reMarkable 2 er avduket

Den opprinnelige reMarkable, som kom som resultat av en Kickstarter-kampanje i 2017, var et spennende E-blekk-basert skrivebrett utviklet i Norge, men det hadde sine svakheter. Nå har det annonsert i en ny versjon, og forhåpentligvis kan denne utgaven gi en enda bedre brukeropplevelse.

Intensjonen med reMarkable var at det skulle være en digital notat- og tegnebok som gjenskaper følelsen av å skrive på papir, og forhåpentligvis har det Oslo-baserte selskapet nå klart å forbedre teknologien enda mer.

Her er vår test av Remarkable

Dette er de beste nettbrettene

Er Kindle Oasis det beste nettbrettet for deg?

reMarkable 2 er tynnere enn forgjengeren, og chassiset i aluminium skal også sikre at det er mer robust. RAM-mengden har blitt økt fra 512 MB til 1 GB, ladeporten er USB-C i stedet for micro-USB, og batterilevetiden skal være tredoblet til 90 dager med standby eller to uker med vanlig bruk.

Den største endringen siden sist er imidlertid prisen, for den blir mye lavere enn for originalen. Den kosten nemlig hele 6000 kroner, mens den nye utgaven har fått en pris på 3990 kroner. Legg imidlertid merke til at denne prisen kun vil inkludere tilhørende penn og oppbevaringsmappe hvis du forhåndsbestiller, og disse vil senere selges separat for henholdsvis 490 og 690 kroner.

reMarkable 2 kan forhåndsbestilles nå fra selskapets nettsider, og lanseringen er planlagt til juni 2020.