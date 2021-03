Arvostelussa Hotspot Shield VPN

Hotspot Shieldissä on paljon kehuttavaa. Se on yksinkertainen ja nopea, mutta lokitietoihin liittyvät epäselvyydet, käyttöönoton liiallinen automatisointi sekä sovellusten väliset erot jättävät vielä merkittävästi parannettavaa.

Hotspot Shield Premium on maksullinen versio erittäin suositusta ja mainosrahoitteisesta VPN-palvelusta.

Kattavampi Premium-versio on maksullinen, mutta rahalla pääset eroon mainoksista ja datakatosta. Lisäksi palvelun kaikki sijainnit ja ominaisuudet aukeavat käyttöösi-

Maksullisen version käyttäjät voivat valita varsin kattavasta valikoimasta mieluisan serverin. Tarjolla on 80 maata ja 122 palvelinsijaintia.

Kaikki palvelimet sallivat P2P-liikenteen. Tämän lisäksi ne suojaavat haitallisilta kalastelusivustoilta sisäänrakennetulla suojausohjelmalla.

Sovellus on saatavissa Windowsille, Macille, Linuxille, Androidille ja iOS:lle. Asennusprosessi on erittäin helppo, sillä Hotspot Shieldin hyödyntämä Catapult Hydra -protokolla estää manuaalisen käyttöönoton. Sen sijaan kehittäjätiimi on keskittynyt viime aikoina laitetukeen. Mukana on nyt myös tuki reitittimille sekä Android TV:lle.

Hotspot Shield Premium tukee enintään viittä samanaikaista yhteyttä, mikä on palveluiden keskiarvo ja samalla riittävästi lähes kaikille. Mikäli tarvitset kuitenkin enemmän, saattaa VPN:n kytkentä reitittimeen olla avain ongelmaasi. Jos tämä ei ole vaihtoehto, kannattaa suunnata katse enemmän yhteyksiä salliviin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi NordVPN tarjoaa kuusi, IPVanish 10, StrongVPN 12 ja Windscribe rajattoman määrän yhteyksiä.

Hotspot Shield -rekisteröityminen mahdollistaa kolme lisätuotetta, kuten esimerkiksi Identity Guardin. (Image credit: Identity Guard)

Se, missä Hotspot Shield Premium todella loistaa, on sen oheissovellukset. Kyseessä ei nimittäin ole pelkästään VPN-palvelu. Rekisteröitymisen yhteydessä voi valita vapaavalintaisia sovelluksia sijainnista riippuen. Tarjolla on muun muassa salasanojen hallintaohjelma 1Password, robottisoittojen ja mainosten esto sekä identiteettivarkauden suoja (Identity Guard). Osa valikoimasta on tosin saatavissa vain tietyissä maissa.

Emme lähde kattamaan näitä sen tarkemmin tässä yhteydessä, mutta kaikki sovellukset ovat kattavia ja ammattimaisia. Mikäli olet kiinnostunut niistä, kannattaa lukea palvelun kotisivuilta lisää.

Kuten linkkiä painaneet kenties jo huomasivat, taustalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Emoyhtiö Pango nimittäin osti yrityskaupassa Auran heinäkuussa 2020. Tämä ei toistaiseksi näy palvelussa juuri nimeksikään, mutta luvassa on kiinnostavia mahdollisuuksia. Aura on nimittäin luvannut vahvistaa tietoturvasovellusten valikoimaa.

Voit maksaa pankkikortilla tai PayPalilla suoraan ilmaissovelluksesta. (Image credit: Hotspot Shield)

Hinnoittelu

Tässä arvostelussa ei keskitytä Hotspot Shieldin ilmaisversioon, joka on parhaiden ilmaisten VPN-palveluiden listallamme ykkösenä. Syy on selvä: se rajaa maksiminopeudeksi 2 Mbit/s, tarjoaa vain yhden palvelinsijainnin (Yhdysvallat) ja rajoittaa päiväkohtaiseksi datakatoksi 500 Mt. Se on siis pätevä vaihtoehto kokeiluun, mutta sen kummoisempaa käyttöä varten on syytä avata kukkaroa.

