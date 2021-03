Arvostelussa ProtonVPN

Kaikki VPN-järjestelmät korostavat yksityisyyttä, mutta vain harvalla palveluntarjoajalla on varsinaista todistusaineistoa puheidensa katteeksi. Sveitsiläinen ProtonVPN tekee sääntöön kuitenkin poikkeuksen. Taustalla oleva kehittäjätiimi on osoittanut ymmärryksensä tietoturvasta, sillä yhtiön katalogiin lukeutuu tunnettu ja suojattu ProtonMail-sähköpostipalvelu.

ProtonVPN on laajentanut palveluaan yli kolmanneksella sitten viime arviomme. Tällä hetkellä tarjolla on 1 061 palvelinta 54 maassa. Suurin osa servereistä sijaitsee Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta valikoima kattaa myös Australian, Brasilian, Kolumbian, Hong Kongin, Intian, Japanin, Malesian, Etelä-Afrikan ja Etelä-Korean kaltaisia maita.

ProtonVPN omistaa ja hallinnoi jokaista palvelintaan. Lisäksi yhtiön tunnettavuus on sen valtti: se ei selvästikään ole vain pintapuolinen nimi parhaimmillaankin keskinkertaisen palvelun ympärillä. Sellaisiakin nimittäin on, kuten kesällä 2020 nähtiin. ProtonVPN on ammattiorganisaatio pohjalta lähtien.

Haluatko kokeilla ProtonVPN-palvelua? Katso palvelun verkkosivut täältä

Osaaminen ei jää epäselväksi. ProtonVPN:n älykäs Secure Core -teknologia kierrättää liikenteen useamman palvelimen kautta, minkä ansiosta edes huipputaitavat verkkovakoilijat eivät pääse selville käyttäjien tiedoista.

Suurin osa käyttäjistä ei tietenkään tarvitse näin äärimmäistä suojausta. ProtonVPN tarjoaa tavallisille kuluttajille silti runsaasti kiinnostavia ominaisuuksia. Tarjolla on P2P-palvelimia, enintään 10 laitteen tuki, kill switch -katkaisu, DNS-vuotosuojaus sekä sisäänrakennettu Tor-tuki. Sovelluskohtainen VPN-yhteys puolestaan kierrättää niin halutessaan kaiken sovellukseen liittyvän VPN:n kautta. Mukana on myös sovellukset Windows-, Android-, iOS- ja Mac-laitteille.

Palvelun tuorein lisäys on sen OpenVPN-tuki Android-sovellukselle sekä Linuxin saama kill switch -katkaisu. Lisäksi sovellukset on lokalisoitu yhä useammalle kielelle, mutta suomi ei valitettavasti ole vielä mukana.

Android-sovelluksen erikoisuus on Smart Protocol. Palveluntarjoaja kuvailee sitä "helpottamaan yhteyden säilyttämistä silloinkin, kun joku yrittää estää käyttösi". Kyseessä ei kuitenkaan ole ovela ja reaaliaikainen hämäys, vaan ainoastaan toista protokollaa automaattisesti vaihtava järjestelmä.

ProtonVPN ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että sen kaikki sovellukset auditoituja. (Image credit: ProtonVPN)

Olimme mielissämme huomatessamme, että ProtonVPN:n avoimen lähdekoodin sovellukset on auditoituja. Näin läpinäkyvä toiminta on VPN-palveluiden saralla harvinaista herkkua. Esimerkiksi markkinajohtaja ExpressVPN:n tapauksessa vain selainlaajennukset hyödyntävät avointa lähdekoodia.

ProtonVPN Plus -tilaus kattaa kaiken mainitsemamme viidelle laitteelle. Sen perushinta on 10 euroa kuukaudessa, joskin vuoden tilauksella hinta putoaa 8 euroon ja kahden vuoden sopimuksella 6,63 euroon. Hinta on siis hitusen korkeampi kuin monilla muilla palveluntarjoajilla, sillä esimerkiksi Surfshark veloittaa kahden vuoden diilillä vain vajaat kaksi dollaria kuukaudelta.

