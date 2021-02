OLED vs QLED: en sammenligning av de konkurrerende TV-typene

OLED eller QLED? Dette er et viktig spørsmål man må stille seg når man skal kjøpe en ny TV i disse dager. Selv om man de senere årene har sett store fremskritt på TV-fronten, og flere konkurrerende teknologier, pågår det en tett duell mellom disse to ulike TV-teknologiene. Det er i det store og hele heller ikke noen klar vinner. Dette handler mest om hva som passer best for deg, dine preferanser og ditt budsjett.

Dette gjør kampen mellom OLED og QLED enda tettere enn mellom 4K vs 8K eller Sony vs Samsung. OLED eller QLED? Valget handler om hva som gir det beste bildet og den beste seeropplevelsen. Er det OLEDs selvlysende prakt, eller den kraftige lysstyrken og quantum dot-kontrasten i QLED-teknologien?

Det kan imidlertid være vanskelig å få klarhet i hva som er forskjellene mellom disse konkurrerende TV-teknologiene, og hva disse ulikhetene betyr for deg som seer. Dette kan til og med være krevende for kunnskapsrike TV-entusiaster. Hva er egentlig OLED? Hvilke TV-merker tilbyr hvilken teknologi? Hvordan kan du avgjøre hvilken av dem du foretrekker allerede før du kjøper en ny TV.

Og det er nettopp derfor vi har skrevet denne saken. For å forenkle sjargongen, slik at du har de opplysningene du trenger når du er på utkikk etter en ny TV til hjemmet – enten du er på jakt etter en 75-inch 4K TV til stua eller en gaming-TV til å ha på soverommet.

Man opplever nå at Sony, Panasonic, Philips, Vizio og til og med Huawei markedsfører OLED-TVer og lovpriser deres egenskaper – selv om Hisense fort forlot den etter lanseringen av deres katastrofale O8B OLED. OLED er med overlegen margin den mest utbredte førsteklasses panelteknologien, og den blir stadig billigere. Men QLED har fordelen av å støttes av Samsung – verdens største produsent av TVer.

Man kan beskylde QLED for å være LED, men under et annet navn. Teknologien stammer fra en videreføring av Samsungs SUHD- (Super UHD) TVer, som kom for noen år siden. Serien vokser svært fort i omfang, noe som kan utvanne verdien av QLED-betegnelsen. Men QLED representerer uansett det beste ved Samsungs skjermteknologi, med et «kvantefilter» som gir en langt kraftigere kontrast enn det man ville ha ventet seg fra en LCD-skjerm.

Du vil også finne TVer merket «QLED» fra TCL og Hisense, så det er ikke bare noe markedsavdelingen hos Samsung sysler med.

Men hvilken av de to – QLED eller OLED – er egentlig best? Vi har samlet de viktigste detaljene man må kjenne til med både OLED- og QLED-teknologien. Hva er de, hva er forskjellen på dem og hvilke TV-produsenter støtter dem. Les videre for å få svar på spørsmålene om OLED og QLED.

LGs OLED TVer egner seg godt til både gaming og filmtitting, etter introduksjonen av Nvidia G-Sync (Image credit: LG)

OLED vs QLED: argumenter for organisk LED

OLED – fordeler og ulemper Fordeler:

Lettere og tynnere (2,57 mm)

Selvlysende piksler

Mer overbevisende svart

Raskere oppdateringsfrekvens (0,001 ms)

Fri for hakking og uskarpheter Ulemper:

Begrenset utvalg skjermstørrelser: 48, 55, 65, 77, 83 og 88"

Dempet lysstyrke (opp til 1000 nits)

Dyrt

Vi kan oppsummere kampen mellom OLED og QLED i én setning: QLED er en videreføring av eksisterende LED-teknologi, mens OLED er en helt ny teknologi.

OLED står for Organic Light Emitting Diode, og utnytter en karbonbasert film mellom to ledere som sender ut sitt eget lys når en elektrisk strøm sendes gjennom den.

Ettersom det er selve pikslene som skaper lyset, blir de helt svarte når de slås av. Det betyr at man slipper LED-formatets klumpete bakgrunnsbelysning, man får utrolig realistisk svartfarge, såkalt «uendelig» kontrast, lynrask oppdateringsfrekvens og en dempet lysstyrke som passer ypperlig til film. Det sistnevnte kan virke litt matt sammenlignet med LED. Når du ser på en OLED-TV for første gang, får du følelsen av å ha opplevd noe virkelig spesielt.

OLED har låst seg til et lite knippe størrelser de seneste årene, ettersom de produseres i et lavere antall enn LED. LG har nå utvidet sortimentet til å omfatte 48-tommers OLED-TVer, mens 83-tommere og 42-tommere skal komme i 2021.