Hotspot Shield Premiumin kuukausitilaus maksaa mainosestosovelluksen, salasanojen hallintaohjelman sekä identiteettivarkauksien suojan kera 12,99 euroa. Hinta on VPN-palveluiden joukossa kalliin puoleinen, mutta lisäsovellukset tekevät diilistä varsin kilpailukykyisen.

Mitä pidempään sopimukseen sitoutuu, sitä alemmas hinta putoaa. Vuositilaus maksaa enää 7,99 euroa kuukaudessa, mikä on tosin edelleen merkittävästi monia vaihtoehtoja kalliimpi. Samat sanat kuitenkin jatkuvat, sillä 38 prosentin alennus yhdistettynä lisäsovelluksiin on hyvä diili.

Parhaan vastineen rahallesi saat kuitenkin kolmivuotisella sopimuksella. Tällöin palvelu maksaa kuukautta kohti enää 2,99 euroa. Hinta putoaa siis jopa 77 prosenttia kuukausitilaukseen verrattuna.

Sekä vuoden (95,88€) että kolmen vuoden (107,64€) tilauksessa maksu suoritetaan kerralla.

Hotspot Shield ei ole siis VPN-palveluiden edullisimmasta päästä. Esimerkiksi Surfshark tarjoaa selvästi edullisemmat tilausvaihtoehdot, joskin tällöin lisäsovellukset jäävät saamatta.

Sopimukset ovat käyttäjän kannalta turvallisia. Mikäli et ole tyytyväinen kokemaasi, saat rahasi takaisin peräti 45 päivän ajan. Vain CyberGhost tarjoaa yhtä joustavan palautusmahdollisuuden.

Hotspot Shield ilmoittaa yhteyden muodostumisesta sekä mahdollisesta katkeamisesta. (Image credit: Hotspot Shield)

Yksityisyys

VPN-sovelluksen tietoturvan arvioiminen käynnistyy yleensä protokollien, suojauksen sekä tunnistautumisen osalta. Ne voivat muodostaa varsin monimutkaisen kokonaisuuden, mutta OpenVPN-protokollan näkeminen on jo itsessään yleensä riittävä vakuus yksityisyydestä.

Hotspot Shield on tältä osin vaikeampi tapaus. Se sai viimein IKEv2-protokollan, mutta sen pääasiallinen käyttö pohjautuu Catapult Hydra -protokollaan.

Vaikka kyseessä on erikoisuus, ei siitä tarvitse olla huolissaan. Catapult Hydra keskittyy suorituskykyyn, mutta tästä huolimatta sen suojaus perustuu samoihin standardeihin kuin muissakin protokollissa.

Hotspot Shieldin sivulla käydään yksityiskohtia läpi. Palveluntarjoaja kertoo Catapult Hydran suojauksen pohjautuvan TLS (Transport Layer Security) 1.2:een AES-256- ja AES-128-salauksella, 2048-bittisellä RSA-sertifikaatilla sekä ECDHE-tunnistautumisella. Edellä mainitun voi tiivistää seuraavasti: yksityisyys on kunnossa.

Palveluntarjoajien omien protokollien suurin ongelma on niiden salamyhkäisyys. Siinä missä OpenVPN perustuu avoimeen lähdekoodiin ja täten sen toimivuus on kenen tahansa nähtävissä, Catapult Hydran tapauksessa tällainen ei onnistu.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Hotspot Shieldin puheisiin tarvitsisi luottaa sokeasti. Yhtiö nimittäin korostaa, että Catapult Hydra on käytössä monilla tunnetuilla tietoturvayhtiöillä, kuten McAfeella ja Bitdefenderillä.

