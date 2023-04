Paras hiustenkuivaaja 2023: tehokkaimmat föönit eri valmistajilta

Pro Collection Salon One Step Hair Dryer and Volumiser

Included in this guide:

Hiustenkuivaajaa pidetään oleellisena tarvikkeena laittautumiseen. Markkinoilla on monenlaisia erilaisia föönejä, joista kaikista halvimmat voivat aiheuttaa hiuksillesi lämpövaurioita. Parhaimmat taas kuivaavat ja muotoilevat tukkaa aiheuttamatta vaurioita.

Hiustenkuivaajat tekevät muutakin kuin puhaltavat lämmintä ilmaa. Siinä missä yksinkertaisimmat mallit toteuttavat vain perusasiat, paremmat kuivaajat yhdessä erilaisten lisäosien kanssa korostaa kiharoita tai suoristavat sortuvia. Monet perusmallit tarjoavat rahalle mainion vastineen, kun taas kalliimmat ovat puolestaan iso sijoitus, jonka miettimistä kannattaa harkita huolella.

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia erilasia hiustenkuivaajia, joista voi valita itselleen sopivimman. Oikealla laitteella hiusten käsittely on luontevaa. On vain tiedettävä omat tarpeensa sekä käytössä oleva budjetti. Tämän oppaan avulla löydät juuri sinun hiuksille ja tyylille sopivan hiustenkuivaimen.

Olemme kokeilleet GHD:n, Dysonin ja Sharkin sekä muiden huippuvalmistajien hiustenkuivaimet. Testaajiemme hiustyylit vaihtelevat lättänistä hiuksista kimmoisiin kiharoihin ja kaikkeen siltä väliltä. Arviointiprosessissa otamme huomioon kuinka nopeasti hiustenkuivaimet kuumenevat, kuivaamisen ja stailaamisen helppouden sekä lisäosien tarpeellisuuden.

Katso alta listauksemme parhaista hiustenkuivaajista. Otimme mukaan malleja useasta eri hintaluokasta, joten löydät varmasti itsellesi sopivan mallin. Ja jos haluat täydentää hiustenmuotoiluvarusteitasi, vilkaise myös oppaamme parhaista hiustensuoristimista.

Paras hiustenkuivaaja

Miksi TechRadar voi luottaa Asiantuntijaarvostelijamme käyttävät tuntikausia tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja vertailuun, jotta voit valita sinulle sopivimman. Lisätietoja testaamisesta.

GHD Helios - Testivoittaja

Dyson Supersonic - Paras fööni

T3 Fit - Pienikokoinen hiustenkuivaaja

Revlon Pro Collection One Step Dryer & Volumiser - Paras ilmakiharrin

GHD Flight - Paras matkakuivaaja

Laifen Swift - Hiljainen hiustenkuivaaja

Paras hiustenkuivain 2023

GHD Helios on tämän hetken paras hiustenkuivain. (Image credit: Future)

1. GHD Helios Paras fööni Our expert review: Tekniset tiedot Teho: 1 875 W Paino: 780 grammaa Nopeusasetuksia: 3 Lämpötila-asetuksia: 3 Johdon pituus: 3 metriä Osta, koska + Supernopea kuivausaika + Hiukset jäävät kiiltäviksi ja suoriksi + Upea ja tasapainoinen muotoilu Älä osta, koska - Hiusten kerroksellisuus jää vajavaiseksi

Jos etsit markkinoiden tämän hetken parasta hiustenkuivaajaa, GHD Helios on valintasi. Helios yhdistää GHD Air -kuivaimen upean muotoilun uudenlaisella moottorilla, jonka käyttöikä on aiempia malleja parempi. Lopputuloksena on upea, tasapuolinen ja nopeasti kuivaava huistenhoitolaite. Dysonin Supersonic oli nopein testaamamme hiustenkuivaaja ennen kuin pääsimme kokeilemaan Heliosia. GHD:n uusin hiustenhoitolaite vähensi kuivaamisajasta kokonaisen minuutin. Se on kevyempi kuin GHD Air ja siinä on pidempi virtajohto. Lisäksi se on myös desibelin verran hiljaisempi.

