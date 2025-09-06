Jag har precis sett Roborocks första robotgräsklippare i aktion – och andra märken borde vara oroliga

Roborock har lanserat sina första robotgräsklippare: RockMow Z1, RockMow S1 och RockNeo Q1

Extra knivtillbehör klipper ända ut till gräsmattans kanter

Den mest avancerade modellen har fyrhjulsdrift och dynamisk fjädring

Roborock gör några av de bästa robotdammsugarna på marknaden och nu tar företaget med sig sin expertis utomhus med sin första satsning på robotgräsklippare. Jag har precis fått en demonstration av RockMow Z1, RockMow S1 och RockNeo Q1 på IFA 2025 och de ser lika imponerande ut som jag hade förväntat mig av ett av mina favoritmärken inom robotdammsugare.

Det är logiskt: även om robotgräsklippare inte fungerar på samma sätt som dammsugare (det krävs till exempel satelliter i det ena fallet och knivar i det andra), finns det mycket gemensamt. Alla dessa modeller erbjuder smart kartläggning, avancerad navigering, stark hinderigenkänning och intelligenta schemaläggningsalternativ.

PreciEdge ingår som standard på RockMow Z1 och S1 och är ett extra tillbehör på RockNeo Q1. (Image credit: Future)

Kanske det största utropstecknet här är hur Roborock har löst kantklippningen. Företaget har lagt till en PreciEdge-kniv – ett mindre, extra klippaggregat speciellt designat för kanter. Roborock säger att detta gör det möjligt för deras robotar att klippa inom 3 cm från väggar.

Att behöva ta fram en separat kanttrimmer har länge varit en av de mest irriterande sakerna med robotgräsklippare, så detta är ett välkommet framsteg.

Det finns alternativ för olika typer av terräng och olika budgetar. RockMow Z1 är den mest avancerade modellen och byggd för svår terräng. Precis som den utmärkta Mammotion Luba 2 har den fyrhjulsdrift och kan hantera sluttningar på upp till 80 %.

Ovanligt nog finns här ett Active Steering System, vilket betyder att varje hjul drivs av en egen motor. Det innebär mjukare svängar, skonsammare manövrering och mindre risk att gräsmattan blir sönderkörd – även när gräset är blött. I demonstrationen kunde jag se hur exakt RockMow Z1 tog sig runt hinder.

Det finns också dynamisk fjädring, vilket gör att roboten kan hålla en jämn klipphöjd även om ett eller två hjul till exempel hamnar ovanpå en sten.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Slutligen kan den här robotgräsklipparen ta sig över trösklar på upp till 6 cm. Förmågan att klara höga kanter är något som sysselsätter robotdammsugarbranschen just nu, men jag har aldrig tidigare sett det specificerat för en gräsklippare. Det är praktiskt av samma skäl – du vill att din robot ska kunna nå överallt utan att du behöver plocka upp och bära den.

Om du inte har en vildvuxen skogstomt kan du vara bättre betjänt av en av de andra modellerna. Steget nedåt är RockMow S1, som liknar Z1 men saknar fyrhjulsdrift och är byggd för plattare gräsmattor – den klarar sluttningar på 45 % och trösklar på 4 cm.

RockNeo Q1 är enklare (och billigare) igen. På den här modellen justerar du klipphöjden manuellt och kantklippning är ett tillval snarare än standard.

Robotgräsklipparna kommer att få en fullständig lansering framöver enligt Roborocks hemsida (där du även kan läsa mer om de kommande modellerna), så exakt släppdatum och priser för den svenska marknaden är inte klart ännu.