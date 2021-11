OnePlus 10 - lanseringsdato rykter, priser, nyheter og lekkasjer

OnePlus 10 er den neste smarttelefonen vi forventer å se fra det kinesiske teknologiselskapet etter at at det er bekreftet at OnePlus 9T aldri kommer til å se dagens lys.

Den kommende smarttelefonen i premium-klassen vil sannsynligvis lanseres med en Pro-lillebror i første halvdel av 2022 som en del av den tidlige lanseringsbølgen av topp-smarttelefoner, med Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 og Oppo Find X4 som nærmeste konkurrenter.

Vi har ikke hørt alt for mye om OnePlus 10 ennå - men noen lekkasjer er det, les mer om dem nedover i saken. Men det som er sikkert, når lanseringsdatoen nærmer seg, kommer ryktene og lekkasjene til å starte.

Hvilke funksjoner ønsker vi å se i OnePlus 10? Vi har laget en ønskeliste over funksjoner vi drømmer om, inkludert endringer fra tidligere telefoner og ekstrautstyr som konkurrerende enheter allerede har, noe som vil gi OnePlus 10 og 10 Pro en god sjanse til å få en toppanmeldelse.

Latest news Det som antagelig viser baksiden på OnePlus 10 Pro har allerede lekket. Kameradelen ser veldig annerledes ut enn på forgjengeren.

OnePlus 10 utgivelsesdato og pris

OnePlus 9 ble lansert i mars 2021 og var raskt tilgjengelig for kjøp i de fleste deler av verden, inkludert USA og Storbritannia i løpet av april det året. Siden OnePlus opererer med en årlig lanseringssyklus, er det grunn til å tro at vi får se OnePlus 10 lanseres i samme tidsrom i 2022.

Når det gjelder pris, startet OnePlus 9-serien på cirka 7 300 kroner for basismodellen, og gikk opp til rundt 11 000 for toppmodellene, for eksempel for Pro-modellen.

Selvfølgelig kan de nye smarttelefonene fra OnePlus forandre pris før lanseringen, men siden OnePlus 10 ikke er en banebrytende telefon, tror vi ikke prisene blir dramatisk endret.

Et av ryktene, som nå er bekreftet, er at OnePlus selv har bekreftet at 10-seriens telefoner kommer med helt ny programvare som kombinerer selskapets egen Android-avlegger, kalt OxygenOS, med søsken-programvaren Oppos ColorOS, etter sammenslåingen av to selskaper.

OnePlus-sjefen sa at den nye programvaren vil kombinere "den raske og strømlinjeformede opplevelsen i OxygenOS med stabiliteten og de rike funksjonene til ColorOS."

På designsiden antyder en lekkasje at utseendet til OnePlus 10 blir ganske likt med utseendet til 10 Pro, basert på 9-seriens utseende, men med litt polering her og der. OnePlus-telefoner har ikke det mest radikal designet i verden, så ingen overraskelser der, altså.

Når det er sagt, viser en relativt fersk bildelekkasje det som muligens er baksiden på OnePlus 10 Pro - med et helt annet kameradesign. Bildet av det, ser du nedenfor.

Kilden til lekkasjen hevder at informasjonen er basert på et foto av telefonen og at det er lagt til antatte spesifikasjoner for en 6,7-tommers 1440 x 3216 skjerm med en 120Hz oppdateringsfrekvens og et 20:9 skjermvisningsforhold, et 5000 mAh batteri, 8 GB til 12 GB RAM, og 128 GB til 256 GB lagringsplass.

Vi vet ikke så mye om smarttelefonens kamera ennå, men en lekkasje fra en kilde kalt Bald Panda på Weibo (et kinesisk sosialt nettverk) har antydet at telefonen kommer med 5x optisk zoom.

OnePlus 9 Pro har et 8 MP telefotokamera, men det er kun i stand til å levere 3,3x optisk zoom.

Hva ønsker vi oss?

Denne ønskelisten for OnePlus 10-serien er basert på hva vi likte og hva vi mislikte med OnePlus 9-serien, og hva rivalene leverer av funksjoner.

1. En renessanse for zoom

Noen telefoner kommer med imponerende zoomkameraer, som Mi 11 Ultra med 48 MP 5x zoomkamera eller Huawei P50 Pro med sine 64MP og 3,5x zoom.

