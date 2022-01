Sony annonserer CES 2022-messens første QD-OLED-TV

Den neste store innovasjonen innen TV-er er nå offisielt et faktum: Sony har annonsert sin Sony Master Series A95K, den første kommersielt tilgjengelig QD-OLED-TV-en, under CES 2022.



A95K er Sonys eneste QD-OLED-modell som skal innta butikkhyllene i 2022, og Sony sier at apparatet vil klare å produsere 200 % bedre fargemetning enn en vanlig LED-basert LCD-TV, samt ha bedre innsynsvinkel og sortnivå.



Takket være Sony XR Cognitive Processor og et revolusjonerende nytt kjølesystem skal A95K også kunne kontrollere kontrastnivåer og maksimere lysstyrke bedre enn i tidligere modeller – noe som etter sigende vil gi den store fortrinn kontra tradisjonelle OLED-skjermer.



Når det gjelder tilkoplinger i A95K, så skal apparatet få fire HDMI-porter, der to av disse skal være HDMI 2.1-porter (som faktisk følger de fleste spesifikasjonene i standarden) med støtte for 4K i 120 Hz, VRR og ALLM. En av disse vil også støtte eARC, hvilket vil si at man potensielt må velge mellom å bruke en lydplanke og ha PS5- og Xbox Series X-konsollene koplet til (hvis man er så heldig å ha disse.)



Sony A95K får også et medfølgende Bravia Cam, et produkt som også ble annonsert under CES 2022. Den ekstra maskinvaren gjør at A95K kan holde oversikt over hvor du sitter, slik at lyden som produseres blir optimalisert etter plassering. Man kan også bruke håndbevegelser for å kontrollere avspilling.



Alle som har barn vil kunne dra nytte av en Bravia Cam-funksjon som innebærer at man kan sette grenser for hvor nærme man kan sitte skjermen (og få varsler når det skjer.) Man vil også kunne sette TV-en til å slå seg av om ingen oppholder seg i rommet (den slår seg ikke av umiddelbart.)



Det foreligger ingen priser eller lanseringsdatoer knyttet til Sony Master Series A95K, men den er likevel en av de mest interessante nye TV-ene som ble vist frem under CES, og vi kommer til å følge den med argusøyne.

Sony går aggressivt ut med mini LED, OLED TV-er og nye LED-basert LCD-flaggskip

Selv om den QD-OLED-baserte enheten er den mest interessante av Sonys 2022-sortiment i TV-segmentet er det langt fra den eneste nye TV-modellen fra selskapet i år. Sony har også annonsert sine to første Mini LED-baserte TV-er, i tillegg til to nye OLED-modeller og én ny LED-basert LCD-modell.



Den gjeveste av de ovennevnte modellene er Z9K- og X95K-seriene som bruker mini LED-baklys styrt av Backlight Master Drive-teknologien vi ble presentert for for noen år siden i Sony Z9D. Ved å kunne kontrollere enda mindre Mini LED-områder mener Sony at Z9K og X95K vil kunne finjustere kontrast bedre enn noen annen LED-basert LCD-TV, samtidig som maksimal lysstyrke vil bli bedre, og man vil få mindre såkalt blooming.



Neste på listen er de to nye OLED-skjermene, A90K og A80K, som bruker såkalt temperature distribution mapping og et nytt OLED-panel som klarer høyere maksimal lysstyrke. Begge OLED-TV-ene har to HDMI 2.1-porter som takler 4K i 120 Hz, i likhet med A95K, og deler også samme bakdelen (at den kun er den tredje HDMI-utgangen som støtter eARC.)



Sist, men ikke minst, er nye Sony X90K, som fyller inn glippen og vil være den rimelige midtsjiktsmodellen i sortimentet. Antakeligvis med en pris som ligger nært den fjorårets Sony X90J (4K LED-LCD) hadde.

Kommentar: Hvor mange QD-OLED-modeller dukker opp under CES?

Sannsynligheten er stor for at Samsung kan komme til å konkurrere med egne QD-OLED-modeller i etterkant av CES 2022 – det sørkoreanske selskapet er produsenten bak QD-OLED-panelene, og selv om ikke noen spesifikke modeller ble annonsert under CES 2022 ble en QD-OLED-modell fra Samsung tildelt en innovasjonspris under arrangementet.



I fjor ble det skrevet en del om at Samsung kjøpte OLED-paneler fra LG Display, og det kan være at disse på et eller annet tidspunkt vil bli brukt i QD-OLED-skjermer. Når det er sagt har Sony lenge hatt et stødig innkjøp av OLED-paneler fra LG Display, hvilket kan ha latt selskapet få i stand en QD-OLED-modell før de andre produsentene.



Vi holder utkikk etter flere QD-OLED-skjermer (for ikke å snakke om modeller basert på mini LED, MicroLED, ULED, QLED og helt vanlig OLED) gjennom hele messetiden, og vi gleder oss stort til at vi får produktene både på testbenken og i stua.