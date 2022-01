LG viser frem mer lyssterke OLED-TV-er og oppfølgere til C1- og G1-modellene under CES 2022

Nye prosessorer, bedre sortnivåer, nye skjermpaneler og nye banebrytende størrelser er noe av det LG tilbyr i OLED-, QNED-, og UHD-TV-ene sine i 2022, introdusert under CES 2022 i Las Vegas.



LGs OLED-serie har tatt store steg sine de første 55-tommerspanelene ble avslørt i 2012, og den gang måtte man faktisk ut med over 100 000 kroner for å være med i den gjeve klubben. I 2022 er markedet tettpakket med 4K-TV-er til under 7000 kroner, og konkurransen i OLED-markedet er til å ta og føle på.



I et forsøk på å beholde det stadig minkende forspranget fikk TechRadar bli med på en sniktitt på LGs nye store og høyoppløselige skjermer, med sine briljante farger, nattsvarte sortnivåer og ekstreme detaljnivåer.

Meet the all-new C2 and G2 Gallery Edition OLED TVs

LGs nye OLED evo G2 på 97 tommer (Image credit: Lance Ulanoff)

LGs OLED-paneler i Evo-serien kommer til å sitte i en ny G2-variant på 4K og 97 tommer. Selv om dette strengt tatt ikke er den største TV-en vi har sett, så er det likevel en enorm skjerm med svært imponerende bildekvalitet. Samtidig som ulike spesifikasjoner ble presentert viste panelet frem en samling malerier fra ulike mestre (i falske rammer), og det var ikke spesielt enkelt å skille skjerm fra virkelighet.



I andre enden av skalaen finner vi den nye 42-tommeren LG42C2 4K OLED, et produkt som antakeligvis kommer til å virke spesielt besnærende for gamere som er ute etter en kompakt skjerm som ikke sparer på bildekvaliteten TV-en mottar fra de seneste konsollene og PC-ene.

Bildekvaliteten i nye LG65C2 er nydelig, og selve TV-en er laget av et nytt fiberkomposittmateriale som halverer vekten kontra forgjengerne. (Image credit: Lance Ulanoff)

En del av innmaten i disse TV-ene er i år i fluks, grunnet den nye lysstyrketeknolgien som befinner seg i Gallery-serien – i store trekk takket være et nytt kjølesystem. Alle toppmodellene fra LG vil i år ha den nye Alpha 9 (α9)-prosessoren (5. generasjon.)



α9 tar i bruk AI-oppskalering for å omforme alt materiale til 4K-oppløsning. Såkalt tone mapping (som gjør at lysere områder blir enda lysere) brukes nå i 5000 soner (tidligere var det kun 576 soner) og man får også en ny AI-drevet såkalt objektforbedring, som skal hjelpe på å separere ut for- og bakgrunn i bilder.



De nye TV-ene kan også oppjustere lyden til en virtuell mix på 7.1.2, i motsetning til fjorårets 5.1. Tynne TV-er tilbyr gjerne ganske så dårlig lyd. LG har nok ingenting i mot å selge deg en ny lydplanke for å rette på dette, men de færreste har lyst til å kjøpe flere duppeditter når de ikke må, så det er ikke overraskende at LG kontinuerlig prøver å forbedre lydkvaliteten i selve TV-produktene sine.

Den nye lydplanken fra LG (Image credit: Lance Ulanoff)

LG avslører også en ny lydplanke som nå har et oppadvent høyttalerelement som skal gjøre blant annet stemmer langt mer fremtredende. Generelt sett kan det være vanskelig å lage et lydrom der stemmer ikke blir borte i lydmikser laget for avanserte hjemmekinosystemer, så dette kan komme godt med for alle som irriterer seg over lav dialog. Den snaut meterlange boksen gjorde en god jobb med å fremheve stemmer ut av lydkakofonien som eksisterer i den ellers ganske begredelige «Batman vs. Superman», for eksempel.

LG har oppdatert G2-chassiset (baksiden), slik at den ligger i flukt med veggen (C1 kan ses i forgrunnen) (Image credit: Lance Ulanoff)

Det er en del oppgraderinger i det som finnes rundt selve panelene også. Toppmodellene i G2-serien får en mer konsekvent paneltykkelse som gjør at den normalt sett tykkere nedre tredjedelen av skjermen nå er tynnere. Fordelen er at hele skjermen nå vil ligge i flukt med veggen – og dermed ligne mer på den hengende bilderammen produktet skal etterligne.



C2-serien har også fått en ny ramme i fiberkompositt som LG hevder skal gjøre at hele apparatet veier halvparten av tilsvarende modell fra fjorårets C1-serie. Det er gode nyheter for alle som foretrekker å montere TV-en på veggen selv.



