Intel avslører endelig et reellt bilde av Alder Lake-prosessoren

I kjølvannet av haugevis med lekkasjer og datagenererte bilder har Intel endelig avslørt det første offisielle bildet av sin Core-prosessor av 12. generasjon på Twitter.



Utøvende visedirektør og daglig leder for Intels Client Computing Group, Gregory M. Bryant la ut et innlegg av en fabrikkingeniør som holder i to Alder Lake-CPU-er. Det har tydeligvis ikke blitt gjort store forandringene i design mellom de første testversjonene som ble lekket for nesten et år siden og de nåværende utgavene. Det seneste designet skal ha blitt sendt ut til partnere, som fra og med september gikk i gang med skiftet fra ES3 (Engineering Sample 3) til QS (Qualification Sample.)

Coming soon to PCs globally: #12thGen Intel Core processors. We can’t wait to show you the experiences they unlock! #IntelOn pic.twitter.com/nrCDextcITOctober 6, 2021 See more

En del Intel Alder Lake-informasjon ble tidligere avslørt via et veikart som lakk ut på nett, der man kunne finne detaljer om bærbar-variantene som kommer til å følge hakk i hæl stasjonær-brikkene vi ser her. S-serien som vises på bildet har Intel snakket en hel del om i året som var – men nå får vi altså se den i levende live.



Innpakningen til butikkvarianten av 12. generasjon Core dukket også opp på nett for ikke så lenge siden, i kjølvannet av at prosessoren var å finne på det kinesiske svartebørsen.



Alder Lake-prosessorene kommer antakeligvis til å bli annonsert den 28. oktober, under det såkalte Innovation-arrangementet. Datoen har ikke blitt bekreftet av Intel, men gitt at MSI allerede avslørte lanseringsdatoen via markedsføringsmateriale for en alt-i-ett-kjøleløsning, så ville det overraske stort om ikke CPU-ene dukker opp om kort tid.