Anmeldelse: Hotspot Shield VPN

Der er meget godt ved Hotspot Shield, især dens brugervenlighed og super hastighed, men logningsproblemer, manglende evne til at opsætte tjenesten manuelt og uoverensstemmelser mellem apps på forskellige platforme kan være et problem for flere personer.

Hotspot Shield Premium er den kommercielle udgave af den enormt populære annoncesponserede VPN-tjeneste.

Når du betaler for opgraderingen til Premium, slipper du for annoncerne og får ubegrænset dataoverførsel samt fuld adgang til alle Hotspot Shields placeringer og funktioner.

Det betyder, at du er i stand til at vælge mellem et stort netværk med over 80 lande og 122 byer.

Vil du prøve Hotspot Shield Premium? Tjek hjemmesiden her

Alle servere er P2P-venlige, og indbygget blokering af skadeliee websites og phishing hjælper dig med beskyttelse online.

Der er app til Windows, Mac, Android og iOS. Hotspot Shield afhænger af sin egen Catapult Hydra-protokol, og det betyder, at du ikke kan oprette tjenesten manuelt, men virksomheden har for nylig tilføjet support til routere og Android TV. (Det skal fungere med alle routere, der understøtter DD-WRT eller FreshTomato firmware - se Router-sektionen på supportsiden for flere detaljer).

Hotspot Shield Premium understøtter op til 5 forbunde enheder på samme tid, og det er sandsynligvis nok til de fleste brugere, og så er det standard i branchen. Hvis du har brug for flere, kan det være en løsning at konfigurere det på din router (dine enheder bruger alle den samme forbindelse). Men nogle udbydere tillader flere enheder som standard: NordVPN tillader seks, IPVanish understøtter 10, StrongVPN kan håndtere 12, og Windscribe har slet ingen grænse.

Tilmelding til Hotspot Shield kan give dig op til 3 ekstra produkter, inklusive Identity Guard (Image credit: Identity Guard)

Hvor Hotspot Shield Premium virkelig skiller sig ud, er at det ikke kun handler om VPN mere. Tilmelding giver dig adgang til tre ekstra produkter, so afhænger af din placering: adgangskodeadministratoren 1Password, en robocall og blokering til spa (Robo Shield i USA) og en beskyttelse mod identitetstyveri (Identity Guard, kun USA).

Vi har ikke plads til at gå i detaljer med dem, men de er super produkter og en ret interessant tilføjelse til tjenesten. Hvis du er interesseret i flere af dem, skal du følge linket ovenfor, da du her kan finde ud af mere.

Hvis du går til hjemmesiden, bider du nok mærke i en anden ændring siden vores sidste anmeldelse: Moderselskabet Pango blev opkøbt af Aura i juli 2020. Det betyder ikke en praktisk forskel for tjenesten, men det kan betyde, at forbedringer er på vej, fordi Aura lover flere nye produkter til sin sikkerhedsliste.

Betal med kort eller PayPal fra den gratis app (Image credit: Hotspot Shield)

Abonnementer og priser

Denne anmeldelse handler ikke om Hotspot Shields gratis produkt (som ellers ligger i toppen af listen af vores bedste gratis VPN), og hvis du tager et hurtigt blik på specifikationerne, forstår du hvorfor: Det har en hastighed på 2 Mbps, kun én placering (USA) sammen med en 500 MB dagligt datagrænse. Det er brugbart som en måde at tjekke apps på, men det er vist også det.

Hotspot Shield Premium og dets blokering af opkald, adgangskodeadministrator og beskyttelse af identitetstyveri koster 12,99 USD hver måned. Det er i den dyre ende af VPN-priserne, men stadig en ret god handel, hvis du har tænkt dig at bruge bare ét af de mange ekstraprodukter og -funktioner, som hører med.

Årabonnementet koster 7,99 $ pr. måned, hvilket også dyrt sammenlignet med et andet VPN-produkt, men slet ikke dårligt, når du overvejer alt, hvad du får oveni.