Alle de nye OLED-TV-ene, bortsett fra A2-modellene, har nå en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, hvilket gjør at de egner seg meget godt til gaming.

LG42C2 (på 42 tommer) er den perfekte gamingskjermen (Image credit: Lance Ulanoff)

webOS has a new name and the cinema-sized Z2 OLED

Hva med litt gaming i 8K? (Image credit: Lance Ulanoff)

LG sakker heller ikke ned utviklingen av OLED-TV-er med 8K-oppløsning. Vi så en utrolig Z2-modell på 88 tommer, som nesten måtte tåle at vi puttet nesen inntil panelet før vi så pikslene (på 97-tommeren med 4K-oppløsning kunne vi ane konturene av bildeelementene da vi var 2-3 cm unna.) Vi fikk også tatt en titt på LGs nye 77ZX 8K-gamingskjerm. Vidunderet støtter NVIDIA G-Sync og HDMI 2.1 (helt opp til 48 Gbps.) Selskapet koplet ikke skjermen til en konsoll, men snarere en kraftig gaming-PC, som vi fikk teste i noen minutter. Det hele så selvsagt svært bra ut, men vi kan ikke si at vi merket store forskjellen mellom å spille på denne og, for eksempel, en stor 4K-skjerm.



LGs oppgraderinger innen skjermteknologi handler dog ikke bare om bildekvalitet. Selskapet utvikler også noen fascinerende oppdateringer som antakeligvis vil kunne friste kunder som bryr seg mindre om bildet og mer om hverdagslige forbedringer.



De nye modellene vil støtte en såkalt Always Ready-modus, hvilket innebærer at TV-ene kjører en syklus med roterende kunst av forskjellige art (dette ble brukt flittig under demonstrasjonen), en klokke eller et knippe egne bilder.

WebOS22 legger til muligheten for brukerkontoer (Image credit: Lance Ulanoff)

Alle LGs smart-TV-er kjører WebOS, som nå går under navnet WebOS 22 (i år.) Plattformen får en del oppdateringer, inkludert muligheten til å legge til egne brukerprofiler. Brukere vil kunne logge seg inn og få sitt egne skreddersydde innhold – men selve TV-innstillingene vil fungere på tvers av kontoene.



De nye produktene har også fjernfelt-mikrofoner og støtter de fleste smartassistenter på markedet. Som en LG-representant fortalte oss, kan man også (gitt at man har en konto og er logget inn) få tilgang til alle systemer ved å bruke sitt sedvanlige nøkkelord. TV-ene vil også respondere på «Hey, LG».



En eller annen gang i løpet av andre halvdel av 2022 vil LG også legge til såkalt Room to Room Share i alle kompatible LG-TV-er. Kort sagt muliggjør dette at man kan sende en kilde (fra en tuner, Chromecast, konsoll, eller lignende) fra en LG-TV til en annen, gitt at de er på samme Wi-Fi-nettverk.

The QNED line and Micro LED boost

(Image credit: Lance Ulanoff)

Bildekvaliteten i LG-QNED-Mini-LED-75QNED99 er til å få bakoversveis av (Image credit: Lance Ulanoff)

LCD-skjermer selger fortsatt bedre enn OLED, hvilket er grunnen til at LG også oppdaterer sin QNED 4K-serie i 2022. Alle produktene i serien får oppdatert Quantum Dot-teknologi, der NanoCell-laget nå skal være lysproduserende. Hovedstyrken til Quantum Dot-systemet er at blåfargen fra LED-lyset blir gjort klarere, samtidig som noe av dette lyset blir omgjort til grønt, mens rødfargen lages i selve NanoCell-laget. LG hevder at TV-ene klarer å reprodusere over 90 % av fargene i DCI-P3-fargerommet, hvilket skal være bedre enn de 70 prosentene tradisjonelle LED-baserte LCD-TV-er skal klare.

Bruken av Mini LED-baklys gir panelene mer finkornet kontroll over sortnivåer og gjør at såkalte halo-effekter holdes til et minimum. 8K-skjermene har over 2400 lokale dimmesoner.



Vi tok en titt på noen av de nye QNED-apparatene, og selv om de ikke har 33 millioner piksler, så er bildekvaliteten likevel fabelaktig. Her var det sterke farger, fantastiske sortnivåer og et mer enn bra nok detaljnivå, som så bra ut, selv bare en halvmeter unna.



Det kommer også en rekke nye budsjettmodeller med UHD-oppløsning som bruker den noe eldre α5-prosessoren, men som i år er 56,7 mm tynnere enn den foregående generasjonene Ultra HD-apparater. Disse tar også i bruk den samme WebOS-programvaren som de dyrere OLED- og QLED-seriene.



Informasjon om priser og tilgjengelighet forventes avslørt i første kvartal 2022.