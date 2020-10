Bør jeg bruge en VPN på min Android-mobil?

De fleste mennesker bruger et virtuelt privat netværk (VPN) til at surfe på nettet sikkert væk fra hjemmet og omgå geografisk begrænset indhold eller websites. Så det er ingen overraskelse, at du måske vil have en på din Android-smartphone.

Der er mange tilfælde, hvor du muligvis bruger en VPN til sådanne formål, for eksempel når du logger på et offentligt (og usikret) Wi-Fi-netværk eller logger ind på din Netflix-konto i udlandet.

Selvfølgelig har du ikke altid en bærbar computer med dig. Måske har du kun din Android-mobil med i lommen. Så er det en god ide at downloade en Android VPN

Er det værd at downloade en VPN på min Android?

Der er to hovedårsager til, at en mobil VPN-app installeret på din Android-telefon kan være til fordel: Internetsikkerhed og at omgå geografiske begrænsninger.

Hvis du rejser meget og vil nyde dine foretrukne streamingtjenester, som Netflix, TV 2 Play eller Viaplay kan en VPN-app til din smartphone være meget nyttig. En god VPN-app vil narre den streamingtjeneste, du prøver at få adgang til, til at tro, at du stadig befinder dig på en legitim geografisk placering ved at dirigere din anmodning gennem en mellemliggende server i den ønskede region.

At være på i offentligheden

Hvis du ofte logger offentlige Wi-Fi-netværk med din Android-telefon, bør du nok tænke på at sikre dine data. Med så mange oplysninger gemt på din telefon, fra loginoplysninger til online-konti til personlige økonomiske oplysninger, er det en god ide at få lidt ekstra beskyttelse.

Selvfølgelig giver det mening mening at få fat i Android-antivirus, men med en VPN kan du sikre, at dine data er krypterede og næsten umulige at få adgang til - selvom du er logget på et offentligt netværk med tvivlsomme sikkerhedsfunktioner. Altså så tæt på ægte online anonymitet som du kan komme.

Vi mener, ExpressVPN er den bedste VPN til Android-telefoner (Image credit: Future)

Hvilken type VPN-app er bedst til min Android?

Der er mange VPN-udbydere på markedet, fra gratis VPN-tjenester til iOS-brugere, der selvfølgelig skal bruge iPhone VPN'er. Selvfølgelig er Android-brugere ingen undtagelse, og det er derfor, vi har samlet vores dedikerede guide til de bedste Android VPN'er, på markedet.

Gør dit forarbejde, og vælg en app fra vores guide her, der fungerer godt med din Android-telefon. Vær opmærksom på, at der kan være stor prisforskel på disse tjenester, så sørg for at se på konkurrerende produkter, før du beslutter dig.

Kort sagt skal du gå efter en tjeneste, hvor udviklerne virkelig har tænkt på, hvordan VPN fungerer problemfrit og intuitivt på Android. Det er også værd være på udkig efter udbydere med en effektiv kill-switch (en funktion, der afbryder al forbindelse til internettet, hvis forbindelsen til VPN-serveren mistes).

Skal jeg downloade en VPN-app til min Android-telefon?

At installere en VPN-app på din Android er aldrig en dårlig idé. Det gør ikke kun din surfing sikrere, især når du er logget ind på offentlige Wi-Fi-netværk, men giver dig også adgang til indhold, der er begrænset til bestemte regioner. Og de bedste VPN'er belaster heller ikke mobilens hukommelse.

Før du fortsætter og downloader appen, skal du dog spørge dig selv, hvor ofte du vil bruge den. Rejser du hyppigt og vil du have adgang til dansk indhold, når du er i udlandet, vil du have adgang til udlandsk indhold som f.eks. amerikansk Netflix, eller forbinder du til usikre netværk, er det en rigtig god ide at bruge en VPN