Vaikka protokollan lähdekoodi ei olekaan julkisesti saatavilla, ei se tarkoita etteikö sitä oltaisi käyty läpi. Hotspot Shield kertoo protokollan käyneen läpi "kolmannen osapuolen tietoturva-asiantuntijoiden arviointeja". Näitä testejä ovat tehneet yli 60 prosenttia maailman suurimmista tietoturvayhtiöistä.

Testiemme perusteella erilaiset suojaukset toimivat kuten kuuluukin. Kokeilimme palvelua IPLeakin ja DNSLeakTestin avulla, mutta tuloksista ei paljastunut DNS- tai WebRTC-vuotoja.

IP-osoitteen vuotaminen VPN-yhteyden katketessa on perinteinen uhkakuva. Palvelut tapaavat sisältää kill switch -ominaisuuden tätä varten, jonka tehtävänä on katkaista kaikki verkkoliikenne VPN-yhteyden katketessa. Teoriassa näin tapahtuu, mutta miten on käytännössä?

Ensitestit Windows-sovelluksella antoivat positiivista tuloksia. Vaikka kytkimme kill switchin pois päältä, IP-osoite ei paljastunut palvelinsijaintia vaihtaessa. Kun palvelinyhteys katkaistiin, IP-osoite oli näkyvissä muutaman sekunnin ajan. Kill switchin päälläollessa osoitetta ei saanut näkyviin missään tilanteessa.

Päätimme tämän jälkeen kaivaa pintaa syvemmältä. Havaitsimme sovelluksen avaavan useampia paikallisia TCP-yhteyksiä verkkoliikennettä varten. Arvelimme näkevämme ongelmia tilanteessa, jossa nämä pakotettaisiin katki. Oletuksemme osoitettiin kuitenkin vääräksi, sillä IP-osoite ei paljastunut eikä asiasta noussut edes hälytystä. Kun yhteys palautettiin, kaikki toimi jälleen normaalisti.

Hotspot Shield vakuuttaa, että se ei pidä kirjaa käyttäjien toimista. (Image credit: Hotspot Shield)

Lokitiedostot

Hotspot Shield avaa yksityisyyskäytäntöjään varsin miellyttävin ilmauksin:

"VPN-palvelumme ei kerää lokitiedostoja tai tallenna IP-osoitteita, laitetietoja tai mitään muitakaan tunnistetietoja VPN-käytöstä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan emme taltioi mitään tietoja selaushistoriasta tai sovelluskäytöistä."

Jonkinlaisia lokitietoja kuitenkin kerätään. Sivuilla mainitaan tällaisiksi tiedonmurusiksi VPN-istunnon pituuden sekä käytetyn verkkokaistan määrän. Myös domainien käytöstä pidetään kirjaa, mutta tämä tehdään anonyymillä tavalla, jonka perusteella käyttäjän yksilöiminen ei ole mahdollista.

Myös laitteista kerätään tietoa, joka yhdistetään muuhun kerättyyn dataan. Näitä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä VPN:n käyttöön.

Lisäksi Hotspot Shield kerää käyttäjän IP-osoitteen suojautuakseen maksuvaiheen petoksilta. Myös summittainen sijainti sekä verkkoyhteyden palveluntarjoajan kertomat tiedot napataan talteen.

Kuten yllä mainitaan, palvelu kerää yllättävän paljonkin erilaisia tietoja käytöstä. Periaatteessa Hotspot Shieldin tiedot voivat kertoa milloin olet käyttänyt VPN-yhteyttä, mitä laitetta käytit, mistä olet yhteyden muodostanut ja paljonko tietoa siirtyi.

Hotspot Shield tekee kuitenkin selväksi, ettei mitään mainittuja tietoja voi yhdistää VPN-tunnukseesi. Valitettavasti palveluntarjoaja ei ole käynyt läpi kolmannen osapuolen tietoturva-asiantuntijoiden suorittamaa auditointia. Tämän vuoksi joudummekin tyytymään siihen mitä Hotspot Shield kertoo.