Med vores specialtilbud til 3 år kommer du helt ned på 2,99 $ om måneden. Hvis du kun har brug for VPN, kan du spare lidt penge andre steder (Surfsharks 2-års abonnement er kun 2,49 USD om måneden), men hvis du bruger endnu et af bonusprodukterne, ser det ud som en rigtig god handel.

Uanset, hvad du vælger, får du en meget 45-dages pengene-tilbage-garanti. Det matches af en eller to udbydere – CyberGhost har 45 dage – men de fleste stopper ved 30, og Private Internet Access giver dig kun 1 uge.

Hotspot Shield giver dig besked, hvis din forbindelse afbrydes eller falder ud (Image credit: Hotspot Shield)

Privatliv

Når man gerne vil forstå en VPN's sikkerhed, starter man normalt med at kigge på dens information om protokolsupport, kryptering og godkendelse. Dette kan være enormt kompliceret, men bare det at se, at en tjeneste understøtter en sikker protokol som OpenVPN, kan give dig betryggende følelse om dens sikkerhed.

Hotspot Shield er sværere at vurdere, for selvom den understøtter standard IKEv2-protokollen, er tjenesten for det meste afhængig af dens egen Catapult Hydra-teknologi.

Det er ikke så bekymrende, som det måske lyder. Catapult Hydras fokus er på at forbedre ydeevnen, og krypteringen af protokollen bruger stort set de samme standarder som alle andre.

For eksempel rapporteres der på hjemmesiden for Hotspot Shield, at Catapult Hydra er baseret på TLS (Transport Layer Security) 1.2 med AES-256 og AES-128 kryptering, 2048-bit RSA-certifikater til servergodkendelse og -nøgler udvekslet via Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE) for perfekt hemmeligholdelse (nøgler varer kun en session, og der genereres nye næste gang). For folk, der ikke er krypteringsnørder, er det bare godt at vide, at sikkerheden er i top.

Et problem med egne teknologier som Catapult Hydra er, at der ikke er nogen nem måde at se, hvad der ellers sker. OpenVPN er open source, og alle udviklere kan se på koden, finde ud af, hvordan den fungerer, måske finde problemer eller foreslå forbedringer - og det er noget, som man ikke har mulighed for her.

Det betyder dog ikke, at du bare skal stole blindt på Hotspot Shields påstande. Virksomheden påpeger, at Catapult Hydra bruges af "de fleste store cybersikkerhedsfirmaer, som har VPN-tjenester fra deres apps som bl.a. McAfee, Bitdefender, Cheetah Mobile og mange andre". Derudover bruger "luftfartsselskaber som Telefonica og KDDI også Catapult Hydra til at levere VPN-tjenester og wi-fi-sikkerhed til deres kunder".

Selvom koden ikke er offentligt tilgængelig, betyder det altså ikke, at dens funktionalitet ikke er gennemgået af andre. Disse erhvervskunder skal forstå Catapult Hydra for at kunne implementere den korrekt i deres systemer, og Hotspot Shield siger, at protokollen er blevet "evalueret af tredjeparts sikkerhedseksperter fra mere end 60% af verdens største sikkerhedsselskaber, der bruger vores SDK til at levere VPN-tjenester til deres brugere".

Privatliv handler ikke kun om de lave tekniske forhold. Klientimplementering er også vigtig, især når det kommer til at blokere DNS- og WebRTC-lækager, som kan give din rigtige identitet væk. Heldigvis viste test af Hotspot Shields apps og browserudvidelser på IPLeak og DNSLeakTest ingen problemer, og tjenesten beskytte os til enhver tid mod hackere og andre nysgerrige øjne.

Din IP-adresse kan også lækkes, hvis VPN-forbindelsen pludselig falder ud - i hvert fald i teorien. Nogle af Hotspot Shields apps har en kill switch, som forhindrer dette ved at cutte internettet af, indtil VPN'en har oprettet forbindelse igen. Men virker det rent faktisk?

Nogle hurtige Windows-tests startede godt ud. Selv med kill switchen slået fra, lækkede appen ikke vores rigtige IP-adresse, mens vi skiftede placering, og vores IP-adresse blev typisk ikke eksponeret i mere end et par sekunder, hvis forbindelsen faldt. Hvis vi slog kill switchen til, var vores IP-adresse slet ikke synlig.