De nye lyssensorene i TVer fra Panasonic TV og LG TV forbedrer også OLEDs ytelse i godt belyste omgivelser, men dette er langt fra noe du finner i de fleste OLED-apparater.

QLED vs OLED: argumenter for kvantepunkter

QLED – fordeler og ulemper Fordeler:

Strålende høylys

Ultrakraftig lysstyrke (opptil 2000 nits)

Bredt utvalg i størrelser fra 32" til 98" Ulemper:

Ikke så slanke (25,4 mm)

Overdreven lysstyrke

Mindre overbevisende i det svarte

Langsommere oppdateringsfrekvens

QLED er egentlig ikke en veldig ny teknologi. Det er heller en omdøping. Inntil 2017 kalte Samsung sin flaggskipmodell SUHD. Dette fungerte ikke så godt som de håpet, så nå kalles de QLED, noe som står for Quantum-dot Light Emitting Diode.

Ja, det låter veldig likt som OLED, noe som er ganske forvirrende. Og klarere blir det ikke av at LG har kommet med sin nye QNED-serie. Hva er greia med disse navnene, egentlig?

QLED skiller seg uansett kraftig fra OLED. Skjermen er ikke «selvlysende», og den benytter seg dessuten av bakgrunnsbelysning. I følge Samsungs markedsføringsavdeling henger ordet «quantum» sammen med at det benyttes et kvantepunktfilter foran den bakgrunnsbelyste LCDen. Dette forbedrer skjermens kontrast og fargeklarhet. Teknisk sett skulle vel disse TVene omtales som QLCD-LED, og dermed kan vi ikke klage for mye over betegnelsen man har valgt.

Dermed er ikke dette neste generasjons skjermteknologi i det hele tatt. Det er bare en modifikasjon av LCD-teknologien. Det betyr ikke at den ikke er imponerende – den er faktisk svært god.

I 2021 har Samsung dessuten reintrodusert QLED-serien som «Neo Qled», noe som omfatter implementeringen av en MiniLed-bakgrunnsbelysning. Dette multipliserer opp antallet LED-enheter, noe som gir bedre kontroll over lysstyrken. En kjærkommen bivirkning av dette er at synsfeltet blir større, den potensielle lyshetsgraden økes og punktfortegningen reduseres.

Hvilke merker støtter OLED og QLED?

Kampen mellom OLED og QLED handler om merkevare, og det handler om intern sørkoreansk konkurranse. Hver eneste OLED-panel i hver eneste OLED-TV er produsert av firmaet LG Displays, mens hvert eneste QLED-panel produseres av Samsung,

Team OLED:

De fleste TV-merkene har sluttet seg til OLED, ettersom de mener denne teknologien gir den overlegent beste bildekvaliteten. Det er vanskelig å være uenig, men til tross for at LG, Sony, Panasonic, TP-Vision (under navnet Philips i Europa), Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth og ChangHong alle tilbyr OLED-TVer, er de likevel oftest temmelig dyre. Produsenten LG Display klarer rett og slett ikke å produsere panelene fort nok til at kostnadens skal kunne reduseres. Dermed virker OLED TVer temmelig eksklusive.

Dette er imidlertid i endring. I 2020 fikk man 48-tommers OLED-TVer, og 42-tommere skal være like rundt hjørnet (og det samme gjelder 83-tommere). Økt produksjonshastighet skulle også bidra til lavere priser. Men Hisense har allerede valgt å gå bort fra denne teknologien, etter den svake modellen Hisense O8B OLED, som ikke akkurat var den beste ambassadøren for teknologien,

Team QLED:

Samsung ga opp forsøket med å lage OLED-TVer i 2014 på grunn av svake produksjonstall, og først i 2017 begynte de å snakke om QLED. Nå forsøker de å gjøre konseptet mer populært gjennom å involvere flere merker.

Selv om det er langt færre merker som støtter QLED, trekker de godt i samme retning. Samsung, Hisense og TCL dannet i 2017 QLED Alliance, i den hensikt å fremme utviklingen av QLED, og for å åpne for flere TVer med QLED i verdens største TV-marked – Kina.

Panasonic tar enda et steg fremover med JZ2000, som er utstyrt med et spesiallaget OLED-panel. (Image credit: Panasonic)

OLED vs QLED: hva er best for gamere?

Hvis du først og fremst er interessert i en TV som passer godt til gaming, burde du vurdere den ut fra andre kriterier enn OLED vs QLED.

Sent i 2020 kom PS5 og Xbox Series X, og da vil du nok ønske å fremtidssikre deg ved å skaffe en TV med HDMI 2.1-porter som kan overføre 8K-video fra konsollene (ved 60 Hz) og 4K-video ved 120 Hz. Lav signalforsinkelse er ikke alltid spesifisert på TVenes produktsider, men vi anbefaler deg uansett å holde et øye med dette – eller å hoppe rett til vår oversikt over de beste gaming-TVene. Denne artikkelen om PS5-klare TVer går gjennom flere spesifikasjoner og andre ting du må være oppmerksom på når du skal kjøpe en gaming-TV.