OnePlus 9 hadde ikke engang et zoomkamera, og Pros 8MP 3,3x-kamera var relativt puslete. Neida, det er ikke helt krise, men hvis du legger mye penger i en smarttelefon, vil du gjerne få verdi for pengene.

Vi vil gjerne se en OnePlus 10-pakke med et telefotokamera, selv om det bare er 12MP eller 2x zoom, en OnePlus 10 Pro med periskoplinse, med 4x eller 5x zoom og en sensor med høyere oppløsning. Selv om det ikke ville hjelpe Pro-konkurrenten mot de beste smarttelefonkonkurrentene, for eksempel S22 Ultra som sannsynligvis har superzoom og Xiaomi 12 som muligens også kommer med en Pro-modell, ville OnePlus 10 i det minste levert mer for pengene.

2. Utvidbar - eller mer - lagring

(Image credit: Truls Steinung)

Den eneste negative som både OnePlus 9 og 9 Pro-anmeldelsene påpekte, var mangelen på utvidbar lagring. Hvis du kjøpte en smarttelefon på 128 GB, kunne du ikke utvide plassen med et minnekort. I stedet måtte du stole på skylagring hvis du vil ha mer kapasitet.

Selv om utvidbar lagring ikke er livsviktig for de fleste kjøperne, vil superbrukere av smarttelefoner - folk som sannsynligvis vil kjøpe en Pro-telefon, for eksempel - ha ekstra plass til bilder, filer eller massevis av apper.

Alternativt kan kanskje lagringsplassen forbedres. OnePlus 9-telefonene kommer med et maks alternativ på 256 GB, som er relativt mye, men ikke voldsomt sammenlignet med 512 GB eller 1 TB iPhone 13s. Noen trenger bare mye lagring.

3. Raskere lading

Begge OnePlus 9-telefonene har 65W-lading, noe som er veldig raskt sammenlignet med iPhoner eller Samsung Galaxy-enheter ... men ikke fullt så høy hastighet som konkurrentene fra selskaper som Xiaomi eller Huawei.

Riktignok er 65W raskere enn det folk flest trenger, men noen superbrukere vil sannsynligvis like muligheten til å fylle smarttelefonen på enda kortere tid. For eksempel kan den nylig lanserte Xiaomi 11T Pro fullades på bare 17 minutter.

Kanskje burde OnePlus bruke denne typen superrask lading på 10 Pro. I det minste finne en konkurransedyktig hastighet for å takle konkurrentene.

4. Bedre farger

Den grønne OnePlus 9 Pro var den eneste i modellserien med et litt interessant utseende. (Image credit: OnePlus)

Hvis du ser på fargealternativene til OnePlus 9-serien, eller de fleste enheter fra selskapet generelt, vil du se den vanlige fargeskalaen: svart, hvit, kanskje en lyseblå. Ikke mye å rope hurra for.

Vi ønsker oss at OnePlus følger etter iPhone-linjen, og blir litt mer utfordrende i fargene. La oss se rosa. La oss se rødt. La oss se gull.

Joda, fargesprakende telefoner er kjent for å selge ganske dårlig sammenlignet med nedtonede fargede, men i en verden der de fleste smarttelefoner ser nesten identiske ut, må merkene før eller siden gjøre noen fargevalg for å skille seg ut.

5. At noe kommer ut av Hasselblad-samarbeidet

I 2021 kunngjorde OnePlus at de hadde inngått samarbeid med Hasselblad i sammenheng med 9-seriens kameraer. Mange telefonselskaper samarbeider med kameramerker for mobilkameraer, men det var ikke helt klart hva Hasselblad-samarbeidet ville bringe til torgs for OnePlus 9.

Til slutt viste det seg ... at det var ikke mye å skryte av. OnePlus antydet imidlertid at dette samarbeidet ville ta litt tid å realisere - OnePlus 9-serien var bare det første av mange telefoner som skulle dra nytte av samarbeidet.

Forhåpentligvis vil vi med OnePlus 10-serien se fruktene av OnePlus og Hasselblads arbeid. Kanskje vi får se noen nye kameramoduser, eller skreddersydde objektiver som imponerer? Noen måneder etter lanseringen av OnePlus 9. så vi noen få Hasselblad-relevante funksjoner til telefonene. Det ville vært flott å se OnePlus 10 lanseres med mer "Hasselblad-funksjonalitet".