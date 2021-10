G.Skill introduserer sine første DDR5-produkter

G.Skill har annonsert flaggskipet Trident Z5 DDR5 (RAM), som del av den første bølgen kommersielt tilgjengelige minnemoduler laget for PC-gamere. I tillegg til Teamgroups T-Force Delta-produkter vil du snart kunne kjøpe RGB-klart minne i tide til lanseringene av hovedkort og prosessorer av neste generasjon.



G.Skill er et velkjent merke for gamere og folk som bygger PC-er, litt fordi designet ofte er kreativt, kanskje særlig i den ovennevnte Z-serien, og spesielt i den overdådige Trident Z Royal-serien; men også fordi de har en tendens til å være flinke med å tilby særlig ettertraktede minnetyper (Samsung b-die og lignende.) Selskapet annonserte at de forberedte seg på DDR5-lansering via Twitter for noen uker siden, men dette er første gang vi faktisk får se minnemodulene som skal ut i butikkene i november 2021.

DDR5, nå med RGB

DDR5 spås å bli den neste RAM-standarden innen 2023, så det er ikke slik at DDR4 kommer til å bli utdatert over natten, og er man av typen som liker å bygge stilige stasjonære PC-er så vil nok denne nyheten glede, særlig siden modulene fra produsenter som Samsung, rent estetisk, har vært ganske så kjedelige.



Vi vet per nå dessverre ingenting om hvor mye de kommer til å koste, men TeamGroup, en annen minneprodusent, ymtet om at 16 GB vil bli den nye standardstørrelsen for minnemoduler (i et intervju med TechRadar Pro), og de har satt prisen på sine egne 32 GB-pakker (4800 MHz) til $399,99 (rundt 3300 kroner, uten MVA.) Prisene på 32 GB DDR4 (3200-3600 MHz) av helt grei kvalitet ligger en del lavere (under 2000 kroner), men så må man huske på at DDR5 generelt er klokket en hel del høyere, og at man uten problemer kan doble prisen for DDR4 hvis man virkelig vil ha godsakene. G.Skill har for øvrig ingen planer om å selge treg DDR5, og starter like greit hastighetene på 5600 MHz (etterfulgt av 6000 og 6400 MHz.)

Kommentar: Førstemann til mølla!

Vi har vært litt forsiktige med å anbefale at folk kaster seg over DDR5 med det aller første, men gitt at vi fortsatt lider under en komponentmangel, og at folk som bygger PC-er selv sikler etter noe nytt å få fingrene i, så er det ikke sikkert det er så dumt å lete litt etter tilbud allerede nå.



Nå som både skjermkort og prosessorer kan være vanskelige å få fatt i til anbefalt utsalgspris (eller i det hele tatt, hvis vi skal være ærlige), så kan det fort hende at DDR5 forsvinner fra hyllene ganske sporenstreks etter lansering, og om man er helt sikker på at man skal oppgradere til et system som støtter DDR5, så er det om å gjøre å smi mens jernet er varmt. Det er likevel verdt å merke seg at prisen på DDR5 utvilsomt kommer til å synke i løpet av de neste årene – og alle nåværende hovedkort kjører DDR4. Det er ikke før Alder Lake lanseres senere i år at vi blir introdusert for den første plattformen som tar i bruk DDR5.



Hvorvidt Alder Lake blir lansert sammen med hovedkort med DDR5-støtte gjenstår dog å se (Alder Lake-platformen kan bruke både DDR4 og DDR5.) Det vi er helt sikre på er at både AMD og Intel forventes å lansere flere produkter som støtter DDR5 i løpet av 2022, og siden man også må ha hovedkort som støtter minneteknologien er det ikke rart at mange bekymrer seg for tilgjengelighet. Plutselig sitter man der med et knippe komponenter man ikke kan bruke forbi man mangler én brikke i puslespillet.



Hvis du er fornøyd med maskinen du bruker nå, så er det verdt å sitte stille i båten – men er man av typen som må ha det beste av alt med en gang det kommer på markedet, så kan det være lurt å følge med på kommende annonseringer fra både minne- og hovedkortprodusenter. Ellers kan du bli sittende med skjegget i postkassa rundt juletider, når Alder Lake blir lansert.