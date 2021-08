Paras ilmainen sovellus YouTube-videon muuttamiseen MP3-tiedostoksi 2021

YouTube-to-MP3-muuntajien avulla saat ladattua suositun videopalvelun pätkistä ääniraidat itsellesi kuunneltavaksi. Halusitpa sitten kappaleen, podcastin tai jonkun muun, onnistuu oikeassa muodossa olevan tiedoston kuuntelu myöhemmin niin tietokoneella kuin muillakin älylaitteilla.

Tämän hetken paras sovellus MP3-tiedostojen lataamiseen on Any Video Converter Free. Se tarjoaa monipuoliset työkalut, minkä lisäksi lataaminen on tehty todella vaivattomaksi. Voit taltioida tiedoston suoraan YouTubesta tai muusta suositusta videotoistopalvelusta.

Jos tarkoituksena on ladata vain muutama MP3-tiedosto, saatat haluta ennemmin jonkun kevyemmän vaihtoehdon. Tämän vuoksi listamme kattaa kärkivaihtoehdon ohella myös neljä muuta palvelua. Kaikissa sovelluksissa on omat plussansa ja miinuksensa, mutta tästä huolimatta niistä jokainen saa vietyä YouTube-videon ääniraidan omaksi MP3-tiedostoksi.

MP3-tiedoksi muuttaminen voi olla tarpeellista monesta eri syystä. Kenties haluat ladata suosikkipodcastin kuunneltavaksi juoksulenkillä tai työpäivän ratoksi. Joka tapauksessa on syytä mainita, että ennen kuin siirryt tuumasta toimeen, kannattaa tutustua YouTube käyttöehtoihin. Luvaton lataaminen ei nimittäin ole sääntöjen mukaista.

Paras ilmainen sovellus YouTube-videoiden lataamiseen

Paras maksullinen ohjelma YouTube-videoiden lataamiseen: WinX HD Video Converter Deluxe

Kaikkien kokeilemiemme ohjelmien jälkeen on helppo nostaa WinX HD Video Converter Deluxe selväksi ykköseksi. Se ei vain lataa videoita, vaan myös muuttaa ne virtuaalisesti haluttuun muotoon, taltioi ne DVD:lle sekä Blu-Raylle sekä mahdollistaa levyjen polttamisen. Sovellus mahdollistaa myös 4K-videoiden käsittelyn. WinX HD Video Converter Deluxe ei kuitenkaan ole tämän artikkelin vaihtoehtojen tapaan ilmainen, mutta se on syytä pitää mielessä jos etsii parasta mahdollista ohjelmaa YouTube-videoiden lataamiseen.

1. Any Video Converter Free Paras ja yksinkertaisin vaihtoehto MP3-tiedostojen lataamiseen Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Windows Osta, koska + Runsaasti tallennusmuotoja + Muokkaustyökalut + Profiilit eri laitteille Älä osta, koska - Mukana lisäsovelluksia

Jos etsit nopeaa ja joustavaa sovellusta YouTube-videoiden MP3-tiedostoksi muuttamiseen, Any Video Converter Free on paras työkalu. Sen nimi on hitusen harhaanjohtava, sillä ohjelma sopii muuhunkin kuin videoformaatin vaihtamiseen. Se on toki mukana, mutta lisäksi voit ladata YouTube-videot näppärästi MP3-tiedostona. Sitähän tässä halutaan!

MP3-tiedostoiksi vieminen ei suinkaan ole sovelluksen ainoa ominaisuus. Tämän vuoksi ohjelmisto on kookkaampi kuin odottaisi, mutta tämä ei onneksi haittaakaan. Tosin asennusmedian mukana tulevat ylimääräiset sovellukset kannattaa lähtökohtaisesti ohittaa.

Näin tehokas sovellus tuntuu jopa turhan väkevältä valinnalta näin yksinkertaiseen lataukseen. Kun YouTube-videon URL-verkko-osoitteen laittaa sovelluksen hakuun ja valitsee formaatiksi MP3-muodon, latautuu tiedosto koneelle. Kokonaisuus on todella helppokäyttöinen.

2. 4K YouTube to MP3 Nopea, helppokäyttöinen ja joustava vaihtoehto Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Windows Osta, koska + Ei lisäsovelluksia + Useita äänitiedostomuotoja + Helppokäyttöinen + Tukee monia videopalveluita

4K YouTube to MP3 on hyvin samanlainen kuin 4K Video Downloader, mutta tällä kertaa keskitytään ainoastaan ääniraidan taltioimiseen.

Vaikka nimestä voisi muuta päätellä, tarjoaa ohjelmisto mahdollisuuden tallentaa soundtrackeja ja videoita OCG- ja M4A-formaateista. Voit myös valita mieluisan bittinopeuden. Mahdollisuus tekee äänenlaadun sekä latausnopeuden hallitsemisesta miellyttävän joustavaa, vaikkakin testiemme perusteella edes huippulaadukkaiden tiedostojen nappaaminen ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia.

Sovellus tukee YouTuben lisäksi Vimeota, Flickriä, Facebookia, Soundcloudia ja muita suosittuja palveluita. Käyttäminen vaatii linkin kopioinnin ja syöttämisen ohjelmistoon. Tämän jälkeen voitkin odottaa muunnoksen valmistumista.

Parasta sovelluksessa on sen rehellisyys. 4K YouTube to MP3 ei sisällä minkäänlaisia ylimääräisiä ohjelmia tai yllätyksiä. Mikäli haluat ladata kerralla kokonaisia soittolistoja, saat kertamaksulla käyttöösi maksullisen kokoversion. Valtaosa käyttäjistä pärjää kuitenkin ongelmitta ilmaisellakin vaihtoehdolla.