Da vi kiggede lidt nærmere, fandt vi, at appen åbnede flere lokale TCP-forbindelser til at styre tunnelen. Vi undrede os over, om det ville ramme appen, hvis vi tvang dem til at lukke ned? Men nej - den hverken lukkede, lækkede vores IP eller viste en alarm, men genåbnede bare forbindelserne og fortsatte som før. Denne evne til at klare uventede begivenheder er et tegn på smart engineering, og det tyder på, at appen kan klare slev de mærkelige problemer, som andre apps ikke har kunne klare.

I henhold til privatlivspolitikken har Hotspot Shield ingen logfiler på sine brugere (Image credit: Hotspot Shield)

Logning

Hotspot Shields privatlivspolitik omfatter betryggende detaljer om virksomhedens praksis og logningspolitik:

"Vores VPN-produkter logger eller registrerer ikke IP-adresser, enhedsidentifikatorer eller nogen anden form for identifikator i kombination med din VPN-browsingaktivitet. Kort sagt betyder det, at vores VPN-produkter ikke gemmer oplysninger om, hvad en bestemt bruger søgte på eller fik adgang til via en VPN-forbindelse".

Der er dog stadig logfiler, som forklarer politikken, herunder:

- "varigheden af VPN-sessioner og den brugte båndbredde ..."

- "de domæner, som vores brugere har fået adgang til, men på en anonymiseret basis, så vi ikke ved, hvilken bruger der har fået adgang til hvilket domæne (vi sammenlægger også disse oplysninger på en månedlig basis) ..."

- "enhedshash, som bruges til at identificere enheder og knytte dem til andre data, vi indsamler ... Enhedshash er ikke knyttet til VPN-browsingaktivitet."

- "vi indsamler og bruger IP-adresser [i sammenhæng med] beskyttelse mod svindel ift. finansielle transaktioner med os, [og] afleder ikke-identificerbare oplysninger som din omtrentlige geografiske placering og information om din internetudbyder eller telefonoperatør."

Det giver en vis mulighed for at "oprette en profil" på, hvordan du bruger tjenesten. Virksomheden kan fx registrere tid og dato for hver session, den anvendte enhed, din omtrentlige placering og hvor mange data, du overførte.

Hotspot Shield siger klart, at ingen af disse oplysninger kan bruges til at linke din konto til nogen form for VPN-browsingaktivitet, og det er godt at høre. Men i modsætning til andre konkurrenter er virksomheden ikke gået igennem en form for offentlig sikkerheds- eller privatlivsrevision, så der er ingen bekræftelse på disse løfter om privatliv. Vi er tilbage til at bare måtte tro på, hvad Hotspot Shield siger.

Vi brugte Ooklas Speedtest til at måle præstationen hos Hotspot Shield blandt andre websteder (Image credit: Ookla)

Ydeevne

Hotspot Shield fremsætter store påstånde om præstationen hos sin Catapult Hydra-protokol, men lever den op til sit hype? Vi tjekkede tjenesten ud med SpeedTest, TestMy og andre hjemmesider for at finde ud af netop det.

Oprettelse af forbindelse til vores nærmeste placering i Storbritannien fra et europæisk datacenter kom tilbage med hastigheder over gennemsnittet på 200-210 Mbps på en 600 Mbps-forbindelse. Det er lidt langsommere, end vi normalt ser fra Hotspot Shield, men det er stadig bedre end de fleste af konkurrenterne (ExpressVPN nåede 160-170 Mbps i de nyeste tests).

Dernæst brugte vi de samme benchmarking-hjemmesider til at kontrollere amerikanske servere fra en amerikansk placering igen med en hurtig 600Mbs-forbindelse. Hastighederne var en hel del højere ved 330-410Mps, og selvom det også er lavere end de 447-574Mbps, vi så sidste gang, er det 50-100% mere, end vi ser hos mange konkurrenter.