OLED-TVer fungerer helt klart best til å gi naturlig kontrast. De gjør at cinematiske spill – enten det dreier seg om de intergalaktiske horisontene i Halo Infinite eller de frodige skoglandskapene i Shadow of the Tomb Raider – ser overveldende bra ut. LGs OLED-TVer leveres med Nvidia G-Sync, som bidrar til at bevegelsene i spillet blir silkemyke.

På sin side er QLED-TVer langt mer lyssterke, og kan bidra til bedre sikt når du spiller, så både omgivelser og objekter oppfattes lettere. Dette kommer jo an på hva du spiller, men det å skaffe seg en TV med lav signalforsinkelse, VRR (variable refresh rate) eller HDMI 2.1-port, vil være langt viktigere enn den underliggende skjermteknologien.

(Image credit: Samsung)

OLED vs QLED: hvilken burde du velge?

Hvis du er ute etter en 55-tommers TV av høy kvalitet, burde du kjøpe en OLED-TV, ettersom begge teknologiene er ganske likt priset i dette formatet. Men hvis du tenker deg noe annet, for eksempel en mindre skjerm og/eller har mindre penger å rutte med, blir det mer komplisert.

Ettersom LG Displays lager alle OLED-paneler og Samsung alle QLED-skjermer, er det fort gjort å tenke at det er enkelt å trekke generelle konklusjoner om hvilken teknologi som for eksempel passer best til spill, og hvilken som fungerer best til film. Det er ikke tilfellet. Som med annen forbrukerelektronikk, avhenger det av A, hvor mye du betaler, og B, hvilket merke du velger.

Samsings flaggskip-QLED er Samsung Q950TS 8K QLED TV, mens LG CX OLED demonstrerer det beste ved OLED. Hvis du leser våre gjennomganger av disse to modellene, ser du hva de to teknologiene tilbyr på sitt beste – eller du kan vente og se hva årets toppmodeller fra de samme merkene har å by på.

Hvis du skal ha en rimeligere TV, til for eksempel under 15 000 kroner, har du for øyeblikket valget mellom LED- og QLED-modeller, ettersom du ikke får så rimelige OLED-modeller. Men du kan for eksempel få Samsung Q60R QLED til under 13 000 for 65-tommeren, og finner du 43-tommeren, kan den gå for under 10 000 kroner.

Det kommer også en mengde nye Samsung TVer i 2021, og dessuten nye OLED-modeller fra LG, Panasonic, Sony og Philips. Dermed er det mulig at styrkeforholdet mellom de to teknologiene er i endring.

Ingen TVer er like lyssterke som Samsung QLED. (Image credit: Samsung)

Fremtiden for OLED vs QLED

Uansett hvilke kjøpstips du har snappet opp i denne saken, ligger det an til store forandringer i årene som kommer.

Det foreligger planer om å utvikle QLED-modeller uten LCD-bakbelysning, slik at de blir helt «selvlysende». Dette er et trekk som kan kombinere fordelene fra OLED- og QLED-teknologiene, og dermed skape problemet for tilvirkere av OLED-paneler, altså LG Display.

«Ekte QLED-skjermer er selvlysende, akkurat som OLED, og disse har vi ennå ikke sett på markedet. De ventes å komme om de neste årene», sa David Tett, markedsanalytiker hos Futuresource Consulting . «Når dette kommer på markedet, tror vi dette kommer til å bli den største utfordringen OLED har møtt. Her vil man få mange av de samme fordelene som OLED, med få potensielle ulemper.»

Det verserte allerede rykter om at Samsung skulle lansere såkalt «ekte» QLED-modeller i 2020. Det ser ut til at det fortsatt er en stund igjen å vente, men vi hører av og til rykter om at Samsung arbeider med en slags OLED-QLED hybrid.

Hvis fremtiden er lys for QLED, håper utviklerne av OLED-paneler at fleksibiliteten – en av teknologiens medfødte kvaliteter – vil avgjøre kampen. «OLED-TVer vil tilby nye lydløsninger der TVen vibrerer for å skape lyd, og dessuten nye utformingstyper – begge deler på grunn av teknologiens fleksibilitet», uttaler Tett. Dette er svært tydelig når vi ser på LGS kommende sammenrullbare panel – LG Signature Series OLED R – som kan rulles sammen nederst i TV-enheten.

For øyeblikket er det OLED som fører an med den beste – og dyreste – TV-teknologien, men LG kan øke produksjonstakten og tilby flere skjermstørrelser – noe de også har begynt å gjøre. Likevel kan TV-fremtiden for vanlige forbrukere ligge hos QLED.