3. 4K Video Downloader Nappaa YouTube-videoiden ääniraita MP3-, M4A- tai OGG-muodossa Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Windows Osta, koska + Ei mainoksia tai lisäsovelluksia + Voi ladata soittolistoja Älä osta, koska - Vain Windowsille - Pitkät soittolistat vaativat lisenssin

Kyseessä ei ehkä ole kaikista tyylikkäin ja hillityin vaihtoehto, mutta 4K Video Downloader on yllä mainitun 4K YouTube to MP3 -sovelluksen tavoin erinomainen kokonaisuus.

Käyttäminen tapahtuu lähes samalla tavalla molemmilla ohjelmilla. Koska 4K Video Downloader on tarkoitettu kokonaisten videoiden lataamiseen, on MP3-tiedostoiksi muuttamisessa muutama välivaihe. Ensin kopioidaan URL-osoite, sen jälkeen klikataan 'Paste URL' -painiketta, sitten valitaan 'Extract audio' äänitiedoston nappaamiseksi ja lopuksi klikataan vielä 'Extract'. Näiden painallusten jälkeen tiedosto latautuu toivotulla tavalla.

Sovellus tukee tunnetuimpia videopalveluita. Tuen piirissä ovat muun muassa YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr ja DailyMotion. Lisäksi tiedostot saa tallennettua MP3-, OGG- ja M4A-muodossa.

4K Video Downloader mahdollistaa 24 videon soittolistan lataamisen. Tämä on erityisen näppärää vaikkapa artistin tuotannon kattavaan perehtymiseen. Mikäli tähtäimessä on tätä isompia soittolistoja, on syytä hankkia maksullinen lisenssi. Maksuton versiokin on silti poikkeuksellisen kattava.

4. Free YouTube to MP3 Converter Lataa ja muunna tiedostoja, viimeistele kansitaiteella Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Windows, macOS Osta, koska + Todella yksinkertainen + Käyttöliittymä + Voi yhdistää videoita

Free YouTube to MP3 Converter kertoo nimessään kaiken. Se on tarkoitettu YouTube-videoiden ääniraidan tallentamiseen MP3-muodossa.

Sovelluksen yksinkertaisuus tekee vaikutuksen. Tarjolla ei ole kattavia ominaisuussäätimiä tai muita härpäkkeitä, vaan keskiössä on mahdollisimman simppeli ja vaivaton lataus. Valitset vain alasvetovalikosta tiedostomuodon ja laadun, minkä jälkeen voitkin liittää URL-osoitteen ja klikata 'Download'. Tiedostot muuntuvat ja tallentuvat todella näppärästi.

Siinä missä osa samaan pystyvistä ohjelmista sisältää mainoksia, epämääräisyyksiä ja lisäohjelmia, Free YouTube to MP3 Converter hämmästyttää aitoudellaan. Siinä ei ole mitään ylimääräistä tai omituista. Samalla työkalut ovat hitusen rajallisemmat, mutta mielestämme yksinkertainen on kaunista.

5. ClipGrab Kopioi YouTube-videon osoite ja anna ClipGrabin hoitaa loput Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Windows Osta, koska + Lataus yhdellä painalluksella + Sisäänrakennettu videohaku + Tukee monia videopalveluita Älä osta, koska - Mukana ylimääräisiä sovelluksia

ClipGrab tekee YouTube-videoiden MP3-muuntamisesta mukavaa ja helppoa. Ainoa selkeämpi murheenkryyni on mukana tuleva Opera-selain. Onneksi sen asentaminen on helppoa ohittaa niin halutessaan.

Miellyttävän yksinkertainen käyttöliittymä tekee kaikesta helppoa ja suoraviivaista. Lataus vaatii YouTube-videon osoitteen kopioimisen, minkä jälkeen ClipGrab tarjoaa mahdollisuutta ääniraidan tallentamiseen.

Jos näin ei jostain syystä tapahdu vaikkapa sovelluksen sammumisen johdosta, riittää ohjelman avaus ja osoitteen liittäminen hakukenttään. MP3-tiedoston nappaaminen vaatii ainoastaan 'Grab this clip!' -painikkeen klikkaamista, minkä jälkeen kaikki onkin valmista. Saat tiedoston käyttöösi ilman sen suurempia kikkailuja.

Mitä kannattaa huomioida sovellusta valitessa?

Kun etsit YouTube to MP3 -muunninta, kannattaa pohtia ladattavien tiedostojen määrää. Jos tarvitset ohjelmaa vain kerran tai kahdesti, saattavat verkossa olevat pilvipalvelut ajaa asian riittävän hyvin. Mikäli aiot hyödyntää ominaisuutta yhtään useammin, kannattaa ladata koneelle työpöytäsovellus.

Asennettavat ohjelmistot ovat nopeampia, sillä ne eivät joudu kierrättämään tiedostoa kaukaisen palvelimen kautta. Lisäksi monet vaihtoehdot mahdollistavat useamman tiedoston samanaikaisen muuntamisen ja lataamisen.

Pieni varovaisuus on aina hyvästä. Koska YouTube-tiedostojen ääniraidan vieminen erilliseksi MP3-tiedostoksi on varsin yleistä, tarjolla on monia kyseenalaisia palveluita. Nämä saattavat hoitaa muunnoksen ihan hyvin, mutta samalla koneesi saattaa altistua erilaisia haittaohjelmille. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään tällä listalla mainittuja ohjelmistoja, sillä olemme testanneet ne kaikki ja varmistaneet toimivuuden.