Tarjolla on myös edullisempia vaihtoehtoja. Basic-sopimus ei mahdollista parhaita palvelimia, Netflixin suoratoistoa, verkkoliikenteen kierrättämistä useamman palvelimen kautta eikä se tue kuin kahta laitetta. Tällöin hinta on kuitenkin vuositilauksella vain neljä euroa kuukaudessa ja kahden vuoden diilillä 3,29 euroa kuukaudessa. Hinta on houkuttelevampi, mutta edelleen monet tarjoavat paremman hinnan rajoittamattomasta palvelusta.

Onneksi palvelun kokeileminen on turvallista, sillä kaikkiin sopimuksiin kuuluu 30 päivän palautusoikeus. Tässä on silti sudenkuoppa, sillä rahat palautetaan vain siltä osin kuin tilausta on käyttämättä. Mikäli otat siis kuukauden sopimuksen ja peruutat sen 15 päivän jälkeen, saat rahoistasi puolet takaisin.

Ikävältä kuulostava ehto on onneksi perusteltavissa. ProtonVPN tarjoaa nimittäin myös täysin ilmaisen vaihtoehdon, jossa ei ole aikarajoituksia.

Mukana on toki muita reunaehtoja. Ensinnäkin se kattaa vain yhden laitteen, minkä lisäksi pääset käsiksi vain kolmen maan (Yhdysvallat, Hollanti ja Japani) nopeudeltaan keskivertoisiin palvelimiin.

Tarjous on houkutteleva. Kokeilimme lähimpänä olevaa Hollannin palvelinta ja saimme testissä 65-70 Mbit/s -nopeuden. Mukana ei ole kaistarajoitusta tai datakattoa. ProtonVPN Free on täysin ilmainen ja jo sen vuoksi kokeilemisen arvoinen.

ProtonVPN:n ilmaisversio mahdollistaa yksityisyyden parantamisen ilman kuukausimaksua. (Image credit: ProtonVPN)

Yksityisyys

ProtonVPN on sveitsiläinen luomus, mikä tarjoaa etuuksia moniin kilpailijoihin nähden. Maa on tunnettu vahvasta yksityisyyden suojasta, minkä lisäksi se on Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin lainsäädännön ulkopuolella.

Yhtiö tekee lokitietojen käsittelyn selväksi kotisivuillaan: "ProtonVPN ei kerää lokeja. Emme tallenna tai seuraa verkkoliikennettäsi, minkä vuoksi emme voisi auttaa kolmannen osapuolen tahoja".

Selaussessioiden tietoja ei taltioida lähes nimeksikään. ProtonVPN pitää kirjaa edellisestä onnistuneesta kirjautumisajankohdasta – ja siinä se. Tieto pyyhkiytyy seuraavan kirjautumisen yhteydessä, joten palvelu pitää tiedoissaan vain viimeisimmän kirjautumisen.

ProtonVPN yhdistetään antamaasi sähköpostitiliin, mutta osoite voi käytännössä olla mikä tahansa. Palvelu kuitenkin suosittelee oman ProtonMail-sovelluksen hyödyntämistä mikäli haluat pysyä täysin anonyyminä.

Palvelusta on saatavissa täysin ilmainen versio. Mikäli valitset sen, et joudu syöttämään mitään maksutietoja. Mikäli haluat kuitenkin maksaa lisäominaisuuksista, voit valita maksuvelvoitteiden suoritustavaksi Bitcoin-virtuaalivaluutan. PayPalin ja pankkikortin käyttäjät voivat kuitenkin myös huokaista helpotuksesta, sillä kyseiset maksut hoidetaan kolmannen osapuolen kautta. Täten ProtonVPN ei näe laskutustietojasi.

