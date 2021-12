CES 2022: Hva får vi se fra verdens største elektronikkmesse i januar?

(Image credit: TechRadar)

Det å se CES-konferansen på nett i 2021 var helt klart litt av en opplevelse – men vi er likevel fornøyde med at arrangementet returnerer til det tradisjonelle fysiske oppmøtet i 2022, men akkurat hvor tradisjonell konferansen ender opp med å bli gjenstår å se.



Når det hele går av stabelen i januar vil CES 2022 være arnestedet til et vell av nye produkter fra alle de største produsentene i industrien. Vi kommer til å få se ledende TV-teknologi fra LG, Samsung og Sony, for ikke å snakke om nye laptoper, smarttelefoner, wearables og hodetelefoner.



Når det er sagt forventer vi et noe mer avdempet show enn i tidligere år på grunn av den pågående COVID-19-pandemien, og hvordan denne virker inn på internasjonale reiser og smittevern. (Sent i desember sa arrangøren CTA – Consumer Technology Association – at COVID-19-PCR-tester vil være en nødvendighet for alle som ønsker å oppholde seg på området.) Akkurat nå sier CTA at flesteparten av de normalt sett tilbakevendende selskapene vil være å finne på sine sedvanlige plasser på messegulvet i Las Vegas Convention Center.



Vi tok en prat med CTA, som gav oss et kort overblikk over årets messe og hvordan det inneværende arrangementet kommer til å bli litt mer «hybridisert.»



«Det digitale evenementet gav oss muligheten til å nå noen mål vi hadde hatt i tankene en stund, som for eksempel å kople folk fra hele verden sammen med hva som skjer under CES», sa Karen Chupka, som leder CES CTA.



«I forkant av 2022-arrangementet gleder vi oss til å ta et digitalt publikum og få de med på samlinger i det fysiske showet. Vi ønsker å bruke et hybrid-format som verktøy, for å kunne kople sammen flere folk og få nye publikummere inn i rekka.»

Hva med sikkerheten?

Som et svar på den raske spredningen av Omikron-varianten av COVID-19 vil en betydelig mengde dekning av CES av teknologi-media foregå over nett (dette inkluderer også TechRadar.) Det fysiske arrangementet vil likevel foregå (omtrent) som vanlig. CTA-administrasjonen delte denne uttalelsen med TechRadar:



«CES kommer til å foregå mellom 5. og 8. januar i Las Vegas, med kraftige sikkerhetstiltak på plass. Arrangementet kommer til å ha et fokus på global teknologi, inkludert innovasjoner utviklet med tanke på å bekjempe COVID-19. Tusenvis av entreprenører, bedrifter, medier og kjøpere planlegger turen til Las Vegas. Ledere på føderalt og statlig nivå samt representanter fra utenlandske nasjoner, vil være til stede. Og, vi har mottatt flere tusen nye registrerte siden sist uke. Gitt CES' omfattende helsetiltak – vaksinekrav, maskekrav og tilgjengeligheten av COVID-19-tester – i tospann med færre påmeldte og sosial distansering-forbehold, er vi sikre på at deltakere og utstillere kommer til å ha et sosial distansert, men likevel givende og produktivt arrangement.»



Flere av de største utstillerne har gjort forandringer i sine CES-planer, inkludert Microsoft, Lenovo, Meta, Amazon og Twitter (per 22. desember mener CTA å vite at antallet selskaper som ikke kommer teller 72, men bemerker også at 60 nye selskaper har meldt seg på.) Disse selskapene kommer dermed ikke til å holde pressekonferanser fysisk i Las Vegas, men de fleste kommer til å strømme presentasjonene og fungere som verter for digitale utstillinger. Disse forandringene kommer i tillegg til at en rekke produsenter har varslet om at de vil forholde seg til CES på en mer virtuell måte (LG), eller at færre medarbeidere blir sendt til messen (JLab Audio.) Du kan lese mer om dette i vår artikkel som tar for seg hvordan CES takler Omikron (på engelsk), der vi tar stilling til hva slags effekter slike store konferanser kan få.



Tross det ovennevnte vil mange store teknologifokuserte mediastørrelser, inkludert TechRadar, dekke arrangementet på avstand. Det er dog ingen grunn til bekymring, uansett om du velger å dra på CES 2022 fysisk eller om du velger å bivåne det hele fra nett, vil evenementet like fullt tilby et vell av nyheter og annonseringer. Alt dette vil være tilgjengelig for deg via et par museklikk.