Toimittajamme Jennifer Oksien on yksi Heliosin lojaaleista käyttäjistä: ”Tämä on selkeästi yksi parhaimmista käyttämistäni hiustenkuivaajista koskaan. Se on hiljainen, tehokas ja kuivaa minun pitkät, kosteat hiukseni alle minuutissa. Lisäksi se on saatavilla useassa upeassa värivaihtoehdoissa. Minun on keskiyön sininen.”

Valitettavasti tämä tehokas hiustenkuivaaja ei jätä hiuksiin yhtä upeaa kerroksellisuutta ja eläväisyyttä kuin esimerkiksi Revlon Pro. Tämä on kuitenkin ainoa haittapuoli muuten loistavassa tuotteessa.

Lue arvostelu: GHD Helios

Dyson Supersonic on kallis huippumalli, joka soveltuu ammattikäyttöön. (Image credit: Future)

Sitä ei käy kiistäminen etteikö Dyson Supersonic olisi erittäin kallis hiustenkuivaaja. Monille hintaluokka onkin liian korkea hiustenhoitolaitteesta. Mutta Dyson on onnistunut ahtaamaan mielettömän määrän tekniikkaa Supersonic-fööniin ja siten tehnyt siitä parhaimman saatavilla olevan hiustenkuivaimen tällä hetkellä.

Supersonicin moottori sijaitsee sen kahvassa, joka imee ilmaa pohjassa olevan suodattimen kautta. Muotoilunsa ansiosta Supersonic on huomattavasti kompaktimpi ja kevyempi kuin monet kilpailevat mallit.

Testiemme aikana tämä hiustenkuivaaja osoittautui todella nopeakäyttöiseksi. Lopputulos antoi hiuksiin tarpeeksi kiiltoa, ettei suoristinrautaa tarvinnut käyttää lainkaan.

Huomasimme kuitenkin usein laittaneemme kätemme suodattimen päälle, minkä lisäksi säätöpainikkeita on hieman hankala käyttää kesken kuivauksen. Korkea hintalappu pyöri sekin mielessämme jatkuvasti, sillä peruskäyttöön laite on yksinkertaisesti turhan tyyris. Jos kuitenkin haluat tämän hetken teknisesti parhaan hiustenkuivaajan elämääsi, on Dyson Supersonic loistava valinta.

Lue arvostelu: Dyson Supersonic

(Image credit: T3)

3. T3 Fit Paras pienikokoinen hiustenkuivaaja Our expert review: Tekniset tiedot Teho: 1 600 W Paino: 357 grammaa Nopeusasetuksia: 2 Lämpötila-asetuksia: 3 Johdon pituus: 2,7 metriä Osta, koska + Kevyt rakenne + Hellävarainen mutta silti tehokas + Ionitekniikka takaa pehmeän ja kiiltävän lopputuloksen Älä osta, koska - Kiiltävä runko voi tuntua hieman liukkaalta - Viileä ilma ei ole kovin viileä

T3 Fit tarjoaa keveästä rakenteestaan huolimatta tehokkaan kuivauksen. Laite on 30 prosenttia pienempi ja 20 prosenttia kevyempi kuin tavallinen T3-hiustenkuivain. Mukana oleva suutin ohjaa ilmavirtaa hyvin. IonAir-tekniikka tuottaa leveän ioni-infuusioilmavirran hellävaraiseen ja nopeaan hiusten kuivaamiseen. Lisäksi sen ionigeneraattori kyllästää ilmavirran negatiivisilla ioneilla sileän ja kiiltävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Testeissämme tämä toimi todella hyvin pörröisiin hiuksiin.