Hyödynsimme muun muassa Ooklan Speedtestiä suorituskyvyn mittaamiseen. (Image credit: Ookla)

Suorituskyky

Hotspot Shield ei säästele ylisanojaan Catapult Hydra -protokollansa suorituskyvyn osalta. Tämä on tietysti tuttua mainospuhetta, joten asetimme sen tarkempaan testiin. Mittasimme latausnopeuksia SpeedTestin, TestMyn sekä muiden nopeustestien avulla.

On toki syytä huomata, että nopeuksiin vaikuttaa useat asiat. Meidän mittaukset on tehty Iso-Britanniassa, joten kaikki tulokset eivät välttämättä ole täysin yksi yhteen suomalaisen tilanteen kanssa. Joka tapauksessa ne antavat suuntaa palvelun nopeudesta.

Kun yhdistimme lähimpään palvelimeen, saimme latausnopeudeksi 200-210 Mbit/s. Lukema on hitusen heikompi kuin mihin olemme aiemin tottuneet, mutta lukema päihittää silti suurimman osan kilpakumppaneistaan.

Seuraavaksi vaihdoimme palvelinsijainniksi Yhdysvallat. 600-megaisen verkkomme nopeus nousi tällöin 330-410 Mbit/s -vauhtiin, mikä on samalla kuitenkin hitusen aiempaa alhaisempi (edellisellä tarkastuskerralla 447-574 Mbit/s). Pudotusta ei silti kannata säikähtää. Nopeudet ovat 50-100 prosenttia nopeampia kuin suurimmalla osalla VPN-palveluista.

Pitkän välimatkan testit ovat perinteisesti oma lukunsa. Niihin vaikuttavat monet eri asiat, mutta Hotspot Shield pärjäsi testissämme odotuksia paremmin. Esimerkiksi Vietnamissa sijaitseva palvelin tarjosi varsin pätevän 60 Mbit/s -nopeuden.

Hotspot Shield on siis yhteyksiensä puolesta erittäin nopea ja luotettava VPN-palvelu niin lähimpien kuin kaukaisempienkin palvelimien osalta. Jos vauhti on kaikki kaikessa, kyseessä saattaa hyvinkin olla tämän hetken paras vaihtoehto.

Hotspot Shield sai kierrettyä Netflixin maarajoitukset vaivatta, emmekä joutuneet katselemaan mahdollisia virheilmoituksia. (Image credit: Netflix)

Netflix ja suoratoistopalvelut

VPN-yhteydet ovat monilla käytössä suoratoistopalveluiden tai sivustojen maakohtaisten rajoitusten kiertämiseksi.

VPN-palvelun arvioiminen tällä perusteella on haastavaa, sillä ominaisuuksien keskeisyys on hyvin käyttäjäkeskeistä. Olemme kuitenkin tavanneet kokeilla eri suoratoistopalveluiden avulla toimivuutta, joten tälläkin kertaa testiin joutuivat YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video ja Disney+.

Hotspot Shield kiersi YouTuben rajoitukset välittömästi. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta samalla se ei anna järin kattavaa kuvaa toimivuudesta. Käytännössä mikä tahansa VPN-palvelu saa nimittäin ohitettua YouTuben geoblokin sujuvasti.

Sen sijaan BBC iPlayer on monille palveluille kompastuskivi. Hotspot Shield onnistui kuitenkin testissämme pitämään brittiläisiä rajoituksia pilkkanaan. Pääsimme ongelmitta sisään eikä mikään videosisältö jäänyt näppiemme ulottumattomiin.

Hyvät uutiset jatkuivat myös Netflixin, Amazon Primen ja Disney+:n kohdalla. Kaikki palvelut avautuivat ensimmäisellä yrittämällä ilman lisävaivaa.

