LGs OLED-TV-er blir snart enda bedre

LG har annonsert at en oppgradering av selskapets OLED-TV-teknologi er på vei, en nyvinning sørkoreanerne hevder vil gjøre sine ledende TV-apparater enda bedre. Navnet på herligheten: OLED.EX.



OLED-teknologien ligger bak noen av de aller beste TV-ene på markedet, men disse modellene er gjerne ikke like lyssterke som konkurrerende modeller basert på andre teknologier – men ved å bruke et nytt materiale i produksjonen av OLED-panelet i seg selv, hevder LG at lysstyrken kan forbedres med opptil 30 prosent.



Dette innebærer å bruke deuterium, en isotop av hydrogen, hvilket i praksis vil si at hydrogenatomet har en ekstra nøytronpartikkel (dette gir opphav til klengenavnet «tungtvann», når en slik hydrogenpartikkel figurerer sammen med oksygen i vannform.) Dette stoffet vil i fremtiden erstatte det vanlige hydrogenet som nå brukes i produksjonene av OLED-TV-er, noe som er kimen til økningen i lysstyrke.



LG skal også ta i bruk nye algoritmer som stabiliserer OLED-pikslene som brukes i TV-ene. Dette skal muliggjøre at selskapets TV-modeller bedre forutser bildene panelet skal vise, og dermed slå pikslene av og på mer presist. Via den nye teknologien skal de mørke og lyse områdene i forskjellige scener bli enda mer fremtredende.



Nyvinningene i produksjon vil også føre til at LG kan være mer aggressive i designet. I praksis vil dette innebære at kanten rundt selve skjermpanelet kan krympes, og nå være så tynn som 4 mm. Dagens størrelse er på (nær sagt usynlige) 6 mm, og er på ingen måte et problem, men teknologien hjelper likevel LG i retningen «faktisk kantløs» – hvilket er et attraktivt design-mål for de aller fleste.



De nye OLED.EX-TV-ene kommer antakeligvis til å bli vist frem under CES 2022, men hvilken form dette vil ta er per nå uklart. Teknologien skal ikke være klargjort til masseproduksjon før tidligst april 2022, så hvorvidt det er årets (foreløpig ikke annonserte) OLED-modeller C2 som får teknologien gjenstår å se.



LG har ikke bekreftet hvorvidt den forbedrede produksjonsprosessen kommer til å medføre dyrere OLED-modeller. TechRadar har tatt kontakt med TV-produsenten for en avklaring.

Hva er deuterium?

Deuterium, som blant annet brukes i fusjonsreaktorer, er en velkjent isotop som gjerne utvinnes fra havvann. Som ovennevnt er det gjerne tungtvann vi forbinder med deuterium, og her i Norge er stoffet selvsagt ekstra kjent på grunn av Tungtvannsaksjonen i Rukjan under andre verdenskrig. Isotopen brukes ellers flittig innen forskning og forbrukerelektronikk.



LG sier at de har råket på en måte å fremstille deuterium og bruke det i OLED-TV-ene sine i form av en «deuteriumforbindelse» – noe som ser ut til å være et produkt av at selskapet har nådd et visst punkt når det gjelder kostnadseffektivitet.



OLED-TV-er har i årevis vært toppen av kransekaka når det gjelder TV-teknologi, men det har ikke manglet på utfordrere. Samsung, med sin oppdateringer av den gamle LCD-teknologien (QLED), har blant annet ført til at OLED har mistet topplasseringen i vår oversikt over de beste TV-ene på markedet, til fordel for en 8K-variant basert på QLED.



Kommer denne forbedringen av skjermteknologien til å gjøre kappløpet ennå mer spennende? Det er vanskelig å si nå som vi kun har annonseringen å basere oss på, men vi gleder oss stort til å teste de nye TV-ene når de blir tilgjengelige for kjøp.