Langdistancekontrol er ikke altid praktiske, da der er flere faktorer, der kan påvirke ydeevnen, men som vi har set i tidligere anmeldelser, virkede Hotspot Shield også meget godt i disse. Britiske forbindelser til Europa og amerikanske servere leverede meget lig resultater, og selv de fjerneste forbindelser, som Vietnam, viste regelmæssigt mere end 60 Mbps.

Det er fantastiske resultater med hensyn til tophastigheder og konsistens, især for de fjerneste placeringer. Uanset, hvor du gerne vil oprette forbindelse til på Jorden, er Hotspot Shield en af de hurtigste VPN'er på markedet.

Hotspot Shield kunne fjene blokering til Netflix i USA og England uden problemer, så vi så ikke nogen ubehagelige fejlmeddelelser (Image credit: Netflix)

Netflix

Forbindelse til en VPN kan hjælpe dig med at komme uden om alle former for begrænsninger af hjemmesider: Der kan være alt fra streamingsider, der blokerer indhold i bestemte lande, til lande som Kina, der blokerer en lang række populære sider og tjenester.

Det er svært at måle en VPN's evner til at fjerne blokeringer, da der er utrolgit mange faktorer, der spiller ind. Her prøver vi at få en fornemmelse for dens effektivitet ved at kontrollere, hvordan tjenesten fungerer med YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video og Disney+.

Hotspot Shield gav os hurtig adgang til geoblokerede YouTube-klip uden besvær overhovedet. Det er gode nyheder, selvom det heller ikke er nogen stor overraskelse, da YouTube er relativt let at fjerne blokeringen fra.

BBC iPlayer gør et meget bedre job med at opdage VPN'er, men Hotspot Shield kunne sagtens snige sig forbi, og vi kunne derfor streame det indhold, vi havde lyst til.

Netflix er normalt en af de sværeste streamingtjenester at få adgang til via en VPN, men det generer vist ikke Hotspot Shield, der gjorde det muligt at se britisk og amerikansk Netflix uden problemer.

Den gode nyhed fortsatte helt til slutningen af testen, hvor Hotspot Shield gav os adgnag til både Disney+ og Amazon, og tjenesten klarede derfor denne del af testen ed en perfekt succesrate på 100%.

Torrents

Som de fleste VPN'er kan Hotspot Shield ikke prale af P2P-support, men - vær opmærksom på hjemmesiden - her kan du finde nogle gode nyheder.

Tjenesten understøtter fuldt ud P2P på alle servere, så når du fx først har oprettet forbindelse til en af appsene (Windows, Mac, Android eller iOS), er du klar til at downloade.

Supporthjemmesiden har et par enkle guider til begyndere med tips til, hvorfor du måske skal bruge en VPN til torrenting, og hjælp til, hvordan du downloader torrents anonymt.

Uanset, hvilken metode du bruger, har Hotspot Shield ingen restriktioner eller begrænsninger for båndbredde, så du kan bruge tjenesten så meget, som du vil.

Hotspot Shield har apps til de fleste større operativsystemer og browsere (Image credit: Hotspot Shield)

Opsætning af apps

Når du tilmelder dig Hotspot Shield, omdirigeres du til en webkonsol, hvor du finder downloadlink til Windows-, Mac-, Android-, Android TV-, iOS- og Linux-apps.

Du kan også få hjemmesiden til at sende en besked til din mobil med det relevante downloadlink.

Hvis du gerne vil have instruktioner til opsætning af forbindelser manuelt på routere eller andre platforme, så bliver du nok skuffet. Det burde være muligt, siden tjenesten understøtter IKEv2-forbindelser, men af en eller anden grund vil virksomheden ikke give brugerne mulighed.

Dette gør det i det mindste let at bruge tjenesten. Installationen af Windows-appen lignende meget den hos alle andre apps, mens mobilapps og Chrome-udvidelser er tilgængelige i de relevante appbutikker. Log ind med det brugernavn og den adgangskode, du valgte under tilmeldingen, og så er du klar til at udforske tjenesten.