Hotspot Shield sai siis täyden pistepotin suoratoistopalveluiden georajoitusten kiertämisessä. Ei siis ihme, että se on myös noteerattu paras VPN Netflixin katsomiseen -listallamme.

Torrentit

Kuten suurin osa VPN-palveluista, myös Hotspot Shield jättää P2P-tukensa varsin pienelle huomiolle. Tarkempi syynäys kuitenkin paljastaa erittäin hyviä uutisia.

Palvelun jokainen palvelin tukee P2P-liikennettä. Käytitpä Windows-, Mac-, Android- tai iOS-sovellusta, yhdistämisen jälkeen olet valmis aloittamaan latailun.

Tukisivuilla on saatavilla muutamia yksinkertaisia oppaita alkuun pääsemiseksi. Näistä kiinnostavimpia ovat erillinen mainos VPN:n hyödyllisyydestä torrent-latailuun sekä vinkkilista torrent-tiedostojen lataamiseen anonyymisti.

Hotspot Shield ei aseta minkäänlaisia kaista- tai datarajoituksia, joten palvelu on torrentien käyttäjälle erinomainen.

Hotspot Shield tarjoaa sovellukset ja laajennukset merkittävimmille alustoille sekä selaimille. (Image credit: Hotspot Shield)

Käyttöönotto

Hotspot Shieldiin rekisteröityminen ohjaa automaattisesti sivulle, josta löydät latauspainikkeet sovelluksen Windows-, Mac-, Android-, Android TV-, iOS- ja Linux-versioon.

Tarjolla on näppärä mahdollisuus lähettää latauslinkki tekstiviestillä puhelimeen.

Mikäli haluat ottaa VPN-yhteyden käyttöön manuaalisesti reitittimellä tai muilla alustoilla, joudut valitettavasti pettymään. Tämän pitäisi olla IKEv2-protokollan ansiosta mahdollista, mutta jostain syystä palveluntarjoaja ei ole suonut tätä mahdollisuutta käyttäjille.

Automaattinen käyttöönotto tekee aloittamisesta äärimmäisen helppoa. Windows-sovellus asentuu kuten mikä tahansa ohjelma, kun taas mobiiliapplikaatiot ja Chrome-laajennus ovat saatavissa sovelluskaupoista. Kunhan olet kirjautunut sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla, käytön voikin jo aloittaa.

Windows-sovelluksesta on saatavilla rajoitettu ilmaisversio. (Image credit: Hotspot Shield)

Windows-sovellus

Hotspot Shieldin Windows-sovellus avautuu tumman ruudun kera, joka kertoo sen hetkisen sijainnin ja tarjoaa ison On/Off-painikkeen yhteyttä varten sekä pienen työkalupalkin lisäasetuksia varten. Kaikkinensa näkymä on erittäin suoraviivainen. Jopa VPN-palveluihin perehtyvä on sen parissa kuin kotonaan.

On/Off-painikkeen kytkentä päälle yhdistää palvelimelle todella ärhäkkäästi. Testiemme perusteella jopa kaukaisimmat serverit avautuivat kahden ja kolmen sekuntin odotuksella. Lukema on erinomainen, sillä yleensä VPN-palveluilla kestää vähintään viitisen sekuntia ja monesti jopa 10-15 sekuntia.

Kun yhteys on muodostettu, kartta osoittaa uuden virtuaalisen sijaintitiedon. Muut tietopalkit puolestaan näyttävät palvelimen IP-osoitteen, ruuhkaisuuden, latenssin, käytetyn datan määrän, hetkellisen tiedonsiirtonopeuden sekä käytössä olevan lähiverkon nimen. Kokonaisuus on upea ja hyvin jäsennelty.

Lista eri palvelinsijainneista ja -maista avautuu aktiivista lokaatiota klikkaamalla. Tarjolla ei valitettavasti ole omien suosikkilistojen luomista. Onneksi Hotspot Shieldin 'Recently used' -lista näyttää näppärästi viimeisimmät palvelimet, jotka ovat todennäköisesti edelleen ajankohtaisimpia.

