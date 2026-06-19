Xiaomi automatiserer opladning af elbiler med robotarm – og det kan gøre opladningen betydeligt nemmere

Automatisk til- og frakobling samt fjernstyring via mobiltelefonen

Xiaomi Auto kan være de første til at kommercialisere teknologien

Vil kun være kompatibel med Xiaomis elbiler

Allerede i 2014 skrev Elon Musk på Twitter, at Tesla arbejdede på en robotstyret opladningsløsning til elbiler, der »automatisk bevæger sig ud fra væggen og tilslutter sig som en solid metalorm«.

Et år senere fremviste Tesla faktisk en fungerende prototype (videoen findes stadig på YouTube), men projektet blev aldrig til et færdigt produkt.

Selvom konceptet aldrig officielt er blevet skrinlagt, er det meget muligt, at Teslas snigende metalorm ganske enkelt var for kompliceret, for dyr eller måske lidt for futuristisk til at nå ud på markedet.

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Virksomheden skrottede også sine planer om en trådløs opladningsløsning til hjemmeladning af Tesla-biler.

Nu ser den kinesiske teknologigigant Xiaomi imidlertid ud til at være klar til at realisere ideen for – formentlig velhavende – ejere af SU7 og YU7 i Kina. Virksomheden har nemlig præsenteret et automatiseret robotopladningssystem, der er kompakt nok til at blive installeret i en almindelig garage og som bogstaveligt talt tager sig af hele opladningsprocessen.

Charger prototype finding its way to Model S - YouTube Watch On

Ifølge producenten starter robotarmen opladningen automatisk. Føreren behøver blot at parkere bilen og gå derfra uden at give nogen kommandoer eller udføre nogen manuelle handlinger, rapporterer Car News China.

Når opladningen er færdig, kobler robotten automatisk opladningsstikket fra og sætter det tilbage i sin egen opbevaringsenhed.

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Det er også muligt at starte opladningen via en mobilapp, så længe bilen står inden for rækkevidde af den teleskopiske arm. Det betyder, at ejeren ikke engang behøver at stå ved siden af bilen for at starte opladningen.

Der er endnu ingen oplysninger om prisen, men den korte reklamefilm, som Xiaomi har offentliggjort, viser, hvad der ligner et færdigt produkt i en virkelig omgivelse. Det tyder på, at teknologien kan begynde at blive solgt i Kina inden for et par måneder.

Er besværlige laderkabler på vej ud?

Xiaomi EV robotic charging arm - YouTube Watch On

Så sent som for nylig præsenterede Porsche en trådløs opladningsplade til den elektriske Cayenne-model. Løsningen gør det muligt at køre bilen hen over pladen og oplade den uden at skulle håndtere de ofte snavsede og tunge opladningskabler, der normalt bruges udendørs.

I Kina ser det ud til, at flere virksomheder allerede arbejder med lignende løsninger. Aito fremviste for eksempel sidste år en robotarm, der opladede den fuldt elektriske version af Aito M8.

Også den kinesiske bilproducent Li Auto meddelte sidste år, at virksomheden udvikler sine egne robotiserede opladningsarme, selvom deres løsning primært er tænkt til brug ved offentlige ladestationer.

Moderne elbiler er allerede udstyret med sensorer og software til at kommunikere med automatiserede opladningssystemer – robotarmen er et logisk næste skridt.

Muligheden for bare at parkere sin bil og så sin vej, imens teknologien klarer resten, er et ekstra argument for elbilen, selv om det måske bliver en dyr løsning.