Windows-appen har et begrænset gratis abonnement (Image credit: Hotspot Shield)

Windows-app

Hotspot Shields Windows-app åbnes med et mørkt panel, der viser den aktuelle standardplacering, en stor tænd/sluk-knap og en lille værktøjslinje med flere muligheder. Det er meget enkelt og gå til, og selv VPN-nybegyndere kan sandsynligvis gå i gang med at udforske dets funktioner med det samme.

Ved at trykke på TIL-knappen oprettede vi forbindelse med meget høj hastighed inden for typisk kun to til tre sekunder - selv til de fjerneste servere. De fleste VPN'er tager mindst fem sekunder om at forbinde til en lokal server, og nogle kræver mere endda 10 til 15.

Når den først er forbundet, vises et kort med din nye virtuelle placering, mens andre paneler viser en række statusoplysninger: din server-IP-adresse, loadning og latens, mængden af ​​data, der bruges i dag, dine aktuelle overførselshastigheder og navnet på dit lokale netværk (praktisk som en påmindelse, når du fx opretter forbindelse til trådløse hotspots). Det hele ser godt ud, og designet er flot.

Ved at klikke på den aktuelle placering vises en liste over andre lande og byer, du kan vælge imellem. Der er ingen liste til favoritter, men Hotspot Shield har tilføjet en liste over nylig anvendte placeringer, som hjælper på brugervenligheden.

Indstillingsboksen inkluderer en kill switch og et valg af protokoller (Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shields indstillinger dækker mere end et basalt udvalg af protokoller (IKEv2 eller Catapult Hydra). Desuden kan du vælge, om appen skal åbnes, når Windows starter, om du vil IP-lækager og aktiverer en kill-switch for at blokere internetadgang, hvis VPN'en mister forbindelsen.

Der er en praktisk bonusfunktion i appen, som gør, at du automatisk kan oprette forbindelse til Hotspot Shield, når du får adgang til usikre wi-fi-hotspots, sikre hotspots eller alle netværk. Vi ser ikke denne funktion så ofte, som vi gerne ville, så det er godt at se den her.

Funktionen 'Smart VPN' gør det muligt at vælge domæner, der ikke dirigeres gennem VPN'en. Det er praktisk til hjemmesider, der ikke fungerer som normalt, når du ser forbinder med din VPN til en anden placering. Hvis vi f.eks. forbinder fra Danmark til en amerikansk server, kan du ikke se DR TV. Hvis du føjer det til listen 'Web domain bypass', fungerer DR TV igen normalt, uanset hvor vores VPN-placering er.

Understøttelse af tastaturgenveje er et lille plus. Ctrl + Skift + C forbinder og afbryder for eksempel, mens Ctrl + Skift + V viser og muliggør valg af en virtuel placering.

Alt dette fungerede godt for os, men hvis du støder på vanskeligheder, har supportsiden links til FAQ og livechat på Hotspot Shield-webstedet.

Android-appen kører nu også på flere smarte tv'er (Image credit: Hotspot Shield)

Android-app

Hotspot Shield Android-appen har et interfcace, som ligner den fra Windows, men der er dog en eller to bemærkelsesværdige forskelle.

Det er lidt nemmere at vælge en placering med en indstilling, der automatisk forbinder dig til den nærmeste server samt streaming- og Gaming-genveje, hvor de forbinder til de bedste servere til at klare disse opgaver. (Hvorfor er de ikke tilgængelige på desktopversionen også? Vi forstår det virkelig ikke).

Skærmen, efter du er forbundet, er dog meget mere basal, da appen ikke rigtigt viser hverken kortet, IP-adressen, serverbelastningstal, hastighedsdata og alle de andre statusoplysninger, som du kan se på din pc: Der er stort set bare en stopknap.

Hvis du vil se funktioner, skal du gå til Indstillinger, som indeholder nogle interessante muligheder og tweaks.

Fx gør Connection Center det muligt at konfigurere appen til automatisk at oprette forbindelse, når du forbinder til usikre netværk, når din enhed starter op - og endda selv når du starter en bestemt app. Nogle apps har en eller to af disse, men meget få inkluderer det fulde sæt og præsenterer dem i et enkelt integreret panel.

