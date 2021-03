Paras ilmainen torrent-ohjelma 2021: kohti nopeampia ja turvallisempia latauksia

Suurien tiedostojen lataaminen on nopeaa ja vaivatonta parhaiden ilmaisten torrent-ohjelmien avulla. Torrentit ovat erinomaisia vaihtoehtoja nimenomaan poikkeuksellisen suurten tiedostojen, kuten videoiden tai ohjelmistojen, nopeassa lataamisessa ja hallinnoimisessa.

Usein kookkaiden tiedostojen lataaminen suoraan jakajan serveriltä johtaa hitaaseen lopputulokseen, varsinkin jos muutkin yrittävät ladata tiedostoa samanaikaisesti. Ilmaisten torrent-sovellusten avulla voit sen sijaan ladata paloja tiedostoista jo muilta ihmisiltä, jotka ovat kyseisen osan ladanneet. Tämä johtaa luonnollisesti nopeampaan lataukseen, minkä lisäksi sovellukset kokoavat tiedostot lopulta yhteen puolestasi.

Jokaisella torrent-ohjelmalla on omat erikoisuudet, joten olemme testanneet kaikki suurimmat sovellukset. Alla olevalle listalle onkin valikoitunut ainoastaan parhaimmista parhaat, joten aikaa ei tarvitse tuhlata huonojen sovellusten opetteluun. Jos etsit siis sovellusta, jolla saat latauksen tehtyä tai jota voit laajentaa tarpeidesi mukaan, alla ovat tämän hetken parhaat vaihtoehdot.

Ovatko torrentit laillisia?

Torrenteilla on huono maine, koska niitä käytetään paljon myös piratisoitujen tuotteiden lataamiseen. Sovellukset itsessään eivät kuitenkaan ole laittomia ja niistä on paljon hyötyä myös laillisissa tiedonsiirroissa. Näihin lukeutuu muun muassa avointen lähdekoodien ohjelmistojen tai vapaasti jaossa olevien kuvatiedostojen lataukset.

Laillisuus riippuu siis ladatusta sisällöstä. Jos tiedoston jakaja on antanut luvan jakaa tiedostoa tällä tavalla, silloin torrenttien käyttö on sallittua. Mutta jos torrenttia käyttää ladatakseen tiedostoja, joista pitäisi normaalisti maksaa, se on silloin laitonta.

Parhaat torrent-ohjelmat lyhyesti

1. qBittorrent Erinomainen tasapaino nopeutta ja helppokäyttöisyyttä Käyttöjärjestelmä: Windows, macOS, Linux Visit site Ei mainoksia Kätevät työkalut Ei mukana tulevia ohjelmia Vähemmän laajennuksia kuin muilla

Jotkin torrent-ohjelmat tarjoavat kaikki kuviteltavissa olevat toiminnot, kun taas toiset pitävät homman mahdollisimman siistinä ja simppelinä. qBittorrent sijaitsee mukavasti näiden ääripäiden keskellä tarjoten "suurimman osan käyttäjien tarpeista rasittaen mahdollisimman vähän suoritinta ja muistia".

Siinä on integroitu torrent-hakukone, mediasoitin, enkryptaus, siinä olevien torrentien ja tiedostojen priorisointi, IP-suodatin ja torrentien luonti. Se pääsee lähimmäksi avoimen lähdekoodin roskatonta uTorrentia.

Joten jos etsit alustojen välistä torrent-ohjelmaa, joka kattaa kaiken tarpeellisen ja ei ole liian monimutkainen, silloin qBittorrent on erinomainen vaihtoehto.

2. Vuze Ominaisuuksilla täyteen ahdettu torrent-sovellus Käyttöjärjestelmä: Windows Visit site Selkeä ja hyvin suunniteltu käyttöliittymä Laajennettavissa laajennuksilla Sisältää mainoksia Saapuu virustorjuntaohjelman kera

Vuze (aiemmin nimellä Azureus) väittää olevansa tehokkain BitTorrent-ohjelma maailmassa, ja siitä löytyy katetta väitteelleen.

Ohjelmaa on saatavilla kahtena eri versiona: karsitumpana Vuze Leapina ja ominaisuuksilla täyteen ahdettuna Vuze Plussana. Molemmissa on torrent-lataus, mediatoisto ja tuki magnet-linkeille. Vuze Plussassa on lisäksi virusturva ja mahdollisuus esikatsella mediatiedostoja.