T3 Fit -hiustenkuivaajassa ei ole samanlaista laajaa valikoimaa asetuksia kuin valmistajan kookkaammissa malleissa. Jos hakusessasi on kompakti hiustenkuivaaja, T3 Fit on tehokkaana, pienenä laitteena hyvä vaihtoehto. Se soveltuu erityisen hyvin hiusten tasoittamiseen ja asettamiseen.

Lue arvostelu: T3 Air

Revlonin kuumailmaharja on todellinen kauneudenhoidon monitoimilaite. (Image credit: Vicky Woollaston)

4. Revlon Pro Collection One Step Dryer & Volumiser Loistava kuumailmaharja Our expert review: Tekniset tiedot Teho: 800 W Paino: 850 grammaa Nopeusasetuksia: 2 Lämpötila-asetuksia: 2 Johdon pituus: 2,5 metriä Osta, koska + Nopea kuivausaika + Hiusten kuivaaminen käy helposti Älä osta, koska - Äänekäs - Ei kovin monipuolinen

Revlonin Pro Collection One Step Dryer & Volumiser on tämän listauksen villi kortti, sillä se on pelkän hiustenkuivaajan sijasta muotoiluharja. Käytännössä Revlonin hiustenkuivain on suuri harja tuuletusaukoilla ja lämpöasetuksilla. Se kuivaa, tuuheuttaa ja muotoilee hiuksesi kuljettaessasi harjaa hiusten lomitse. Tämä antoi hiuksillemme kiiltoa ja volyymia, jonka saamme tavallisesti vain ammattilaisen käsistä.

Testeissämme se kuivasi hiuksemme nopeasti. Vaikka tämä on lähes täydellinen kerroksellisten hiusten luomiseen, muutoin monipuolisuus on jäänyt vajavaiseksi. Revlonilla ei voi karkeasti kuivata hiuksia tai luoda erilaisia tyylejä kuten perinteisillä kuivaimilla voi. Tämä on meille merkittävä haittapuoli. Lisäksi Revlon on äänekäs ja painava hiustenkuivaajaksi.

Lue arvostelu: Revlon Pro Collection One Step Dryer and Volumiser

Taittuvuus tekee GHD Flightistä mainion valinnan paljon reissaavan tarpeisiin. (Image credit: TechRadar)

5. GHD Flight Paras matkafööni Our expert review: Tekniset tiedot Teho: 1 400 W Paino: 422 grammaa Nopeusasetuksia: 2 Lämpötila-asetuksia: 2 Johdon pituus: 1,8 metriä Osta, koska + Nopea kuivausaika + Taitettava muotoilu + Kaksoisjännite Älä osta, koska - Lisäosat puuttuvat - Suodatinta ei voi irrottaa

Jos etsit mukaan otettavaa hiustenkuivainta, GHD Flight on loistava vaihtoehto. Se on puolet kevyempi kuin GHD Air, mutta silti lähes yhtä tehokas. Hyvä puhallusnopeus takaa vikkelän hiusten kuivaamisen.

Kevyttä olemusta tukee sen taitettava muotoilu. Kuivaaja on helppo taittaa ja pakata matkakassiin. Fööni tukee kaksoisjännitettä (120 V ja 240 V), joten sitä voi todella käyttää kaikkialla maailmassa. Testeissämme huomasimme sen kuivaavan hiukset nopeasti, mutta emme saavuttaneet samanlaista kiiltoa ja pehmeyttä kuin täysikokoisilla hiustenkuivaimilla.

Lisäksi hiustenkuivaimeen ei voi yhdistää muita lisälaitteita, sillä siinä on vain yksi tiivistyssuutin. Joten vaikka se sopiikin hienojen hiustyylien luomiseen, se ei välttämättä sovi niille, jotka haluavat saavuttaa erilaisia ilmeitä. Suodatinta ei voi myöskään irrottaa, mikä tekee sen puhdistamisesta hieman vaikeampaa.