En Smart VPN-funktion er Hotspot Shields version af split tunneling. Den giver dig mulighed for at dirigere en del af din apptrafik gennem VPN'en, mens andet forbindes direkte til internettet.

En integreret kill switch beskytter din identitet ved at blokere din internetforbindelse, hvis VPN ryger af, og der er et batteribesparende muligheden, hvor der slukkes for VPN'en, når din enhed er på pause eller i dvale.

Vi har dog set mere powerfulde apps. Der er fx ingen support til IKEv2, i modsætning til Windows-appen. Den mangler også andre ellers ret grundlæggende funktioner (der er fx ingen DNS-kontrol). Appen er stadig nem at bruge og har mere end nok funktionalitet til de fleste brugere. De automatiske servervalg er et velkomment plus, som vi også gerne så i Windows-appen.

IOS-interface ligner meget Windows-appen (Image credit: Hotspot Shield)

iOS-app

Hotspot Shields iOS-app er ligner med det interface, som man ser hos virksomhedens Android-app, hvor du ikke får meget mere end en knap til at forbinde, et verdenskort og en liste over placeringer samt meget få indstillinger.

Vi havde gerne set en lille smule mere fokus på funktionalitet. Der er ingen muligheder for automatisk start/automatisk tilslutning og ingen kill switch. Den eneste mulighed, du får, er indstillingen 'Usikre forbindelser', der advarer dig, hvis du opretter forbindelse til et usikkert netværk, hvor den måske beder dig om at oprette forbindelse manuelt (og det er endda også slået fra som standard).

Alt i alt ser iOS-appen godt ud og nem at finde rundt i, men det giver ikke mening for os, hvorfor den ikke har mulighed for at oprette forbindelse til den bedste server for din specifikke placering.

Vi gennemsøgte appens historik over versionen for at se efter betydelige forbedringer, som vi muligvis var gået glip af, men uden succes.

Der står noget vagt om "forbedret forbindelseskvalitet" og generelle optimeringer, men den eneste rigtige tilføjelse i de seneste måneder er muligheden for at aktivere Hotspot Shields bundle-produkter (1Password, identitetstyveribeskyttelse, opkaldsblokering) fra selve interfacet.

Alligevel er den simpelt, meget hurtigt og fjerner blokeringen af ​​næsten alt, og det er mere end nok for de fleste brugere.

Chrome-udvidelsen er en enkel måde at beskytte browsertrafik på (Image credit: Hotspot Shield)

Browserudvidelser

Mange VPN'er tilbyder browserudvidelser, men de er normalt meget basale værktøjer med få funktioner andet end en liste over placering og en knap til at oprette forbindelse. Det er dog ikke tilfældet med Hotspot Shield - dens Chrome-udvidelse er fyldt med funktioner og mere powerfuld på nogle måder end både desktop- og mobilapps.

Interfacet, når udvidelsen åbnes, giver ingen indikation af det, fordi den ligner de andre apps: et stort set tomt mørkt panel med en Forbind-knap i midten og ikke meget andet. Peg, klik, og så er du forbundet.

Der er også en næsten øjeblikkelig forbindelse, fordi browserudvidelsen er et simpelt proxysystem, der kun beskytter din browsertrafik. Den fungerer ikke i enhver situation, men hvis du mest er interesseret i at fjerne blokeringen af hjemmesider, kan den være til stor hjælp.

Udvidelsen bliver mere interessant, når du trykker på knappen Konfiguration øverst til højre. Her kan du fx indstille en standardserver, som du vil have, at Hotspot Shield får adgang til, når du først opretter forbindelse, eller du kan få den til at oprette forbindelse til den nærmeste server automatisk. Der er også et problem, fordi du kun har adgang til relativt få servere: Canada, Frankrig, Tyskland, Indien, Holland, Rusland, Singapore, Storbritannien og USA. Den ekstra kontrol er dog stadig et velkomment plus.

Der er en masse ekstraudstyr til privatliv: Der er blokering af reklamer, cookies, trackers, malware og WebRTC sammen med en praktisk mulighed for at ignorere de ressourcer, du får adgang til, og som er hostet i dit lokale netværk.