CES 2022: datoer og program

Den offisielle timeplanen tilsier at CES 2022 skal foregå fra og med onsdag den 5. januar til og med lørdag den 8. januar 2022 (amerikansk tid). I dette tidsrommet vil messegulvet være åpent, og du vil kunne gå rundt og ta til deg alt de forskjellige bodene har å tilby – så lenge du har godkjent dokumentasjon på at du er vaksinert.



Som i tidligere år er det likevel to dager med pressekonferanser som kommer til å finne sted før messegulvet åpner. Disse finner sted mandag den 3. januar og tirsdag den 4. januar (amerikansk tid). Dette inkluderer «CES Unveiled», som finner sted mellom 02:00 og 05:00 tirsdag den 4. januar (norsk tid), mens de store pressekonferansene fra LG, Samsung og Sony vil foregå samme dag klokken 17:00 og vare «ut dagen» (i USA starter showet klokken 08:00, så vi regner med at det er snakk om mange og lange pressekonferanser.)



Folk flest kommer nok til å dukke opp i Las Vegas på onsdag, og CES-messegulvet vil være tilgjengelig for disse fra klokken 10:00 til klokken 18:00 (amerikansk tid, tilsvarer 19:00–03:00, norsk tid). I de følgende dagene, fra torsdag til fredag, vil messegulvet være tilgjengelig mellom 09:00 og 18:00 (amerikansk tid, tilsvarer 18:00–03:00, norsk tid.) CES 2022 vil offisielt avsluttes klokken 16:00 amerikansk tid (01:00, norsk tid), lørdag den 8. januar (eller natt til søndag her i Norge.)



Hva er det vi gleder oss til å se under det store messearrangementet?

LG på CES 2022

(Image credit: LG)

LG lover en bod i fullstørrelse under CES 2022, der det skal finnes hjelpsomme guider (kanskje noen færre enn i 2020) og en rekke AR- og VR-opplevelser. Vi vet ikke helt hvor mange av 2022-produktene som kommer til å vises frem.



I tillegg til en videoteaser fra EGOT-vinner John Legend og lovnader om et stort CES 2022-evenement den 4. januar ved navn «LG World Premier», så vet vi allerede nå at LG har en rekke rare, flyttbare TV-er i ermet, samt en kraftig ny – selskapets første – gaming-laptop. LG 17G90Q er såpass stor (17" skjerm), kraftig (Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q) og spennende at den allerede har vunnet en CES 2022 innovasjonspris.



Den nye laptopen og de rare TV-ene er antakeligvis bare toppen av isfjellet når det gjelder hva LG har på lager i forkant av CES 2022. Her er det bare å følge med.

Samsung på CES 2022

(Image credit: Future)

Alt fra TV-er, via telefoner til hvitevarer vil være mulig å kjøpe neste år fra Samsung. For ikke å snakke om alt som skal vises frem av saker og ting som kanskje ikke kommer til å være til salgs, fra kokkeroboter til ballrobot-konsepter. Det sørkoreanske selskapet har alltid et helt drøss med ting i kofferten når de besøker CES, og vi regner med at 2022 vil være skåret over samme lest.



Vi forventer at Samsung viser frem en rekke nye 4K- og 8K-TV-er basert på Neo QLED-panelene, som kommer til å følge i kjølvannet av fjorårets nydelige Samsung QN90A- og QN900A-modeller. Når det gjelder telefoner, så regner vi med at noen av de seneste midtsjiktsmodellene, samt den forsinkede Galaxy S21 FE, kommer til å vises frem. Vi skal ikke se bort i fra at kommende Samsung Galaxy S22-serien også dukker opp i en eller annen form.

Sony på CES 2022

(Image credit: Future)

Det er alltid vanskelig å ha full oversikt over hva Sony planlegger til CES. Enkelte år dukker de plutselig opp med en konsept-bil. Andre ganger har de en animatronisk hund under armen. Hva slags galskap Sony har på lur denne gangen blir spennende å se.



Når det er sagt så har vi likevel en viss formening om andre, litt mer basale, produkter som kan finne veien til CES. Fra Sonys studioavdeling er det sannsynlig at vi får høre mer om en ny serie digitale medieavspillere (med andre ord Walkman-enheter), i tillegg til et knippe hodetelefoner av høy kvalitet. Vi kommer også til å få se noen trådløse høyttalere, og når det gjelder TV-er er det forventet at vi får se tre-fire forskjellige 4K- og 8K-skjermer, ment som en apetittvekker i forkant av avsløringen av det fullstendige TV-sortimentet til Sony i 2022.



