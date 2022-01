PlayStation VR2-spesifikasjoner avslørt under CES 2022

Bare noen skarve timer etter at en analytiker ymtet om at Sony snart vil starte masseproduksjon av PSVR-oppfølgeren i Kina, bekreftet den japanske teknologigianten under CES 2022 at neste generasjon Sony-produserte VR-hodesett er på vei – og at herligheten lite overraskende har blitt døpt PlayStation VR2.



Hodesettet, som også kalles PSVR 2, kommer til å bli lansert sammen med selskapets nye PlayStation VR2 Sense-kontroller, hvilket tydelig har hentet inspirasjon fra kontrollere som Oculus Touch.



På samme måte som den fantastiske DualSense-kontrolleren til PS5, vil Sonys nye VR2 Sense-kontroller også ha haptisk feedback og såkalte adaptive triggers (knapper med variabel resistans, avhengig av hva som skjer i spillverdenen.)



I tillegg til det nye hodesettet og de nye kontrollerne annonserte Sony også «Horizon Call of the Mountain», en VR-variant i den ekstremt populære Horizon-serien til PlayStation (og PC.) Spillet utvikles av Guerilla Games og Firesprite. Du kan ta en titt på den korte trailersnutten til «Horizon Call of the Mountain» nedenfor.

Kommentar: PSVR 2 kommer til å forbedre konsoll-VR stort

Selv om Sony ikke viste frem PSVR 2-hodesettet i seg selv, fikk vi likevel servert en del informasjon om spesifikasjonene via PlayStation-bloggen.



Brukere kan se frem til et PSVR 2-hodesett med OLED-skjermer, der hvert panel har en oppløsning på 2000 x 2040 (per øye). Dette er nesten en firedobling av oppløsningen skjermene i originalen hadde. PSVR 2 har også innebyggede hodetelefoner som vil ta i bruk Sonys 3D Audio-teknologi.



PSVR 2 vil kunne vise frem bilder med en oppdateringsfrekvens på 90 eller 120 Hz, og de dekker 110 grader av synsfeltet. Hodesettet vil også ha en bevegelsessensor med seks akser (et gyroskop med tre akser og et aksellerometer, også dette med tre akser), samt en IR-sensor som holder styr på hvor nære man er andre objekter.



Kontroller-sporing utføres ved hjelp av fire kameraer som sitter på selve hodesettet, mens et IR-kameraer tar seg av sporing av øynene. Ytterligere innlevelse får man via vibrasjoner, ikke bare i kontrollerne, men også i selve VR-brillene.



Sony lover også at PSVR 2, i motsetning til originalen PSVR, kommer til å være langt enklere å konfigurere og sette opp. Denne gangen trenger man kun å kople én kabel til konsollen (PS5.)



Sony var noe blyge når det gjaldt prisen på PlayStation VR 2, men visepresident for plattformopplevelse, Hideaki Nishino, lover at denne annonseringen bare var «en forsmak.»