Måske er de bedste tilføjelser Auto Protect og Bypass-lister - eller i det mindste når du har fundet dem (de er på Chromes side Hotspot Shield Settings i stedet for udvidelseskonsollen). Tilføj hjemmesider, hvor VPN'en skal beskytte automatisk med Auto Protect, så Hotspot Shield slår automatisk til, når der oprettes forbindelse. Føj hjemmesider til Bypass-listen, og Hotspot Shield dirigerer dem gennem din regelmæssige forbindelse i stedet for tunnelen: Det er praktisk til websites, der ikke fungerer med en VPN, eller som har brug for at se din rigtige placering (fx en streamingplatform, der kun er tilgængelig i dit land).

Det er ikke så vildt, som det ser ud. Dens funktion til blokering af reklamer er fx ikke så god som industristandarden, og der er ingen indstillinger eller muligheder for at tilpasse, hvordan den fungerer. Alt i alt fungerer den meget godt, og Chrome-udvidelsen er bedre end det meste af proxy-konkurrencen.

Selvom det knap er nævnt på hjemmesiden, har Hotspot Shield også en Firefox-udvidelse. Den fungerer næsten nøjagtigt på samme måde som Chrome-versionen og ser også ens ud, men med kun en mindre udeladelse: Den har ikke en valgfri Sword-tilstand, der med vilje giver webtrackere falske browsingoplysninger.

Der er meget at synes godt om her, og både Chrome og Firefox-builds er velkomne tilføjelser til Hotspot Shield-udvalget. Vi så dog gerne, at virksomheden gør dem endnu bedre i fremtiden. Chrome-udvidelsens værktøjer til privatliv er blevet kaldt "beta'"i lang tid, og det er på tide at få dem færdiggjort og begynde at tænke over, hvad det næste skal være.

Hotspot Shield har livechat til at løse eventuelle problemer, du ikke kan finde, når du søger i vidensbasen (Image credit: Hotspot Shield)

Support

Hvis Hotspot Shield ikke fungerer for dig, giver de forskellige apps dig øjeblikkelig adgang til tips om almindelige problemer, da de indeholder dokumenter direkte fra hjemmesiden. Hvis dit problem er mere komplekst, kan du ligesom andre steder gå til supporthjemmesiden for en mere detaljeret vejledning.

Et webbaseret supportcenter har artikler organiseret efter platform samt kategorier som betalinger, abonnementer, administration af konto og andre almindelige problemer. Der er brugbare oplysninger på hjemmesiden, som du ikke altid får andre steder (fx udgivelsesnotater), men måden, det er sat op på, er ikke altid god, og artiklerne kan ikke sammenlignes med den super vejledning, du får fra tjenester som ExpressVPN.

Vi ville fx forvente, at sektionen "Kom godt i gang" har detaljerede installationsinstruktioner till alle platforme, men det fandt vi ikke her. Den allerførste artikel på Windows-listen fra sektionen "Kom godt i gang" er 'Hvordan fungerer Hotspot Shield-henvisningsprogrammet?'. Vi tror ikke på, at en stor en andel af brugerne har dette øverst på deres prioritetsliste - det kan vi hvert fald næsten garantere.

Hvis du ikke kan finde et svar i videnscenteret, kan du i stedet kontakte supportteamet via livechat eller e-mail.

Vi prøvede livechatten. Chatvinduet dukkede hurtigt op, hvor der stod, at vi først var i køen, og vi talte med en venlig og dygtig medarbejder på under et minut.

Der er plads til forbedringer på supportwebstedet, men mange brugere burde hurtigt kunne finde de vigtige detaljer, de har brug for, og kvalitetssupportholdet er altid klar til at hjælpe dig.

Endelig dom

Hotspot Shield har flere problemer - forskelligheder på tværs af platforme, ingen OpenVPN, få logfiler - men hvis utrolig hastighed er din topprioritet, kan dens turboladede ydeevne i sig selv retfærdiggøre tilmeldingen. Afprøv den selv.