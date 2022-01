OnePlus 10 Pro avslørt under CES 2022 – blir ikke lansert i Norge med det første

Vi har sett så mange OnePlus 10 Pro-lekkasjer i det siste at vi snart begynner å få hele greia i halsen, men når det kommer fra offisielt hold kan vi nesten ikke klage – OnePlus har nå avslørt både designet på telefonen og bekreftet lanseringsdatoen.



Som et ledd i CES 2022, den årlige teknologimessen som nå blir avholdt i en aldri så liten krisemodus på grunn av COVID-19, ymtet OnePlus utpå med en hendig liten informasjonspakke om den kommende smarttelefonserien.



OnePlus 10 Pro er planlagt lansert i Kina den 11. januar, klokken 07:00 (norsk tid.) Med det første får vi altså kun se telefonen fremvist i én region, uten noen av de andre modellene (uten Pro-navnet) på slep, slik vi forstår det. Vi regner med at en global lansering, som inkluderer hele 10-familien, vil finne sted senere i 2022.



Det er noe tidlig på året for OnePlus-lanseringer, siden selskapet har for vane å vente til mars eller april med å vise frem nye telefoner – en tidsperiode vi fortsatt anser som sannsynlig tidspunkt for en fullstendig avsløring av 10-modellene.



I motsetning til selskaper som Huawei og Xiaomi pleier heller ikke OnePlus å vise frem telefoner i Kina før i resten av verden, så 11. januar-arrangementet er også smått snodig fremtoning fra mobilprodusenten. Vi forventer at telefonen kun kommer til å være til salgs i Kina i første omgang, hvilket er et tveegget sverd. På den ene siden vil det ta litt tid å få fatt i modellen, men på den andre siden vil vi ha godt med informasjon om spesifikasjoner og hvordan den er i bruk når den endelig kommer til oss i Norge. Vi håper ventetiden ikke blir altfor lang.

Bilder av OnePlus 10 Pro

(Image credit: OnePlus)

I tillegg til annonseringen av lanseringen ble vi servert noen bilder av det nye vidunderet. OnePlus 10 Pro vil nok se ganske kjent ut for alle som har fulgt med på lekkasjene, siden det later til at bildene som allerede florerer på eteren har truffet blink.



De offisielle bildene viser to telefoner, én grønn og én svart, med et knippe viktige funksjoner listet opp i midten.



OnePlus 10 Pro får en varsel-knapp ved kamerahumpen, samt noe som ser ut til å være en av/på-knapp på samme kant, hvilket ymter om at volumknappene befinner seg på den andre siden.



Det er tre kameraer på baksiden, og det skal vanskelig gjøres å unngå å se at samarbeidet med Hasselblad fortsatt er et faktum. For ordens skyld: OnePlus kjøper kameradeler fra den svenske produsenten. Man kan også skimte en fjerde hump som skal inneholde telefonens LED-baserte ringflash. Tegnene på ovennevnte hump staver «P2D 50T», uten at det gjør oss noe klokere. Vi regner med å få en klargjøring når telefonen faktisk blir lansert.



Når en OnePlus-lansering er i horisonten har selskapet for vane å gi ut små smakebiter om enhetene i forkant av den fullstendige avsløringen av produktene, og det er ingen grunn til å tro at oppkjøringen til 11. januar blir annerledes. Det er bare å glede seg til flere godbiter i tiden som kommer.