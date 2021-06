Arvostelussa One.com

One.com on laadukas Tanskassa sijaitseva verkkoisännöintipalveluntarjoaja, joka tarjoaa kaiken tarvittavan yksinkertaisiin tarpeisiin. Monipuolisempia ja edistyneempiä ominaisuuksia tarvitsevien kannattaa sen sijaan suunnata muihin palveluihin.

Jacob Jensenin vuonna 2002 julkaistu One.com on sittemmin noussut yhdeksi Euroopan johtavimmista webhotellipalveluista. Yhtiö väittää isännöivänsä yli 1,5 miljoonaa verkkosivua 149 eri maasta. Lisäksi yhtiössä on yli 400 työntekijää, mikä kertoo One.comin kokoluokasta.

One.com on suunnattu uusille käyttäjille ja tarjoaa yksinkertaiset, helppokäyttöiset mutta silti ominaisuuksiltaan rikkaat palvelut edulliseen hintaan. Lisäksi yhtiö mainostaa ahkerasti vuosien aikana saamiaan palkintoja, jotka kielivät hyvästä käyttökokemuksesta.

Nykyään One.com on rekisteröity Tanskaan, Ranskaan, Filippiineille, Intiaan ja Dubaihin, joten yhtiö on todella aikeissa valloittaa koko maailman. Yhtiöllä on oletettavasti datakeskuksia ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, mutta näiden sijainteja ei ole paljastettu tarkemmin.

Englannin kielen lisäksi One.comin verkkosivut ovat saatavilla kymmenellä muulla kielellä: suomeksi, saksaksi, italiaksi, ranskaksi, tanskaksi, hollanniksi, espanjaksi, portugaliksi, ruotsiksi ja norjaksi. Verkkosivut ovat pääasiallisesti valkoiset ja käyttävät yksinkertaista tyyliä, mikä vahvistaa palvelun käyttäjäystävällisyyttä.

Sivuilla on virallinen blogi, joka on luettavissa joko englanniksi tai tanskaksi. Blogisivun reunoille sijaitsee muutama erillinen kategoria, joista suurin osa vie tosin takaisin blogin etusivulle. Kirjoitetut artikkelit ovat sen sijaan yksinkertaisia ja opastavaisia. Valitettavasti niitä ei ole vain kovin montaa, ja viimeisin on julkaistu maaliskuussa 2020 juuri ennen COVID-19-pandemian laajempaa leviämistä.

Verkkosivujen lisäksi One.comilla on omat tilit YouTubessa, Facebookissa ja Twitterissä, jotka tuntuvat olevan aktiivisessa käytössä.

One.comin webhotellipalvelut alkavat edullisesti, mutta palvelun hinta nousee merkittävästi tilausta uusiessa. (Image credit: One.com)

Tilaukset ja hinnat

One.comin hinnat tuntuvat alkuun liian hyviltä ollakseen totta. Totuus paljastuu tilausta uusiessa, jolloin hinnat nousevat merkittävästi. Monet tilauksista ovatkin uusiessa yli tuplasti kalliimpia, mutta tämä vaihtelee tarjolla olevan tarjouksen mukaan.

Mielenkiintoisesti tilausten jäsennys sivuille on tehty päinvastaisesti kuin monissa muissa palveluissa, tarjoten vasemmalta luettuna ensimmäisenä kaikkein kalleimman vaihtoehdon ja siirtyen siitä asteittain edullisempaan oikealle mentäessä. Edullisin Aloittelija-paketti maksaa 1,99 € / kk (ja 4,99 € / kk uusiessa), ja kallein Guru-paketti maksaa 8,99 € / kk (ja 18,99 € / kk uusiessa). Edullisimmillaan käyttäjät saavat 50 Gt tallennustilaa, sata postilaatikkoa, rajattoman kaistan, verkkosivun luontityökalut ja SSL-sertifikaatin. One.com tukee tavanomaisia jaettuja, sähköposti ja WordPress-isännöintejä.