Yksi Vuzen myyntivalteista on sen käyttöliittymä, joka ohittaa jargonin ja antaa kaikkein kehittyneimmätkin ominaisuudet käyttöön uusille käyttäjille.

Vuzessa on lisäksi laajakaistanrajoitin, IP-suodatin ja muut ominaisuudet, jotka odottaa saavansa torrent-ohjelmalta. Se on ehdottomasti yksi parhaimpia vaihtoehtoja ilmaista sovellusta etsiville.

3. Deluge Kustomoitava ja tehokas vaihtoehto Käyttöjärjestelmä: Windows, macOS, Linux Alustojen välinen tuki Laajennettavissa Integroitu selain Käyttöliittymä on hieman karsittu

Deluge on ollut olemassa jo ikuisuuden ja sen voi muokata joko niin yksinkertaiseksi tai tehokkaaksi kuin käyttäjä haluaa. Siten se on yksi monipuolisimmista torrent-sovelluksista tällä hetkellä, ja käyttäjät voivat tehdä siitä mieluisensa ladattavilla laajennuksilla.

Jos haluat uTorrentin ilman ylimääräisiä sovelluksia, Deluge hoitaa sen puolestasi. Entä haluatko lataukset aakkosjärjestykseen, siirtää ladatut tiedostot eri kansioihin tiedostotyypin mukaan, säätää latausnopeusta verkkoyhteyden perusteella, luoda hienoja graafeja, ajastaa lataukset tai integroida ohjelman Chromeen tai Firefoxiin? Deluge hoitaa.

4. uTorrent Äärimmäisen kevyt ohjelma suoraan BitTorrentilta Käyttöjärjestelmä: Windows, macOS, Android Visit site Latausten ajastus Todella pienikokoinen Sisältää mainoksia Saapuu lisäohjelmien kera

uTorrent, joka tunnetaan myös nimellä µTorrent, on ollut olemassa jo vuodesta 2005 lähtien ja se on tunnetuin ilmainen torrent-ohjelma Kiinan ulkopuolella. Se on kerännyt kritiikkiä viime vuosina, sillä se on mainosrahoitteinen ja viimeisten versioiden on väitetty olevan liian raskaita niiden ja mukana tulevien ohjelmien takia. Suosittelemmekin lukemaan asennuskohdat huolella läpi, ettet asenna vahingossa ylimääräisiä ohjelmia koneellesi.

Näiden ulkopuolella uTorrent on kätevä, tehokas ja vähään tyytyvä torrent-ohjelma. Ohjelma itsessään on pienempi kuin digitaalinen valokuva, ja vaikka se ei ole BitTorrentin virallinen sovellus, yhtiö on tukenut sitä jo viimeisen vuosikymmenen ajan.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että uTorrentilla oli hiljattain turvallisuusongelmia, joista viimeisimmän myötä haittatekijöillä on ollut mahdollisuus hakkeroitua käyttäjän sovellukseen, säätää sen ominaisuuksia ja seurata latauksia. BitTorrent on sittemmin julkaissut korjaavan päivityksen.

5. BitTorrent BitTorrentin oma verkkopohjainen sovellus Käyttöjärjestelmä: Windows, macOS, Android Visit site Yksinkertainen asentaa Latausten ajastus Todella pieni Sisältää mainoksia

Voinet ihmetellä, miksi BitTorrentilla on myös oma sovellus, vaikka se ylläpitää myös uTorrentia. Ja eritoten siksi, koska BitTorrent on käytännössä uudelleennimetty versio uTorrentista.

Mutta vaikka ohjelmat toimivat pohjimmiltaan identtisillä tavoilla, niissä on muutama merkittävä ero. BitTorrent tarjoaa selainpohjaisen mahdollisuuden kylvämiselle, kommentoinnille ja arvioiden jättämiselle. Lisäksi jotkin yksityiset seuraajat tukevat ennemmin BitTorrentia kuin uTorrentia.

Se on myös helppokäyttöinen ja soveltuu siten erinomaisesti torrentin maailmaan ensikertaa sukeltaville.