Lue arvostelu: GHD Flight

Laifen Swift on erinomainen huippumalli, joka vetää vertoja jopa listan kärkifööneille. (Image credit: Future)

Laifen Swift käyttää Dysonin Supersonicin tavoin harjatonta moottoria takaamaan hellävaraisen mutta erittäin nopean kuivauksen. Siinä on älykkäät lämpöanturit, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen lämpötilan valvonnan estääkseen lämpövaurioita. Eikä hintakaan ole hullumpi.

Laifen Swift tuottaa ionisoitua ilmaa ja kuivaa hiukset nopeasti. Kokeilimme sitä kosteilla, paksuilla ja keskipitkillä hiuksilla korkeimmalla asetuksella, jolloin kuivaus vei kokonaisuudessaan alle seitsemän minuuttia. Lopputulos ei ole aivan yhtä vaikuttava kuin Dyson Supersonicilla, joka teki saman alle viidessä minuutissa. Silti se on paljon nopeampi kuin Panasonic EH-NA65, jolla kuivaus vei lähes 15 minuuttia. Ohuemmille hiuksille odotamme noin viiden ja puolen minuutin kuivumisaikaa Laifen Swiftillä, mikä vastaa valmistajan lupauksia.

Lisälaitteet toimivat hyvin käytön aikana. Vaikka ne olivat alttiita kuumenemaan, lämpötila ei yllä vaarallisiin tai epämukaviin lukemiin. Kiinnikkeiden vaihtaminen pois puolikuivauksesta oli myös helppoa magneettikiinnittimen ansiosta.

Lue arvostelu: Laiten Swift

Näin testasimme hiustenkuivaimet

Testeissämme otamme huomioon nopeus- ja lämpötila-asetukset sekä sen, miten hyvin föönit todellisuudessa kuivaavat hiuksia. Seuraamme myös laitteen äänekkyyttä sekä käyttömukavuutta. Huomioimme virtajohdon pituuden ohella erilaiset käyttömukavuutta tuovat ominaisuudet, kuten ripustuslenkit, johtojen säilytyksen ja painikkeiden ulkoisen kauneuden.

Kaikilla arvostelijoillamme on erilaiset hiustyylit, joten vertailussamme arvioimme valmistajan lupauksien totuudenmukaisuuden eri hiustyyleillä varmistaaksemme oppaan luotettavuuden.

Dyson Supersonicin mukana tulee liuta erilaisia lisälaitteita, jotka parantavat käyttömukavuutta. (Image credit: Future)

Näin valitset parhaan hiustenkuivaajan

Löytääksesi juuri sinulle parhaiten sopivimman hiustenkuivaajan sinun on huomioitava useita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Ensinnäkin hiustenkuivaajissa on kolme erilaista lämmityselementtiä. Useimmat nykyaikaiset hiustenkuivaajat hyödyntävät kuuman ilman puhaltamista suuttimesta. Metalliset hiustenkuivaimet ovat yleensä edullisempia, mutta ne voivat aiheuttaa enemmän lämpövaurioita. Keraamiset hiustenkuivaajat taas jakavat lämmön tasapuolisesti, mikä vähentää lämpövaurion riskiä. Turmaliinia hyödyntävät kuivaajat puolestaan vapauttavat negatiivisia ioneja ilmavirtaan, mikä nopeuttaa vesimolekyylien haihtumista ja siten vähentää kuivumisaikaa.

Korkeatehoisessa hiustenkuivaajassa on nopeampi ilmavirta, mikä kuivattaa hiukset nopeammin, mutta nämä käyttävät yleensä vaihtovirtamoottoria ja ovat siksi painavampia. Matalatehoisemmat hiustenkuivaajat ovat puolestaan kevyitä käyttää, sillä ne hyödyntävät tasavirtamoottoreita.

Mieti myös sitä, haluatko hiustenkuivaajan, jossa on ”ikonista tekniikkaa”. Nämä hiustenkuivaimet yleensä hyödyntävät turmaliinia, jotka nopeuttavat haihtumista vapauttamalla negatiivisia ioneja. Jotkut turmaliinisista hiustenkuivaajista poistavat myös positiivisia ioneja, jolloin hiusten juurten kerroksellisuus vähenee.

