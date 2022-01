Jabra Elite 4 Active lansert i forkant av CES 2022 – ute i Norge nå

Danske Jabra annonserte sine seneste helt trådløse ørepropper i forkant av CES 2022, og nå er de å finne i butikkene.



Jabra Elite 4 Active har det meste kan ønske seg fra et par løpepropper, inkludert aktiv støydemping, IP57-sertifisering (hvilket gjør de støv og vannbestandige), HearThrough-teknologi, slik at man kan få et innblikk i hva som skjer rundt en og opptil 28 timer brukstid.



På innsiden av hver propp finner man et element på 6 mm, og den innebyggede EQ-delen får man tilgang til via MySound-appen, hvilket gjør at man kan skreddersy lyden Elite 4 Active produserer.



Den justerbare equalizeren bør virke gjev for de fleste, hvis de nye proppene lager like god lyd som deres dyrere storebror Jabra Elite 7 Active. Etter vår erfaring var bassen og diskanten noe overdøvende i disse, noe som vil si at de midtre frekvensområdene ble i overkant duse – og siden vokalen gjerne ligger i dette sjiktet, så kan det i mange tilfeller innvirke negativt.



At man kan justere disse frekvensene via appen var et plaster på såret da vi testet Elite 7 Active, men vi klarte ikke helt å fjerne problemet, uansett hvor mye vi fiklet med nivåene.

Spesifikasjonene taler for seg

Likevel kan de sportsvennlige funksjonene man får med Elite 4 Active finne på å være nok til at man kan overse de litt slappe frekvensområdene. Det ergonomiske designet har dog ingen «vinger» som holder proppene på plass, men vi synes ikke det var noe stort problem med Elite 7 Active. Vi syntes faktisk at disse var komfortable, satt godt og hadde en befriende lav vekt – akkurat slik treningspropper bør være.



En annen hendig funksjon for treningsgale er at man kan bruke én propp av gangen med den såkalte Mono-modusen. Dette gjør at man kan gjøre ett øre ledig hvis man for eksempel befinner seg i trafikken, eller i et folksomt område, og det kan potensielt også hjelpe med å tyne noen minutter ekstra ut av et slunkent batteri (gitt at man har tilgang til etuiet, selvsagt.)



Man har som ovennevnt totalt 28 timer batteritid med etuiet, og øreproppene i seg selv tilbyr syv timer spilletid om de er fulladet. Dette er ikke den beste batteritiden vi har hørt om, men er på ingen måte dårlig heller.



Selv om vi ikke har fått testet Jabra Elite 4 Active selv ennå, så virker det som om de legger seg et eller annet sted mellom de noe skuffende Elite 3 og de mer imponerende Elite 7 Active.



Dette reflekteres også i prisen. Øreproppene koster 1290 kroner, og det føler vi er en rimelig pris, gitt mengden funksjonalitet – særlig siden det inkluderer saker som støtte for Amazon Alexa (samt andre assistenter), Spotify Tap og Google Fast Pair.



Kommer de til å være de aller mest spennende øreproppene som lanseres under CES 2022? Antakeligvis ikke, men de mest funksjonsrike kontra pris? Det kan faktisk hende.