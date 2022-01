BMW har laget en bil som skifter farge... nei, vi tuller ikke

En skulle kanskje tro at dette var fra en James Bond-film, men BMW har nå laget en bil som skifter farger – ikke bare på papiret. Dette fungerer faktisk.



Premieren fant sted under CES 2022, og den skreddersydde helelektriske BWM iX-modellen har et karosseri laget av såkalte E Ink-skjermer – den samme teknologien man finner i mange Kindle- og reMarkable-produkter. Systemet som styrer fargene kalles iX Flow.



Etter at E Ink-panelene er montert på bilen dekkes de med et spesielt lag som beskytter elektronikken mot elementene.



I den virtuelle demonstrasjonen vi ble vist skiftet BMW iX farge fra hvit til svart, og så til en kombinasjon av svart og hvit samtidig (oppdelt i forskjellige segmenter på karosseriet.) Det så overbevisende ut, men når bilen var hvit var det ikke snakk om én heldekkende og ren farge. Bilen får snarere et trekantformet mønster på utsiden.



Dette skyldes antakeligvis den fysiske utformingen av panelene på bilen, men er likevel noe som ikke sees godt på lang avstand.

(Image credit: BMW)

Selv om demonstrasjon per nå kun skifter fargene på bilen mellom svart og hvitt sier BMW at andre farger er mulig – hvilket kan åpne opp for et vell av valgmuligheter for kunder på sikt.



Fremtidige implementeringer av teknologien vil ikke kun begrense seg til fargeforandringer i karosseriet.



BMW forklarte at teknologien kan brukes på spesifikke områder på biler – for eksempel på radiatorgitteret eller bilskiltet (selv om det antakeligvis vil være en hel del lovverk man må forholde seg til i de fleste tilfeller, ikke bare når det gjelder fargeforandringer i bilskiltet.)



På samme måte som i en e-bokleser vil denne teknologien muliggjøre at bilen kan vise informasjon (i form av bilder og tekst) på utsiden. Det kan for eksempel være snakk om ladestatus, hvilket kan være kjekt å vite for alle elbileiere som strekker litt på beina mens doningen lader.

(Image credit: BMW)

Det fungerer, men vil vi se bilen på veien?

E Ink-paneler er velkjent utstyr i teknologibransjen, og selv om de som oftest assosieres med e-boklesere har de også dukket opp i wearables, smarttelefoner, nettbrett og annet utstyr.



Panelene er svært allsidige og fleksible. De kan skjæres i forskjellige former og stanses, hvilket gjør de ideelle når man skal dekke alle de snodige vinklene på en bil.



Panelene innehar et drøss gjennomsiktige kapsler som inneholder fargepigmenter. Når strøm føres gjennom disse kan spesifikke farger lokkes frem til overflaten. Dette høres kanskje ikke spesielt strømgjerrig ut, men teknologien er faktisk ganske lettdrevet.

Det kreves faktisk ikke spesielt mye strøm for å skifte farge på en bil, og når fargen først er på plass koster det null energi å holde den der. I praksis vil dette si at systemet ikke konsumerer mye strøm, så det er ingen grunn til å være redd for at funksjonen vil tappe elbilbatteriet eller påvirke rekkevidden.



Spørsmålet nå er om disse kameleon-bilene noensinne vil kjøre på norske veier med vanlige kunder som sjåfører. BMW utelukker ikke at slike biler vil bli solgt til massene, og merker seg at teknologien ser lovende ut allerede nå.



BWM mener at produksjonen av slike biler er realistisk med tanke på at E Ink ikke er et spesielt komplisert materiale – og at det ikke har en uoverkommelig pris heller.