Yhtiöllä on lisäksi 15 päivän rahat takaisin takuu, mikä on keskimääräistä pienempi aika.

Maksuvaihtoehtoina käyvät kaikki merkittävät luottokortit sekä PayPal.

Helppokäyttöisyys

Aloittelijaystävälliseksi tarkoitetulle palvelulle tilauksen valitseminen ja maksaminen sekä verkkosivun perustaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Tätä helpotetaan tarjoamalla ainoastaan viisi mahdollista isännöintiratkaisua: kaksi jaetulle isännöinnille ja kolme WordPressille. Käyttäjät voivat verrata näitä keskenään painamalla niiden alapuolella olevia nappeja.

Päätöksen jälkeen käyttäjää pyydetään rekisteröimään domain-osoite tai siirtämään vanha. Sen sijaan jo omistettua domainia ei voi jättää sen nykyiselle palveluntarjoajalle ja päivittää ainoastaan DNS. Toisin sanoen uudesta domainista joutuu maksamaan One.comille, joka on tarpeeton ja ärsyttävä rajoitus. One.com ei tarjoa myöskään ilmaista domainin rekisteröintiä.

One.com-tilin luomiseksi käyttäjältä kysytään enemmän henkilökohtaisia tietoja kuin voisi olettaa, mukaan lukien käyttäjän syntymäpäivä. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjät voivat valita, haluavatko he vastaanottaa jatkossa tietoja One.comin uusista tuotteista, ominaisuuksista ja tarjouksista. Asetus on ruksittu etukäteen. Tämän jälkeen valitaan maksuvaihtoehto ja odotetaan sähköpostia, jossa on tarkemmat ohjeet ja koodit.

One.comin hallintapaneeli on helppokäyttöinen. (Image credit: One.com)

Noin kymmenen minuuttia myöhemmin ja toisen rekisteröinnin jälkeen käyttäjät pääsevät käsiksi hallintapaneeliin. Vaikka One.com ei käytä alan standardeiksi muodostuneita cPanelia tai Pleskia, yhtiön kustomoitu hallintapaneeli on niin käyttäjäystävällinen, ettei täysin ensikertalaisillakaan pitäisi olla vaikeuksia valikoissa navigoimisen kanssa.

Jos valitsi jonkin WordPress-tilauksista, asennus on vain yhden painalluksen päässä. Lisäksi muiden suosittujen sovellusten, kuten Softaculousin, Joomlan ja Drupalin, käyttäminen on niin ikään helppoa. Lisäksi palvelu tarjoaa muutamia työkaluja, joilla voi tehdä yksinkertaisen blogin tai kuvagallerian. Suoraviivainen tiedostojenhallinta, SSH- ja FTP-tuki takaavat mahdollisuuden hallita verkkosivua käsin, jos näin haluaa.

One.comin helppokäyttöisillä verkkosivujen luontityökaluilla voi luoda ainoastaan viidellä sivulla varustetun verkkosivun, mutta niitä varten on tehty etukäteen yli 140 helppokäyttöistä sapluunaa. Nämä ovat riittävät yksinkertaista verkkosivua varten.

Käytimme GTmetrixiä mitataksemme One.comin vastaus- ja käytettävyysaikaa. (Image credit: GTmetrix)

Nopeus ja käyttökokemus

One.com kuvailee isännöintiään "kiihkeän nopeaksi", joten yhtiö on selkeästi itsevarma suorituskykynsä suhteen. Emme olleet testeissämme aivan yhtä vakuuttuneita käyttäessämme GTmetrix-nopeustestiä One.comin verkkosivuille. Latausaika ja pyynnöt jäivät hieman yli keskiarvon, mutta vielä yksityiskohtaisempien metriikkojen (speed index, total blocking time, time to interactive) kohdalla ajat olivat suosituksia joko hitaammat tai paljon hitaammat. Kokonaisuutena GTmetrix antoi One.comin verkkosivuille arvosanaksi D:n (55 %), joka ei ole järin vakuuttava lukema.