ProtonVPN pitää sivuillaan kirjaa erilaisista yksityisyyteen liittyvistä vaatimuksista sekä niiden ratkaisuista. Sinänsä hyvältä kuulostava läpinäkyvyys ei kuitenkaan kerro paljoa. Sivujen perusteella palvelulta on pyydetty tietoja vain kertaalleen tammikuussa 2019, eikä niitä silloinkaan luovutettu.

Toinen merkittävä lisä on tammikuun 2020 ilmoitus, jolloin ProtonVPN paljasti kaikkien sovellustensa siirtyneen avoimen lähdekoodin käyttöön. Samalla palvelu julkisti itsenäisen tietoturvayhtiö SEC Consultin tekemän auditoinnin.

Tarkastustulokset olivat hyvät. SEC Consult löysi yhteensä 11 haavoittuvuutta työpöytä- ja mobiilisovelluksista. Nämäkin luokiteltiin pieniksi tai keskikokoisiksi ongelmiksi.

Lukemana 11 saattaa kuulostaa paljolta, mutta sitä se ei silti ole. Auditoinnin tarkoituksena on tehdä syväluotaava katsaus, jossa jokainen mahdollinen ongelmakohta nousee esille. Kun mittavan palvelun lukema on laskettavissa melkein kahden käsin sormilla eikä riskitekijöistä yksikään ole suuri, tulosta voidaan pitää erinomaisena.

Esimerkiksi yksi SEC Consultin nostamista ongelmista koski Windows-sovelluksen hetkellistä tiedonkeruuta yhteyden käsittelyä varten. Tämä tuskin yllättää ketään, ja lisäksi tieto poistui automaattisesti sovelluksen sammuessa. Käytännössä riskin vaatimuksena on, että verkkohyökkääjä pääsee järjestelmääsi sisälle, saa napattua kopion muistin tapahtumista, vie sen mukanaan, tunnistaa VPN-järjestelmän ja käsittelee sen toimintaperiaatteen. Tämä on käytännössä mahdotonta.

Ennen kaikkea on pako arvostaa ProtonVPN:n halua olla läpinäkyvä. Valitettavan harva VPN-palvelu on suostunut yhtä tarkkaan auditointiin. Toki parempaankin on vielä mahdollisuus, sillä esimerkiksi TunnelBearin auditointi kattoi sovellusten lisäksi infrastruktuurin, taustajärjestelmät sekä verkkosivun. Silti nykyinenkin on runsaasti enemmän kuin monilla muilla.

ProtonVPN:n Windows-sovellus kertoo yhteystiedot sekä palvelinsijainnin. (Image credit: ProtonVPN)

Windows-sovellus

Rekisteröityminen on erittäin suoraviivaista. ProtonVPN hyväksyy maksut muun muassa Bitcoineilla, pankkikortilla ja tarvittaessa jopa käteisellä. Me käytimme kuitenkin PayPalia. Maksusuoritus onnistui muutamassa sekunnissa, minkä jälkeen ProtonVPN hjasi meidät tunnuksemme dashboard-näkymään. Kyseessä on verkkoselaimessa oleva työpöytä, jossa on mahdollisuus luoda OpenVPN-asetustiedostoja, ladata Windows-sovellus sekä lukea ohjeita käyttöönotosta.

Valitsimme Windows-sovelluksen asennettavaksi. Operaation kesto laskettiin sekunneissa, emmekä törmänneet sen aikana minkäänlaisiin teknisiin ongelmiin. Kirjauduimme tunnuksillamme sisään ja pääsimme käsiksi sovelluksen työkaluihin.

Sovellus näyttää upealta, ammattimaiselta ja mietityltä. Avausnäkymä tuo ruudulle loogisesti toimivan maailmankartan. Hiiren rullalla voi tarkentaa näkymää tai siirtyä kauemmas. Hiiren vasemmalla painikkeella saa raahattua näkymää. Kun hiiren vie palvelinkuvakkeen päälle, aukeaa sen sijainti, tiedot sekä yhdistämismahdollisuus.

