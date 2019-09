Paras ilmainen sovellus YouTube-videoiden lataamiseen 2019

Ilmaiset YouTube-latausohjelmat mahdollistavat videoiden lataamisen maailman suosituimmasta videopalvelusta. Näin nuo pätkät voi katsoa myöhemmin, kun käytössä ei ole nettiyhteyttä.

Näiden ilmaisten työkalujen avulla voi tallentaa videoita haluamassaan muodossa YouTubesta ja muista videopalveluista. Tavallisesti voi päättää, haluaako tallentaa koko videon vai pelkästään ääniraidan. Pelkkä äänen lataaminen on loistava tapa musiikin ja video-podcastien tallentamiseen. Lataaminen on helppoa, eikä käyttäjä tarvitse edes parasta mahdollista kannettavaa tietokonetta.

YouTube-latausohjelmat ovat käteviä myös muissa olosuhteissa. Jos käytössä on hidas nettiyhteys, voi videoiden suoratoisto olla tuskallista. Sopivan latausohjelman avulla voi esimerkiksi ladata pätkät yöllä valmiiksi aamua varten.

Ilmaiset YouTube-latausohjelmat muuttuvat jatkuvasti, mutta päivitämme tätä opasta, jotta pysytte kärryillä muutoksista. Täältä voi katsoa (englanninkielisen) oppaamme YouTube-videoiden muuntamiseksi MP3-muotoon.

Ennen kuin hankkii ilmaisen YouTube-latausohjelman, kannattaa huomioida, että kolmannen osapuolten sovellusten käyttö YouTube-videoiden lataamiseen on vastoin YouTuben palveluehtoja. Ehtojen mukaan saa suoratoistaa videoita vain suoraan YouTuben palvelimilta. Videoiden tallentaminen voi myös loukata tekijänoikeuksia, jos käyttäjä ei omista pätkän sisältöä itse, eikä hänellä ole tekijänoikeuksien haltijan lupaa ladata videota.

4K Video Downloader on mielestämme paras ilmainen YouTube-latausohjelma. (Kuva: OpenMedia LLC)

1. 4K Video Downloader

Nopea, ilmainen ja joustava – monipuolisin YouTube-latausohjelma

Paljon erilaisia tallennusmuotoja

Mahdollisuus ladata soittolistoja

Tuki 3D-videoiden ja 360-asteisen videon lataamiseen

4K Video Downloader on paras työkalu YouTube-videoiden nopeaan ja helppoon lataamiseen. Sitä on helppo käyttää, ja se on erittäin hyvin kustomoitavissa. Ohjelmassa ei myöskään ole mainoksia, eikä se tuo mukanaan ylimääräisiä ohjelmia.

Videon (tai alle 24 videon soittolistan) tallentamiseksi on vain kopioitava URL-osoite selaimelta, painettava "Paste URL" sekä valittava tallennusmuoto, tallennuskohde ja videon laatu.

Eri tallennusmuotoja on paljon – sekä videoille että äänelle – myös MP4 ja MP3. Tekstitykset voi halutessaan ladata, ja ohjelma tukee myös 3D-videoita ja 360-asteista videota.

Ominaisuuksista voi tehdä paljon pientä hienosäätöä. Mukana on esimerkiksi mahdollisuus multistream-lataukseen, joka nopeuttaa lataamista, mutta lisää sen riskiä, että YouTube estää käyttäjän IP-osoitteen.

Ohjelmasta on myös maksullinen versio, jonka avulla voi ladata pidempiä soittolistoja sekä soittolistoja tekstitysten kanssa. Lisenssi on elinikäinen ja kolmelle tietokoneelle.

WinX YouTube Downloader -ohjelman valtti on mahdollisuus ladata paljon videoita kerralla (Image credit: Digiarty Software Inc)

2. WinX YouTube Downloader

Selkeä, tehokas ja hyvin suunniteltu – erittäin hyvä haastaja

Tukee yli 30 videopalvelua

Mahdollisuus ladata 4K-videoita

Pystyy tallentamaan useita videoita samaan aikaan

Ei tue 360-asteisen videon tallennusta

WinX YouTube Downloader on erittäin hyvä haastaja, jonka avulla voi ladata videoita suosituimmista palveluista, kuten Facebookista, Vimeosta ja DailyMotionista. Se on erittäin helppokäyttöinen: pitää vain liittää URL-osoite, valita tallennusmuoto ja videon laatu, ja pätkä lisätään joukon perälle.

Kun on lisännyt kaikki haluamansa videot, tarvitsee vain painaa "Download"-näppäintä, jotta pätkien prosessointi ja tallentaminen haluttuun kansioon alkaa.