Onneksi One.comin käytettävyysaika (uptime) oli paljon lohdullisempaa luettavaa. UptimeRobotin kahden viikon tarkasteluajalla sivut eivät olleet kertaakaan alhaalla, ja vasteajassa oli vain pari heilahdusta. Joten vaikka One.com ei lupaa mitään käytettävyysajastaan, testiemme mukaan siitä ei tarvitse kuitenkaan huolehtia.

One.com tarjoaa perinteisen tietopankin sijaan muutamia käteviä oppaita. (Image credit: One.com)

Tuki

One.comin asiakaspalvelu ei ole suoraan sanottuna kattava. Se ei sisällä lainkaan perinteistä tietopankkia, joskin sivuilla on liuta oppaita. Näistä viisi on nostettu esiin palvelun Ota yhteyttä -sivuilla. Oppaat ovat hyödyllisiä, mutta ne on suunnattu pääosin täysin aloittelijoille, eikä niissä käsitellä mitään monimutkaisia kysymyksiä.

One.com tarjoaa myös tukea chatin tai sähköpostin kautta. Chatit alkoivat meidän testeissä aina botilla, mutta pyytäessämme päästä puhumaan ihmisen kanssa, saimme yhteydenoton melko nopeasti. Saatu apu oli myös laadukasta.

Tuki on saatavilla 24/7, minkä lisäksi yhtiö lupaa vastata 24 tunnin sisällä, mikä ei ole järin nopea vastausaika. Valitettavasti One.comissa ei ole lainkaan puhelintukea tai tikettijärjestelmää, mutta tarjolla oleva on riittävän hyvä.

Kilpailijat

Aloittelijaystävällisten isännöintipalveluiden osalta sekä One.com ja Krystal Hosting tyydyttää valtaosan tärkeimmistä tarpeista. Vaikka One.comin tilaukset ovat alkuun edullisemmat, Krystal Hosting petraa tuen osalta: tiketit, live chat, puhelintuki sekä kattava tietopankki.

Bluehostin ja One.comin samankaltaisuus on näiden merkittävässä hinnannousussa tilausta uusiessa. Molemmat ovat kuitenkin verrattain aloittelijaystävällisiä ja tarjoavat hinnalleen hyvää vastinetta. Bluehost tarjoaa tosin kattavammat vaihtoehdot, jos tarkoituksena on tehdä muutakin kuin luoda yksinkertaiset verkkosivut.

Hostgator on yksi kovimmista kilpailijoista, eikä ainoastaan One.comille. Heidän jaetut isännöintipalvelut ovat hinnaltaan lähes identtiset, mutta Hostgator pystyy tarjoamaan käyttäjilleen miltei rajattomat pääsyt kaikkeen sekä runsaan 45 päivän rahat takaisin -takuun.

PowWeb ja One.com ovat puolestaan keskenään hyvin samankaltaisia. Molemmat on suunnattu aloittelijoille, tarjoavat kustomoidun hallintapaneelin, eivät sisällä lainkaan kuukausimaksumahdollisuutta ja nostavat hintojaan ensimmäisen tilauksen jälkeen. PowWeb tarjoaa kuitenkin ainoastaan yhden ainoan tilausmahdollisuuden, kun taas One.comissa on viisi erilaista ratkaisua.

Yhteenveto

One.com on hyvä vaihtoehto yksinkertaisia tarpeita vaativille aloittelijoille, sillä se tarjoaa houkuttelevat hinnat, simppelit ja helppokäyttöiset työkalut sekä kohtuullisen hyvän tuen. Jos etsinnässä on kuitenkin laajemmat isännöintimahdollisuudet, edistyksellisemmät ominaisuudet tai tarvevaatimus kehittäjille tai isommille yrityksille, silloin Bluehostin, Hostgatorin ja GoDaddyn kaltaiset palvelut ovat parempi vaihtoehto.