Karttanäkymää kaihtavat voivat valita ennemmin perinteisen listauksen eri sijainneista. Vieressä olevat ikonit kertovat mahdollisesta P2P- (viisi palvelinta tuki tätä arvosteluhetkellä) ja Tor-tuesta (kolme: Yhdysvallat, Sveitsi ja Hong Kong). Kun sijaintia klikkaa, aukeaa ruudulle näkyviin sen kaikki palvelimet. Kolme liikenneväriä kertoo palvelimen ruuhkaisuuden, minkä vieressä onkin painike yhdistämistä varten.

ProtonVPN mahdollistaa erillisten profiilien luomisen. (Image credit: ProtonVPN)

Profiilit-näkymä on kuin poikkeuksellisen tehokas versio perinteisestä Suosikit-järjestelmästä. Yksinkertaisimmillaan voit luoda profiilin, joka yhdistää automaattisesti New Yorkissa sijaitsevalle palvelimelle. Vaihtoehtoisesti voit asettaa oletukseksi maakohtaisesti nopeimman, täysin sattumanvaraisen tai vaikkapa Tor-verkon sallivan serverin.

Sovellus antaa poikkeuksellisen paljon tietoa käynnissä olevasta yhteydestä. Näet IP-osoitteen lisäksi yhteysajan, siirretyn ja ladatun datan määrän, palvelimen ruuhkatilanteen sekä latausnopeudet.

Tiedot tuovat käyttäjälle arvoa. Mikäli jokin tieto tuntuu turhan vaatimattomalle, voit vaivattomasti vaihtaa sopivampaan palvelimeen. Yksinkertainen lisä olisi suotava ominaisuus muillekin VPN-palveluille.

Asetuksista voi kytkeä päälle kill switchin, DNS-vuotosuojauksen sekä muita ominaisuuksia. (Image credit: ProtonVPN)

Asetukset-valikosta voi kytkeä päälle tai pois keskeisiä ominaisuuksia (kill switch, DNS-vuotosuojaus), asettaa halutut reunaehdot Quick Connect -pikayhdistämiselle sekä hyödyntää sovelluskohtaisesti yhdistyvää VPN:ää. Testiemme perusteella nämä toimivat mainiosti.

Sen sijaan aivan kaikkea ei ole tarjolla. Ensinnäkin protokollan vaihtaminen jää haaveeksi, sillä tarjolla on vain OpenVPN. Tosin IKEv2-yhteys on tarvittaessa muodostettavissa manuaalisesti.

ProtonVPN:n tukisivusto sisältää kattavia oppaita erilaisten laitteiden asennusprosessiin (Image credit: ProtonVPN)

Havaitsimme sovelluksen suojauksen perustuvan AES-256-GCM-suojaukseen ja HMAX-384-tunnistukseen. Mikäli tämä ei ole silkkaa pässinlihaa, ProtonVPN tarjoaa sivuillaan hyödyllisiä artikkeleita ominaisuuksiin vasta perehtyville.

Päätimme Windows-sovelluksen testimme kill switch -ominaisuuden kokeilemiseen. Tulokset olivat positiivisia, sillä havaitsimme sen toimivan erittäin hyvin. Sovellus ei altistanut yksityisyyttä palvelinvaihdon kaltaisten perustoimintojen yhteydessä.

Kun kokeilimme äärimmäisempiä tilanteita, kuten TCP-yhteyden sulkemista tai VPN-prosessin sammuttamista, sovellus ilmoitti tapahtuneesta välittömästi ja esti kaiken liikenteen uudelleenyhdistämiseen asti.