Viileää ilmaa puhaltavat hiustenkuivaajat ovat ihanteellisia niille, jotka muotoilevat hiuksensa huolella. Viileä ilma luo tyyliä pelkän kuivaamisen sijasta. Myös hiustenkuivainten lisäosiin kannattaa kiinnittää huomiota; suuttimet sopivat sulaviin ja sileisiin tyyleihin, kun taas diffuusorit jättävät jälkeensä kimmoisat kiharat.

Ostettuasi hiustenkuivaimen kannattaa tarkistaa hiustenkuivaamista käsittelevä oppaamme. Lisäksi kerromme jotka kertovat mitä asetuksia juuri sinun hiustyylille kannattaa käyttää. Näin vältät lämpövaurioita ja saat siten kaiken irti uudesta tuotteestasi.

Hiustenkuivaajat - kysymykset ja vastaukset

Mikä valmistaja tekee parhaat hiustenkuivaajat?

Kotitestiemme puolesta voimme varmuudella sanoa parhaimman valmistajan olevan GHD. Me rakastamme GHD Heliosia. Se kuumenee nopeasti ja sillä voi kuivata hiukset todella nopeasti. Arvostamme myös sen upeaa muotoilua ja upeita eri värivaihtoehtoja. Sitä on myös yksinkertaisesti mukava pitää kädessä.

Dyson ei kuitenkaan jää kauaksi. Tämä ei ole yllätys, sillä Dyson Supersonic on erittäin kallis malli. Jos hinnalla ei olisi väliä, nousisi se listamme ykköspaikalle.

Onko hiustenkuivaajilla eroa?

Hyvä hiustenkuivaaja pitää lämmön kurissa ja kuivaa märät hiukset nopeasti. Mitä nopeammin, sitä parempi, koska silloin hiukset eivät joudu olemaan kohtuuttoman kauan alttiina kuumuudelle.

Turmaliini- ja keramiikkateknologiaa kannattaa harkita. Keramiikka auttaa jakamaan lämmön tasaisemmin, ja turmaliini haihduttaa vesimolekyylejä ja vähentävät hiusten sähköisyyttä.

Millainen hiustenkuivain on paras kiharille hiuksille?

Kiharille hiuksille paras vaihtoehto on diffuusorilla varustettu hiustenkuivain. Hiustenkuivaimelle on lisäosa, jonka piikikäs pää on leveämpi kuin hiustenkuivaajan suutin. Piikkien avulla kuuma ilma voi tunkeutua jokaisen hiussäikeen lävitse. Samalla diffuusori hajottaa ilmavirran ja varmistaa kiharakuvion eheyden.

Monissa hiustenkuivaajissa on diffuusori, jolloin kiharat hiukset voidaan kuivata tasaisesti tyvestä latvaan. Tämä auttaa vähentämään lämpövaurioiden riskiä. Lisäksi hiustenkuivain säätää automaattisesti nopeuden ja lämpötilan liitetyille lisälaitteille sopivalle voimakkuudelle. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia asetuksista, mikä puolestaan auttaa vähentämään lämpövaurioiden riskiä.

Vahingoittaako hiustenkuivain hiuksia?

Minkä tahansa lämmön käyttäminen hiuksiin vahingoittaa ulkoista suojaavaa pinnoitetta. Lämmön myötä siihen syntyy pieniä reikiä, jotka altistuttuaan kuumuudelle laajenevat. Tämä kerros hajoaa lopulta kokonaan jättäen sisäkerroksen hiussäikeitä, jotka ovat hyvin herkkiä ja rikkoutuvat nopeasti.

Hiusten kuivaaminen luonnollisesti ilman lisälaitteita ei ole kuitenkaan vaihtoehto kaikille meistä. Siksi ennen föönin käyttöä on suositeltavaa käyttää lämpösuojaavaa muotoilusuihketta. Myös hiustenkuivaimen lämpöasetus on suositeltavaa pitää keskitasolla.