WinX YouTube Downloader voi ladata myös 4K-videoita. Ohjelma häviää 4K Video Downloaderille vain, koska sen avulla ei voi ladata 3D-pätkiä tai 360-asteista videota. Jos tuo asia ei ole ongelma, on tämän ohjelman lataaminen erittäin suositeltavaa.

Any Video Converter Free on monipuolinen ohjelma, johon sisältyy jopa perusohjelma videonmuokkaukseen. (Image credit: Anvsoft Inc)

3. Any Video Converter Free

Tallenna ja muunna videoita sekä lisää erilaisia erikoistehosteita

Loistava valikoima tallennusmuotoja

Sisäänrakennettu videonmuokkausohjelma

Useita videoita ei voi ladata kerralla

Mukana tulee ylimääräisiä ohjelmia

Any Video Converter Free on ensisilmäyksellä yksi parhaista YouTube-latausohjelmista. Suuri heikkous on kuitenkin se, että loistavan ohjelman ilmaisversiolla voi ladata vain yhden videon kerralla. Jos etsii ilmaista ratkaisua, saattaa tuon puutteen kestää.

Käyttäjä voi valita useita eri tallennusmuotoja, ja mukana on myös pieni sisäänrakennettu videonmuokkausohjelma. Sen avulla voi rajata videoita sekä hyödyntää yksinkertaisia erikoistehosteita, kuten säätää värejä tai lisätä tekstiä.

Koko prosessi on helppo ja nopea. Any Video Converterin käyttöliittymä ei välttämättä ole kaikkien mieleen, mutta tämä on ehkä turhaa nipottamista, sillä kyseessä on muuten fantastinen ilmainen YouTube-latausohjelma. Kannattaa toki huomioida, että latauksen mukana tulevat ylimääräiset ByteFence- ja Yahoo-ohjelmat.

Free YouTube Download on nopea ja suoraviivainen, mutta sen avulla voi ladata vain alle kolmen minuutin videoita (Image credit: DVDVideoSoft)

4. Free YouTube Download

Lataa videoita nappiakaan painamatta

Mahdollisuus ladata videoita automaattisesti

Useiden videoiden lataaminen kerralla

Kolmen minuutin aikaraja

Free YouTube Downloadin nimi jo paljastaa, mihin ohjelmaa käytetään. Kyseessä on erittäin yksinkertainen ja olennaiseen keskittyvä ilmainen YouTube-latausohjelma, joka suorittaa tehtävänsä kunnialla. On vain liitettävä URL-osoite ja sitten voikin jo ladata videon muutamalla klikkauksella. Automaattisen lataamisen avulla voi tehtävän hoitaa klikkaamatta kertaakaan.

Käyttäjä voi halutessaan ladata useita videoita kerralla ja muuntaa ne moneen eri tallennusmuotoon. Tallennusmuodot riippuvat alkuperäisen videon laadusta, mutta AVI, MP4, iPhone/iPod ja MKV ovat tavallisesti saatavilla. On myös mahdollista ladata pelkästään ääniraita MP3-muodossa, jos videokuvalle ei ole tarvetta.

Ohjelmalla on vain yksi heikkous – mutta se onkin sitten valtava: Free YouTube Downloadilla voi ladata vain alle kolme minuuttia pitkiä videoita. Tuo aikaraja ei riitä esimerkiksi useimpien musiikkivideoiden lataamiseen, mikä on suuri sääli.

aTube Catcher tukee suurinta osaa suosituimmista videopalveluista (Image credit: DsNET Corp)

5. aTube Catcher

Lataa, muunna ja yhdistä videoita, kun ne ovat vielä käynnissä

Useiden videoiden lataaminen kerralla

Tuki suosituimmille tallennusmuodoille

Asentajassa on mainosohjelmia

Nimen perusteella voisi kuvitella, että kyseessä on vain YouTube-latausohjelma, mutta aTube Catcher pystyy tallentamaan pätkiä monista muistakin suurimmista videopalveluista.

Aluksi on kuitenkin heti varoitettava, että asennuksen mukana tulee mainosohjelmia. Kun ohjelma tarjoaa ensimmäistä sovellusta, pitää painaa "Cancel". Sitten seuraavalla kerralla on painettava "Decline". Näiden vaiheiden jälkeen voi nauttia aTube Catcherista ilman ikäviä yllätyksiä.

Videot voi automaattisesti muuntaa suosituimpiin tallennusmuotoihin, joten lataukset voi räätälöidä käyttötarkoituksen tai laitteen mukaan. On mahdollista ladata useita videoita kerralla – ja repiä näin kaikki irti kaistasta. Kaikki YouTube-latausohjelmat eivät mahdollista useiden videoiden tallentamista kerralla.

Tämän ilmaisen YouTube-latausohjelman mukana tulee myös paljon pientä ekstraa, kuten mahdollisuus näyttötallennukseen, videoiden yhdistämiseen ja levyjen polttamiseen.