Tässä on Android-sovelluksen käyttöliittymä. (Image credit: ProtonVPN)

Mobiilisovellus

ProtonVPN:n Android-sovellus näyttää ja tuntuu pitkälti samalta kuin työpöytäversiokin. Sen karttanäkymä, maalista sekä profiilijärjestelmä ovat vaihtoehdoiltaan käytännössä identtisiä aina OpenVPN-tukea myöten.

iOS-sovellus näyttää pitkälti samalta. (Image credit: ProtonVPN)

ProtonVPN:n iOS-sovellus jatkaa samalla linjalla. Myös se otti viime vuonna oletusprotokollakseen OpenVPN:n, joskin IKEv2 on yhä saatavilla. Mahdollisuus tekee mobiilisovelluksesta osittain jopa Windows-versiota monipuolisemman.

Vaikka samanlaisuus ei jätä hirveästi kerrottavaa, on se silti erittäin iloinen yllätys. VPN-sovellusten soisi nykyistä useammin tarjoavan yhtä kattavan kokonaisuuden niin mobiilialustoilla kuin pöytäkoneellakin. Se tekee omaksumisesta helppoa.

Mikäli käytät OpenVPN:n avulla toimivia sovelluksia, ProtonVPN tarjoaa hyviä uutisia. Sen yhteensopivuus on parempaa kuin mikään aiemmin näkemämme. Se ei vaadi toimimaan vain yhdellä asetuspaketilla tai luomaan jokaiselle erikseen tehtyjä tiedostoja. ProtonVPN:n työkalut ovat monipuolisuudessaa ja helppoudessaan markkinoiden parhaimmistoa.

Voit muokata OpenVPN-tiedostoja niiden alustan ja protokollan mukaan, tarkastella niitä maan tai yksittäisen palvelimen perusteella ja lopuksi ladata ne erikseen tai koottuna ZIP-pakettina. Mikäli olet joskus joutunut lataamaan 120 OpenVPN-asetustiedostoa yksi kerrallaan, osaat arvostaa tätä helpotusta.

Mittasimme suorituskykyä erilaisin testein, jotta saamme vertailun tehtyä muihin VPN-palveluihin. (Image credit: Ookla)

Suorituskyky

Suoritimme nopeustestimme yhdistämällä valitsemalla nopeimmat palvelimet Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Tämän jälkeen ajoimme suorituskykytestit Speedtest.netin ja TestMy.netin avulla.

Iso-Britannian kohdalla latausnopeus oli keskiarvoltaan noin 120 Mbit/s. Se on lukemana riittävä melkein mihin tahansa käyttöön, mutta samalla nopeus jää parhaiden palveluiden vauhdista selvästi. Esimerkiksi NordVPN yltää uuden NordLynx-protokollan avulla jopa 330 Mbit/s -vauhtiin.

Yhdysvaltojen kohdalla tahti parani jonkin verran, sillä saimme tulokseksi vaihtelevasti 160-200 Mbit/s. Harppaus edelliseen testiimme on silti valtava, sillä aiemmassa kokeilussamme vauhti oli vaivaiset 12 Mbit/s. Toki Pohjois-Amerikan kohdallakin on todettava, että esimerkiksi Hotspot Shield tarjoaa kaistanopeudeksi parhaimmillaan yli 400 Mbit/s.

Matkan pidentyminen sai aikaan monenlaisia vaikutuksia. Esimerkiksi perinteinen yhteyskokeilu Iso-Britanniasta Australiaan tiputti vauhdin 25-35 Mbit/s -tasolle, kun taas Iso-Britannian ja Etelä-Korean välillä data liikehti vain 2 Mbit/s -nopeudella.

Pitkän välimatkan testien tulokset ovat vaikeita arvioitavia, sillä niihin vaikuttaa monet eri asiat. Joka tapauksessa nopeudet jättävät mietittävää. Mikäli siis haluat hyödyntää palvelimia ympäri maailmaa, kannattaa haluttuja servereitä kokeilla kuukauden testijakson aikana mahdollisimman kattavasti.