Asetuksista voi kytkeä päälle kill switchin tai vaihtaa käytössä olevaa protokollaa. (Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shieldin asetusvalikko kattaa eri vaihtoehdot monipuolisesti. Mukana on muun muassa protokollan valinta (IKEv2 tai Catapult Hydra) sekä mahdollisuus avata VPN automaattisesti koneen käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi voit asettaa haluamasi asetukset IP-vuotojen sekä kill switchin suhteen.

Mukana on muutamia hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Ensinnäkin voit asettaa Hotspot Shield -yhteyden automaattiseksi suojaamattomien, suojattujen tai kaikkien Wi-Fi-yhteyksien yhteydessä. Vaikka tämän pitäisi olla peruskauraa kaikille VPN-palveluille, valitettavasti näin ei kuitenkaan ole.

'Smart VPN' -ominaisuuden avulla voit määrittää sivustoja, jotka eivät hyödynnä VPN-palvelua. Tämä on tarpeellista tapauksissa, joissa sivusto ei toimi muualta kuin kotimaasta käsin. Esimerkiksi YLE Areena on sivusto, joka on tarkoitettu vain suomalaisille katsojille, joten halunnet lisätä sen poikkeustapausten listalle.

Erilaiset pikakomennot ovat aina miellyttävä lisä. Esimerkiksi yhteyden saa päälle tai pois päältä painamalla samanaikaisesti Ctrl+Shift+C, kun taas Ctrl+Shift+V avaa sijaintivalinnan.

Nämä toimivat testiemme aikana ongelmitta. Mikäli kuitenkin törmäät hankaluuksiin, tukisivulla on tarvittavat ohjeet sekä live chat -tuki tilanteen korjaamiseen.

Android-sovellus toimii myös joillakin älytelevisioilla. (Image credit: Hotspot Shield)

Android-sovellus

Hotspot Shieldin Android-sovellus muistuttaa vahvasti Windows-versiota. Mukana on kuitenkin muutamia merkittäviä eroavaisuuksia.

Ensinnäkin palvelinsijainnin valitseminen on helpompaa. Tarjolla on automaattinen yhdistäminen lähimpään palvelimeen, minkä lisäksi voit valita pikakuvakkeesta sopivimmat palvelimet pelaamiseen tai suoratoistoon. Se, miksi tätä ei ole Windows-sovelluksessa, on meistä hämmentävää.

Yhdistämisen jälkeen tilanne muuttuu perinteisemmäksi. Sovellus ei näytä karttaa, IP-osoitetta, palvelimen ruuhkatilannetta, tiedonsiirtonopeuksia tai muita perinteisiä tietoja. Tarjolla on vain painike yhteyden katkaisemiseen.

Suurin osa asetuksista on piilotettu Settings-valikkoon, joka tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia.

Connection Center tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden pakottaa VPN-yhteyden päälle automaattisesti, kun yhdistät suojaamattomaan tai tuntemattomaan verkkoon. Myös yhdistäminen laitteen tai sovelluksen käynnistymisen yhteydessä on mahdollista. Kaikkinensa valikoima on kattava ja vieläpä näppärästi yhteen paikkaan koottu.

Smart VPN -ominaisuus on Hotspot Shieldin versio sovelluskohtaisesta VPN-yhdistämisestä (split tunneling). Sen avulla voi asettaa haluamansa sovelluksen verkkoliikenteen kulkemaan VPN:n kautta, kun taas ulkopuolelle jäävät toimivat ilman kiertoreittiä.

Muista ominaisuuksista on nostettava esiin integroitu kill switch, joka katkaisee kaiken verkkoliikenteen VPN-palvelinyhteyden katketessa. Mukana on myös erillinen virransäästötila, joka poistaa VPN:n käytöstä laitteen ollessa lepotilassa.

