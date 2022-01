AMD gir oss en første titt på Ryzen 7000-prosessorene

AMDs administrerende direktør, Dr. Lisa Su, skapte overskrifter med selskapets foredrag under CES 2022 når hun avslørte at AMD Zen 4-prosessorer kommer til å bli lansert i andre halvdel av 2022.



I tillegg later det til at Su har bekreftet at Zen 4 ikke bare vil ha støtte for DDR5, men også den nye PCIe 5.0-standarden.



«I likhet med Ryzen 6000 mobile, vil neste generasjon av våre Ryzen-prosessorer for stasjonære pares med neste generasjon minne og tilkoplingsteknologier, for å kunne levere den ultimate opplevelsen», sa Dr. Su fra scenekanten.



Hvis Dr. Su faktisk refererer til DDR5 og PCIe 5.0, så vil Ryzen 7000-serien ligge godt an med tanke på å takle Intels Alder Lake-prosessorer senere i år, i takt med at stadig mer DDR5- og PCIe 5.0-kompatibelt utstyr lanseres, som eksempelvis SSD-er.

Kommentar: AMD er sent ute, men timer antakeligvis Zen 4 godt

Det har eksistert mange spekulasjoner rundt når AMD skulle komme med sin neste prosessorserie, nå som rivalen Intel har sine seneste brikker i butikkene.



Intel lanserte sine første prosessorer av 12. generasjon i november 2021, så det kan virke som om rivalene har fått et dugelig forsprang kontra AMDs Zen 4, men siden DDR5- og PCIe 5.0-produkter lar vente på seg, er har Intels forsprang med Alder Lake gitt en begrenset fordel.

Det meste av DDR5- og PCIe 5.0-maskinvare som folk flest antakeligvis kommer til å kjøpe kommer ikke til å bli lansert før senere på året, så AMD Zen 4-lanseringen kan ende opp med å finne sted på et tidspunkt som i større grad sammenfaller med oppgraderingssyklusen til mange.



AMD er likevel lovlig sent ute, men siden de nye brikkene kombinerer en 5 nm-prosess med teknologi som 3D V-Cache, så er det fullt mulig at AMD rekker å imponere, på tross av Intels forsprang.