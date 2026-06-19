Xiaomi har presenterat en elbilsfunktion som Tesla lovade redan 2014 – och den kan göra laddningen betydligt enklare

Automatisk inkoppling, urkoppling och fjärrstyrning via mobilen

Xiaomi Auto uppges vara först med att kommersialisera tekniken

Kommer endast att vara kompatibel med Xiaomis elbilar

Redan 2014 skrev Elon Musk på Twitter att Tesla arbetade med en robotiserad laddningslösning för elbilar som "automatiskt rör sig ut från väggen och ansluter som en solid metallorm".

Ett år senare visade Tesla faktiskt upp en fungerande prototyp (videon finns fortfarande kvar på YouTube), men projektet blev aldrig en färdig produkt.

Även om konceptet aldrig officiellt lagts ned är det mycket möjligt att Teslas slingrande metallorm helt enkelt var för komplicerad, för dyr eller kanske lite för futuristisk för att nå marknaden.

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Företaget skrotade även sina planer på en trådlös laddningslösning för hemmaladdning av Tesla-bilar.

Nu verkar dock kinesiska teknikjätten Xiaomi vara redo att förverkliga idén för – förmodligen välbärgade – ägare av SU7 och YU7 i Kina. Företaget har nämligen visat upp ett automatiserat robotladdningssystem som är tillräckligt kompakt för att installeras i ett vanligt garage och som bokstavligen tar hand om hela laddningsprocessen.

Charger prototype finding its way to Model S - YouTube Watch On

Enligt tillverkaren startar robotarmen laddningen automatiskt. Föraren behöver bara parkera bilen och gå därifrån utan att ge några kommandon eller utföra några manuella moment, rapporterar Car News China.

När laddningen är klar kopplar roboten automatiskt ur laddkontakten och placerar tillbaka den i sin egen förvaringsenhet.

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Det finns även möjlighet att starta laddningen via en mobilapp, så länge bilen står inom räckhåll för den teleskopiska armen. Det innebär att ägaren inte ens behöver stå bredvid bilen för att påbörja laddningen.

Det finns ännu inga uppgifter om priset, men den korta reklamfilmen som Xiaomi publicerat visar vad som ser ut att vara en färdig produkt i en verklig miljö. Det talar för att tekniken kan börja säljas i Kina inom några månader.

Är krångliga laddkablar på väg bort?

Xiaomi EV robotic charging arm - YouTube Watch On

Så sent som nyligen presenterade Porsche en trådlös laddningsplatta för den elektriska Cayenne-modellen. Lösningen gör det möjligt att köra bilen över plattan och ladda utan att behöva hantera ofta smutsiga och tunga laddkablar som vanligtvis används utomhus.

I Kina verkar flera företag redan arbeta med liknande lösningar. Aito visade exempelvis förra året upp en robotarm som laddade den helelektriska versionen av Aito M8.

Även kinesiska biltillverkaren Li Auto meddelade förra året att företaget utvecklar egna robotiserade laddarmar, även om deras lösning främst är tänkt att användas vid offentliga laddstationer.

Med tanke på att moderna elbilar redan är utrustade med sensorer och teknik som gör det möjligt att kommunicera med automatiserade laddsystem känns detta som ett logiskt nästa steg mot en mer sömlös laddningsupplevelse.

Möjligheten att bara köra fram till en laddstation och sedan lämna bilen medan tekniken sköter resten skulle kunna bli ytterligare ett – visserligen dyrt och tekniskt avancerat – argument för elbilar i framtiden.