Monet kilpakumppanit tarjoavat monipuolisemman Android-sovelluksen. Tarjolla ei ole IKEv2-protokollaa, minkä lisäksi DNS-hallinnan kaltaiset perusasiat loistavat poissaolollaan.

Sovellus on pienistä moitteista huolimatta helppokäyttöinen ja se tarjoaa riittävät työkalut suurimmalle osalle käyttäjistä. Lisäksi automaattinen palvelinvalinta olisi suotava lisä myös Windows-versioon.

iOS-sovellus näyttää pitkälti samalta Windows-version kanssa. (Image credit: Hotspot Shield)

iOS-sovellus

Hotspot Shieldin iOS-sovellus muistuttaa pitkälti Android-versiota. Perusnäkymässä ei ole juuri muuta kuin Yhdistä-painike, maailmankartta sekä lista palvelinsijainneista.

Ominaisuuksien määrä ei siis säväytä. Käytössä ei ole automaattista yhdistämistä tai kill switchiä. Ainoa oleellinen ominaisus koskee suojaamattomia verkkoja, jolloin sovellus varoittaa turvattomasta tilanteesta. Jopa tämä on oletuksena kuitenkin pois päältä.

Kokonaisuutena iOS-sovellus näyttää hyvältä ja on suoraviivainen käytettävä. On kuitenkin mystistä, ettei tarjolla ole automaattista yhdistämistä parhaaseen mahdolliseen palvelimeen.

Kävimme versiotietojen avulla läpi sovelluksen saamia päivityksiä. Etsimme merkittäviä uudistuksia niitä kuitenkaan löytämättä.

Mukana on runsaasti yleispäteviä mainintoja "yhteyksien parantuneesta laadusta" sekä muista viilauksista. Ainoa selkeä uudistus koskee mahdollisuutta käynnistää 1Password, identiteettivarkauden suojaus sekä robottisoittojen esto suoraan Hotspot Shieldin sovelluksesta. Lisäys on hyvä, sillä kyseiset ominaisuudet on saatavissa palvelun kylkiäisenä.

iOS-sovellus ansaitsee kiitosta yksinkertaisuudesta, nopeudesta sekä sen kyvystä kiertä käytännössä kaikki maarajoitukset. Se riittänee valtaosalle käyttäjistä.

Chrome-laajennus on yksinkertainen tapa verkkoselauksen suojaamiseen. (Image credit: Hotspot Shield)

Selainlaajennus

Monet VPN-palvelut tarjoavat sovellusten oheen myös selainlaajennuksen, joka on kuitenkin yleensä hyvin rajallinen. Tyypillisesti tarjolla on palvelinsijaintien listaus ja painike yhdistämiselle. Hotspot Shieldin kohdalla tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä Chrome-laajennus tuntuu todella kattavalta ja osittain jopa mobiiliversioita paremmalta.

Monipuolisuus tulee avausnäkymän perusteella yllätyksenä. Tarjolla on alkuun vain tumma ruutu Yhdistä-painikkeella. Se toimii kuten saattaa olettaakin. Ja kuten muissakin sovelluksissa, yhteys muodostuu lähes välittömästi. Nopeuden takana on käytetty proxy, joka suojaa vain selaimen liikenteen. Se ei täten sovellu kaikkiin tilanteisiin, mutta verkkosivujen avauksessa se on kuin kotonaan.

Laajennus osoittautuu huomattavasti mielenkiintoisemmaksi Configuration-painiketta klikkaamalla. Sen avulla voit määrittää oletusarvoisen palvelimen tai asettaa Hotspot Shieldin yhdistämään automaattisesti lähimpään serveriin. Mukana on tosin turha vaiva, sillä tarjolla on vain muutama vaihtoehto (Hollanti, Intia, Iso-Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Singapore Venäjä ja Yhdysvallat). Joka tapauksessa ominaisuuden olemassaolo on jo itsessään plussaa.