Sony pleier ikke å vise stort fra kamerasegmentet under CES, men vi kan i alle fall regne med i det minste å høre hvordan det går med musikk- og filmavdelingen. Kommer vi til å bli introdusert for PlayStation VR 2? Antakeligvis ikke, men vi kommer likevel til å følge med med argusøyne, i tilfelle Sony overrasker.

TCL på CES 2022

(Image credit: TCL)

TCL har tatt i mot mulighetene CES gir med åpne armer, og vil i år nok en gang bruke messen som springbrett for sine nye produkter som skal lanseres i løpet av 2022, for ikke å snakke om konseptdesign som er på plakaten, men som ikke nødvendigvis vil være tilgjengelig for kjøp på en stund. Selv om enkelte kommende produkter kan bli utsatt i det stille (eller aldri finne veien til butikkene) er det alltid et drøss interessante TV-er, telefoner, enheter med fleksible skjermer og andre teknologiske duppeditter som stilles ut av TCL, og vi regner med at det samme blir tilfellet under CES 2022.



Gitt at TV-er er levebrødet til TCL, så er det rimelig å anta at den nye 6-serien, basert på Mini LED-teknologi, vil følge opp fjorårets fantastiske TCL 6-serie 8K-paneler. TCL har riktignok bare syslet med telefoner i noen få år, i alle fall når det gjelder modeller som bærer selskapets navn, men vi forventer at suksessen fortsetter med oppfølgeren til TCL 20-serien fra fjoråret – kanskje med en TCL 30-serie. Det kan også være at selskapet vil vise frem TCL Tab-nettbrett, i tillegg til konseptmodeller vi ikke har nubbsjanse til å gjette på.

Hisense på CES 2022

(Image credit: Hisense)

Hisense får sjelden i nærheten av like mye omtale som storheter som Sony, Samsung og LG under CES-messen, men det er likevel verdt en titt innom selskapets bod, hvis du tusler rundt i Las Vegas Convention Center. I år regner vi med at Hisense fortsatt kommer til å satse på Google TV-baserte smart-TV-er i Europa, mens noen raffe laser TV-er kommer til å bli lansert i USA.



Hvis du er ute etter superfuturistiske skjermteknologier, så er Hisense et av selskapene en bør følge med på – dessverre er det ofte slik at de gjeveste modellene enten er konseptdesign eller kun vil være å finne på det kinesiske markedet.

Intel på CES 2022

(Image credit: Intel)

Den største avsløringen vi regner med å se fra Intel under CES er fortsettelsen på Alder Lake-lanseringene. Enkelte CPU-er i den nye familien ble lansert i november, men dette var stort sett snakk om toppmodeller for stasjonære. CES 2022 kan være anledningen for lanseringen av Alder Lake til bærbare maskiner, der den såkalte big.LITTLE-arkitekturen kommer til å komme til sin fulle rett.



Hvis de mest optimistiske spådommene går troll i ord kommer de nye Alder Lake-brikkene til å gjøre sinker ut av Apple M1- og M1X-prosessorene, for ikke å snakke om AMDs Zen 3-silisium.

Panasonic på CES 2022

(Image credit: Panasonic)

Panasonic pleier å dukke opp på CES-messen med to store annonseringer – én innen OLED TV-er og en annen innen lyd, gjerne forbundet med Technics-platespillere og hodetelefoner. I år kan pipen få en annen lyd, og vi blir ikke overrasket om Panasonic prøver seg på noe nytt, selv om de har hatt suksess med den ovennevnte lanseringstradisjonen tidligere.



Dessverre kommer vi antakeligvis til å måtte ventet på mange av annonseringene fra Panasonic, som forventes å dukke opp under IFA 2022 – hvilket finner sted i september neste år.

Våre spådommer...

Kameraer på CES 2022

(Image credit: Future)

Kameraindustrien har hatt en tendens til å sky CES i de senere år, og velger heller å dukke opp i hopetall på messer som Japans CP+ eller andre kameraspesifikke arrangementer. Det betyr ikke at vi får et CES 2022 kjemisk renset for overraskelser eller store fotoavsløringer. Vi stiftet tross alt bekjentskap med Sony Airpeak-dronen i fjor.



