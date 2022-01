Boston Dynamics hjalp Sony med AIBO – er åpen for en «Spot Lite»

Det er bare seks måneder siden den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai kjøpte robotmagikerne Boston Dynamics, og de to selskapene er fortsatt i et tidlig stadium i forholdet, der alle fremtidens muligheter ligger på bordet. Dette var tydelig under CES 2022-messen. Da Hyundai holdt sitt konferanseinnlegg måtte Boston Dynamics-grunnlegger (og antakeligvis den største robotnerden av dem alle), Marc Raibert, komme med en kjapp korreksjon av hvilket selskap han jobbet for.



Én dag etter det ovennevnte foredraget holdt Raibert sin egen lille klikk med teknologijournalister, der han fortalte at Boston Dynamics fortsatt jobber med å etablere samarbeidet med Hyundai, og at de nå identifiserer hvor de kan passe inn, og hvordan teknologiene i de ulike selskapene overlapper.



Akkurat nå er det lite av robotikken som innebærer et arbeid sammen. Hyundais MobED-plattform har ingenting å gjøre med Boston Dynamics. Det skal også nevnes at dette helt og holdent er et forskningsprosjekt. Det å finne ut hvordan Boston Dynamics' AI-teknologier kan forbedre biler er dog noe som er på veikartet.

En Hyundai-leder går rundt på CES 2022-scenen med en Spot-robot (Image credit: Future)

Det er en del åpenbare områder der nytteverdien i selskapene overlapper, som for eksempel når det gjelder hvordan roboter og biler (gjerne selvkjørende) bruker kunstige øyne som et ledd i manøvreringen. Samtidig er Raibert klar på at kravene i selskapene også kan være divergerende: «Det er likheter og forskjeller», fortalte han oss. Når det gjelder driftsikkerhet, for eksempel. Det en bil, som kjører i 90-100 km/h på uforutsigbare veier, trenger, kontra hva en fabrikkrobot, som eksempelvis Stretch, trenger, er ikke nødvendigvis sammenfallende.



Likevel mener Raibert at det er store muligheter når det gjelder produksjon. «Vi ser at fabrikker som konstruerer biler – både gammeldagse og futuristiske – kan ta på seg oppgaver som enten ikke gjøres eller kan gjøres [av roboter].»

Spot Lite

Det foreligger ingen indikasjoner på at Hyundai planlegger et radikalt skifte i Boston Dynamics' strategi når det gjelder utviklingen av roboter, men vi var nysgjerrige på hvordan det vil bli å jobbe med et såpass forbrukerorientert merke, og hva dette vil ha å si for fremtidige Boston Dynamics-prosjekter.



Robotene Boston Dynamics lager for øyeblikket – den menneskelignende Atlas-modellen, den firbeinte «hunden» Spot og den hjulbaserte strekk-roboten Stretch – er tross alt en del av samtalen. I alle fall når det gjelder Spot og Atlas. Det er ingen tvil om at disse appellerer til hvermansen. Det kan ha å gjøre med all dansingen og parkour-krumspringene.



Vi spurte Raibert om Hyundai kan finne på å trekke Boston Dynamics i retning flere forbrukervennlige varianter av robotene de utvikler, og det naturlige forslaget er selvsagt en «Spot Lite».



«Vi ville alle elsket å ha en forbruker-robot, noe i nærheten av en Spot eller Spot Lite, som koster lite. Det er dog ikke enkelt å komme seg dit.»

For å illustrere vanskelighetene involvert kom Raibert med følgende utgreiing: «Vi jobbet til og med i årevis med Sony på AIBO [selskapets robothund, som koster rundt 30 000 kroner], med å lage varianter du aldri har sett, og som kan gjøre mer.»



Sonys to forsøk på å lage forbrukerorienterte robothunder har hatt en viss suksess. Selskapet introduserte den første AIBO-modellene (som de insisterte på at ikke var en hund) i 1999. Den ble oppgradert et par ganger før den forsvant. En ny, og veldig valpe-lignende, variant, også ved navn AIBO, ble presentert for noen år siden under CES, men den er ikke mer enn et par tusenlapper rimeligere enn originalen.



Det er vanskelig å si om Boston Dynamics tilbød sin ekspertise i utviklingen av den første eller den andre runden valperoboter, men det hadde utvilsomt vært artig å få en presentasjon av alle modellene som ikke ble solgt. Vår antakelse er at de var utrolige eksemplarer, men at prisene ville ha blitt ekstreme, antakeligvis i hundretusenkronersklassen. Boston Dynamics hodeløse Spot koster per nå omlag 750 000 kroner, og skal du få den til å gjøre nytte for seg må du i tillegg vite hvordan du skal programmere den.



Raibert minnet oss også på hvor mange såkalte sosiale roboter har feilet i år etter år. Problemet er å finne den riktige idéen og lage noe som ikke koster skjorta.

Raibert kan mer om robotikk enn de fleste andre mennesker i dag. Han liker også Hawaii-skjorter (Image credit: Future)

Det er dog grunner til å være optimistisk. Raibert, som nevner at han har jobbet med roboter siden før datamaskiner ble små, mener at smarttelefonindustrien er et segment som særlig hjelper med å drive ned komponent-kostnadene, inkludert deler som kameraer og prosessorer, som kommer til å bli brukt i fremtidige roboter. «Vi får stor drahjelp», sier han, og gir følgende kommentar når det gjelder sosiale ledsager-roboter: «Jeg tror det kommer til å skje.»



Noe som kan finne på å skje før den tid er antakeligvis roboter som kan hjelpe med omsorg av eldre. I et svar på et spørsmål fra en AARP-journalist (Ed Baig), sa Raibert at han opplevde å ta vare på sin 88-år gamle tante, i hennes siste år: «Jeg tror faktisk at det er en mulighet. Jeg mener at å ha roboter som kan hjelpe med disse oppgavene er reelt.» Raibert tror også at kostnaden i dette segmentet kan være et mindre problem, siden det er mer penger tilgjengelig i eldreomsorgen enn det er i forbrukermarkedet.



Dette er helt klart noe Raibert ønsker at vil bli realisert. Selv om han ikke avslører alderen sin, sier Raibert at han på langt nær er i eldreomsorg-alderen. «Jeg vil ikke at barna mine skal måtte kle på meg om morgenen. Jeg vil at en robot skal gjøre det», sier han.



Boston Dynamics-roboter jobber allerede i barske og vanskelige miljøer, og tar seg også av standard-arbeid i fabrikker, som å patruljere blant hyllene. Bør dermed hjelpepleiere og sykepleiere frykter for jobben? Raibert kjøper ikke dette. Han sier at robotikk ofte skaper jobber i det at bransjen trenger programmerere, designere og reparatører. «Jeg mener at robotikk er som alle andre teknologier: biler, datamaskiner, fly, lasere. De forårsaker forandring, og all den forandringen er ikke negativ.»



Apropos forandringer – og nå ber vi Boston Dynamics følge med her – hva om vi kutter antallet Atlas-dansevideoer i 2022 med, la oss si to, og bruker arbeidskraften det frigjør til å begynne med Spot Lite-produksjonen? Det er bare et forslag, altså.