Tarjolla on useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja yksityisyyden parantamiseksi. Valikoimassa on muun muassa estot mainoksille, evästeille, trackereilla, haittaohjelmille sekä WebRTS-blokkaajille.

Tärkeimmät lisäykset ovat Auto Protect sekä Bypass, jotka on piilotettu turhan syvälle valikkoon. Kun lisäät verkkosivun Auto Protect -listalle, Hotspot Shield aktivoituu aina sivulle yhdistäessä. Jos taas lisäät sivun Bypass-listalle, Hotspot Shield ohjaa liikenteen tavallisen verkkoyhteytesi piiriin. Tämä on tarpeellista esimerkiksi YLE Areenan kaltaisten sivujen kohdalla, jotka eivät toimi ulkomailta. Tällöin virtuaalinen sijainti ulkomailla aiheuttaa vain haittaa.

Harmillisesti mainosblokkaus ei toimi aivan niin hyvin kuin monet parhaat esto-ohjelmat. Lisäksi sen ominaisuuksia tai asetuksia ei voi muokata. Tästä huolimatta se tarjoaa varsin hyvän vaihtoehdon Chrome-käyttäjää ärsyttävien mainosten väistämiseen.

Vaikka sitä hädin tuskin mainitaan koko verkkosivuilla, Hotspot Shield tarjoaa myös Firefox-laajennuksen. Se näyttää ja toimii käytännössä identtisesti Chrome-laajennuksen kanssa.

Selainlaajennuksissa on paljon hyvää. Toivottavasti näiden kehitystyö myös jatkuu vastaisuudessa, sillä Chrome-laajennuksen betatesti on jatkunut jo pitkän aikaa. Kunhan se saadaan lopullisesti valmiiksi, on aika keskittyä mahdollisiin muihin uutuusominaisuuksiin.

Hotspot Shield tarjoaa live chatin ongelmanratkaisua varten. (Image credit: Hotspot Shield)

Asiakastuki

Mikäli Hotspot Shieldin toimivuudessa tulee ongelmia, palveluntarjoajan verkkosivut sisältävät kattavan kirjaston erilaisia ohjeita. Vaikeampiin murheisiin voi hakea apua varsinaiselta tukisivulta.

Verkkopohjainen Support Center -tukikeskus on järjestelty alustojen sekä kategorioiden mukaan. Mukana on runsaasti versiotietojen kaltaista hyödyllistä tietoa, joita et yleensä löydä VPN-palveluiden sivuilta. Valitettavasti kategorisointi on varsin heikkoa, eikä suurin osa ohjeista yllä esimerkiksi ExpressVPN:n oppaiden tasolle.

Odotimme Getting Started -osion tarjoavan yksityiskohtaiset käyttöönotto-ohjeet kaikille alustoille, mutta näin ei valitettavasti ole. Ensimmäinen artikkeli keskittyy Hotspot Shieldin suosittelujärjestelmän toimintaperiaatteeseen. Se tuskin on kovin monelle keskeisin kysymys.

Mikäli vastausta ei tunnu ohjetietokannasta löytyvän, apua on saatavissa myös sähköpostitse sekä live chatista.

Kokeilimme live chatin toimivuutta. Kun avasimme tuen, saimme agentin linjalle vajaassa minuutissa.

Tukisivusto kaipaisi kuitenkin runsaasti parannusta. Sopivan apuartikkelin löytämisen pitäisi olla oletusarvoista, jolloin varsinaisen tukitiimin hälyttämiseen tarvittaisiin isompaa ongelmaa.

Yhteenveto

Hotspot Shield sisältää muutamia ongelmia, kuten OpenVPN-protokollan puutteen, alustakohtaisia eroavaisuuksia sekä lokitiedostojen olemassaolon. Mikäli kuitenkin kaipaat ennen kaikkea mainiota latausnopeutta, Hotspot Shield on listan kärkipäätä.