En av de mest interessante kameraene vi regner med at dukker opp tidlig i 2022 er Canon EOS R5c, som forventes å være en videofokusert utgave av Canon EOS R5. Ryktene vitner om at det er snakk om et kamera med aktiv kjøling, noe som skal få bukt med R5-modellens begrensninger innen varmeproduksjon. Dukker det opp under CES 2022? Det er en viss fare for at det vil annonseres via et eget evenement, men Canon viste faktisk frem Canon EOS 1D X Mark III under CES 2020 – så vi avskriver ikke den ovennevnte modellen helt.



Rent bortsett fra de tradisjonelle kameragigantene har mindre aktører som Insta360 tradisjonelt vært å finne på CES, så det er mulig at vi får se en utvidelse av det modulære One R-systemet. Det skal også nevnes at CES-scenen er et ideelt sted for fremvisningen av ny teknologi fra ferske fotoselskaper – vi håper at innovasjoner på linje med Pixii Camera dukker opp og rører litt i gryta.



Vi kan heller ikke helt avskrive at vi under CES i år får nytt om Sonys droneplattform Airpeak, og kanskje litt mer informasjon om VR-fotografi. Nå som mange av oss jobber hjemmefra kan Canons nye 3D-VR-linse være starten på en ny trend som virkelig settes i gang av CES 2022.

Telefoner på CES 2022

(Image credit: Samsung)

CES er ikke den største plattformen for lanseringer av telefoner i år – den æren får Mobile World Congress (MWC), som finner sted i februar – men en del produsenter velger likevel å vise frem en del nye mobiler under årets første store evenement. Dette inkluderer en del flaggskip-telefoner, men det er for det meste snakk om midtsjikt- og billigmodeller, siden de fleste velger å spare på kruttet til februar og MWC.



Som ovennevnt i de respektive seksjonene, så forventer vi at Samsung og TCL kommer til å ha en rekke nye enheter fremvist, i alle fall hvis de følger trenden vi har sett i de senere år. Det inkluderer de litt dyrere midtsjiktsmodellene, som for eksempel oppfølgeren til Samsung Galaxy A52 og Samsung Galaxy A72, samt potensielt Samsung Galaxy S21 FE. Fra TCL regner vi med at vi får se første runde med produkter i TCL 30-serien, men at de resterende vil dukke opp senere på året.



Det er mulig at andre produsenter også kommer til å vise frem sine bestselgere, slik som Motorola gjerne gjør med sine Moto G-telefoner. Vi forventer også at litt mindre tradisjonelle enheter dukker opp, særlig når det gjelder mobiler med fleksible skjermer: Både TCL Rollable og LG Rollable ble vist frem under CES 2021, og selv om disse modellene ikke ennå har kommet i butikkene (hvil i fred, LG-telefoner), så er de fortsatt aktuelle som ledetråder mot fremtidige telefondesign.

Lydprodukter på CES 2022

(Image credit: Sony)

Vi er bortskjemte når det gjelder presentasjonen av lydprodukter under messer. Siden vi har både NAB, Bristol Hi-Fi Show og CanJam å se frem til, betyr det i praksis at vi har et nytt arrangement hver tredje måned som kommer til å vise oss det seneste innen Hi-Fi, alt fra hodetelefoner og høyttalere til lydplanker. Og selv om vi har mang en mulighet til å dekke ørene med kremen innen øreklokker i tiden som kommer, så tilbyr CES gjerne en unik mulighet til å få med seg hva som ligger litt frem i tid – med andre ord de mer eksperimentelle greiene.



I årene som har vært har dette inkludert Creatives Super X-Fi-teknologi og Sony 360 Reality Audio, og vi forventer flere oppgraderinger i begge de ovennevnte produktkategoriene under årets arrangement.



Rent bortsett fra hodetelefoner, så kan du forvente å se en rekke nye Bluetooth-høyttalere og lydplanker fra LG, Samsung og Sony – i tillegg til bokhyllemodeller og tradisjonelle gulvhøyttalere fra Klipsch, JBL med flere. Det er kanskje ikke den mest konkrete spådommen du har hørt i det siste, men det er mye som rører seg i Hi-Fi-verdenen, og produkter blir annonsert og lansert i en rasende fart, så at noe går en hus forbi er kanskje ikke så overraskende.

