneella, kännykällä, älytelevisiolla sekä muilla laitteilla. (Image credit: CyberGhost)

Yhteenveto

CyberGhost on monipuolinen, kattava ja helppokäyttöinen VPN-palvelu Windows-koneille. Mobiilisovellukset ovat perinteisempiä, mutta niissäkin on paljon hyvää. Ennen kaikkea edullinen kolmen vuoden tilaus, pääsy Netflixiin sekä avulias live chat -asiakastuki tekevät palvelusta kehujen arvoisen.