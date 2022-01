Samsung Galaxy S21 FE lansert, til en noe overraskende pris

Vel, dette var litt av en timing. Tidligere regnet vi med at Samsung Galaxy S21 FE ville dukke opp i august i fjor, og når det ikke skjedde begynte det å gå rykter om at hele modellen hadde blitt kansellert – men nå er den altså endelig her, og avsløringen fant sted under årets store teknologimesse, CES 2022.



Å velge nettopp CES 2022 som arnested for annonseringen av det seneste familiemedlemmet i Galaxy S21-serien er interessant timing fra Samsungs side, siden resten av gjengen har ventet hele elleve måneder på denne attpåklatten – og det antakeligvis ikke er mer enn omlag en måned til Samsung Galaxy S22-serien får sin debut.

For å få fatt på Galaxy S21 FE må man ut med 8 190 kroner for grunnmodellen med 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass, mens storebror med 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass koster 8 990 kroner.



Da Galaxy S21 ble lansert for snart et år siden måtte man ut med nærmere 10 000 kroner for grunnmodellen, og i dag kan man kjøpe den for mellom 6 og 7 tusen (hos de fleste forhandlere.) Gitt prisen burde det kanskje være litt ekstra lokkemat blant innmaten i den nye FE-modellen?



Slik plasserer Samsung Galaxy S21 seg i pris akkurat nå:

I motsetning til det vi hadde forventet på forhånd, så bør man se på Samsung Galaxy S21 FE som et modell som plasserer seg i midtsjiktet i serien, mellom standardmodellen og plussmodellen, istedenfor et billigalternativ.

Samsung Galaxy S21 FE-spesifikasjoner

Hva har modellen å tilby? Du kan ta en tur innom Samsung Galaxy S21 FE-testen vår (skrevet av våre britiske kolleger) for en mer detaljert utgreiing, men spesifikasjonene er altså som følger.



Telefonen har en skjerm på 6,4 tommer med FHD+-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og i likhet med mange andre Samsung-modeller er det skjermen som imponerer mest. Designet kommer dog på en god andreplass. Dette er snakk om en ganske så slank mobiltelefon, og rent visuelt ligner den en hel del på S21.



Er man ute etter en mobil man kan ta bilder med, kan vi berolige deg med at også S21 FE har kameraer. På baksiden finner man de samme 12 MP-sensorene i hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet som i S21, mens man må nøye seg med en 8 MP-sensor til telefoto (denne erstatter 64 MP-varianten i S21.) Den eldre S21-modellen har dog et selfiekamera på 10 MP, mens FE oppgraderer til 32 MP.



I hjertet av Galaxy S21 FE banker den samme Snapdragon 888-prosessoren som enkelte S21-modeller også brukte (også her i Norge), godt hjulpet av 6 eller 8 GB RAM og 128 GB eller 256 GB lagringsplass. Med på lasset får man også et batteri på 4500 mAh som kan lades enten kablet (25 watt ladeeffekt) eller trådløst (15 watt ladeeffekt). Telefonen støtter også reversert trådløs lading på 4,5 watt.



Når det gjelder operativsystemet, så brukes det også her Android 12, i form av selskapets egenutviklede One UI 4-variant.



Samsung Galaxy S21 FE er bare én av telefonene vi regner med blir lansert under CES 2022, og modellen ble avduket samtidig som OnePlus ertet oss med en første kikk på OnePlus 10 Pro, så bli ikke overrasket om det renner inn flere annonseringer i dagene som kommer.