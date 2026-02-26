Jag har sett de flesta nya robotgräsklippare för 2026 – och här är de tre största trenderna att hålla utkik efter

Robotgräsklippare har funnits ett tag nu men jag tror att 2026 blir året då de verkligen blir mainstream. Skiftet från begränsningskablar till kabelfri klippning har tagit bort ett stort hinder och nu ser dessa lawnbots ut att bli ännu mer användarvänliga.

Jag såg de flesta tillverkarnas nya lanseringar på CES och det var tre tydliga trender som stack ut. Det är en spännande tid för robotgräsklippare – här är de stora uppdateringarna som är på väg till våra gräsmattor i år.

#1. LiDAR-baserad navigering

Den mest utmärkande trenden är användningen av LiDAR för navigering. Det här har varit standard i robotdammsugare i flera år och nu hittar tekniken även till lawnbots. LiDAR fungerar genom att skicka ut ljusstrålar som studsar mot objekt, mäta hur lång tid det tar för strålarna att komma tillbaka och använda den informationen för att bygga upp en 3D-karta över området.

Det gör tekniken perfekt för mindre, mer avgränsade trädgårdar med många hinder. Den är inte beroende av bra satellitsignal, fungerar i inhägnade eller delvis täckta områden och även i mörker, och kräver ingen separat RTK-mottagare. I vissa fall kommer du helt enkelt kunna ställa ner roboten på gräsmattan och låta den själv lista ut omgivningen och börja klippa, utan någon förhandskartläggning eller krånglig installation – något som tillverkarna kallar ”drop and mow”.

(Image credit: Future)

I princip varenda tillverkare jag såg på CES visade upp minst en LiDAR-baserad modell – från Segway Navimow i2 LiDAR till Ecovacs GOAT LiDAR, Roborock X1 LiDAR och Anthbot M5 LiDAR. Mammotions strategi är att kombinera flera olika navigeringsmetoder – inklusive LiDAR – så att en annan kan ta över om en metod misslyckas.

Det är särskilt smart eftersom LiDAR inte är optimalt i alla situationer. I stora, öppna ytor finns det inget för ljuset att studsa mot och då är satellitbaserad navigering bättre. Men för små trädgårdar är LiDAR perfekt – och i det här sammanhanget tar tekniken bort ett stort inträdeshinder. Det kan bli en riktig game changer.

#2. Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrivna robotgräsklippare var en annan tydlig trend. Det finns två stora fördelar med den här lösningen. Den första är att den gör det möjligt för roboten att hantera riktigt besvärlig och ojämn terräng. Precis som hos en fyrhjulsdriven bil ger individuellt drivna hjul bättre grepp och framkomlighet. Det innebär att även om ett, två eller till och med tre hjul tappar kontakten med marken finns det fortfarande ett sätt för roboten att ta sig ur situationen.

Den andra stora fördelen med fyrhjulsdrift är att den kan vara skonsammare mot gräsmattan. Om hjulen kan röra sig oberoende av varandra minskar risken att gräset slits upp när lawnboten behöver vrida sig. Ett intressant exempel här är Segway Navimow i2 AWD. Det är en kompakt robotgräsklippare med tre hjul, så den är inte avsedd för extrem terräng. Istället är fyrhjulsdriften tänkt att skydda gräset i små trädgårdar – framhjulet kan vridas upp till 180 grader för att guida roboten genom snäva svängar, som de som krävs för perfekta klipplinjer, utan att släpa över gräset.

(Image credit: Future)

3. Moduler för kantklippning

En stor nackdel med robotgräsklippare har traditionellt varit att de bara kunnat komma så nära gräsmattans kanter. Det har inneburit att man alltid behövt gå efter med en kanttrimmer för att snygga till runtom. Nu börjar tillverkarna hitta lösningar på problemet. Många av de nya modeller jag såg på CES hade någon form av modul för kantklippning, antingen som tillval eller inbyggt som standard.

Den här typen av modul innehåller mindre knivar som kompletterar det vanliga klippdäcket och är utformad för att klippa med precision tätt intill kanterna av gräsmattan.

(Image credit: Future)

Sådana tillägg bygger delvis på avancerad objektigenkänning. Som tur är har även detta utvecklats kraftigt. Många moderna robotgräsklippare använder kamerabaserad bildigenkänning, ofta förstärkt med AI, för att på ett tillförlitligt sätt identifiera hinder och avgöra vad som ska klippas och vad som ska undvikas.