ProtonVPN sai kierrettyä Netflixin testiemme aikana. (Image credit: Netflix)

Netflix ja suoratoistopalvelut

ProtonVPN mainostaa itseään pääasiassa yksityisyydellä ja tietoturvalla, mutta se onnistuu myös kiertämään maakohtaisia rajoituksia. Nappasimme ProtonVPN Plus -tilauksen ja kokeilimme eri suoratoistopalveluiden maarajoituksia. Kannattaa huomioida, että tulokset pohjautuvat Plus-jäsenyyteen, joten ilmais- tai Basic-tilaus eivät yllä samaan.

YouTuben geoblokin kierto onnistui vaivatta. Tämä ei tosin ole kummoinenkaan saavutus, sillä se on tämän hetkein heikoimpia suojamuureja. Sen sijaan BBC iPlayerin aukeamisesta on syytä antaa kehuja. Sen parissa monet VPN-palvelut ovat olleet vaikeuksissa.

Pääsimme myös Netflixin georajoituksen ohi ProtonVPN Plus -tilauksen avulla. Yhdistäminen kesti kuitenkin toisinaan melko pitkään ja myös katkesi kesken, mutta uusintayritys tuotti jälleen tulosta.

ProtonVPN onnistui kiertämään testissämme myös Disney+:n maakohtaisen rajoituksen. Käytössä ilmeni samanlaisia vaikeuksia kuin Netflixin osaltakin, mutta palvelun uudelleenkäynnistys ratkaisi murheet jokaisella kerralla. Toisto itsessään onnistui ongelmitta.

Amazon Prime Video ansaitsee puolestaan täysin puhtaat paperit. Georajoituksen kierto onnistui emmekä törmänneet minkäänlaisiin ongelmiin.

Kaikkinensa ProtonVPN tarjosi pääsyn kaikkiin suoratoistopalveluihin. Sen käytössä ilmeni pieniä ongelmia, mutta niiden kanssa voi elää.

Asiakastuki ei ole erityisen nopea, mutta sen ammattitaito teki vaikutuksen. (Image credit: ProtonVPN)

Tuki

Useat VPN-palvelutarjoajat ovat jo pitkän aikaa suosineet live chat -tukea ongelmanratkaisuun. Tämän ansiosta neuvoja ja reaaliaikaisia vinkkejä saa muutamassa minuutissa.

ProtonVPN on tässä mielessä outolintu, sillä se ei tarjoa chat-tukea lainkaan. Ongelmiin saa neuvoja sähköpostilla, mutta palvelun verkkosivuilla kerrotaan vastausajaksi 1-2 päivää. Lukema on auttamatta liian suuri, sillä ExpressVPN ja kumppanit vastaavat yleensä tunnissa tai parissa.

Lauantai-iltana lähettämäämme kysymykseen vastattiin maanantaina aamupäivällä, mikä osuu vasteaikalupaukseen. On myös kehuttava saatua kommenttia, sillä se oli selkeä ja täynnä päteviä neuvoja. Lisäksi viestissä kysyttiin oleellisia lisätietoja siltä varalta, että annetut ehdotukset eivät ratkaisisi ongelmaa.

Yhteenveto

ProtonVPN kiertää käytännössä kaikki maarajoitukset, minkä lisäksi sovellukset on suunniteltu harkiten. Lisäksi arvostamme ulkopuolisten tekemää auditointia, joka varmistaa puheiden totuusperän. Ennen kaikkea sen ilmaisversio on kuitenkin kullanarvoinen. Kun maksutta saa rajattoman verkkokaistan, on palvelu joka tapauksessa kokeilemisen arvoinen.

Muutamia ongelmia on kuitenkin mukana. Ensinnäkin chat-tuen puuttuminen tekee ongelmista kahta kauheampia, sillä apua joutuu odottamaan jopa parin päivän ajan. Onneksi asiakastuki osoittautui testeissämme erittäin osaavaksi ja avuliaaksi.