TV-er på CES 2022

(Image credit: Future)

Større. Mer lyssterke. Flere piksler. Bedre kontrast. Det høres så enkelt ut når du deler det opp i kategorier, men i realiteten er det disse fire trekkene alle TV-produsenter i verden prøver å forbedre akkurat nå. Større skjermer har alltid vært en trend under CES-messer, men i de senere år har vi sett noen virkelig enorme modeller som har ligget tett oppunder 90 tommer. Det blir ikke lett å komme seg over denne størrelsen, og garantert ikke billig, men det er bare et spørsmål om tid før vi kan tusle inn hos nærmeste elektronikkforhandler og handle en rimelig 100-tommer.



Når det gjelder lysstyrke og kontrast er det sannsynlig at nye Mini LED-TV-er kommer til å gjøre det bra på begge fronter. Vi fikk vår første bøling modeller fra LG og Samsung i år i form av Samsung QN90A og LG QNED99 – begge gav oss bakoversveis.



Det er noen interessante rykter som flyter rundt i eteren omhandlende hva slags skjermteknologier som kommer til å ta over på sikt – hva med holografiske og gjennomsiktige TV-er? Nøyaktig hva som dukker opp vites ei, men Las Vegas er rett rundt hjørnet, så det blir svært spennende å se hva de tre store har kokt i hop i år.

Smarthus-produkter på CES 2022

(Image credit: Arlo)

Berøringsfri teknologi var en av de store snakkisene under CES 2021. Kohler viste for eksempel frem en vannkran som slås på ved å veive hånden foran den og Arlo presenterte en videodørklokke som kan gi deg et varsel når noen står på trammen, slik at vedkommende slipper å trykke på selve dørklokkeknappen. Takket være den pågående globale pandemien er det trolig at flere slike berøringsfrie løsninger kommer til å dukke opp under CES 2022.



Det ville vært rart om vi ikke stiftet bekjentskap med noen mer tradisjonelle smarthus-duppeditter også. Inkludert sikkerhetskameraer for hjemmet med bedre oppløsninger og smartere AI-funksjoner som kan hjelpe en med å unngå uønskede varsler om bevegelse. Vi regner også med at vi kommer til å se haugevis med nye robotstøvsugere, som tilbyr bedre sugeevne og gjevere AI, som enklere vil forsere hindringer i hjemmet. Alle har tross alt en sokk eller to som har rømt fra skittentøyskurven, eller ladekabler som ligger mer eller mindre strødd.

Wearables på CES 2022

(Image credit: Future)

De fleste storprodusenter av treningsprodukter (som Garmin og Fitbit) foretrekker å arrangere sine egne evenementer når produkter skal lanseres, snarere enn å samle sammen alt til én stor avsløring under CES. Det betyr dog ikke at Fitbit ikke kommer til å besøke Las Vegas-messen i 2022.



Fitbit eies nå av Google, og teknologigiganten jobber nå på spreng for å få Fitbit-apper og andre finurligheter til å fungere på sitt eget smartklokke-operativsystem, Wear OS. CES brukes tradisjonelt sett som et lanseringspunkt for nye Wear OS-klokker, der selskaper som Skagen, Suunto og Withings gjerne viser frem sine seneste Google-baserte enheter, så det kan være at vi under 2022-messen for første gang får stifte bekjentskap med hvordan Fitbit-funksjonene vil se ut på en smartklokke.

Vi kan også se for oss at vi får se enkelte treningsmodeller som viker litt fra normen. Under CES 2021 viste britiske DNABand frem en klokke som bruker data sakset fra en spyttprøve til å gi skreddersydde råd mens en handler råvarer på butikken. Det er ikke usannsynlig at vi kommer til å få se lignende rariteter i 2022, så det er verdt å følge med på nyoppstartede selskaper som ønsker å tiltrekke seg oppmerksomheten til investorer via merkelige idéer.



Et siste mulig trekkplaster vil være «treningsutstyr-som-tjeneste». Vi har sett en interessant utvikling innen dette området i det siste, nå som både Amazon og Fitbit har lansert nye enheter som gjemmer deler av informasjonen bak en betalingsmur. Under CES 2022 er det mulig at vi får en første titt på et aktivitetsarmbånd som er gratis å skaffe seg, men som krever et månedsabonnement, hvis man vil ha tilgang til informasjon om ens personlige helse.

CES 2022: Slik registrerer du deg

(Image credit: SFIO CRACHO / Shutterstock)

Om man ønsker å registrere seg og ta turen til CES 2022, så er det mulig å gjøre via CES-hjemmesiden. CTA tar drøye 2600 kroner for bryderiet, og billettprisen vil gjelde for de fleste fremmøtte, inkludert alle som driver med detaljhandel. Er man derimot journalist eller analytiker vil man komme inn gratis.