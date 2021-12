Microsoft sistemann ut i en lang rekke selskaper som hopper bukk over CES 2022 i Las Vegas

Selv om vi fortsatt regner med at CES 2022 kommer til å bli den første reelle teknologikonferansen som inkluderer personlig oppmøte i kjølvannet av COVID-19-pandemien, later det til at katastrofene står i kø for den ukelange januar-samlingen i Las Vegas. I ukene som har vært har en rekke store teknologiselskaper trukket seg fra oppmøte til konferansen.



Hakk i hæl etter Google, Amazon og mange flere er Microsoft den seneste i rekken selskaper som rømmer lokalene, bekrefter selskapet i en uttalelse til The Verge. Teknologigiganten sier at de kommer til å unngå «personlig oppmøte» under konferansen, noe som ymter om at selskapet likevel kommer til å være til stede virtuelt – hvilket antakeligvis er en mager trøst for mange, kanskje særlig arrangørene.



Under konferanser som CES har teknologijournalister muligheten til å bivåne et drøss produktlanseringer og bringe videre førsteinntrykk og tester til lesere og seere over hele verden, basert på faktiske møter med produktene. Når selskaper lanserer enheter og tjenester digitalt, noe de som har trukket seg fra CES antakeligvis kommer til å gjøre, er det sjelden man får muligheten til å prøve de nye produktene i praksis – hvilket betyr at det tar lengre tid før allmennheten får vite om nyvinningene faktisk er noe å bruke penger på.



I løpet av COVID-19-pandemien har journalister gjerne fått produkter tett innpå lanseringstidspunktet (og ofte i etterkant), i motsetning til tidligere, da man ofte fikk enhetene i forkant. Dette har gjort det vanskeligere å mane frem relevant og velfundert kjøpshjelp i tide – og selv om det ser ut til at dette også blir tilfellet med CES 2022, så håper vi at smarttelefon-konferansen MWC 2022 i februar går mer som planlagt.



At Microsoft trekker seg fra CES gir selvsagt mening: Selskapet sier at det «raskt utviklende COVID-miljøet» er årsaken, og siden en deltakelse ville ha innebåret at en rekke sjefer og representanter besøkte Las Vegas, ville risikoen for smitte ha vært høy. Ved å trekke seg holdes Microsoft-ansatte trygge.



Hva slags konsekvenser og ringvirkninger dette vil ha for CES gjenstår å se – konferansen skal etter planen gå av stabelen den 2. januar 2022, og selv om utstillere faller av i alle bauger og kanter er det samtidig slik at andre fyller de åpne plassene. TechRadar kommer til å dekke konferansen digitalt, vi kommer ikke være der fysisk. Vi vil med andre ord ikke kunne teste og klå på de seneste teknologiske krumspringene som vises frem under konferansen, men vi kommer likevel til å dekke det meste her på nett.